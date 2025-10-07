Yamal, “abuzat” de Barcelona?! A jucat dublu față de Xavi sau Iniesta

17:40

Firma de consultanță Bain estimează că vânzările de articole de lux personale vor scădea cu până la 5% în acest an. Dar persoanele înstărite continuă să cheltuiască sume mari pe călătorii de lux. Cheltuielile globale pentru ospitalitate de lux vor depăși 390 de miliarde de dolari în 2028, față de mai puțin de 240 de