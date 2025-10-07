Relația dintre oameni și urși în România – subiectul unui eveniment internațional care are loc la Băile Tușnad. Conferinţă ştiinţifică, festival şi expoziţie de artă
BizBrasov.ro, 7 octombrie 2025 14:50
Oraşul Băile Tuşnad găzduieşte, în perioada 21-24 octombrie, pentru al patrulea an consecutiv, o importantă conferinţă internaţională dedicată coexistenţei om-urs, precum şi un festival şi o expoziţie de artă, pe aceeaşi temă, conform Agerpres.
• • •
Acum 15 minute
15:10
Delaco, Aateq, Moveos și Prodlacta, printre angajatorii care oferă joburi la Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți # BizBrasov.ro
Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Braşov organizeaza „Bursa locurilor de muncă pentru absolvenți” vineri, 10 octombrie
Acum o oră
14:50
14:40
VIDEO Autostrada Sibiu- Făgăraș: În ciuda vremii rele, constructorul turc continuă lucrările pe toate cele 4 tronsoane # BizBrasov.ro
Autostrada Sibiu- Făgăraș: În ciuda vremii rele, constructorul turc cotinuă lucrările pe toate cele 4 tronsoane
14:30
VIDEO Cum i s-a schimbat viața unui bărbat, după ce la Spitalul Clinicco din Brașov i-a fost implantat un dispozitiv cardiac inovator # BizBrasov.ro
O poveste despre încredere și o inimă care bate mai puternic. Florin Cobzie are 52 de ani și a fost diagnosticat cu cardiomiopatie dilatativă în 2003. După ani de tratamente inima lui a început să dea semne serioase de oboseală. Un prieten a descoperit pe internet că la Spitalul Clinicco din Brașov, medicul cardiolog Sorin [...]
Acum 2 ore
14:00
Hidroelectrica scumpește kilowattul pe fondul majorării tarifelor pentru transportul energiei electrice # BizBrasov.ro
Hidroelectrica a început să îşi anunţe clienţii că va majora preţurile energiei electrice furnizate începând cu luna octombrie, pe fondul creşterii tarifelor de transport de către Transelectrica, informează Mediafax. Imediat după ridicarea plafonării foarte mulți români au migrat către Hidroelectrica, fiind furnizorul care asigura unul dintre cele mai mici prețuri din piață. În urma acestei scumpiri este posibil [...]
13:40
Ce face un designer de interior și care sunt beneficiile colaborării cu un profesionist? Brașovenii pot afla informații prețioase din cadrul evenimentului „Design Day” # BizBrasov.ro
Ce face un designer de interior și care sunt beneficiile colaborării cu un profesionist? Brașovenii pot afla informații prețioase din cadrul evenimentului „Design Day”
Acum 4 ore
13:20
16 puncte de colectare pentru deșeuri electronice și electrice, în weekend, în municipiul Brașov # BizBrasov.ro
Sâmbătă și duminică, brașovenii sunt invitați să participe activ la campania de conștientizare și colectare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) „Brașov Reciclează”. Acțiunea este derulată de Asociația ECOTIC, în parteneriat cu Primăria Municipiului Brașov, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ISO Mediu și Eco Civica Center. Scopul principal al campaniei este promovarea unui comportament [...]
13:00
Un „negustor” a donat aproape 400 de kilograme de struguri Fundației „Bucuria Darului” din Brașov. A „donat” și 4.000 de lei, sub formă de amenzi, la Poliția Locală # BizBrasov.ro
Un „negustor” de struguri din alt județ și-a amplasat nu o dată, ci de două ori în două zile vehiculul plin cu marfă pe domeniul public din municipiul Brașov - fără autorizație, fără acte de proveniență a mărfii, fără abonament de ocupare a domeniului public și cu marfa oferită spre vânzare în condiții improprii.
12:30
Fonduri europene de peste 170.000 de lei, cheltuite pe nedrept de șefii unui composesorat din județul Brașov. Au fost trimiși în judecată de DNA # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților L.G., președinte al consiliului de administrație al Composesoratului de Pădure Budiu, și M.F. vicepreședinte al consiliului de administrație al Composesoratului de Pădure Budiu din comuna brașoveană Recea. Aceștia sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de [...]
