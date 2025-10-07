Cristian Tudor Popescu, despre prezentarea de către Nicușor Dan, la Copenhaga, a raportului privind anularea alegerilor: „Nu consider aceasta o ingerință în justiție” / „Cred că a fost un gest folositor României” | VIDEO
Europa FM, 7 octombrie 2025 16:20
Președintele Nicușor Dan a prezentat săptămâna trecută mai multor lideri europeni un raport privind războiul hibrid al Rusiei în România. Președinte a arătat astfel cum România a fost atacată de Rusia și cum acest lucru a dus la anularea alegerilor din noiembrie. Raportul conține pasaje din rechizitoriul dosarului lui Călin Georgescu și Horațiu Potra. Într-un […]
• • •
Ministra Mediului anunță măsurile luate în județele în care sunt așteptate ploi abundente: „Sunt sute de oameni în momentul de față pe teren, cu utilajele aferente” | AUDIO # Europa FM
Sute de oameni sunt mobilizați pe teren cu utilaje pentru a lua măsuri de prevenire a inundațiilor, spune ministra Mediului. Diana Buzoianu a amintit că printre județele în care există risc de inundații se află și Constanța. „Constanța, de exemplu, are un risc destul de mare de viituri în perioada următoare. Oamenii sunt mobilizați, am […]
16:20
România în Direct. Raportul lui Nicușor Dan. Salvarea democrației sau prezumția de nevinovăție? | VIDEO # Europa FM
Raportul lui Nicușor Dan. Salvarea democrației sau prezumția de nevinovăție? Nicușor Dan a prezentat mai multor lideri europeni un raport privind războiul hibrid al Rusiei în România. Președinte a arătat astfel cum România a fost atacată de Rusia și cum acest lucru a dus la anularea alegerilor din noiembrie. Raportul conține pasaje din rechizitoriul dosarului […]
16:20
Nobel 2025. Premiul pentru Fizică a fost acordat unui număr de trei cercetători „pentru descoperirea efectului de tunelare cuantică macroscopică și a cuantificării energiei într-un circuit electric” # Europa FM
Premiul Nobel pentru Fizică în anul 2025 a fost acordat cercetătorilor John Clarke, Michel H. Devoret şi John M. Martinis, a anunțat marți, 7 octombrie, Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm. „Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost acordat lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis «pentru descoperirea efectului de tunelare […]
16:20
Sindicatele din Educație au pichetat sediul Ministerului Finanțelor, după ce Guvernul a amânat pentru anul viitor plata hotărârilor judecătorești câștigate în instanță de către cadrele didactice | AUDIO # Europa FM
Angajații din Educație au pichetat astăzi Ministerul Finanțelor. Sindicatele au protestat față de decizia Guvernului de a amâna până anul viitor plata drepturilor salariale obținute în instanță de către cadrele didactice. Este vorba despre plăți care au fost eșalonate, iar una dintre tranșe urma să fie plătită odată cu salariul pe luna septembrie. Liderul Federației […]
16:20
O studentă la Medicină, originară din Camerun, a fost refuzată de o șoferiță de ride-sharing, din cauza culorii pielii | AUDIO # Europa FM
Bucureștiul, scena unui nou caz de rasism. Unei fete de origine africană, studentă la medicină, i-ar fi fost refuzată cursa pe o platformă de transport alternativ, din motive ce par a fi rasiale. Cea care i-a refuzat cursa, o șoferiță, îi adresează mai multe injurii și, la un moment dat, îi spune: „Ce cauți în […]
16:20
Un nou indicator rutier va fi amplasat în apropierea școlilor din Sectorul 2. Proiectul a fost inițiat pentru a preveni poluarea aerului | AUDIO # Europa FM
