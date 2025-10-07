Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD

Cotidianul de Hunedoara, 7 octombrie 2025 14:50

Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor [...]

• • •

Acum 30 minute
15:00
Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA Cotidianul de Hunedoara
"Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată" pe care au fost încurajați să o creadă", Pippa Malmgren [...]
15:00
Fenechiu, despre proiectele PSD privind eliminarea CASS Cotidianul de Hunedoara
Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind [...]
Acum o oră
14:50
14:30
„Premierul Ilie Bolojan este șantajat“ Cotidianul de Hunedoara
„Ilie Bolojan este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj" [...]
Acum 2 ore
14:10
Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme Cotidianul de Hunedoara
Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei [...]
14:10
Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată Cotidianul de Hunedoara
Măsuri în contextul fenomenelor meteo [...]
14:00
Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ungariei acuză guvernul de la Kiev ca împinge țările UE să-i susțină efortul de război [...]
13:50
S-a dat și Nobelul pentru fizică Cotidianul de Hunedoara
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor [...]
13:50
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea Cotidianul de Hunedoara
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în [...]
13:30
O nouă amânare la CCR Cotidianul de Hunedoara
CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan [...]
Acum 4 ore
13:10
Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă Cotidianul de Hunedoara
Subvențiile pentru chirii sunt tăiate și vor merge la programele pentru muncă și învățarea limbii [...]
13:10
Judecător împușcat în sala de judecată Cotidianul de Hunedoara
Un judecător a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din [...]
13:00
Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat  Cotidianul de Hunedoara
Serioase suspiciuni de aranjament planează asupra unor partide din Italia. Un jucător român activează la (...) [...]
12:40
Cele mai absurde motive ale blocajului bugetar din SUA Cotidianul de Hunedoara
"Nu inventez nimic, nu glumesc. Făcea parte din bugetul președintelui Biden" [...]
12:30
20 de ore ca să ajungi la raclă Cotidianul de Hunedoara
Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului [...]
12:20
A câștigat un Nobel, dar habar n-are Cotidianul de Hunedoara
Proaspăt câștigător al Nobelului pentru Medicină, un american nu a aflat încă vestea fiindcă „se bucură de viaţă [...]
12:00
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan Cotidianul de Hunedoara
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis cu tată român a decis să (...) [...]
12:00
Alt județ închide școlile din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Avertismentul Cod Roșu a determinat autoritățile să închidă mâine școlile în scopul protejării elevilor și personalului didactic. [...]
11:50
Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei Cotidianul de Hunedoara
Trump este reacția Americii la înfrângere, el caută să-și adapteze țara la multipolaritate și să mențină controlul asupra Europei [...]
11:40
Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni? Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu: Chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. (...)Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. [...]
11:30
Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert! Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea, cu precipitații extrem de abundente, a determinat autoritățile să ia măsuri. După mesajul IGSU, și decizia ISJ Constanța [...]
Acum 6 ore
11:20
Merkel: balticii sunt parțial responsabili pentru invazia rusă Cotidianul de Hunedoara
Oficialii din țările baltice și Polonia reacționează dur la afirmațiile fostului cancelar german: "E printre cei mai dăunători politicieni germani din ultimul secol". [...]
11:00
Soluții extreme în Cultură: Concedii fără plată Cotidianul de Hunedoara
S-a dat semnalul în cazul reducerilor de cheltuieli din sistemul public. Ministerul Culturii îi sfătuiește pe directorii instituțiilor din subordine să ia în calcul [...]
10:30
Alte trei județe în Cod Roșu! Mesaj de la IGSU Cotidianul de Hunedoara
Va fi prăpăd din cauza ploilor și în București, și în Ilfov. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins codul roșu [...]
10:30
Cum poate (re)deveni Ucraina o piatră de moară legată de Republica Moldova Cotidianul de Hunedoara