12:30
Avertizări cod galben și portocaliu de inundații, în județul Brașov. Sfaturi de la IGSU # BizBrasov.ro
Hidrologii au emis astăzi avertizări cod galben și portocaliu pe mai multe cursuri de apă din județul Brașov, ca urmare a codurilor galbene și portocalii de ploi abundente emise de meteorologi pentru astăzi și mâine.
12:00
Fostul primar și fostul secretar al comunei Crizbav, care lucrează acum la Casa de Pensii, trimiși în judecată pentru o pagubă de peste 1,2 milioane de lei în patrimoniul localității # BizBrasov.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților Sorin Balași, la data faptei primar al comunei Crizbav, și a lui Bogdan Naferică, la data faptei secretar al comunei Crizbav. Ambii sunt acuzați de săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu, [...]
11:50
FOTO Ateliere de pictură pe lemn, organizate de Muzeul de Etnografie din Brașov: „Experiența nu este necesară” # BizBrasov.ro
Ateliere de pictură pe lemn, organizate de Muzeul de Etnografie din Brașov: „Experiența nu este necesară”
11:40
Statul român cheltuie zilnic 280 de lei pentru un pușcăriaș. La 31 august, 25.540 de infractori erau „cazați” la închisoare # BizBrasov.ro
În urma întrebărilor adresate de un deputat printr-o interpelare parlamentară cu privire la situația deținuților din România, Ministerul Justiției a venit cu date foarte interesante.
Acum 6 ore
11:10
Un nou scandal, pe aceeași scenă a Teatrului „Sică Alexandrescu”: Managerul interimar, acuzat că a intrat în conflicte cu angajații. Acesta susține că reproșurile sunt exagerate # BizBrasov.ro
Sindicatul Independent de la Teatrul „Sică Alexandrescu” din Brașov a depus o sesizare în care îi aduce lui Florin Coșuleț, managerul interimar, acuzații privind modul în care conduce instituția
10:40
Primarul din Râșnov, Horia Motrescu: „Restaurarea Cetății Râșnov este o prioritate a administrației locale”. Lucrările ar putea începe la sfârșitul acestui an # BizBrasov.ro
Începute în urmă cu 5 ani, lucrările de reabilitare a Cetății Râșnov au fost un dezastru total. În 2022, constructorul care se ocupa de proiect a cerut o suplimentare a fondurilor mai mare decât permitea legea, astfel încât lucrările au fost oprite.
10:20
Temperaturi mai scăzute decât cele obişnuite pentru această perioadă, până în 20 octombrie # BizBrasov.ro
Meteorologii anunță că până pe 20 octombrie, temperaturile vor fi mai scăzute decât cele obişnuite în această perioadă.
09:50
Blocaj peste noapte: stoparea finanțărilor prin „Anghel Saligny” pune în pericol proiectul fabricii de muniție Rheinmetall din Brașov # BizBrasov.ro
Executivul a ordonat recent suspendarea tuturor finanțărilor angajate prin Programul Național „Anghel Saligny”, ceea ce a blocat lucrările de deviere a unei conducte de apă pe terenul viitoarei fabrici de muniție de la Victoria, parte a proiectului industrial cu element strategic derulat împreună cu compania germană Rheinmetall. Decizia afectează direct și mutarea proiectului la Brașov [...]
09:40
„Căutători de comori” prin pubelele din Centrul Istoric al Brașovului. Trei copii și un adult, prinși azi-noapte în timp ce răscoleau gunoiul # BizBrasov.ro
Azi noapte în jurul orei 00:20, polițiștii locali din cadrul Serviciului Ordine și Liniște Publică care era în patrulare în zona Centrului Istoric al Brașovului au surprins 4 persoane care scoteau deșeuri din pubelele amplasate pe strada Mureșenilor.
09:40
Ieftinire „timidă” a benzinei. La ce preț îți alimentezi astăzi mașina în stațiile de carburanți din Brașov # BizBrasov.ro
După două ieftiniri consecutive, azi au scăzut din nou prețurile la pompă. De data acesta s-a ieftinit ușor doar benzina. Față de ziua precedentă, Petrom, liderul pieței de distribuție a carburanților, a scăzut doar prețul benzinei cu 3 bani pe litru, cel al motorinei fiind menținut. Cel mai probabil o modificare de preț de aceeași [...]