„Oprește motorul” va scrie pe un nou indicator din sectorul 2 al Capitalei, amplasat în apropierea școlilor. Proiectul, aflat acum în dezbatere publică, a fost inițiat de Primărie pentru a preveni poluarea aerului, mai ales în locurile frecventate de cei mici. „Pentru sănătatea copiilor, oprește motorul când staționezi” este mesajul care va fi afișat pe […]
16:20
Toți ochii sunt pe industria de apărare în contextul actual, dar România face față cu greu cerințelor. Cum pot fi revitalizate companiile din domeniu și cu câți bani? Care ar fi principalele domenii din economie în care România ar trebui să investească în mod prioritar? Cât de greu se iau deciziile strategice în coaliție? Invitatul […]
16:20
Austria: Două femei și-au cunoscut părinții biologici după 35 de ani. Acestea au fost încurcate de personalul medical la naștere | AUDIO # Europa FM
În Austria, doi copii încurcați de personalul medical după naștere și-au cunoscut adevărații părinți după 35 de ani. Spitalul a confirmat situația, care a ieșit la iveală întâmplător, la decenii distanță, în urma unui test de sânge. Cele două femei, născute în octombrie 1990 la Graz, s-au întâlnit recent și și-au cunoscut părinții biologici, după […]
16:20
Ploaia abundentă a provocat infiltrații în mai multe stații de metrou din București. Lider sindical al Metrorex: Urmărim cu atenție zonele în care apa ar putea ajunge la instalațiile electrice | AUDIO # Europa FM
În București, ploaia abundentă i-a pus în alertă pe responsabilii Metrorex. Apa a pătruns în mai multe stații de metrou. Echipe de angajați au fost trimise în teren pentru a se asigura că apa nu ajunge la cablurile electrice, lucru care ar putea provoca defecțiuni și ar bloca circulația. Încă de dimineață au apărut infiltrații […]
16:20
Școlile se vor închide miercuri în București și județul Ilfov, din cauza codului roșu de ploi anunțat de ANM # Europa FM
Cursurile din învățământul preuniversitar vor fi suspendate miercuri, 8 octombrie, în municipiul București și județul Ilfov, au declarat surse din cadrul Primăriei Capitalei pentru Europa FM, după ce meteorologii au anunțat că în această seară va intra în vigoare un cod roșu de ploi abundente. Autoritățile din județele Constanța, Giurgiu, Călărași și Ialomița au anunțat […]
16:20
Constanța: Primăriile mobilizează voluntari pentru a proteja cursurile de apă și gospodăriile de efectele ciclonului Barbara | AUDIO # Europa FM
Ciclonul Barbara, care va năvăli la noapte și mâine în sud-estul țării, a pus pe jar autoritățile din județul Constanța. Imediat ce meteorologii au anunțat codul roșu, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a dispus, pentru miercuri, închiderea școlilor. Pentru prevenirea inundațiilor, primăriile și-au mobilizat voluntarii pentru protecția cursurilor de apă și a gospodăriilor cu […]
Delegații ale Israelului și grupării Hamas discută pentru a doua zi, în Egipt, planul de pace în Gaza propus de Donald Trump | AUDIO # Europa FM
La exact doi ani de când gruparea Hamas a atacat Israelul și a izbucnit războiul din Fâșia Gaza, negocierile indirecte în Egipt cu privire la termenii unui plan propus de SUA pentru încetarea focului în Gaza continuă astăzi. Se întâmplă în contextul în care Casa Albă a prezentat în urmă cu o săptămână o propunere […]
12:20
Vâlcea: Un bărbat a murit, iar fiul acestuia a suferit arsuri în urma unui incendiu la o casă # Europa FM
Un om a murit într-un incendiu izbucnit marți dimineață la o locuință din judetul Vâlcea. Alte două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Pompierii au intervenit cu trei autospeciale cu apă și spumă. La sosirea echipajelor de pompieri, chemați în ajutor de către un vecin, casa din comuna Slătioara, județul Vâlcea, ardea generalizat. Un […]
12:20
