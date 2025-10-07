Cod Roșu și în subteran. Stația de metrou Eroilor a fost INUNDATĂ după ploile torențiale din București

15:10

S-ar putea să ai dificultăți în a-ți exprima nevoile. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 8 octombrie 2025. Berbec Complimentele sunt ca aurul pentru tine. Nu ai nevoie de nimic mai mult decât de dragoste și afecțiune într-o zi ca aceasta. Ai grijă să nu ajungi să fii la cheremul celor care […]