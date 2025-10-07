Yesim vs Airalo/Holafly/Nomad: comparație onestă a planurilor pentru călătorii
Călătoriile aduc aproape mereu aceeași nevoie: o conexiune mobilă stabilă fără costuri mari de roaming și fără dependență de rețele Wi-Fi publice.
Avertizările de cod roșu de ploi abundente, rar întâlnite în România. Directorul general al ANM: Este o situație de excepție # Adevarul.ro
Meteorologul Iris Răducanu a transmis că ultimele coduri roşii pentru ploi abundente au fost emise în 2022, pentru judeţul Vâlcea şi zona de munte a judeţelor Argeş şi Gorj, iar în 2024 pentru judeţul Galaţi.
În contextul avertizării cod roșu de ploi, ISU Constanța atrage atenția asupra pericolelor la care pot fi expuse animalele și oferă recomandări pentru siguranța acestora.
TVA ar putea crește la 22-23% anul viitor. Smedoiu: Într-un scenariu pesimist ne putem întoarce la 24% # Adevarul.ro
Majorarea TVA în 2026 este probabilă, caz în care cota ar putea urca la 22% ori 23% sau, într-un scenariu pesimist, ne-am putea întoarce la cota de 24%, susţine Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România.
O ambarcațiune plină de migranți s-a scufundat în largul Insulei Lesbos. Patru persoane au murit # Adevarul.ro
Patru cadavre au fost recuperate marţi de garda de coastă elenă în largul insulei Lesbos, după ce o barcă pneumatică care transporta 38 de migranţi şi refugiaţi s-a scufundat, a anunţat marţi poliţia portuară greacă.
Fiii lui Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva trăiesc „sub acoperire”. Presa le-a dezvăluit numele și fotografiile # Adevarul.ro
Jurnaliștii ruși au dezvăluit numele și prenumele presupușilor fii ai președintelui rus Vladimir Putin și ai fostei gimnaste Alina Kabaeva. Conform relatărilor din presă, copiii trăiesc „sub acoperire”.
Călin Georgescu comparat de preotul din Buftea cu „Sfântul Cleopa”. Slujitorul bisericii a tras clopotele pentru fostul candidat la prezidențiale # Adevarul.ro
Clopotele de la biserica din localitatea Buftea au fost trase pentru Călin Georgescu, chiar în timpul în care acesta semna controlul judiciar.
Viciul care i-a înmuiat genunchii lui Florin Coman. Atacantul dispărut din circuitul naționalei este disperat să revină acasă # Adevarul.ro
La 27 de ani, Florin Coman nu mai contează în fotbalul mare.
Dorian Popa s-a căsătorit în secret în Maldive. Mireasa a avut parte de o surpriză totală. Declarațiile lui „mamișor” # Adevarul.ro
Dorian Popa și Andreea, formează un cuplu de scurt timp și s-au căsătorit într-o ceremonie discretă pe plajă în Maldive. Artistul a surprins-o pe partenera sa, studentă la Medicină, iar mama sa a confirmat evenimentul și a declarat că Andreea nu știa de nuntă.
O primăriță din Germania a fost înjunghiată marți în fața casei sale de mai mulți agresori, potrivit unor surse.
Putin a împlinit marți 73 de ani. De ziua lui a convocat Consiliul rus de Securitate şi are programate apeluri telefonice cu lideri străini # Adevarul.ro
Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, iar în programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini.
Povestea emoționantă a Ioanei Fecioru, campioana Spaniei la box. De la bătăile încasate de la partener la victoriile din ring # Adevarul.ro
O româncă e vedetă în țara iberică.
Tensiune maximă la Asia Express. Anda Adam și Mara Bănică s-au contrat. Ele au făcut pereche pentru o zi # Adevarul.ro
Episodul Asia Express – Drumul Eroilor difuzat luni seară, pe 6 octombrie, a adus un moment spectaculos și extrem de așteptat: schimbul de echipe.