Acum 12 ore
05:50
Tehnologie smart, ținută în depozit într-o școală din județul Brașov, fiindcă nu putea fi legată „la priză” # BizBrasov.ro
La sfârșitul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), fiecare sală de clasă din România ar trebui să fie echipată cu o tablă inteligentă cu ecran tactil, iar această tehnologie să facă uitate creta și buretele. A fost planul ambițios anunțat de Ministerul Educației în 2022, când au fost accesate finanțările europene în acest sens. [...]
05:40
Serviciul de termoficare va plăti 1,7 milioane de lei pentru a proiecta reabilitarea conductelor din cartierul brașovean Florilor # BizBrasov.ro
Serviciul Public Local de Termoficare Brașov face un nou pas în modernizarea infrastructurii de termoficare a orașului. Instituția a lansat o licitație publică pentru proiectarea lucrărilor de reabilitare și extindere a rețelelor de apă caldă și căldură din cartierul Florilor, un proiect cu o valoare estimată de 1,7 milioane de lei, fără TVA. Ofertele pot [...]
05:40
Tunelul pietonal din zona domeniului schiabil din Predeal intră în faza de proiectare. Peste 830.000 de lei pentru documentații și asistență tehnică # BizBrasov.ro
Tunelul pietonal din zona Clăbucet intră în faza de proiectare. Primăria Predeal a semnat contractul pentru serviciile de proiectare și asistență tehnică pe durata execuției lucrărilor, în valoare de 830.852 de lei fără TVA, cu firma bucureșteană Khione Ski SRL. Proiectul urmărește realizarea unui pasaj pietonal subteran în zona domeniului schiabil, menit să separe fluxurile [...]
05:40
Ce conținea sucul CI-CO, băutura anilor 70 în România: gust de citrice și un produs 100% natural, făcut din concentrate produse și la Brașov # BizBrasov.ro
Pentru mulți români care au copilărit înainte de 1989, Ci-Co nu a fost doar un suc carbogazos, ci un simbol dulce-acrișor al unei epoci în care produsele „de import” erau aproape imposibil de găsit.
05:20
Unii copii adorm devreme, iar alții prind energie și devin vioi după ora 22:00. Cum afli dacă al tău e „bufniță” sau „ciocârlie” și ce înseamnă asta # BizBrasov.ro
Unii copii adorm devreme, iar alții prind energie și devin vioi după ora 22:00. Cum afli dacă al tău e „bufniță” sau „ciocârlie” și ce înseamnă asta
05:10
Motivele pentru care trebuie să aerisim zilnic încăperile în care trăim și muncim-inclusiv atunci când este foarte frig afară # BizBrasov.ro
Când temperaturile scad, primul impuls este să închidem cât mai bine ferestrele și să păstrăm căldura în casă. Totuși, medicii și specialiștii în calitatea aerului atrag atenția că un aer închis, încărcat de particule și poluanți, poate afecta sănătatea mai mult decât frigul de afară.
04:00
Cum să folosești tacâmurile corect: Reguli de etichetă la masă
Acum 24 ore
18:50
Opt oferte pentru construcția sensului giratoriu de pe DN 1 de la Predeal. Ar urma să fie fluidizat traficul de la intersecția dintre DN1 și DN73A # BizBrasov.ro
Opt oferte pentru construcția sensului giratoriu de pe DN 1 de la Predeal. Ar urma să fie fluidizat traficul de la intersecția dintre DN1 și DN73A
18:00
Proiectele Consiliului Judeţean finanţate prin Programul „Anghel Saligny” continuă din resurse proprii: Drumuri județene din Țara Făgărașului ce urmează a fi modernizate # BizBrasov.ro
Proiectele Consiliului Judeţean finanţate prin Programul „Anghel Saligny” continuă din resurse proprii
16:50
Sfârșit de poveste pentru Hanul de la Pietrele lui Solomon. Fresca-simbol a Brașovului s-a prăbușit # BizBrasov.ro
Fațada cu celebra frescă a fostului han „Regele Solomon” s-a prăbușit duminică. După ani în care hanul a rezistat sub povara degradării, povestea s-a încheiat și ceea ce a mai rămas din zid s-a prăbușit și odată cu el, o parte din memoria locului și a comunității. Istoria și statutul hanului Hanul de la Pietrele [...]
16:40
Cabinet stomatologic mobil în curtea unei grădinițe din județul Brașov: 60 de copii vor beneficia de consultații și tratamente gratuite # BizBrasov.ro
Un cabinet stomatologic mobil va fi adus, în acestă lună, în curtea grădiniței cu program normal din Feldioara, de către Asociația Merci Charity Boutique. „Proiectul are ca scop îmbunătățirea sănătății orale a copiilor și oferă: consultații și tratamente stomatologice gratuite pentru cei 60 de copii înscriși la grădiniță; lecții de igienă orală pentru copii; sesiuni [...]
