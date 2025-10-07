Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului”

12:10

Liderii Coaliției de guvernare intră din nou în ședință, de la ora 14:00, după ce săptămâna trecută nu au reușit să stabilească varianta finală a reformei din administrație. Partidele au decis că, o dată cu tăierile de posturi din primării, trebuie să existe reduceri de cheltuieli și în instituțiile centrale, iar social-democrații insistă să li se dea primarilor de ales: fie taie posturile, fie reduc doar cheltuielile. Pe agenda discuțiilor se află și un subiect sensibil pentru Coaliție — alegerile pentru Primăria Capitalei.