Motivele pentru care doi dintre laureații Premiului Nobel pentru Medicină nu au putut fi contactați în momentul anunțării distincției. Mary E. Brunkow „M-am gândit că trebuie să fie un spam, aşa că l-am închis” | AUDIO # Europa FM
Au luat premiul Nobel și nu au putut fi constactați pentru a li se da vestea cea mare. Unul dintre laureaţii pentru Medicină din acest an era plecat într-o drumeție. O cercetătoare care a câștigat și ea Nobelul a crezut că este un apel spam. Cei doi, alături de un coleg din Japonia, au descoperit acele […]
12:20
ANM: Cod roșu de ploi torențiale și abundente în București și în cinci județe din sud-estul țării, începând de marți seară # Europa FM
Cinci județe din sud-estul țării intră sub avertizare cod roșu de ploi torențiale și abundente începând de marți seară. Avertizarea meteorologică va rămâne în vigoare până miercuri după-amiază. Alte 14 județe se vor afla până miercuri sub cod portocaliu de ploi importante cantitativ. Cod roșu de ploi abundente și torențiale Va ploua torențial și abundent […]
12:20
Comisarii Gărzii de Mediu vor folosi drone cu senzori pentru a identifica și monitoriza mai ușor depozitele ilegale de deșeuri. Imaginile vor putea fi folosite în procesele cu infractorii de mediu # Europa FM
Garda Națională de Mediu va folosi drone cu senzori cu ajutorul cărora va măsura poluanții din aer și va identifica cu precizie zonele unde există potenţiale surse de emisii, a anunțat ministra Mediului, Diana Buzoianu. Acestea au fost deja folosite în județul Sălaj. Astfel de instrumente îi vor ajuta pe comisari să îi identifice mai […]
12:20
Școli închise miercuri în județele Constanța, Ialomița și Călărași, în urma codului roșu de ploi anunțat de meteorologi. Ce decizii sunt așteptate în Capitală și județul Ilfov | AUDIO # Europa FM
Codul roșu de ploi abundente s-a extins și în județele Giurgiu, Ilfov și în municipiul București, au anunțat meteorologii ANM. Avertizarea este valabilă începând de marți, ora 21:00, până miercuri la ora 15:00. Se anunță cantități de apă de 80…100 de litri pe metru pătrat, iar în unele zone vor ajunge și la 140 de […]
Volodimir Zelenski acuză nouă state că furnizează Rusiei componente pentru drone și rachet | AUDIO # Europa FM
Nouă state furnizează rușilor componente pentru drone și rachete care lovesc Ucraina, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Printre acestea se află inclusiv state din Occident, cum ar fi Statele Unite, Germania, Japonia, dar și Elveția și Marea Britanie. Avertismentul lui Zelenski vine într-o perioadă în care atacurile Federației Ruse s-au înmulțit. Volodimir Zelenski a scris […]
00:20
Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență din București au realizat în premieră ablații cu microunde pentru tratarea nodulilor tiroidieni | AUDIO # Europa FM
Premieră medicală în România. Medicii de la Spitalul Universitar de Urgență din București au realizat primele ablații cu microunde pentru noduli tiroidieni. Este pentru prima dată când această procedură este efectuată într-un spital public din România. Două ablații cu microunde pentru noduli tiroidieni au avut loc în cadrul Secției de Endocrinologie de la Spitalul Universitar. […]
00:20
Legea majoratului digital, adoptată de Senat: Copiii care nu au împlinit 16 ani au nevoie de acceptul părinților pentru a-și face conturi online | AUDIO # Europa FM
Plenul Senatului a adoptat Legea Majoratului Digital. Legea introduce, pentru prima dată în România, conceptul de maturitate digitală. Astfel, copiii de până la 16 ani au nevoie de acceptul părinților pentru a-și face conturi online și pentru a accesa anumite produse digitale. Legea merge la Camera Deputaților, cameră decizională. Inițiatorii, un grup de parlamentari PNL, […]
