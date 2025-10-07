Cărtărescu vrea acum Premiul Grammy. De ce a lipsit Liiceanu din oda Taxi ”Omagiu Conducătorului Iubit”? Marian Nazat: IARĂȘI, DESPRE LICHELE - SLINOS, LIICEANU DELIRA
De ce a lipsit editorul lui Cărtărescu, omul de afaceri Gabriel Liiceanu, din piesa „Rinocerii se întoarce”? Avocatul Marian Nazat oferă un posibil răspuns pe blogul său: îl iubește mai mult pe Bolojan decât pe Nicușor. Iar un triplu nu pare încă să fie dorit de toate părțile, apreciază observatorii sexo-marxismului.
Un studiu realizat la scară largă în Coreea de Sud a constatat o creștere spectaculoasă a incidenței cancerelor ca urmare a injecțiilor Covid.
Sfântul Sinod a eliberat dovada: ÎPS Teodosie are voie să slujească în alte eparhii! Primele slujbe le face miercuri, la Dorna Arini # ActiveNews.ro
După ce Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a ridicat interdicția de slujire pe 30 septembrie, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, se pregătește să oficieze primele slujbe într-o altă eparhie, la începutul acestei luni.
Un nou scandal bubuie în SUA: Fosta conducere a FBI a monitorizat apelurile și conversațiile private ale senatorilor republicani după asaltul Capitoliului din 2021 # ActiveNews.ro
Jack Smith, fost consilier special însărcinat cu ancheta federală asupra violențelor de la Capitoliu din 6 ianuarie 2021, ar fi monitorizat comunicațiile private și apelurile telefonice a aproape unsprezece senatori republicani.
Călin Georgescu, chemat la poliția din Buftea, pentru a se micșora numărul susținătorilor. Jandarmeria a încercat să blocheze intrarea în biserica în care era Georgescu: "Astăzi țara stă să cadă și statalitatea României este în moarte clinică". PORUMBEII # ActiveNews.ro
Călin Georgescu a mers la Poliția Buftea, ca să semneze pentru controlul judiciar. Este a patra oară când i-a fost schimbată ora și ziua de prezență. Cu toate acestea, și aici sute de oameni s-au strâns în fața sediului de poliție,
Doi ani de război în Gaza: peste 67.000 de morți, 20.000 de copii uciși și 90% din populație strămutată # ActiveNews.ro
Pe 7 octombrie 2025 se împlinesc doi ani de la începutul războiului israeliano-palestinian, un conflict care a devastat Fâșia Gaza și a lăsat cicatrici adânci în întreaga regiune.
Rusia acuză Marea Britanie că pregătește o operațiune sub steag fals într-un port european # ActiveNews.ro
Serviciul de Informații Externe al Federației Ruse (SVR) susține că autoritățile britanice ar pregăti o „provocare” împotriva Rusiei, potrivit unui comunicat oficial publicat de Ministerul rus de Externe.
Guvernul Bolojan a lăsat peste o jumătate de milion de români fără asigurare de sănătate de la 1 septembrie 2025. Avertismentul președintelui Asociației Pacienților: ”Nu vor mai merge la medic sau vor merge pe ultima sută de metri” # ActiveNews.ro
Vasile Barbu – președintele Asociației Naționale pentru Protecția Pacienților – a vorbit, într-un interviu acordat Gândul, despre soarta a peste o jumătate de milion de români care nu mai au asigurare de sănătate.
„Dacă duci transumanismul suficient de departe,ajung la punctul la care, în esență, nu există o natură umană ori o normăpentru organism uman funcțional și sănătos. Ideea lor este că omul nu estedecât material biologic primar, o tabula rasa pe care poți scrie orice, o poțireface cu tehnologiile pe care le dezvolți…” - Aaron Kheriaty
Un erou al Ucrainei dezvăluie cât costă să scapi de încorporare când vin să te ia cu arcanul: de la 500 la 15.000 de euro. Pe front ajung doar săracii # ActiveNews.ro
Dacă o persoană aptă pentru serviciul militar are bani în Ucraina, se presupune că poate cumpăra comisia de recrutare în orice etapă pentru a evita mobilizarea, dezvăluie un erou al Ucrainei,
Ce spunea Charlie Kirk despre atacul de la 7 Octombrie. Chiar nu stia Mossad-ul nimic despre acest atac, sau chiar au vrut si lasat sa se intample? Cum i-a folosit acest atac lui Bibi? # ActiveNews.ro
Totusi, se sustine, de catre oameni normali la cap, care se pretind rationali si bine informati, ca Mossad-ul si Netanyanhu nu au stiut nimic despre planuirea atacului din 7 Octombrie de catre Hamas. Amuzant sau penibil?