Tensiuni în coaliție pe marginea corectării măsurilor fiscale. PSD îl acuză pe Bolojan că nu își ascultă partenerii # Adevarul.ro
Două proiecte ale PSD care corectează măsuri din primul pachet fiscal au intrat în procedură parlamentară, iar premierul Ilie Bolojan le-ar fi cerut deputaților și senatorilor PNL să nu le voteze.
Ianis Hagi și-a tras plajă în Mamaia unde să-și șlefuiască glezna. Concesiunea pe 10 ani a costat 400.000 de euro # Adevarul.ro
Firma lui Gică Hagi a câștigat la licitație o plajă de peste 17.000 mp la malul mării.
Gruparea militantă Hamas a transmis un mesaj într-un comunicat, cu ocazia comemorării a doi ani de la atacul din 7 octombrie asupra Israelului, în urma căruia a izbucnit războiul din Fâșia Gaza, relatează Newsweek.
Medvedev, după ce Trump a spus că vrea să afle planurile Ucrainei înainte de a trimite rachete: „Le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia” # Adevarul.ro
După ce președintele Donald Trump a declarat că ar dori să afle planurile Ucrainei înainte să trimită rachetele americane Tomahawk, Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, a afirmat ironic că „le vor folosi pentru a lovi Parisul, Berlinul, Varşovia”.
Senatorul PSD Cătălin Zamfir susține că procesul avansează rapid, iar Congresul partidului ar putea avea loc la sfârșitul lunii octombrie.
Rusul care le suflă în pânze chinezilor. Un mesaj scris de Medvedev i-a înfuriat pe jucătorii din circuit loviți de căldura insuportabilă din China # Adevarul.ro
Daniil Medvedev laudă orașul Shanghai, în timp ce alți jucători suferă din pricina condițiilor meteo.
O nouă șosea montană, asemănătoare Transalpinei, se va construi în România în urma unei investiții de 90 de milioane de euro, a anunțat marți președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis.
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România # Adevarul.ro
Ilie Bolojan l-a primit astăzi, la Palatul Victoria, pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, într-o întrevedere dedicată consolidării relațiilor bilaterale și identificării de noi oportunități de cooperare între cele două state.
Sloganuri propalestiniene pe clădirea Parlamentului unui land german, în ziua marcării a doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului # Adevarul.ro
Sloganuri propalestiniene au fost scrise cu spray în timpul nopţii pe clădirea unui parlament de land în nordul Germaniei, în timp ce lumea marchează doi ani de la atacurile din 7 octombrie, lansate de mişcarea islamistă Hamas asupra Israelului, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al poliţiei.
Unul dintre cele mai cunoscute parcuri acvatice din Canada provoacă revoltă: „Vom eutanasia belugile dacă nu primim bani” # Adevarul.ro
Unul dintre cele mai cunoscute parcuri acvatice din Canada, Marineland, aflat lângă Cascada Niagara, a lansat un avertisment şocant: cele 30 de belugi aflate încă în captivitate ar putea fi eutanasiate dacă autorităţile nu oferă sprijin financiar imediat.
Ciclonul Barbara aduce cele mai intense ploi din ultimele două decenii. Meteorolog: „S-a alimentat din Marea Neagră” # Adevarul.ro
Ciclonul Barbara aduce ploi torențiale în România. În Capitală, de exemplu, va ploua cum nu s-a mai întâmplat din 2005, spun specialiștii.
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență pe durata codului roșu de ploi # Adevarul.ro
Primăria București a anunțat că pune la dispoziția locuitorilor un număr gratuit pentru sesizări de urgență, după emiterea codului roșu de ploi abundente pentru Capitală.
Partidele coaliției continuă scandalul privind alegerile pentru Capitală. „Amânarea e o manevră a PSD” # Adevarul.ro
Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei continuă să stârnească scandal în Coaliție. În timp ce PSD acuză că este marginalizat de o eventuală candidatură comună PNL-USR, fostul șef de partid, Cătălin Drulă, acuză că social-democrații condiționează organizarea alegerilor.
