O clădire s-a prăbușit parțial în centrul Madridului. Căutări cu drone VIDEO
Profit.ro, 7 octombrie 2025 17:50
O clădire în renovare s-a prăbușit parțial, în centrul Madridului.
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
18:20
Disney+ schimbă prețurile abonamentelor în România
Acum 30 minute
18:10
Furtuna Barbara a lovit Bulgaria și vine spre România. Hoteluri inundate, mașini distruse VIDEO # Profit.ro
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu.
Acum o oră
17:50
O clădire în renovare s-a prăbușit parțial, în centrul Madridului.
17:30
INEDIT Un medic a aflat greu că a câștigat Nobelul. "Soția a țipat brusc, a crezut că e un urs grizzly." # Profit.ro
Fred Ramsdell a împărțit premiul cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka, din Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar.
Acum 2 ore
17:10
Eliminarea CASS pentru mame, veterani, invalizi sau personalul monahal - raport favorabil în Senat # Profit.ro
Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal.
17:00
Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în situații de criză, avertizează BCE # Profit.ro
Rețelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbușirea unei bănci într-un moment de criză.
16:50
O firmă de dezvoltare parte a grupului de business-uri din sectorul energetic Eximprod pune în funcțiune un parc eolian cu putere instalată de 38,4 MW, în comuna Cudalbi, din județul Galați.
16:50
ANAF: Toți angajații sunt monitorizați din perspectiva eficienței și integrității. Nouă angajați au fost relocați "dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanței și riscuri privind integritatea activitãții" # Profit.ro
Nouă funcționari din cadrul ANAF au fost relocați sau detașați temporar la alte structuri ale agenției, cu obiectivul monitorizãrii activitãții și performanței acestora în noile roluri, anunță ANAF. Decizia a fost luată de președintele ANAF, Adrian Nica, care precizează că a dispus monitorizarea tuturor angajaților.
Acum 4 ore
16:20
BYD a depășit Tesla la nivel global chiar în luna în care a înregistrat scăderi ale vânzărilor iar americanii au crescut # Profit.ro
Producătorul chinez BYD a reușit să depășească Tesla în acest an, atât în trimestrul al treilea, cât și pe toate cele nouă luni, adică după trei trimestre, după cum reiese din datele celor două companii analizate de Profit.ro. Ironia sorții face ca succesul să fie unul amar: în septembrie și pe trimestrul 3, chinezii au încheiat în scădere, iar Tesla a reușit să obțină prima creștere din acest an.
16:00
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr a confirmat că își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră astfel în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.
15:50
OMV, Grup energetic austriac, intenționează să își multiplice de patru ori numărul de stații de încărcare a vehiculelor electrice din Europa Centrală, pe măsură ce automobilele pe baterie devin din ce în ce mai populare în regiune.
15:40
Investigația, dezvăluită inițial de publicația Politico, a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică.
15:20
Comerțul ilegal cu animale a ajuns să fie o afacere de milioane de euro în România.
15:20
Școlile din București și Ilfov vor fi închise mâine, având în vedere codul roșu de inundații.
15:10
Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena. Decizia va fi aplicată din 24 octombrie 2025.
15:10
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt # Profit.ro
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea.
15:00
Autoritățile au primit 8 oferte pentru giratoriul suspendat de pe DN1, de la Predeal.
15:00
Lucian-Ovidiu Heiuș, vicepreședintele Curții de Conturi, a admis că instituția s-a confruntat cu anumite mentalități vechi în privința controlului financiar.
15:00
Un ciclon mediteranean trece acum în România, Aduce ploi foarte puternice și cantități importante de apă.
14:50
Stația de metrou Eroilor 1 a fost inundată. Apa a căzut din tavan pe peron.
14:50
Downdetector arată că rețeaua de socializare nu funcționează din jurul orei 10:30 în România.
14:50
Cercetătorii John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025
Acum 6 ore
14:00
Republica postelectorală Moldova: Război civil în opoziție, amenințări cu proteste și un nou front al serviciilor secrete # Profit.ro
Cele mai importante știri din 7 octombrie din Republica Moldova.
14:00
Fost ministru: Nu mulți vor să devină șefi ai unei Direcții de Sănătate Publică. Știți ce salariu au? # Profit.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, spune că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcții de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maxim 7.000 de lei.
13:50
A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.
13:40
Noua strategie ”see now, buy now” (vezi acum, cumpără acum), aplicată primei colecții semnate de noul designer Demna, începe să dea rezultate promițătoare, potrivit datelor obținute de Reuters.