Autoritățile din Lituania au făcut mai multe arestări după ce 25 de baloane suspecte au pătruns în spațiul aerian național | AUDIO # Europa FM
Mai multe persoane au fost arestate în Lituania. Se întâmplă după incidentul în care traficul aerian pe aeroportul din Vilnius a fost suspendat temporar din cauza celor 25 de baloane suspecte care au pătruns în spațiul aerian. Autoritățile bănuiesc că baloanele erau folosite de contrabandiști pentru a trece ilegal țigări peste frontiera dintre Belarus și […]
20:20
ANAF a descoperit o fraudă de 175 de milioane de lei la firme de ride-sharing: Contracte fictive și sute de mașini fără case de marcat | AUDIO # Europa FM
ANAF a descoperit o fraudă masivă în domeniul transportului alternativ, de tip ride-sharing. Acestea foloseau șoferi fără contracte de muncă, iar multe dintre contractele de comodat pentru mașini erau fictive. Prejudiciul este de 175 de milioane de lei. Prejudiciul de 175 de milioane de lei, adică peste 35 de milioane de euro, a fost adus […]
20:20
Număr record de atacuri cibernetice în Polonia: 170.000 doar în acest an. Guvernul consideră că fac parte din „războiul hibrid” inițiat de Rusia | AUDIO # Europa FM
Număr record de atacuri cibernetice în Polonia: 170 de mii doar în acest an. Mai multe decât în 2024, iar guvernul polonez dă vina pe Rusia. Ministrul afacerilor digitale din Polonia a anunțat că este cel mai mare număr de atacuri cibernetice raportat vreodată. Guvernul polonez consideră că atacurile fac parte din „războiul hibrid” inițiat […]
20:20
A fost emisă o avertizare de cod roșu de inundații în Dobrogea. Reprezentant Apele Române: Oamenii trebuie să evite deplasarea și activitățile lângă cursurile de apă | AUDIO # Europa FM
A fost emisă o avertizare de cod roșu de inundații în Dobrogea. Este valabilă pe râurile Casimcea și Urlui, de mâine seară, de la ora 21:00 până miercuri la miezul nopții. În zonă sunt așteptate cantități mari de apă, de peste 100 de litri pe metru pătrat, care vor cădea în intervale scurte de timp […]
20:20
Școlile și grădinițele din județul Constanța se închid din cauza codului roșu de ploi abundente. Directorul Centrului Meteorologic Regional Dobrogea: „Oricând ne putem aștepta și la 200 de litri” | AUDIO # Europa FM
Autoritățile din județul Constanța sunt în alertă. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit pentru luarea măsurilor de preîntâmpinare a codului roșu de ploi abundente, anunțat de meteorologi, începând de marți seara până miercuri spre miezul nopții. Prima decizie luată de prefectul de Constanța a fost închiderea școlilor și a grădinițelor din județ, urmând […]
20:20
Recorduri istorice la Brașov: Khairi Bejiga (26:54) stabilește cel mai bun timp U20 al anului, iar Maxime Chaumeton devine primul sud-african sub 27 de minute pe șosea, în cursa tRUNsylvania International 10K # Europa FM
Cursa vedetă tRUNsylvania International 10K, parte din Brașov Running Festival, singura competiție de atletism din S-E Europei certificată World Athletics Elite Label, a redevenit, în weekend-ul 4-5 octombrie, platforma recordurilor istorice în atletism, elita Khairi Bejiga (26:54) obținând cel mai bun rezultat mondial al anului la categoria sub 20 de ani (record U20 WL). De […]
20:20
Academia Europa FM: Cum pot profesorii, prin orele de educație remedială, să-i ajute pe elevi să crească de la nota 4 la nota 7? | VIDEO # Europa FM
Ministerul Educației a instituit învățământul remedial ca parte obligatorie a activității didactice, atribuind fiecărui cadru didactic din învățământul primar responsabilitatea de a susține, săptămânal, două ore dedicate pregătirii remediale. Ce presupune această formă de educație și ce metode pot aplica profesorii pentru a-i ajuta pe elevi să crească de la nota patru la nota șapte?? […]
