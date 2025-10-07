Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj

21:10

Jucătorii lui Mircea Lucescu îi cheamă pe suporteri la stadion, să le dea energie la duelul de foc cu Austria. "Avem nevoie de voi să ne împingeţi spre victorie", le cer Tănase şi Birligea suporterilor. 30 de mii de bilete s-au dat pentru bătalia cu Austria, iar jucătorii naţionalei aşteaptă un stadion plin, duminică seară.