16:30
Fostul premier brașovean Ludovic Orban îl va consilia pe președintele României pe probleme de politică internă # BizBrasov.ro
Ludovic Orban a fost numit astăzi consilier prezidențial al lui Nicușor Dan pe politică internă. Orban a fost premier în perioada 2019-2020, președinte al Camerei Deputaților în perioada 2020-2021 și președinte al PNL în perioada 2017-2021. Ludovic Orban este unul dintre cei 16 consilieri ai lui Nicușor Dan anunțați astăzi. Ludovic Orban s-a născut pe [...]
16:20
Șoșoacă, acuzată oficial de 11 infracțiuni. Parlamentul Europei va decide dacă îi va retrage europarlamentarei imunitatea, pentru ca aceasta să ajungă în fața judecătorilor # BizBrasov.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, vizată într-un dosar penal cu mai multe infracţiuni, între care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război,
16:10
Atleții etiopieni Medina Eisa și Khairi Bejiga au obținut victorii, duminică, la tRUNsylvania International 10K, în cadrul evenimentului de alergare pe șosea Brașov Running Festival.
16:00
Brașovul, în curățenie generală până la final de noiembrie. Primarul George Scripcaru face apel la brașoveni să sesizeze situațiile când se face „treabă de mântuială” # BizBrasov.ro
Primăria Brașov a demarat programul ,,Luna curățeniei de toamnă”, pentru a pregăti orașul pentru sezonul rece. Acest program reprezintă o amplă acțiune de salubrizare a străzilor, trotuarelor și a zonelor verzi. Tot în această perioadă se derulează și campania de colectare de la cetățeni a deșeurilor voluminoase, prin intermediul celor 52 de containere de mari [...]
16:00
Noile provocări și oportunități generate de inteligența artificială, în cadrul unei conferințe speciale organizate la Universitatea Transilvania din Brașov # BizBrasov.ro
Noile provocări și oportunități generate de inteligența artificială, în cadrul unei conferințe speciale organizate la Universitatea Brașov
15:40
PSD și-a prezentat varianta de reformă pentru administrația locală. Lia Olguţa Vasilescu: în OUG 52/2025 sunt multe aberații # BizBrasov.ro
Vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România, a prezentat, luni, după ședința conducerii partidului, formula cu care PSD merge în coaliție pentru reforma administrației locale. Olguța Vasilescu a precizat că social-democrații solicită și revizuirea OUG 52/2025 pentru că aceasta înseamnă „efectiv blocarea primăriilor”. „A fost foate [...]
15:40
Ministrul Energiei: Preţul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „şi un pic” # BizBrasov.ro
Ministrul Energiei: Preţul pe KWh pentru consumatorii casnici ar putea ajunge la 1 leu, 1 leu „şi un pic”
15:30
Zoo Brașov a devenit membru permanent al EAZA – Asociația Europeană a Grădinilor Zoologice și Acvariilor # BizBrasov.ro
Grădina Zoologică din Brașov continuă să fie exemplu în îngrijirea și conservarea speciilor de animale, atât prin investițiile pe care Municipalitatea le-a făcut, începând cu 2012, cât și prin profesionalizarea personalului și modul în care animalele sunt îngrijite. Una dintre cele mai importante recunoașteri a eforturilor administrației publice brașovene a fost acceptarea ca membru cu [...]
Ieri
15:20
Condamnat la 10 ani și 8 luni de pușcărie, Sorin Oprescu cere să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România. El a fost plasat deocamdată sub control judiciar # BizBrasov.ro
Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România.
14:50
Vineri, 10 octombrie 2025, de la ora ora 11.00, în Sala Operei, publicul este invitat la repetiția generală cu public a spectacolului cu musicalul „My Fair Lady” de Frederick Loewe. Spectacolul durează trei ore și 10 de minute și are o pauză. Prețul unui bilet este de 30 lei. Tichetele se pot achiziționa atât online, [...]
