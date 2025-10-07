Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD
Cotidianul de Hunedoara, 7 octombrie 2025 14:50
Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor
• • •
Acum 30 minute
15:00
"Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată" pe care au fost încurajați să o creadă", Pippa Malmgren
15:00
Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind
Acum o oră
14:50
14:30
„Ilie Bolojan este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj"
Acum 2 ore
14:10
Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei
14:10
Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată # Cotidianul de Hunedoara
Măsuri în contextul fenomenelor meteo
14:00
Premierul Ungariei acuză guvernul de la Kiev ca împinge țările UE să-i susțină efortul de război
13:50
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor
13:50
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în
13:30
CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan
Acum 4 ore
13:10
Subvențiile pentru chirii sunt tăiate și vor merge la programele pentru muncă și învățarea limbii
13:10
Un judecător a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din
13:00
Serioase suspiciuni de aranjament planează asupra unor partide din Italia. Un jucător român activează la (...)
12:40
"Nu inventez nimic, nu glumesc. Făcea parte din bugetul președintelui Biden"
12:30
Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului
12:20
Proaspăt câștigător al Nobelului pentru Medicină, un american nu a aflat încă vestea fiindcă „se bucură de viaţă
12:00
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis cu tată român a decis să (...)
12:00
Avertismentul Cod Roșu a determinat autoritățile să închidă mâine școlile în scopul protejării elevilor și personalului didactic.
11:50
Trump este reacția Americii la înfrângere, el caută să-și adapteze țara la multipolaritate și să mențină controlul asupra Europei
11:40
Călin Georgescu: Chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. (...)Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică.
11:30
Vremea rea, cu precipitații extrem de abundente, a determinat autoritățile să ia măsuri. După mesajul IGSU, și decizia ISJ Constanța
Acum 6 ore
11:20
Oficialii din țările baltice și Polonia reacționează dur la afirmațiile fostului cancelar german: "E printre cei mai dăunători politicieni germani din ultimul secol".
11:00
S-a dat semnalul în cazul reducerilor de cheltuieli din sistemul public. Ministerul Culturii îi sfătuiește pe directorii instituțiilor din subordine să ia în calcul
10:30
Va fi prăpăd din cauza ploilor și în București, și în Ilfov. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins codul roșu
10:30
Cum poate (re)deveni Ucraina o piatră de moară legată de Republica Moldova # Cotidianul de Hunedoara
Singura îngrijorare este cum şi cât va dura procesul aderării Ucrainei la UE, nu dacă se va întâmpla, spune comisarul pentru Extindere
09:50
Schimbarea de ștafetă de la Cotroceni lasă unii înalți demnitari fără funcție. Pentru puțin timp. Surse politice dezvăluie pentru Cotidianul ce vor face aceștia
09:30
Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița sunt în alertă din cauza Codului roșu de ploi. Din acest motiv, toate școlile din
Acum 8 ore
09:20
Oricît ar părea de posibil conectată la lumea politică americană (inclusiv prin soț), Ana Birchall nu este vizată pentru operațiunile de peste Ocean
08:40
Un nou incident major pe calea ferată. Traficul feroviar este suspendat în această dimineaţă,
08:30
Noile variante Stratus și Nimbus sunt în creștere ca număr de cazuri, așa că ar fi bine să puteți face diferența între (...)
08:00
În premieră, în acest an, poveştile de iarnă se spun altfel. „VIENNA VISION – A fost odată în decembrie" aduce pe scenă
07:50
Fără baterii de stocare, producătorii locali îi plătesc pe consumatorii din străinătate să le preia excesul care nu găsește desfacere internă
Acum 12 ore
07:00
Visul energiei regenerabile în România, blocat de infrastructură și birocrați # Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea energiei regenerabile în România este infrastructura energetică, în special, capacitatea limitată de conectare la rețelele de transport ale energiei
07:00
Primarul aerian, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Primarul aerian, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic
Acum 24 ore
22:20
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară
21:50
Un nou val "alarmant" de dependenţă de nicotină din
21:10
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR)
21:10
Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, exilat în Rusia
20:40
Un leopard, suspectat de faptul că ar fi scăpat de la o
20:30
Laura Vicol s-a înscris în PNRR, partidului lui
19:40
Senatul a adoptat, luni, un proiect de lege care instituie ziua de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria. Propunerea legislativă are ca obiect instituirea zilei de 29 octombrie ca Ziua Reginei Maria.
19:10
Plenul Senatului a adoptat, luni, cu 123 de voturi "pentru" şi şase abţineri,
18:50
Extremişti" vor să pună "explozivi" în
18:30
Primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu,
18:20
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii
18:10
Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare și siguranță națională # Cotidianul de Hunedoara
Nicușor Dan rămâne fără consilier pe zona de apărare
17:40
Un tren direct pe ruta Kiev - Ungheni - București Nord
17:10
Sorin Grindeanu bate cu pumnul în masă
16:30
Zelenski își acuză aliații că ajută indirect Rusia și nu reacționează ”decisiv” # Cotidianul de Hunedoara
Zelenski acuză companii din țări aliate că furnizează indirect Rusiei componente militare
16:30
PSD își pune întrebări. ”Un om la Primăria Generală decât această alianţă?” # Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni
