Ce mandat are ministrul Florin Barbu de la fermierii români în fața Comisiei Europene
Agro-TV.ro, 7 octombrie 2025 17:50
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a primit marți, din partea fermierilor români, un mandat privind poziția României în legătură cu Politica Agricolă Comună (PAC) post-2028. Potrivit unui comunicat al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis redacției AgroTV, Florin Barbu s-a întânit marți, în cadrul unei runde de consultări, cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare […]
Acum o oră
17:50
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, a primit marți, din partea fermierilor români, un mandat privind poziția României în legătură cu Politica Agricolă Comună (PAC) post-2028. Potrivit unui comunicat al Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) remis redacției AgroTV, Florin Barbu s-a întânit marți, în cadrul unei runde de consultări, cu reprezentanții Alianței pentru Agricultură și Cooperare […]
Acum 4 ore
16:10
Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) a anunțat marți încă un tip de ajutor pe Schema de energie pentru fermieri și industria alimentară. Mai exact, este vorba despre o nouă simplificare a procedurilor de lucru prin actualizarea Ghidului Bazei de date cu prețuri de referință a AFIR (BDPR) care acum permite utilizarea acestei baze de date […]
Acum 6 ore
14:10
În condițiile existenței unor avertizări Cod roșu de ploi și vijelii și a unui pericol iminent de inundații, specialiștii Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) vin cu o serie de recomandări pe vreme rea pentru crescătorii de animale. Scopul acestor recomandări adresate deținătorilor de animale și operatorilor economici din sectorul zootehnic este […]
13:00
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis marți dimineață o serie de avertizări privind iminența unui pericol de inundații pe râuri din 28 de județe (vezi harta). Potrivit hidrologilor, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 48 de ore, în intervalul 07.10.2025 ora 12:00 – 09.10.2025 ora […]
Acum 8 ore
11:30
Meteo 7-9 octombrie – Cod roșu de ploi și vijelii! Cantități de apă de până la 140 l/mp # Agro-TV.ro
Meteo 7-9 octombrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți o nouă serie de avertizări de ploi abundente, vijelii și ninsori, valabile până joi seara. Astfel, în intervalul 7 octombrie, ora 10:00 – 7 octombrie, ora 21:00, este în vigoare o avertizare meteo Cod galben potrivit căreia în Dobrogea, în cea mai mare […]
Acum 12 ore
08:40
Reformă în plățile pentru fermieri: ”Sunt oameni care primesc subvențiile, dar nu muncesc” # Agro-TV.ro
O nouă reformă a Politicii Agricole Comune (PAC) se conturează la nivel european, iar una dintre temele majore aduse în discuție este direcționarea mai precisă a subvențiilor către fermierii care muncesc efectiv pământul, nu către cei care exploatează sistemul. Europarlamentarul român Victor Negrescu, vicepreședinte al Parlamentului European, atrage atenția că este nevoie de o corecție […]
07:30
Primar acuzat că a dat pășunea satului propriei asociații, la preț redus – DNA a intrat pe fir # Agro-TV.ro
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție (DNA) – Serviciul Teritorial Brașov au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului comunei Crizbav, Balași Sorin, și a secretarului primăriei, Naferică Bogdan-Ionuț, pentru săvârșirea infracțiunii de participație improprie la abuz în serviciu, în formă continuată. Potrivit rechizitoriului DNA, în perioada 2017–2019, primarul Balași Sorin, cu […]
06:30
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) se află pe ultima sută de metri cu pregătirile pentru plata avansului APIA aferent anului de cerere 2025. Ca în fiecare an, la data de 16 octombrie, agenția va demara aceste plăți și își propune să vireze cel puțin un miliard de euro către fermieri până la […]
Acum 24 ore
20:20
În ciuda problemelor legate de focarele de boli apărute în ultimul an, cererea pentru ovinele românești crește spectaculos pe piețele externe, confirmând potențialul zootehnic al României în regiunea nord-africană. Potrivit președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, țara noastră a reușit să deschidă și să consolideze parteneriate importante cu Tunisia […]
18:40
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a pus luni în dezbatere publică un proiect de act normativ prin care stabilește noi cuantumuri pentru plățile APIA per hectar și per cap de animal, precum și procentul maxim al avansurilor pentru plățile directe cuplate și decuplate finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), prin intervețiile din […]
Ieri
15:20
Beneficiarii de finanțări AFIR prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) care nu pot documentele emise de autoritățile de mediu, sanitare, sanitar-veterinare la dosarul ultimei cereri de plată, le pot transmite în maximum 12 luni de la primirea notificării cu privire la confirmarea plății, a transmis, luni, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Astfel, conform […]
13:30
Parlamentul European (PE) se va pronunța zilele acestea în vederea acordării unor subvenții mai mari pentru micii fermieri, în cadrul unei sesiunii plenare ce are loc în perioada 6-9 octombrie la Strasbourg. Astfel, marți, 7 octombrie, va avea loc dezbaterea cu tema Agricultura UE: norme mai simple și un venit mai stabil pentru fermieri, urmând […]
11:30
Meteo 6-9 octombrie – Ploi abundente, vijelii și ninsori în 27 de județe! Avertizări Cod roșu! # Agro-TV.ro
Meteo 6-9 octombrie – Vremea rea continuă să se manifeste în România în zilele următoare, ba chiar cu unele intensificări periculoase în mai multe județe. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) informează luni că, în intervalul 6 octombrie, ora 10:00 – 9 octombrie, ora 10:00, în sudul, estul și centrul țării va ploua pe arii extinse […]
07:40
Sacrificarea porcului în gospodărie rămâne permisă și în anul 2025, însă autoritățile sanitare-veterinare reamintesc că aceasta trebuie făcută cu respectarea strictă a normelor de siguranță alimentară și biosecuritate. Președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), Alexandru Bociu, a declarat, la AGRO TV, că instituția încurajează în continuare tradiția creșterii porcului în gospodăria […]
06:30
După o perioadă în care a surprins plăcut, cu prețuri peste așteptări, presiunea de recoltă începe să își spună cuvântul în ceea ce privește prețul porumbului. Deși recolta din România nu este deloc la cote înalte, prețul porumbului este dictat de piața globală, acolo unde Statele Unite ale Americii fac legea anul acesta. Recolta uriașă […]
Mai mult de 2 zile în urmă
14:10
De la primele ore ale dimineții și până noaptea târziu, viața la fermă a devenit o muncă continuă care nu se mai oprește. Deși pasiunea pentru animale i-a ținut în forță, tot mai mulți fermieri recunosc că agricultura de azi este o luptă continuă, mai ales în zootehnie. „Lucrăm de la 3 jumătate dimineața și […]
11:10
Veste bună pentru tineri. Începând din această toamnă, autoritățile pun la dispoziție terenuri gratuite prin reluarea programului național destinat sprijinirii tinerilor. Procedura de depunere a dosarelor a început de pe 29 septembrie 2025 și se va desfășura pe o perioadă de 60 de zile. Primăria comunei Ghiroda demarează din data de 29 septembrie 2025 procedura de preluare […]
08:10
Codul Rutier se schimbă din nou. O nouă lege promulgată de președintele României, Nicușor Dan, aduce modificări importante pentru șoferi: posesorii permisului de conducere categoria B pot urca acum și la volanul tractoarelor agricole și forestiere lente fără să mai susțină un examen suplimentar. Președintele României a semnat vineri, 3 octombrie, decretul de promulgare a […]
4 octombrie 2025
15:00
Un nou record mondial a uimit publicul când un fermier a reușit să crească o ridiche de 7,8 metri. Fermierul spune că în spate stă munca zilnică, iar pasiunea pentru legumele gigant i-au adus succes în rândul cultivatorilor. Fermierul britanic Joe Atherton, supranumit „Regele ridichilor lungi”, a stabilit un nou record mondial pentru cea mai […]
12:10
Fermierii care aleg să practice agricultura ecologică se confruntă cu numeroase provocări. Tratamentele fitosanitare sunt permise, însă doar cu substanțe omologate în agricultura ecologică. Problema este că acestea costă dublu față de cele convenționale și, în câmp, eficiența lor este la jumătate. „Dacă vreau să am o plantație de alun curată, liberă de boli, de […]
10:20
Finanțare de la Ministerul Agriculturii pentru fermierii care vor să-și cumpere animale # Agro-TV.ro
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) se află în negocieri avansate cu reprezentanții Comisiei Europene pentru a permite achiziția de animale cu fonduri europene, a dezvăluit ministrul agriculturii, Florin Barbu, la AGRO TV. Potrivit șefului MADR, fermierii care vor să-și cumpere animale de reproducție vor putea face acest lucru în scurt timp, cu fonduri europene, […]
08:10
Virusul pestei porcine africane reapare la opt luni după ultimul caz confirmat. De data aceasta, cazul a fost descoperit chiar în gospodăria unui veterinar. Un nou caz de pesta porcină africană a fost depistată în gospodăria unui veterinar din comuna Râșca, județul Suceava. Direcția Sanitar Veterinară a insistuit de urgență de 3 kilometri și zonă […]
04:00
3 octombrie 2025
22:10
Cancerul de sân este una dintre cele mai des întâlnite afecțiuni oncologice și, tocmai pentru a demonstra că există cale de scăpare, speranță și medici desăvârșiți alături de care se poate câștiga lupta, 14 orașe din țară, printre care Clujul și Bucureștiul, au îmbrăcat culoarea roz. Mesajul este clar: cancerul poate fi învins atunci când […]