Mircea Cărtărescu, favorit alături de alți patru scriitori la premiul Nobel pentru Literatură 2025 # Adevarul.ro
Romancierul postmodernist elveţian Christian Kracht şi australienii Gerald Murnane şi Alexis Wright se numără printre favoriţii la premiul Nobel pentru Literatură, au declarat experţii pentru AFP înaintea anunţului mult aşteptat al Academiei Suedeze, joi.
Joaca inconștientă a unor adolescenţi din Satu Mare: au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza # Adevarul.ro
Doi adolescenţi de 14 ani din judeţul Satu Mare au fost sancţionaţi de poliţişti după ce au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care ateriza pe Aeroportul Internaţional Maramureş, a anunţat marţi Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş.
Şeful secţiei de psihiatrie de la Spitalul de Urgență Roman, reținut după ce a fost prins băut și drogat la volan # Adevarul.ro
Un bărbat de 44 de ani, din municipiul Roman, a fost reţinut de poliţişti după ce rezultatele de laborator au confirmat că, în urmă cu câteva zile, a condus un autoturism sub influenţa băuturilor alcoolice şi a drogurilor.
Producătorul european de arme Thales a dezvoltat și livrat Ucrainei rachete anti-drone echipate cu focoase ce eliberează schije, potrivit Business Insider.
Control judiciar pentru un bărbat care a distribuit pe rețelele sociale mai multe postări cu Hitler # Adevarul.ro
Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de un bărbat care a făcut postări pe rețele sociale prin care a minimalizat Holocaustul.
Codîrlaşu: Anul ăsta jucăm la zero PIB cu risc de recesiune. Şi anul viitor va fi dificil # Adevarul.ro
Anul viitor ar putea fi unul dificil pentru România, din punct de vedere macroeconomic, în care economia ar putea înregistra o creştere uşoară, de 0,5%, susţine Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.
Cel mai bogat afacerist din domeniul imobiliar din SUA și-a dezmoștenit fiul. „Nu avem nicio relație personală sau de afaceri” # Adevarul.ro
Cel mai bogat om de afaceri din domeniul imobiliar din SUA și-a dezmoștenit fiul după ce acesta a fost acuzat că a înșelat investitori cu peste 2 milioane de dolari cu o afacere falsă prezentată drept „refugiul suprem al bărbaților”.
Eliminarea CASS pentru mame, aviz favorabil în Senat. Proiectul a trecut cu voturi de la PSD și AUR # Adevarul.ro
Comisiile pentru muncă și pentru sănătate ale Senatului au dat, marți, 7 octombrie, aviz favorabil pentru eliminarea CASS pentru mame.
Bandă destructurată în Germania: un român implicat în furturi de roți de Audi și Porsche. Prejudiciul se ridică la 1,6 milioane de euro # Adevarul.ro
Poliția germană a destructurat o bandă care a furat roți de Audi și Porsche, în valoare totală de aproximativ 1,6 milioane de euro. Trei persoane au fost arestate, un român și doi polonezi, iar o italiancă a fost plasată sub control judiciar.
O franțuzoaică devine prima persoană care va fi judecată pentru genocid la Paris. Ce acuzații i se aduc # Adevarul.ro
O femeie care a revenit din Siria va deveni prima franțuzoaică care va fi judecată pentru genocid la Paris, după ce a redus la sclavie o adolescentă din minoritatea yazidi în 2015.
O studentă cameruneză a fost insultată și refuzată de o șoferiță de ride-sharing din București, într-un episod care a stârnit revoltă publică. Înregistrarea momentului a devenit virală pe internet și a arătat cum discursul urii a coborât din mediul online în viața cotidiană.
Pelerinaj la moaștele Sfintei Parascheva 2025. Zeci de mii de oameni vor ajunge la Iași. Timpul de aşteptare ar putea ajunge la 20 de ore # Adevarul.ro
Pelerinajul la moaștele Sfintei Parascheva din Iași va începe miercuri, cu așteptări de până la 20 de ore și rânduri de 3 km. Credincioșii vor avea acces printr-un culoar unic, iar organizatorii asigură sprijin, hrană și protecție, până pe 15 octombrie.