Petre Țuțea: ROSTUL NOSTRU - Vom îndura toate mizeriile și ne vom bate în toate luptele, dar nu vom ceda. # ActiveNews.ro
Știm că intrăm în toiul unei lupte, care va scutura țara ca o vijelie, dar pentru cei care au un crez nu există nici târguiala, nici rezervă. Vom îndura toate mizeriile și ne vom bate în toate luptele, dar nu vom ceda.
7 octombrie: Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah cu moaște sfinte în România, la Craiova și în București, la Biserica Cotrocenilor # ActiveNews.ro
Biserica Ortodoxă îi sărbătorește astăzi pe Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, Sfinții Mucenici Iulian Preotul și Chesarie Diaconul († 303 – 305), Sfântul Mucenic Polihronie (sec. IV).
7 întrebări-cheie despre 7 octombrie: Ce se ascunde în spatele Minciunilor tandemului Netanyahu-Hamas # ActiveNews.ro
Ataculdin 7 octombrie 2023 rămâne o mare enigmă, comparabilă poate doar cuevenimentele de la 11 septembrie 2001.
TUCKER CARLSON și JEFFREY SACHS: "Accelerând spre al Treilea Război Mondial. Șantaj, mită și frică: Netanyahu susține că îl controlează pe Donald Trump și America” - VIDEO TRADUS # ActiveNews.ro
Ionel Trandafir a tradus și subtitrat în română o emisiune care face valuri în SUA, realizată de cel mai important jurnalist al momentului, incisivul Tucker Carlson, cu celebrul economist Jeffrey Sachs.
Banca Națională a României găzduiește marți, 7 octombrie 2025, o dezbatere istorică prilejuită de lansarea volumului omagial „Istoria ca un balast” - autor Radu Ciuceanu, ediție și biografie de Corneliu Beldiman, cercetător emerit al Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului (INST) fondat de regretatul și academician de Onoare
Șerban Manu, fiul unui Sfânt al închisorilor: savantul George Manu, Rectorul de la Aiud. A plecat la Ceruri și întâlnirea cu tatăl său pe 6 Octombrie 2020 # ActiveNews.ro
Descendent al familiei Manu, strănepotul generalului Gheorghe Manu, erou al Războiului de Independență, prim-ministru și primar al Capitalei, fiu al lui George Manu, marele savant martir...
”Vestul și Estul. Războiul nevăzut.” Un dialog online între Ilie Bădescu și Bogdan Hertzog (selectat de redacție) # ActiveNews.ro
Însă punctul maxim al acestei revoluții neptice este în America lui Donald Trump și a echipei sale. Aici se poate consemna valul restaurării normalității. Asasinarea lui Charlie Kirk a vădit și puterea ridicării conștiinței americane și faptul ca asasinarea lui Charlie a fost, indubitabil, act demonic
Dacă asemenea ”conspiraționisme”, perplexante prin eterogenitatea bibliografiei pot fi aruncate, fără prea multă bătaie de cap, la gunoi, nu putem face același lucru cu opera unui savant de talia lui I. P. Culianu.
CIA-istul abordat de Birchall îl susținea pe Georgescu: România a anulat alegerile pentru că a câștigat omul neagreeat de UE. Ucraina este o țară Frankenstein, creată din bucăți ale altor țări: din Ungaria, din România, din Polonia - VIDEO # ActiveNews.ro
Au încercat să facă ceva asemănător cu Trump, îți amintești? „Nu ne place de el, nu vrem să cîștige alegerile, vrem să-l băgăm la închisoare.” Foarte asemănător, nu?
La ce folosește poezia într-un astfel de context? Ea folosește în contextul „statului magician” la care se referea Culianu, statul care îi furnizează omului himere, îi dă iluzia că participă la conducere, îi dă obiective false după care să fugă.
După legalizarea eutanasiei,asupra pacienților se exercită presiuni pentru a recurge la „sinucidere asistată”cu scopul de a li se preleva organele.
toamna-i oarbă de ploi, în curând o să secerăm lanurile de grâu ale zăpezii, o să dospească pe masa de inox din bucătărie aluatul, cuptorul va naște pâinile zăpezii, ca nimeni să nu fie înfometat.
Pupincuriștii Sistemului cu TAXI-ul la sarmale-înainte, de la Băsescu la Iohannis și Nicușor. Luminița Arhire: ”VINE VALUL ȘI-MI IA CALUL/ ÎMI IA CASA DIN SIBIU”... # ActiveNews.ro
În timp ce oamenii talentați, precum Dan Teodorescu de la TAXI, cântau melodii frumoase despre rinoceri și ni-i și arătau într-o fotografie cu multe „spații mici” -apropo, chiar m-am bucurat că a băgat-o și pe Melania Medeleanu în poză, că și ea, deși fostă nevastă, a rămas tot o rinoceră bună, calitativ superioară-
”Nu mi-am vândut sângele de român!” – Elisabeta Rizea, țăranca anticomunistă plecată la Ceruri pe 6 octombrie 2003 # ActiveNews.ro
12 ani a făcut în temnițele comuniste, trecând prin cinci închisori. Născută pe 28 iunie 1912, Elisabeta Rizea, țăranca dârză plămădidă parcă din argint viu, s-a dus la Ceruri, la frații ei din rezistența anticomunistă, în urmă cu 17 ani, pe 6 octombrie 2003.
