Euro urcă la peste 5,09 lei, apropiindu-se de maximul istoric atins în luna mai

Start-up-ul românesc Proon-Tech, fondat de Thea Gherdan şi Ştefan Alin, caută să atragă o primă rundă de finanţare în valoare de 450.000 de euro pentru a accelera dezvoltarea şi lansarea pe piaţă a unui „asistent AI” pentru tăierea pomilor fructiferi. Soluţia foloseşte inteligenţa artificială şi realitatea augmentată pentru a identifica ramurile care trebuie îndepărtate, fiind prima aplicaţie de acest fel la nivel global. Tehnologia este deja patentată, astfel că Proon-Tech are avantaj competitiv pe care fondatorii vor să îl capitalizeze rapid. Aplicaţia se află în prezent la un nivel de maturitate tehnologică TRL 6 (Technology Readiness Level 6 – prototip funcţional), iar ţinta pentru primăvara viitoare este de a fi utilizată în aproximativ 100 de livezi.