13:40
După succesul pe piața închirierilor, rentnbuy, platforma proptech care conectează direct chiriașii și proprietarii fără comisioane, extinde acum serviciile și lansează oficial segmentul de vânzări imobiliare
13:20
Un restaurator a fost iradiat de acceleratorul de particule al Muzeului Luvru.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0916 lei, de la 5,0886 lei, înregistrat luni.
13:10
Fostă fabrică de tradiție a României, cu faliment răsunător, devine zonă rezidențială FOTO # Profit.ro
Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara, cu istorie încă din 1869, va fi transformată în zonă rezidențială.
13:00
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru București # Profit.ro
Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărul echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.
12:50
Contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control a fost semnat, anunță Ministrul Mediului.
12:50
Hidroelectrica și-a notificat o parte dintre clienți, deocamdată, că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica.
12:50
Producătorul francez de echipamente de încălzire Groupe Atlantic anunță numirea lui Florent Blain în funcția de Director General al fabricii din Ploiești, județul Prahova.
12:40
Grupul german Knauf va inaugura oficial fabrica din România, cea mai modernă fabrică de vată minerală de sticlă din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Producătorul german de materiale de construcții Knauf Group inaugurează oficial, în luna iunie, prin compania Knauf Insulation, fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, județul Mureș, prezentată drept cea mai modernă unitate de profil din Europa Centrală și de Est.
12:40
Domeniile Davidescu anunță o creștere de 24% a vânzărilor în primul semestru din 2025, deși începutul de an a fost marcat de provocări, precum creștere cu 10% a prețului la energie și o recoltă mai slabă, pe fond de secetă, în anul anterior.
12:30
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial pe Facebook și extinsă recent pe Google Ads și YouTube
Acum 8 ore
12:20
Multe restaurante din România își iau chelneri-roboți, având în vedere lipsa forței de muncă în HoReCa.
12:00
Compania generează 1,27 miliarde RON valoare adăugată directă în economia țării.
12:00
Un nou lot de autostradă va fi deschis.
11:50
Industria ospitalității din România a înregistrat în primul semestru din 2025 o creștere de 19% a cifrei de afaceri, al treilea cel mai mare avans din Uniunea Europeană, după Grecia (35%) și Ungaria (22%)
11:30
Furnizorul și distribuitorul de energie Electrica pregătește achiziții de până la un miliard de euro, în perioada 2025-2027, în pachete de acțiuni la alte companii, pentru extinderea operațiunilor atât la nivel național, cât și în regiune și UE.
11:20
Comisarul pentru Industrie, Stephane Sejourne, și comisarul pentru Comerț, Maros Sefcovic, vor anunța Parlamentului European de la Strasbourg despre noul plan privind oțelul, care este menit să înlocuiască 'clauza de salvgardare' introdusă în 2019 pentru a ajuta producătorii europeni
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
Filip & Company asistă OH Holding Limited în finalizarea tranzacției prin care fondul de investiții intră în acționariatul Lensa # Profit.ro
Firma de avocatură Filip & Company a acordat asistență juridică fondului de investiții OH Holding Limited în legătură cu finalizarea tranzacției prin care acesta devine acționarul majoritar al societății care operează rețeaua Lensa, una dintre cele mai importante companii de pe piața de optică și optometrie din România.
11:00
Energia din surse regenerabile a depășit-o pe cea produsă din arderea combustibililor fosili, la nivel mondial, în primele șase luni ale anului.
10:40
În luna septembrie, producătorul chinez de automobile electrice BYD a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie.
10:40
Maestrul Internațional american Fabiano Caruana câștigă Finalele GCT 2025 din Sao Paulo. Ediția din 2026 a circuitului fondat de Garry Kasparov revine la București între 12 și 24 mai # Profit.ro
Maestrul Internațional (GM) Fabiano Caruana, reprezentând Statele Unite, a cucerit titlul suprem la Finalele Grand Chess Tour (GCT) 2025 din São Paulo, Brazilia, obținând victoria într-un sezon aniversar al turneului fondat de Garry Kasparov în 2015.
Acum 12 ore
10:20
Banca Mondială revizuiește în scădere previziunile privind evoluția economiei României până în 2027 # Profit.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, față de un nivel de 1,3% previzionat în luna iunie.
10:10
Administrația Națională Apele Române anunță pregătirea noilor licitații publice pentru închirierea sectoarelor de plajă cu destinație turistică, aflate în administrarea ABA Dobrogea–Litoral, în vederea sezonului estival 2026.
