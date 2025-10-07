Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj
Antena Sport, 7 octombrie 2025 16:20
Anunțat ca o adevărată lovitură în această vară, Alessandro Murgia nu are parte de minutele pe care și le-ar fi dorit în acest sezon la Universitatea Cluj. Fotbalistul cu 71 de apariții în Serie A a evoluat doar 36 de minute în ultimele cinci partide. Rezultatele echipei nu au fost deloc cele așteptate de suporteri,
• • •
Acum 5 minute
16:50
Din informațiile obținute de As.ro, acoperișul Arenei Naționale nu este tras, astfel că gazonul riscă să fie afectat de ploile care lovesc România şi implicit Bucureştiul. Suprafața de joc cu siguranţă nu se va prezenta în condiții decente la ora partidei cu Moldova. Iar imaginile pe care le avem de la Arenei Națională sunt grăitoare.
16:50
Contractul lui Bernardo Silva cu Manchester City expiră la finalul acestui sezon, iar Pep Guardiola a început deja căutările pentru aducerea unui înlocuitor pe măsură. Antrenorul spaniol a pus ochii pe un fotbalist din Bundesliga, evaluat la 100 de milioane de euro. Misiunea însă nu va fi deloc una ușoară pentru formația de pe Etihad
Acum 15 minute
16:40
Acum o oră
16:20
16:10
Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori # Antena Sport
Carlos Alcaraz, liderul ATP, va participa la un turneu demonstrativ la Melbourne, înainte de Australian Open 2026, primul turneu de Mare Şlem al anului, în care 22 de jucători profesionişti se vor confrunta cu zece amatori pentru un premiu final de 563.000 de euro, scrie EFE. Acest eveniment, supranumit "Million Dollar One Point Slam", se
16:00
Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul” # Antena Sport
Valeriu Iftime trăieşte momente istorice la Botoşani, după ce echipa din Moldova a ajuns pe primul loc din Liga 1, după 12 etape disputate, în care nu a înregistrat decât un eşec. Moldovenii au acumulat 25 de puncte, la fel ca Rapid, dar au un golaveraj superior. Valeriu Iftime aşteaptă deja meciurile următoare din campionat,
16:00
Denis Drăguş a transmis un mesaj emoţionant pentru fanii României, dar şi pentru colegii lui de la naţională. Era pe val la naţională, în urma celor două goluri ale României din meciul cu Cipru (2-2), dar acum nu a putut onora convocarea la națională pentru duelurile cu Moldova și Austria. Denis Drăguș s-a accidentat la
Acum 2 ore
15:30
Prezenţa lui Lamine Yamal în meciul împotriva Real Madrid, pe 26 octombrie, a fost pusă sub semnul întrebării după ce accidentarea sa la osul pubian s-a agravat. Însă ultimele veşti sunt încurajatoare pentru Barcelona, deoarece, potrivit cotidianului madrilen Marca, tânărul spaniol va fi în cele din urmă pregătit să joace în El Clasico. Lamine Yamal
Acum 4 ore
14:50
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri # Antena Sport
Gică Hagi e foarte aproape de o mutare surpriză în Turcia. Turcii de la Ajansspor anunţă că românul este foarte aproape să preia banca tehnică a formaţiei, Eyupspor. "Pentru funcţia de antrenor prinicipal al echipei a fost propusă legenda fotbalului românesc, Ghoeghe Hagi", anunţă presa din Turcia. La această formaţie activează în moment jucătorul naţionalei
13:50
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa # Antena Sport
Rodyrgo a acordat pentru presa spaniolă un interviu din orașul Seul, acolo unde Brazilia urmează să dispute două amicale. Fotbalistul lui Real Madrid a vorbit și despre El Clasico, derby-ul care împarte lumea întreagă în două tabere. Sud-americanul a dezvăluit că vrea să uite ce s-a întâmplat sezonul trecut în meciurile cu Barcelona, atunci când
13:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect # Antena Sport
Sorana Cîrstea a debutat cu victorie la turneul de la Wuhan, după ce a învins-o pe Jelena Ostapenko. Estonianca nu a putut duce meciul până la capăt, după ce a cerut încă din primul set intervenția preparatorului fizic, iar în actul al doilea a abandonat. Duelul dintre cele două s-a încheiat prematur cu scorul de
13:40
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization” # Antena Sport
În stilul caracteristic, Gigi Becali a vorbit despre Mirel Rădoi şi Mihai Rotaru, patronul Craiovei. De ce patronul oltenilor nu poate să-i dea sfaturi tehnice lui Rădoi? Gigi Becali a răspuns sincer la această întrebare. El crede că Mihai Rotaru nu poate interveni peste antrenorul Mirel Rădoi, așa cum se întâmplă la FCSB, pentru că
13:10
Afacerea cu care Gică Hagi vrea să dea lovitura. Ce achiziţie importantă a făcut “Regele” # Antena Sport
Chiar dacă Gică Hagi nu mai antrenează acum, "Regele" nu stă cu mâinile în sân şi caută să dezvolte afacerile pe care le are în România. Mai exact, Gică Hagi a făcut un nou pas în extinderea afacerilor pe care le are în Mamaia, acolo unde deţine Hotelul IAKI. Firma sa, Hagi Sport S.R.L., care
13:00
Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol # Antena Sport
Lisav Eissat se numără printre jucătorii convocați în premieră de Mircea Lucescu la naționala României. Fundașul central care până acum a evoluat doar la reprezentativele de tineret ale Israelului a avut recent ocazia să acorde și primul interviu în calitate de "tricolor" pentru canalul oficial de YouTube al Federației Române de Fotbal. Jucătorul de 20
13:00
Urmările meciului cu Craiova. Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei Românei. Foto # Antena Sport
Mihai Popescu a avut parte de un meci tare cu Universitatea Craiova. Şi urmările partidei s-au văzut chiar pe faţa lui. Tricolorii lui Mircea Lucescu s-au reunit la Mogoșoaia înaintea meciului amical cu naționala Moldovei și a partidei cu Austria. Printre ei s-a numărat şi Mihai Popescu, care s-a prezentat la lot cu o lovitură
Acum 6 ore
12:50
Adam Silver, comisarul NBA, a confirmat luni că All-Star Game 2026 se va disputa la Intuit Dome, noua sală a echipei Clippers. Adam Silver a declarat că liga nu intenţionează să mute All-Star Weekend în afara noii săli a Los Angeles Clippers, în timp ce se desfăşoară o anchetă pentru a stabili dacă echipa a
12:30
Ion Ţiriac a avut un nou discurs dur la adresa autorităţilor din România şi i-a dat exemplu pe Viktor Orban sau Lech Walesa (fostul preşedinte al Poloniei), atunci când a vorbit despre felul în care politicienii români gestionează relaţia cu puterile Europei. Ţiriac a dezvăluit şi că a fost dezamăgit de o promisiune pe care
12:10
Mesajul transmis de Universitatea Craiova, după accidentarea cumplită a lui Mihnea Rădulescu: “Capul sus!” # Antena Sport
Universitatea Craiova a venit cu un mesaj oficial legat de accidentarea lui Mihnea Rădulescu din meciul cu FCSB, iar oltenii au confirmat informația apărută de ieri în presă. Mijlocașul alb-albastru a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și urmează să se opereze, iar "leii din Bănie" și-au arătat susținerea față de el în aceste
12:00
Probleme pentru Emma Răducanu! S-a simţit rău şi a fost nevoită să abandoneze la Wuhan # Antena Sport
Numărul unu britanic Emma Răducanu s-a retras din meciul din prima rundă cu americanca Ann Li, la Wuhan Open, turneu de categorie WTA1000. Răducanu părea lipsită de energie şi se pare că a avut probleme cu condiţiile de căldură şi umiditate, fiind condusă cu 6-1, 4-1 în China. Emma Răducanu, abandon la Wuhan Jucătoarea de
11:50
Mihai Stoica a dezvăluit lucrul făcut meci de meci de Gigi Becali care îl scoate din minţi # Antena Sport
Mihai Stoica a vorbit deschis despre modul în care se implică Gigi Becali la FCSB, unde toată lumea s-a obişnuit cu gândul că patronul decide inclusiv primul 11 şi schimbările. Totuşi, există un lucru pe care Stoica nu îl înţelege: momentul în care înainte de fiecare meci, indiferent de miză, anunţă primul 11 cu mult
11:40
8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial # Antena Sport
7 octombrie 2017 e o zi istorică pentru tenisul şi sportul românesc. A fost ziua în care Simona Halep a devenit numărul 1 mondial pentru prima oară în carieră, un fotoliu în care a stat nu mai puţin de 64 de săptămâni. Totul s-a întămplat la Beijing, acolo unde Simona avea o revanşă de luat
