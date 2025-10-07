Şeful secţiei de psihiatrie de la Spitalul de Urgență Roman, reținut după ce a fost prins băut și drogat la volan

12:00

37,1% din veniturile românilor se duc pe taxe, impozite, contribuții și cotizații și doar 33,3% pe mâncare și băuturi nealcoolice, potrivit datelor publicate marți de INS, care arată că un adult de la oraș are nevoie în medie de 3.868 lei lunar, de 1,5 ori mai mult decât în mediul rural.