Singura îngrijorare este cum şi cât va dura procesul aderării Ucrainei la UE, nu dacă se va întâmpla, spune comisarul pentru Extindere [...]
09:50
Posturi noi pentru foștii consilieri de la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Schimbarea de ștafetă de la Cotroceni lasă unii înalți demnitari fără funcție. Pentru puțin timp. Surse politice dezvăluie pentru Cotidianul ce vor face aceștia [...]
09:30
Un județ închide toate școlile din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița sunt în alertă din cauza Codului roșu de ploi. Din acest motiv, toate școlile din [...]
Acum 8 ore
09:20
Ana Birchall, detonată a doua oară Cotidianul de Hunedoara
Oricît ar părea de posibil conectată la lumea politică americană (inclusiv prin soț), Ana Birchall nu este vizată pentru operațiunile de peste Ocean [...]
08:40
Trenuri oprite după ruperea unei șine Cotidianul de Hunedoara
Un nou incident major pe calea ferată. Traficul feroviar este suspendat în această dimineaţă, [...]
08:30
Este o răceală, gripă sau Covid? Cotidianul de Hunedoara
Noile variante Stratus și Nimbus sunt în creștere ca număr de cazuri, așa că ar fi bine să puteți face diferența între (...) [...]
08:00
„VIENNA VISION – A fost odată în decembrie”, la Sala Dalles Cotidianul de Hunedoara
În  premieră, în acest an, poveştile de iarnă se spun altfel. „VIENNA VISION – A fost odată în decembrie" aduce pe scenă [...]
07:50
Sisteme de stocare a energiei pentru parcurile fotovoltaice Cotidianul de Hunedoara
Fără baterii de stocare, producătorii locali îi plătesc pe consumatorii din străinătate să le preia excesul care nu găsește desfacere internă [...]
Acum 12 ore
07:00
Visul energiei regenerabile în România, blocat de infrastructură și birocrați Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea energiei regenerabile în România este infrastructura energetică, în special, capacitatea limitată de conectare la rețelele de transport ale energiei [...]
07:00
Primarul aerian Cotidianul de Hunedoara
Primarul aerian, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Primarul aerian, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...]
Acum 24 ore
22:20
Premierul demisionar ”are două zile„ de la Macron Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară [...]
21:50
Semnal de alarmă împotriva unei noi dependenţe a copiilor  Cotidianul de Hunedoara
Un nou val "alarmant" de dependenţă de nicotină din [...]
21:10
Administrarea plajelor turistice, într-o nouă etapă Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) [...]
21:10
Bashar al-Assad, la terapie intensivă, în ”stare critică” Cotidianul de Hunedoara
Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, exilat în Rusia [...]
20:40
Unii cu urșii… Leopard, rătăcit într-un hotel Cotidianul de Hunedoara
Un leopard, suspectat de faptul că ar fi scăpat de la o [...]
20:30
Laura Vicol și-a găsit loc în partidul lui Piedone Cotidianul de Hunedoara
Laura Vicol s-a înscris în PNRR, partidului lui [...]
19:40
29 octombrie, Ziua Reginei Maria Cotidianul de Hunedoara
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria. Propunerea legislativă are ca obiect instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria. [...]
19:10
Adoptată de Senat. Legea majoratului digital, ”o urgenţă morală„ Cotidianul de Hunedoara
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri, [...]
18:50
”Extremişti” vor să pună ”explozivi” în Ambasada SUA Cotidianul de Hunedoara
Extremişti" vor să pună "explozivi" în [...]
18:30
Începe livrarea căldurii. De ce le mulțumește Bujduveanu bucureştenilor? Cotidianul de Hunedoara
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, [...]
18:20
Conducerea CNAIR a convocat Comandamentul de iarnă Cotidianul de Hunedoara
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii [...]
18:10
Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare și siguranță națională  Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare [...]
17:40
Tren direct între Kiev și București Nord Cotidianul de Hunedoara
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - București Nord [...]
17:10
A rămas pachetul 3. ”PSD-ul nu va juca niciodată la impuse„ Cotidianul de Hunedoara
Sorin Grindeanu bate cu pumnul în masă [...]
16:30
Zelenski își acuză aliații că ajută indirect Rusia și nu reacționează ”decisiv” Cotidianul de Hunedoara
Zelenski acuză companii din țări aliate că furnizează indirect Rusiei componente militare [...]
16:30
PSD își pune întrebări. ”Un om la Primăria Generală decât această alianţă?” Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni [...]