Elisabeta Rizea, simbol al României profunde: ”Trei zile dacă mai trăiesc, dar vreu să știu că s-a limpezit lumea” # ActiveNews.ro
Priviți fotografia: 12 ani de închisoare la Pitești și Jilava, zeci de torturi îndurate, genunchii distruși de securiști...
Tichiile de staniol vă staubine? Atunci gândiți-vă: dacă planul final al războiului din Ucraina nu a fostniciodată înfrângerea Rusiei?
A început pelerinajul la Sfânta Cuvioasă Parascheva. Anul acesta vine și Sfântul Grigore Palama alături de Sfânta Moldovei. Cum le-au trecut moaștele prin foc amândurora și care este Programul Marii Sărbători de la Iași # ActiveNews.ro
Sute de pelerini deja au mers să se închine la sfintele moaște ale Ocrotitoarei Moldovei, rândul fiind în prezent de circa 4 ore (VIDEO). Racla cu sfintele moaște e acum așezată în Catedrala Mitropolitană astfel încât credincioșii să se poată închina pe două rânduri, pe ambele laturi, pentru ca timpul de așteptare să nu fie foarte mare
BREAKING | Nicușor Dan a semnat și a numit consilierii prezidențiali: Marius Lazurca, Eugen Tomac, Ludovic Orban, Valentin Naumescu, în echipa de la Cotroceni # ActiveNews.ro
Președintele Nicușor Dan a semnat decretele prin care numește atât consilierii prezidențiali, dar și consilierii onorifici pe care îi va avea la Cotroceni.
Fiica lui Jordan Peterson cere ajutor pentru sănătatea tatălui ei: ”Căci lupta noastră este împotriva duhurilor răutății, care sunt în văzduh”. Celebrul psiholog a reprogramat o întâlnire la care trebuia să participe și ActiveNews # ActiveNews.ro
Mikhaila Peterson, fiica lui Jordan Peterson, cere ajutor lumii pentru sănătatea tatălui ei, afectată de Sindromul de răspuns inflamator cronic/sistemic (CIRS). Mai mulți utilizatori Twitter, actualul X, speculează că este vorba de reacții necontrolabile post-vaccinare Covid, în timp ce fiica celebrului psiholog consideră că este posibil să fie lovit mai
La mulți ani ActiveNews! La cei 12 ani de lucrare cu elanul cumințeniei luptătoare îi facem urarea de viață lungă spre triumful înțelepciunii păstrătoare de care este atâta nevoie într-o lume care-a alunecat așa de înfricoșător pe panta declinului.
Maia Sandu vrea să anuleze mandatele singurului partid unionist din Republica Moldova # ActiveNews.ro
Cele șase mandate obținute de Partidul Politic „Democrația Acasă” (PPDA), singura formațiune unionistă care a intrat în Parlamentul Republicii Moldova, riscă să fie anulate.
Premierul francez Sebastien Lecornu și-a dat demisia după nici o lună de la preluarea mandatului # ActiveNews.ro
Prim-ministrul Franței, Sebastien Lecornu, și-a dat demisia – la mai puțin de o lună de la preluarea funcției.
ActiveNews împlinește astăzi 12 ani. Mulțumim tuturor cititorilor și susținătorilor noștri! Fără Dvs nu am putea exista. CREZUL nostru: rămânem fideli lui Eminescu, Românul Absolut - PENTRU LIBERTATEA PRESEI # ActiveNews.ro
Astăzi, de ziua marelui gânditor Petre Țuțea, ActiveNews împlinește 11 ani de la înființare. Petre Țuțea este, așadar, unul dintre mentorii noștri, a cărui credință o împărtășim: „În grandoarea istorică a Poporului român, suntem o rotiță invizibilă, dar suntem!”.
6 octombrie: 123 ani de la nașterea lui Petre Țuțea și Ziua înființării ActiveNews. În grandoarea istorică a Poporului Român suntem o rotiță invizibilă, dar suntem! # ActiveNews.ro
Petre Țuțea a fost unul din cei mai mari români ai secolului XX și celor viitoare. Vecin de celulă la Aiud cu marele filosof, Părintele Arhimandrit Justin Pârvu a mărturisit: „Nu am cunoscut în tot Aiudul om mai chinuit și mai torturat decît Petre Țuțea”
Încă din momentul în care a decis să se ducă cu mâna întinsă la fostul șef al CCR, care pe ultima sută de metri a anulat decizia prin care acesta își pierduse privilegiile, Petrov, alias Traian Băsescu, a declanșat o vastă și insistentă operațiune de spălare a imaginii sale.
