Relația dintre oameni și urși în România – subiectul unui eveniment internațional care are loc la Băile Tușnad. Conferinţă ştiinţifică, festival şi expoziţie de artă

Fie vreme bună, fie vreme, rea, țeparii își fac și ei „meseria”. Odată cu sezonul ploios și izgoniți din zona centrală sau de prin centrele comerciale așa-zișii „samariteni” care strâng bani pentru a ajuta copii bolnavi sau persoane cu dizabilități s-au mutat în zonele în care se produc ambuteiaje pe centura Brașovului. Un astfel de [...]