14:30
FOTO Una dintre cele mai mici mașini electrice de oraș din lume va fi produsă de Dacia. „Hipster”- prezentat de producătorul român # BizBrasov.ro
Dacia a prezentat un concept-car denumit Hipster, o mașină electrică ce este mult mai mică și mai ușoară decât Spring și are patru locuri. Compania descrie mașina ca având design „memorabil” și ca fiind „ultra-accesibilă” și „ultra-esențială”.
13:50
Când vor putea românii să se înscrie pentru efectuarea stagiului militar voluntar și câți bani se pot câștiga # BizBrasov.ro
Ministerul Apărării Naționale a aprobat cu câteva zile în urmă proiectul de lege privind posibilitatea tinerilor de a urma un stagiul militar voluntar de patru luni. MApN pregătește astfel o nouă cale prin care cetățenii pot experimenta pregătirea militară de bază, iar statul speră să atragă recruți pentru a-i păstra pe unii dintre ei ca [...]
13:50
VIDEO O făgărășeancă a obținut 4 premii la un concurs național de culturism: „În spatele acestor rezultate au stat 6 ani de muncă, disciplină, antrenamente solicitante și multă determinare” # BizBrasov.ro
O făgărășeancă a obținut 4 premii la un concurs național de culturism: „În spatele acestor rezultate au stat 6 ani de muncă, disciplină, antrenamente solicitante și multă determinare”
13:10
Băut bine și cu permisul de conducere suspendat, la plimbare cu mașina prin Brașov. S-a trezit din aburii alcoolului în arestul Poliției # BizBrasov.ro
Ieri în jurul orei 15.00, polițiștii din cadrul Biroului Rutier Brașov au oprit pentru control un autoturism care circula pe o stradă din municipiul Brașov.
12:40
Cursuri de limba coreeană, organizate la Universitatea Transilvania din Brașov. Înscrierile se fac până în 10 octombrie # BizBrasov.ro
Institutul King Sejong pentru promovarea limbii și culturii coreene organizează la Brașov, începând cu luna octombrie, cursuri de limba coreeană. Acestea vor avea loc la Universitatea Transilvania, iar perioada de înscrieri este 2 octombrie – 10 octombrie 2025. „Perioada de desfășurare a cursurilor este 15 octombrie – 17 decembrie 2025. Astfel, pe parcursul celor 10 [...]
12:20
Brașovul se află sub mai multe coduri de vreme rea, începând din această seară și până miercuri noaptea # BizBrasov.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis în această mai multe coduri de informare meteorologică, printre care și o avertizare cod portocaliu de ploi abundente care vor afecta județul Brașov zilele următoare.
12:20
VIDEO Controale ale polițiștilor, în ultima zi de Oktoberfest. Au fost găsiți și doi taximetriști „de ocazie”, care au fost amendați # BizBrasov.ro
Polițiștii au desfășurat ieri mai multe controale pentru prevenirea și combaterea infracționalității în domeniul evaziunii fiscale, precum și menținerea unui climat corespunzător de ordine și siguranță publică în cadrul evenimentului „Oktoberfest Brașov 2025”. Astfel, în urma activităților desfășurate, au fost verificați aproape 30 de operatori economici, iar în urma abaterilor identificate au fost aplicate 21 [...]
11:50
VIDEO Țeparii care cer bani pentru „acte de caritate” s-au mutat în zonele cu ambuteiaje de pe centura Brașovului. Un șofer supărat: „Du-te mă la muncă. Terminați mă cu țeapa asta, că nu mai găsiți proștii” # BizBrasov.ro
Fie vreme bună, fie vreme, rea, țeparii își fac și ei „meseria”. Odată cu sezonul ploios și izgoniți din zona centrală sau de prin centrele comerciale așa-zișii „samariteni” care strâng bani pentru a ajuta copii bolnavi sau persoane cu dizabilități s-au mutat în zonele în care se produc ambuteiaje pe centura Brașovului. Un astfel de [...]
11:50
FOTO „HERITAGE”, proiect inedit la Brașov: Prima experiență de realitate virtuală care îi poartă pe vizitatori într-o călătorie în timp prin istoria orașului # BizBrasov.ro
„HERITAGE”, proiect inedit la Brașov: Prima experiență de realitate virtuală care îi poartă pe vizitatori într-o călătorie în timp prin istoria orașului
11:00
6 balastiere din județul Brașov, amendate de ITM. Ce nereguli au descoperit inspectorii # BizBrasov.ro
La nivelul județului Brașov, inspectorii de muncă au verificat un număr de 9 angajatori (balastiere și cariere de piatră)