11:30
SuperFAZE: Ionel Dănciulescu, despre idolii copilăriei și emoțiile Mondialului: „Maradona a fost un geniu!” # Antena Sport
• SuperFAZE, în fiecare luni noapte, după Asia Express, doar la Antena 1! • Antena transmite următoarele ediţii World Cup, în 2026 şi 2030 Am fost și noi acolo! Pe marea scenă a fotbalului mondial, la cele mai mari turnee. World Cup 1990, 1994 și 1998 au rămas în inimile românilor, iar poveștile Generației de
11:20
Scenariile prin care România se mai poate califica direct la Cupa Mondială din 2026. FRF a făcut calculele # Antena Sport
România mai are doar șanse pur matematice de calificare directă la Cupa Mondială din 2026, mai ales după ce în luna septembrie elevii lui Mircea Lucescu au remizat cu Cipru, scor 2-2. În ciuda acestui aspect, Federația Română de Fotbal a venit cu un articol prin care a explicat în detaliu cum ar mai putea
Acum 8 ore
10:50
Presa din Polonia i-a aflat soarta lui Edi Iordănescu pe banca Legiei Varșovia: “Am fost asigurați” # Antena Sport
Legia Varșovia a pierdut ultimele două meciuri din toate competițiile, iar anumite voci au început să considere că postul lui Edi Iordănescu pe banca echipei este în pericol. Un jurnalist din Polonia a vrut să afle mai mult despre acest subiect și a luat legătura cu sursele sale din cadrul clubului, care l-au asigurat că
10:40
Un procuror italian a venit cu detalii legate de circumstanțele morții lui Felix Baumgartner, legendarul sportiv care și-a pierdut viața într-un accident cu parapanta pe data de 17 iulie. Într-un răspuns acordat pentru publicația Bild, Raffaele Iannella, pe numele său, a explicat cum decesul partenerului Mihaelei Rădulescu s-a produs dintr-o "eroare umană". Baumgartner și-a pierdut
09:50
Ultimul sezon pentru LeBron James în NBA? Superstarul va anunța astăzi “decizia deciziilor” # Antena Sport
Superstarul LeBron James, care este aşteptat să înceapă la finalul acestei luni al 23-lea său sezon în NBA la vârsta de 40 de ani, a anunţat luni că va face publică o "decizie" în cursul zilei de marţi, fără a preciza însă dacă aceasta se referă la un final al carierei sale asupra căreia planează
09:40
Andrei Nicolescu a dezvăluit propunerea făcută Rapidului înainte de derby-ul cu Dinamo: “Un gest de respect” # Antena Sport
Dinamo și Rapid urmează să se întâlnească după pauza provocată de meciurile naționalelor, iar Andrei Nicolescu a demarat deja o discuție cu oficialii giuleștenilor. Președintele alb-roșiilor le-a făcut o propunere omologilor din tabăra rivală legată de desfășurarea celor două partide din sezonul regular, însă momentan nu a primit niciun răspuns. Nicolescu își dorește ca ambele
09:40
Jaqueline Cristian s-a calificat în turul 2 de la Wuhan! Urmează un duel de foc cu Elena Rybakina # Antena Sport
Jaqueline Cristian, locul 48 mondial, s-a calificat, marţi dimineaţă, în turul doi al turneului WTA de 1000 de puncte de la Wuhan (China). Cristian a trecut în runda inaugurală de americanca McCartney Kessler, locul 33 WTA, scor 6-7 (6), 6-0, 6-3. Meciul a durat două ore şi 33 de minute. Jaqueline Cristian s-a calificat în
09:10
Marc Marquez, septuplu campion mondial spaniol la MotoGP, victima unei căzături în primul tur al Marelui Premiu al Indoneziei, desfăşurat duminică, a suferit o fractură şi o leziune a ligamentelor la umărul drept, ceea ce îl va constrânge să rateze următoarele două curse, a anunţat luni echipa Ducati, citată de AFP. Marquez a revenit la
09:00
Gică Hagi, acuzat de rasism! Fostul jucătorul care a dezvăluit că l-a bătut la vestiare pe “Rege” # Antena Sport
Gică Hagi a fost implicat într-un incident cu Pascal Noumam în timpul unui derby Beşiktaş – Galatasaray (3-1), disputat în 2000. Fostul atacant al "Vulturilor" nu a trecut încă peste acel moment şi a lansat acuze grave la adresa "Regelui". Duelul starurilor Nouma şi Hagi s-a transformat atunci într-un război pe teren, în momentul în
09:00
De ce a câștigat Russell? Analiza lui Adrian Georgescu după Marele Premiu de la Singapore # Antena Sport
