Papa Leon se pregătește de prima sa călătorie apostolică. Va ajunge în două țări majoritar musulmane

15:00

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, condamnat la 10 ani şi 8 luni de închisoare pentru comiterea infracţiunilor de constituirea unui grup infracţional organizat, luare de mită şi spălare a banilor şi reţinut sâmbătă la Salonic, a cerut luni instanţei elene să rămână în Grecia şi să nu fie extrădat în România. El a precizat că a cerut acelaşi lucru şi în urmă cu trei ani şi atunci i s-a aprobat. Observatornews.ro relatează că Oprescu ar fi fost plasat sub control judiciar.