7000 de oi, blocate în munți, aproape de Transalpina. Ciobanii au cerut autorităților să deszăpezească drumul | AUDIO # Europa FM
Turme de oi înzăpezite pe munte în zona Transalpina. Din cauza stratului gros de zăpadă, oile nu mai pot înainta. Pentru a coborî în siguranță animalele, ciobanii au solicitat la 112 ca șoseaua de mare înălțime să fie deszăpezită de drumari în sectoarele unde zăpada este foarte mare. Căderile de zăpadă de la începutul lui […]
16:20
Nobel 2025. Premiul pentru Medicină, acordat unui număr de trei cercetători „pentru descoperirile referitoare la toleranța imună periferică” # Europa FM
Premiul Nobel pentru Medicină în 2025 a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguhi „pentru descoperirile referitoare la toleranța imună periferică”. „Descoperirile lor au fost decisive pentru înțelegerea modului în care funcționează sistemul imunitar și a motivului pentru care nu dezvoltăm cu toții boli autoimune grave”, a declarat Olle Kämpe, președintele […]
16:20
100 de zile cu Bolojan. Câte va mai rămâne? Cabinetul Bolojan are 100 de zile de activitate. Așteptat ca un guvern reformist, acesta a început prin a mări taxele ca România să nu intre în incapacitate de plată. Primele rezultate au dus la o economie încetinită, dar și la o reducere a consumului. Marea reformă […]
16:20
Diana Șoșoacă, întâmpinată de zeci de susținători în fața Parchetului General, înainte de audieri. Lidera SOS România e acuzată de 11 infracțiuni # Europa FM
Eurodeputata Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General, unde este audiată în dosarul în care este acuzată de 11 infracțiuni. Printre acestea, lipsire de libertate și propagandă legionară: i-a elogiat de mai multe ori pe fondatorul Mișcării Legionare, Corneliu Zelea Codreanu, și pe fostul președinte Nicolae Ceaușescu. Ajunsă la Parchet, lidera SOS România a acuzat […]
16:20
România poartă ultimele negocieri la Bruxelles pentru amânarea închiderii centralelor pe cărbune, anunță ministrul Energiei | AUDIO # Europa FM
România va afla la sfârșitul acestei săptămâni dacă reprezentanții Comisiei Europene vor fi de acord sau nu ca închiderea centralelor pe cărbune să fie amânată. La un eveniment organizat de profit.ro, ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a spus că, în lipsa acestor centrale, țara noastră s-ar afla într-un deficit masiv de energie, dar este încrezător că […]
16:20
Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în luna august cu aproape 7,2% față de luna iulie. Analist economic: Avem o creștere economică aproape de zero și o inflație foarte mare | AUDIO # Europa FM
Românii strâng cureaua și asta se vede și în datele de la Institutul Național de Statistică. Vânzările din comerțul cu amănuntul au scăzut în luna august cu aproape 7,2% față de luna iulie. Comparativ cu luna august 2024, vânzările comercianților au scăzut cu 4,0%. Per total, în primele opt luni ale anului, vânzările din retail […]
16:20
300 de mineri de la Complexul Energetic Oltenia protestează împotriva declarațiilor premierului privind mineritul: „Ne dorim să fim tratați cu respect” | AUDIO # Europa FM
Minerii din cadrul Complexului Energetic Oltenia protestează în fața sediului companiei de la Târgu Jiu, nemulțumiți de declarațiile făcute de premierul Ilie Bolojan cu privire la soarta acestei activități. Protestul este unul spontan care a adunat aproape 300 de angajați în stradă. Cei aproape 300 de angajați din cadrul Complexului Energetic Oltenia au decis, luni […]
16:20
PSD este de acord cu reducerea a 30% din posturile din adminsitrația publică, locală și centrală | AUDIO # Europa FM