Cum de a devenit George Russell atât de rapid pe un circuit unde nu a urcat niciodată pe podium? Prima variantă de răspuns e în glumă, deși nu chiar pe de-a-ntregul. E motivația dată de lipsa unui contract semnat pentru sezonul viitor. Oricum, nici măcar Toto Wolff nu a înțeles pe deplin ce a făcut
09:00
Leroy
Acum 12 ore
08:50
Gigi Becali a vorbit recent într-o emisiune despre sumele de bani pe care le încasează de pe urma finanțării de la FCSB și a fost întrebat și despre posibilitatea de a vinde clubul. Patronul nu a oferit un răspuns concret, însă a mărturisit că nu și-ar vinde echipa nici pe o sumă fabuloasă, și anume […] The post FCSB se vinde greu! Gigi Becali a spus că nu își dă echipa nici pe o sumă fabuloasă appeared first on Antena Sport.
08:30
Oficialii din Austria, “în gardă” înainte de meciul cu România: “Pot fi extrem de motivaţi şi periculoşi” # Antena Sport
Reprezentanții naționalei Austriei, prin directorul sportiv al federației, Peter Schottel, au avut un discurs echilibrat înainte de partida contra “tricolorilor” din preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Oficialul de la Viena a punctat inclusiv cât de echilibrată este grupa, în ciuda faptului că între cele două naționale este o “ruptură” de cinci puncte. Schottel a […] The post Oficialii din Austria, “în gardă” înainte de meciul cu România: “Pot fi extrem de motivaţi şi periculoşi” appeared first on Antena Sport.
Acum 24 ore
23:50
Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani – UTA 2-1: “Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii? # Antena Sport
Adrian Mihalcea, antrenorul celor de la UTA Arad, a părut resemnat după înfrângerea suferită pe terenul noului lider din Liga 1, FC Botoşani, scor 1-2. Antrenorul “Bătrânei Doamne” s-a plâns de faptul că a avut puţin jucători la dispoziţie, iar plecarea lui Tzionis la naţionala Ciprului a cântătit enorm. Chiar şi în aceste condiţii, Mihalcea […] The post Adrian Mihalcea, savuros după FC Botoşani – UTA 2-1: “Ce să refacem? Să mai naştem 2-3 copii? appeared first on Antena Sport.
23:40
Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB # Antena Sport
FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad, în ultimul meci al etapei cu numărul 12 din Liga 1, scor 2-1, şi a trecut pe primul loc în clasament. Echipa lui Leo Grozavu are un început excelent de sezon. Moldovenii au egalat-o pe Rapid, echipa de pe locul al doilea. Ambele au câte 25 de puncte, […] The post Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB appeared first on Antena Sport.
23:40
Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu” # Antena Sport
FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament. Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile […] The post Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu” appeared first on Antena Sport.
23:10
Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “E preparator fizic! Străinii se uită ca la nişte sălbatici” # Antena Sport
Valeriu Iftime, patronul celor de la FC Botoşani, a avut un discurs dur la adresa lui Gigi Becali şi a lui Elias Charalambous, după ce echipa sa a trecut pe primul loc în Liga 1. FC Botoşani a învins-o pe UTA Arad cu 2-1 şi a ajuns la 25 de puncte, după primele 12 etape […] The post Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “E preparator fizic! Străinii se uită ca la nişte sălbatici” appeared first on Antena Sport.
23:00
Valeriu Iftime jubilează după ce Botoșani a urcat pe locul 1: „Nimeni nu credea că vom ajunge aici” # Antena Sport
FC Botoșani a scris istorie și a urcat în premieră pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Formația antrenată de Leo Grozavu s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la UTA Arad, la capătul unui meci spectaculos, desfășurat pe un teren greu. Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a reacționat imediat după fluierul final […] The post Valeriu Iftime jubilează după ce Botoșani a urcat pe locul 1: „Nimeni nu credea că vom ajunge aici” appeared first on Antena Sport.
