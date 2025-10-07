Ajutor la pensie de 300€ pentru plata facturilor în țara cu 600.000 români. Acasă se dau 50 de lei
Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 17:50
Pensionarii din MareaBritanie, unde trăiesc 600.000 de români primesc un ajutor la pensie de 100 - 3...
Acum 10 minute
18:20
Acum 30 minute
18:10
Acum o oră
17:50
17:50
Emil Gânj este pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Ce recompensă este oferită? # Newsweek.ro
Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a i...
17:30
Spitalul pentru Copii din Iași a rămas fără director din nou. Managerul nu a stat nici o săptămână # Newsweek.ro
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca,...
Acum 2 ore
17:10
Călin Georgescu a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție. Primul s-a prăbușit imediat # Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
17:10
OMS avertizează: Țigările electronice promovează dependența de nicotină și pun în pericol progresul ...
17:00
16:50
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului # Newsweek.ro
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului. Ac...
Acum 4 ore
16:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România # Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România. În...
16:10
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit # Newsweek.ro
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit. Femeia...
16:10
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi # Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială c...
15:50
Merkel, „pusă la zid” de Polonia și baltici: A alimentat războiul și a slăbit Europa în fața Rusiei # Newsweek.ro
Fostul cancelar german Angela Merkel a stârnit un val de reacții negative în Polonia și țările balti...
15:50
O judecătoare de la Tribunalul București este cercetată disciplinar pentru că nu a motivat sute de h...
15:40
FOTO Un TIR din România, pericol public pe drumurile din Germania. Remorca, fără frâne, fier pe fier # Newsweek.ro
Mecanicii de la un service din Germania au chemat poliția când au descoperit că un TIR din România d...
15:20
Școlile din București ar putea fi închise din cauza ciclonului Barbara. Cod Roșu de ploi în Capitală # Newsweek.ro
Capitala și alte cinci județe intră, de marți seara, 7 octombrie 2025, sub Cod Roșu de ploi torenția...
15:10
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție # Newsweek.ro
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție. Irina Schro...
14:50
FOTO Noi semne pentru șoferi, în apropierea școlilor din București. Ce riscă dacă nu le respectă? # Newsweek.ro
În apropierea școlilor din București, au început să fie montate noi semne pentru șoferi, menite să c...
14:40
Rusia revine la atacurile cavaleriei. Putin pune câte doi militari pe un cal și îi trimite la luptă # Newsweek.ro
În regiunea Donbas, forțele rusești testează îmbunătățirea mobilității pe front cu ajutorul cailor ș...
14:40
Cum s-a evaporat creșterea pensiilor de la Marea Recalculare în 12 luni? Budăi, atac dur la Bolojan # Newsweek.ro
Newsweek vă arată că în doar 12 luni creșterea pensiilor de la marea recalculare s-a evaporat, a dis...
Acum 6 ore
14:20
Cod roșu de ploi în București. Apa Nova mobilizează echipe extinse. Ce măsuri au fost luate # Newsweek.ro
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru M...
14:00
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost câștigat de trei americani. Ce au descoperit cercetătoriihtt # Newsweek.ro
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe ...
14:00
Concedierile din administrație și alegerile din București, negociate în Coaliție. Ședință la 14.00 # Newsweek.ro
Cocnedierile din administrație și alegerile pentru Primăria Capitalei sunt din nou discutate în Coal...
13:40
Autoritățile din București se pregătesc de codul roșu de ploi. Inspectoratul pentru Situații de Urge...
13:40
RePatriot Summit 2025: O Românie mai bună nu mai e doar o promisiune, ci o certitudine # Newsweek.ro
Sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și aflat deja la a X-a ediție, Summitul...
13:30
Hidroelectrica a început să îşi anunţe clienţii că va majora preţurile energiei electrice furnizate ...
13:20
Război și vin. Cum prosperă imperiul viticol al lui Putin, în timp ce Rusia e în colaps economic # Newsweek.ro
În plin război și recesiune, Putin își extinde imperiul viticol din sudul Rusiei și Crimeea. Crama K...
13:00
Veste proastă, pentru bugetarii din subordinea Ministerului Culturii! Nu mai sunt bani de salarii # Newsweek.ro
Ministerul Culturii și-a informat instituțiile din subordine că nu mai sunt bani pentru plata salari...
