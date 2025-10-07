Papa Leon se pregătește de prima sa călătorie apostolică. Va ajunge în două țări majoritar musulmane
DigiFM.ro, 7 octombrie 2025 14:50
Papa Leon al XIV-lea se va deplasa în Turcia și apoi în Liban, între 27 noiembrie și 2 decembrie, în cadrul primei sale călătorii apostolice în străinătate de la alegerea sa în luna mai, a anunțat Vaticanul
• • •