22:30
Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună ”NU” convocării # Antena Sport
Campionatele din Europa intră în pauză, asta pentru că urmează meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026. Majoritatea fotbaliștilor au așteptat cu nerăbdare convocările la națională, dar nu este și cazul lui Dominik Greif. Convocat de selecționerul Slovaciei pentru dubla cu Irlanda de Nord și Luxemburg, portarul celor de la Olympique Lyonnais a refuzat […] The post Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună ”NU” convocării appeared first on Antena Sport.
21:50
Gică Hagi a luat o pauză de la antrenorat, după ce a renunţat la banca Farului la finalul sezonului trecut, dar este pregătit să revină în activitate. În ultima vreme, numele “Regelui” a fost vehiculat ca posibil înlocuitor al lui Mircea Lucescu la echipa naţională. Chiar “Il Luce” a anunţat că este dispus să renunţe […] The post Gică Hagi negociază revenirea pe bancă! Unde ar putea antrena “Regele” appeared first on Antena Sport.
21:40
UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil” # Antena Sport
UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă” şi „în mod excepţional”, solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială. Într-un comunicat, comitetul executiv al organismului european de fotbal şi-a reiterat totuşi „opoziţia faţă de meciurile din campionatul intern care se […] The post UEFA a aprobat ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil” appeared first on Antena Sport.
21:30
Dinamo București are un sezon reușit pe plan intern, fiind clasată pe loc de play-off înaintea pauzei internaționale. Formația antrenată de Zeljko Kopic are în plan să se lupte pentru un loc de cupe europene, dar conducerea alb-roșilor vrea să o ia pas cu pas. După ce naționala României va disputa meciurile cu Moldova și […] The post Andrei Nicolescu l-a taxat pe Dobre, după scandările anti-Dinamo: „Atât poate” appeared first on Antena Sport.
21:30
UEFA a aprobata ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil” # Antena Sport
UEFA a aprobat luni, „cu reticenţă” şi „în mod excepţional”, solicitarea venită din partea La Liga şi Serie A de a reloca două meciuri de campionat în Statele Unite şi Australia, o premieră mondială. Într-un comunicat, comitetul executiv al organismului european de fotbal şi-a reiterat totuşi „opoziţia faţă de meciurile din campionatul intern care se […] The post UEFA a aprobata ca două meciuri din Serie A şi La Liga să se joace în afara Europei: “Este regretabil” appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Alex Dobre ţinteşte tot mai sus appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | Daria Silişteanu s-a întors acasă, la Fălticeni appeared first on Antena Sport.
21:20
The post Jurnal Antena Sport | 100 de piloţi au gonit cu bolizii în Poiana Braşov appeared first on Antena Sport.
21:10
Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria # Antena Sport
Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, să le dea energie la duelul de foc cu Austria. “Avem nevoie de voi să ne împingeţi spre victorie”, le cer Tănase şi Birligea suporterilor. 30 de mii de bilete s-au dat pentru bătalia cu Austria, iar jucătorii naţionalei aşteaptă un stadion plin, duminică seară. […] The post Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, pentru meciul România – Austria appeared first on Antena Sport.
20:50
FCSB a obținut o victorie importantă în goana pentru un loc în play-off, reușind să se impună cu scorul de 1-0 împotriva Universității Craiova, în cel mai tare joc al etapei cu numărul 12 din Liga 1. Mihai Stoica a vorbit despre parcursul roș-albaștrilor din acest sezon și a explicat care a fost cea mai […] The post Mihai Stoica surprinde! Cine este cea mai bună echipă de până acum din Liga 1 appeared first on Antena Sport.
20:00
FC Botoșani – UTA Arad (LIVESCORE 20:30). Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider. Echipele de start # Antena Sport
FC Botoșani – UTA Arad este jocul care închide etapa cu numărul 12 din Liga 1. Echipa antrenată de Leo Grozavu înfruntă gruparea pregătită de Adrian Mihalcea pe teren propriu, iar duelul este transmis în format LIVESCORE pe as.ro. Jocul are o miză uriașă pentru botoșăneni, asta pentru că în cazul unei victorii, aceștia au […] The post FC Botoșani – UTA Arad (LIVESCORE 20:30). Moldovenii, la o victorie de fotoliul de lider. Echipele de start appeared first on Antena Sport.