PSD este de acord cu reducerea a 30% din posturile din adminsitrația publică, locală și centrală. Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu spune, însă, că PSD cere ca 10% dintre posturile care dispar să fie cele care nu sunt ocupate. Lia Olguța Vasilescu: „Din cauza aceasta am introdus acest prag de 20% din numărul de posturi […]
16:20
Ștefan Pălărie, despre alegerile pentru Primăria Capitalei: „Am depășit borna celor 90 de zile prevăzute în lege / România nu mai este țara în care candidatul unic să câștige” | AUDIO # Europa FM
Nu avem încă o dată a alegerilor pentru primarul Capitalei: „Vom pune presiune pe guvern”, anunță liderul grupului de senatori USR, Ștefan Pălărie, după ce Executivul încă nu a luat o decizie pentru organizarea scrutinului electoral. Senatorul Ștefan Pălărie a anunțat că nu mai este timp pentru amânări. Liderul grupului de senatori USR, Ștefan Pălărie: […]
16:20
A început exercițiul militar Poseidon, organizat de Forțele Navale Române, în Marea Neagră. De ce este important | AUDIO # Europa FM
Exercițiul militar Poseidon, organizat de Forțele Navale Române, a început astăzi în Marea Neagră. Peste 800 de militari din România și alte 12 state NATO participă la antrenamentele dedicate luptei împotriva minelor marine, într-un context marcat de riscuri reale în regiune. La ceremonia de deschidere, contraamiralul Cornel Eugen Cojocaru, conducătorul exercițiului, a subliniat importanța acestui […]
16:20
Parchetul General a dispus luni, 6 octombrie, urmărirea penală în cazul președintei SOS România, Diana Șoșoacă. Europarlamentara este acuzată de 11 infracțiuni, printre care propagandă legionară, lipsire de libertate în mod ilegal, promovarea, în public, a unor idei, concepții sau doctrine antisemite și ultraj. Diana Șoșoacă este urmărită penal, au decis procurorii Parchetului General, după […]
16:20
Începe furnizarea căldurii în București, anunță Termoenergetica. În ce zone pot să apară întârzieri | AUDIO # Europa FM
În București, Compania Municipală Termoenergetica începe astăzi furnizarea căldurii. Unele zone ar putea înregistra întârzieri temporare în distribuția agentului termic. Compania Municipală Termoenergetica București a cerut tuturor producătorilor de energie termică să pornească centralele începând cu 6 octombrie. Pentru o distribuție optimă a căldurii, compania va porni gradual sursele de furnizare a agentului termic. Acest […]
Sorin Oprescu va fi audiat în Grecia în cursul zilei de astăzi. Precizările ministrului Justiției privind extrădarea fostului primar | AUDIO # Europa FM
Fostul primar al Bucureștiului, Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, va fi astăzi audiat. Condamnat pentru corupție, fostul edil va ajunge în fața unui magistrat din Grecia. Este a doua încercare de extrădare a acestuia. România, prin vocea ministrului Justiției susține că în acest moment nu mai sunt motive pentru ca Sorin Oprescu să nu […]
12:20
Delegații ale Israelului și mișcării Hamas se întâlnesc în Egipt pentru a discuta planul de pace în Gaza propus de Donald Trump # Europa FM
Reprezentanţii Israelului şi cei ai mişcării islamiste palestiniene Hamas se întâlnesc luni, la Cairo, pentru a discuta despre planul de pace în 20 de puncte pentru Fâşia Gaza propus în urmă cu o săptămână de către preşedintele american Donald Trump, transmit Reuters şi DPA, conform Agerpres. Discuţiile vor avea loc în staţiunea Sharm el-Sheikh de […]
12:20
Germania susține că dronele care i-au survolat spațiul aerian sunt rusești. Ministrul german al Apărării: „Avem mijloace să reacționăm” | AUDIO # Europa FM