Începe o săptămână în care se clatină grav scaunele a doi birocrați transformați în salvatori ai victimelor cauzate de crizele fabricare chiar de ei, birocrații: Bolojan și Ursula von der Leyen.
Dezgustătoare este ipocrizia pentru orice iubitor de adevăr! Iar, când e însoțită de lipsa gravă de inteligență, lucrurile devin de-a dreptul vomitive.
”Patrioții avansează în toată Europa!” – Politicienii de dreapta salută victoria zdrobitoare a lui Andrej Babiš în fața stângii # ActiveNews.ro
Andrej Babiš și partidul său ANO au obținut o victorie clară la alegerile parlamentare din Republica Cehă, rezultatul fiind remarcat și felicitat de membrii grupului european „Patrioți pentru Europa”.
6 octombrie: Sfântul Apostol Toma, unul dintre cei doisprezece apostoli ai Mântuitorului, curajos și râvnitor mărturisitor al Domnului # ActiveNews.ro
În data de 6 octombrie, Biserica face pomenirea: Sfântului Apostol Toma, unul dintre cei 12; Sfintei Mucenițe Erotiida din Capadocia; Sfântului Mucenic Macarie din Hios; Cuviosului Chindeu din Cipru, făcătorul de minuni.
Schimbări la Cotroceni: Ludovic Orban, Valentin Naumescu și Marius Lazurca ar putea deveni consilierii lui Nicușor Dan. Cosmin Soare și Theodor Paleologu, alte nume vehiculate # ActiveNews.ro
Nicușor Dan îi va demite din funcții pe șase din cei 11 consilieri prezidențiali pe care îi are în prezent. Noile nominalizări urmează să fie făcute astăzi, 6 octombrie, și să intre în vigoare de la 1 noiembrie.
Ion Cristoiu: Românii o duc tot mai rău pentru ca ucrainienii s-o ducă tot mai bine. Cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei! # ActiveNews.ro
Jurnalul meu video | 5 octombrie 2025: Ion Cristoiu: Românii o duc tot mai rău pentru ca ucrainenii s-o ducă tot mai bine. Prin vot, cehii au decis: Nu ajutorului dat Ucrainei în detrimentul ajutorului dat Cehiei!
Părintele Josiah Trenham: ”Charlie Kirk a devenit un erou american. Îl vedeam ca pe un viitor președinte al Americii” # ActiveNews.ro
Am apreciat mult și sprijinul său pentru homeschooling, acordat milioanelor de americani care s-au văzut nevoiți să aleagă această formă de învățământ pentru copiii lor. Pentru ei, Charlie a fost o mare încurajare. Apoi, efortul lui susținut și profund de a înrădăcina în viața politică americană valorile creștine tradiționale, deoarece ne-am îndepărtat
OMAGIU PROFESORULUI DOREL ZAICA. A PLECAT LA DOMNUL UN MARE PEDAGOG AL ARTELOR PLASTICE DIN ROMÂNIA # ActiveNews.ro
Dorel Zaica, profesor și, o vreme, director al Liceului de artă "Nicolae Tonitza", a fost unul dintre cei mai mari pedagogi pe care i-a avut această țară, inițiatorul unor experimente care au dus la o metodă care îi poartă numele: „Metoda Zaica”.
Câți bani a cheltuit exact candidatul prezidențial Călin Georgescu, amendat de AEP cu 200.000 de lei # ActiveNews.ro
S-a spus, și mulți idioți au crezut, că unul dintre candidați, Călin Georgescu, a declarat în fals că ar fi avut 0 (zero) lei cheltuieli în campania electorală. Ei bine, la controlul făcut de AEP pentru alegerile prezidențiale turul I s-a constatat că domnul Călin Georgescu
Convorbirea Sfântului Dumitru Stăniloae cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, Îngerul său păzitor și cu Sfinții, înregistrată de pe patul său de spital de doi studenți, în noaptea de 4 spre 5 octombrie 1993. ULTIMELE CUVINTE # ActiveNews.ro
Părintele Stăniloae a plecat la Domnul în seara zilei de 4 octombrie 1993, pe patul de spital, răpus de un cancer la stomac. Înainte de a muri, se ruga. Vorbea cu îngerul păzitor, cu Maica Domnului și cu Dumnezeu. Ultimele cuvinte ale părintelui au fost înregistrate de doi studenți la medicină care stăteau noaptea cu dânsul.