12:50
Tricolorii, cu calculele pe masă. Ce trebuie să facă România pentru a se califica la CM 2026 # Newsweek.ro
Naționala României mai are de disputat trei meciuri decisive în preliminariile pentru Campionatul Mo...
12:50
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit marţi o importantă barieră comercială, în condiţi...
12:40
VIDEO Ploaie de drone kamikaze ucrainene asupra Rusiei. Rafinării, lovite la peste 2.000 km distanță # Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat cel mai amplu val de atacuri cu drone din ultimele luni, lovind mai mult...
12:30
Școlile ar putea să-și suspende activitatea mâine în București din cauza atenţionărilor meteo # Newsweek.ro
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu p...
Acum 8 ore
12:20
Financial Times: Țările UE restricționează deplasările diplomaţilor ruşi. Unii sunt spioni # Newsweek.ro
Țările UE vor restricţiona deplasările diplomaţilor ruşi. Sancţiunea este motivată de operaţiunile d...
11:50
Înalta Curte arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Care angajați iau bani în plus? # Newsweek.ro
Înalta Curte a dat o decizie prin care arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Există o ca...
11:40
Vești proste, de la Banca Mondială, pentru România! Estimările pentru economie, și de 3 ori mai mici # Newsweek.ro
Banca Mondială are vești proaste pentru România. Și-a revizuit în scădere previziunile privind evolu...
11:30
Marine Le Pen simte mirosul „sângelui politic”. Macron, fără opțiuni în fața crizei de la Paris # Newsweek.ro
Criza politică de la Paris se adâncește, iar extrema dreaptă franceză își consolidează poziția. După...
11:20
Efectul tăierii voucherelor bugetarilor și al prețurilor de Maldive: Turismul din România, la pământ # Newsweek.ro
Vara 2025 s-a încheiat cu cifre proaste pentru turismul din România. A venit decontul tăierii vouche...
11:00
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Polonia. Vor fi prelungite co...
10:50
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații în Capitală și alte 5 județe # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru Capitală și județele Constanța, Că...
10:50
Cristian Diaconescu, trimis ambasador în Turcia. Ce se întâmplă cu Luminița Odobescu și Cioloș? # Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, actualul consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de Securitate Națio...
10:40
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90 # Newsweek.ro
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90. D...
10:40
Cum s-au folosit „șarlatani carismatici” de Tiktok să câștige voturi? Anihilarea lecturii i-a ajutat # Newsweek.ro
Lectura a fost anihiliată la pachet cu abolirea gândirii critice. Asistăm la o contrarevoluție care ...
10:30
Antibioticile nu vor mai face față infecțiilor cu bacterii multirezistente. Câte consumă România? # Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății spune că până în 2030, principala cauză de deces în l...
Acum 12 ore
10:20
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații. Capitala, sub cod portocaliu # Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ia...
10:00
VIDEO Ciotul de 1.250.000.000 lei executat prost din Autostrada A7 a fost reparat. Când se deschide? # Newsweek.ro
Contructorul bulgar a executat prost ciotul de 1.250.000.000 lei dintre Mizil și Pietroasele al Auto...
10:00
O româncă a devenit campioana Spaniei la Box. Tânăra este supranumită „Regina din Balcani”
09:50
Ursula von der Leyen, ținta extremiștilor din Parlamentul European, încă de neclintit la Bruxelles # Newsweek.ro
Parlamentul European se pregătește pentru un vot tensionat asupra a două moțiuni de cenzură împotriv...
09:30
Diferența dintre fondul de rulment și cel de reparații. Ce să știe proprietarii de apartamente # Newsweek.ro
Care este diferența dintre fondul de rulment și cel de reparații? Ce trebuie să știe proprietarii de...
09:20
Israel și Hamas negociază pacea în Egipt, la doi ani de la izbucnirea războiului sângeros din Gaza # Newsweek.ro
La doi ani de la izbucnirea conflictului sângeros dintre Israel și Hamas, oficialii celor două taber...
09:10
Care sunt cele 2 nopți în care vom avea o Lună „sângerie” și uriașă pe cer? Ce semnifică? # Newsweek.ro
V-ați întrebat vreodată de ce luna pare uneori atât de mare pe cer? Nu este o iluzie optică, ci unul...
