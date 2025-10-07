Profesorul de economie Cristian Păun la RFI: România plătește polițele unui model de dezvoltare păgubos început prin 2019

12:40

Coaliţia se reuneşte, marţi, în şedinţă, la Palatul Victoria, de la ora 14.00, pentru a finaliza negocierile privind reforma administraţiei. PSD a anunţat deja, prin vocea primarului Lia Olguţa Vasilescu, că este de acord cu o reducere de 30% din numărul total de posturi, dar nu mai mult de 20% din numărul de posturi total ocupate dar şi ca primarii şi preşedinţii de CJ să aibă o a doua opţiune, reducerea cu 10% a bugetului pe salarizare. În plus, reducerile trebuie să se facă şi în administraţia centrală. În şedinţă este aşteptată o discuţie şi cu privire stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei, în condiţiile în care PSD a anunţat că vine cu o condiţie pentru organizarea scrutinului în noiembrie, şi anume un candidat unic al coaliţiei sau fiecare partid să vină cu un candidat separat.