Germania bănuiește că Rusia se află în spatele incidentelor în care au fost implicate drone care au ajuns în zona aeroportului din Munchen. Declarația a fost făcută de cancelarul Friedrich Merz. Ministrul Apărării de la Berlin a îndemnat ieri la calm după alertele cu drone de la aeroportul din Munchen. Oficialul german a cerut mai […]
12:20
INS: Aproape 40 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au apărut în România în ultimele cinci luni | AUDIO # Europa FM
38 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile s-au înregistrat, în România, în ultimele cinci luni, arată datele Institutului Naţional de Sănătate (INS) Publică. Cele mai multe cazuri au fost confirmate la persoane cu vârsta peste 60 de ani. Dintre cele 38 de cazuri de West Nile confirmate în perioada 2 iunie-2 octombrie, cele […]
12:20
ANM: Sud-estul țării, afectat de un ciclon. Va ploua abundent în trei județe, iar vântul va avea intensificări în Capitală și în zece județe | AUDIO # Europa FM
Vremea se menține ploioasă în această săptămână în jumătatea de sud-est a țării, care va fi afectată de un ciclon, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM). Trei județe se vor afla sub avertizare cod roșu de ploi abundente, iar la munte, la altitudini mai mari de 1700 de metri va ninge viscolit. Vântul va […]
12:20
Nicușor Dan și-a numit noii consilieri prezidențiali, de stat și onorifici. Cei 16 își vor începe activitatea în octombrie și noiembrie # Europa FM
Președintele Nicușor Dan a decis numirea a 16 consilieri prezidențiali, consilieri de stat și consilieri onorifici, care își vor asuma responsabilități în cadrul Administrației Prezidențiale, începând cu lunile octombrie și noiembrie 2025. „Aceste numiri reflectă angajamentul Președintelui pentru o administrație profesionistă, eficientă și în deplin acord cu prioritățile mandatului prezidențial. Conform cadrului legal în vigoare, […]
12:20
Fostul viceprimar al Aradului, acuzat de fraudă cu fonduri europene. Este al doilea dosar penal în care este implicat | AUDIO # Europa FM
Fostul viceprimar al Aradului, Ilie Cheșa, este suspect într-un nou dosar. De această dată, ancheta este a procurorilor Parchetului European Timișoara. Este acuzat de fraudă cu fonduri europene. Potrivit unor surse, Ilie Cheșa ar fi încercat să obțină banii într-un proiect folosind acte false. Fostul viceprimar al Aradului mai este cercetat și de DNA în alt […]
12:20
Prim-ministrul francez Sébastian Lecornu a demisionat la o lună de la numire, în urma criticilor privind componența noului guvern # Europa FM
Criză politică în Franța. Prim-ministrul Sébastian Lecornu a demisionat luni, 6 octombrie, la o lună de când a fost numit, relatează France24. Plecarea din funcție are loc după ce a prezentat duminică seara componența noului cabinet. Demisia sa este neaşteptată şi marchează adâncirea crizei politice din Franţa. Prim-ministrul Sébastien Lecornu și-a prezentat demisia președintelui Emmanuel […]
12:20
Mona Nicolici a stat de vorbă cu Daniel Gross, director general Penny România, despre cum sustenabilitatea nu este o strategie de companie ci și o responsabilitate reală față de oameni și mediu.
5 octombrie 2025
20:20
Marș de protest al comunității LGBTI, în Capitală | Sute de persoane au cerut adoptarea unei legislații privind parteneriatul civil pentru toate cuplurile # Europa FM
Marș de protest al comunității LGBTI, în Capitală. Sub sloganul „Tradiția noastră e iubirea”, sute de persoane au cerut adoptarea unei legislații privind parteneriatul civil pentru toate cuplurile dar și stabilirea unei proceduri de tranziție legală pentru persoanele transgender. Colega noastră, Marta Strâmbeanu, a stat de vorbă cu câțiva participanți la protest: “Mi-aș dori să […]