Lui Carlos Alcaraz i-au dispărut miraculos durerile de la gleznă. Liderul mondial a folosit o bandă magnetică cu proprietăți magice # Adevarul.ro
După ce la Tokyo a suferit o entoră la gleznă, liderul mondial din tenis s-a bandajat și a putut continua turneul, pe care l-a câștigat.
„Povești de eroism prin vocea a trei piane” - un omagiu adus victimelor din 7 octombrie 2023, la doi ani de la atacul terorist din Israel # Adevarul.ro
La doi ani de la atacul terorist din 7 octombrie 2023 din Israel, Opera Națională București a găzduit un concert emoționant de comemorare și solidaritate.
Franța, în pragul colapsului politic. Emmanuel Macron, presat din toate părțile să demisioneze. Tabăra prezidențială se fisurează # Adevarul.ro
Criza politică de la Paris se adâncește de la o zi la alta, după demisia premierului Sébastien Lecornu – unul dintre ultimii aliați fideli ai președintelui Emmanuel Macron.
Incendiu în apropierea sediului Guvernului francez, în ziua în care Lecornu urma să îi primească pe liderii politici # Adevarul.ro
Un incendiu a izbucnit marți, 7 octombrie, la câţiva metri de Matignon, unde este sediul Guvernului francez. Pompierii au declarat că incendiul a fost rapid adus sub control şi a fost stins la o oră de la izbucnire.
Sorana Cîrstea i-a dat cu terenul în cap letonei Jelena Ostapenko. Meciul a durat cât o repriză de fotbal # Adevarul.ro
Sorana Cîrstea a debutat fabulos la turneul WTA 1.000 de la Wuhan (China).
De ce insistă Trump să desfășoare Garda Națională în orașele americane. Judecătorii americani îi blochează demersul # Adevarul.ro
Decizia administrației Trump de a desfășura Garda Națională în mai multe orașe americane a atras o serie de contestații la nivel juridic din partea oficialilor statali și locali.
Râurile din Constanța și Tulcea, sub cod roșu de inundații. Alte 19 județe, sub cod portocaliu. „Se recomandă evitarea deplasărilor” # Adevarul.ro
INHGA a actualizat avertizarea emisă, râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea urmând să fie sub Cod roşu de marţi seară, 7 octombrie, până miercuri noapte. Totodată, a fost emis Cod portocaliu pentru sectoare de râuri din alte 19 judeţe.
Cum a reușit Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american, să ajungă la o avere de 150 de milioane de dolari la vârsta de 19 ani # Adevarul.ro
La doar 19 ani, Barron Trump, cel mai tânăr fiu al președintelui american Donald Trump, a reușit să-și construiască o avere impresionantă.
Economia României va crește infim până în 2027. Banca Mondială a revizuit în scădere previziunile # Adevarul.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, faţă de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie, conform celei mai recente analize economice pentru Europa şi Asia Centrală a Băncii Mondiale.
Coaliția se reunește marți pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. Alegerile din Capitală, alt subiect pe agendă # Adevarul.ro
Coaliția de guvernare se reunește marți, 7 octombrie, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei.
România trăiește în aceste zile o revelație morală: descoperim, cu o emoție șamanic-colectivă, că judecătorii au pensii mari, critica de exterminare a magistraților fiind făcută în spirit de turmă, sociologic à la Gustave Le Bon.
Cât de scump este iluminatul public în România. Înlocuirea sistemelor învechite ar reduce consumul de energie cu până la 50% # Adevarul.ro
Iluminatul public devine o povară tot mai mare pentru bugetele locale. În unele localități, costurile cu energia electrică pentru iluminatul stradal au crescut față de acum doi ani după scumpirile și cu 80%, însă cele mai multe primării nu dispun de fonduri pentru modernizarea rețelelor.
