Rețeaua X a picat în România

13:00

Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărul echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.