22:00
15:40
Comunicat de ultimă oră pentru fermierii din sectorul zootehnic în legătură cu un important ajutor de stat pe cap de animal: Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește beneficiarilor că, până la data de 28 octombrie 2025, primește Cererile de plată pentru acordarea ajutorului de stat în sectorul creșterii animalelor, aferente activității din luna septembrie și trimestrul III […]
14:20
Pentru a veni în sprijinul fermierilor, termenul limită pentru cererile de plată la AFIR pentru proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2020) a fost prelungit, pentru situații justificate, până la data de 30 octombrie 2025, se arată într-un comunicat al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale remis vineri redacției AgroTV. […]
11:50
MADR, colaborare cu Țările de Jos: Ajutor pentru achiziția de juninci prin fonduri europene # Agro-TV.ro
Achiziția de juninci prin fonduri europene de către fermierii români a fost una dintre principalele teme discutate în cadrul unei întâlniri pe care ministrul agriculturii, Florin Barbu, a avut-o joi, la sediul MADR, cu ambasadorul Regatului Țărilor de Jos în România, doamna Willemijn van Haaften, având ca temă colaborarea bilaterală în agricultură. Potrivit reprezentanților MADR, […]
10:10
Resturile vegetale rezultate după recoltare, lucrările din livezi sau întreținerea culturilor reprezintă o provocare pentru orice fermier. Lăsate netocate, acestea pot îngreuna următoarele lucrări, pot contribui la apariția dăunătorilor și pot afecta calitatea solului. De aceea, alegerea unui tocător de resturi vegetale este o necesitate în agricultura modernă. Acest utilaj vă ajută să curățați terenul […]
07:30
Finanțare cu fonduri europene pentru fermieri, de la 1 ianuarie 2026 – Promisiunea șefului MADR # Agro-TV.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, în cadrul emisiunii „Agricultura la Raport” la AGRO TV, suplimentarea bugetului pentru două linii de finanțare cu fonduri europene. Aceasta a precizat că toate proiectele eligibile, dar rămase fără finanțare, din cadrul intervențiilor DR-25 – modernizarea infrastructurii de irigații și DR-20 – investiții în sectorul zootehnic, vor primi sprijin […]
06:30
Calendar fonduri europene 2025. Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Florin Barbu, a anunțat la AGRO TV, în emisiunea ”Agricultura la Raport”, data la care Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR) lansează apelurile de proiecte pentru liniile de finanțare rămase pentru anul 2025. Potrivit șefului MADR, după încheierea proiectelor din PNDR 2014-2020, la 30 octombrie 2025, […]
2 octombrie 2025
18:10
Directorul general al Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, Adrian Chesnoiu, a anunțat joi care mai sunt finanțările AFIR disponibile în 2026 pentru fermierii români. „Foarte puține măsuri vom mai avea la dispoziție pentru a fi lansate în anul următor. Din 2026 o să începem un angajament instituțional în vederea sprijinirii beneficiarilor să implementeze cu celeritate […]
15:30
Subvenții APIA – Crescătorii de animale care și-au asumat angajamente pentru Intervenția DR 06 – „Bunăstarea animalelor” – pachetul a) – Plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – Plăți în favoarea bunăstării păsărilor, au ca termen final pentru completarea și depunerea deconturilor/documentelor justificative aferente trimestrului III anul 2025 data de 31 octombrie inclusiv, a […]
13:30
ATENȚIE, FERMIERI! Noi condiții pentru acordarea de subvenții și finanțări din fonduri europene! # Agro-TV.ro
Guvernul pregătește un nou act normative prin care fermierii români vor avea de respectat noi condiții pentru acordarea de subvenții și finanțări din fonduri europene. Mai exact este vorba despre un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea unor acte normative privind cadrul general de implementare a intervențiilor cuprinse în Planul strategic PAC […]
12:10
Meteo 2 octombrie – Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat datele prognozate privind fenomenele meteorologice ce se vor manifesta pe teritoriul țării noastre în zilele următoare. Potrivit meteorologilor, începând de joi dimineață și până sâmbătă dimineață, vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între […]
11:10
Deși reprezintă o parte esențială a forței de muncă din agricultură și au un rol vital în menținerea gospodăriilor și dezvoltarea comunităților rurale, femeile fermier încă se confruntă cu numeroase bariere. Accesul limitat la terenuri, finanțare, instruire și tehnologii moderne le reduce șansele de a-și valorifica pe deplin potențialul. Agricultura se confruntă la nivel mondial […]
09:50
EXCLUSIV! Florin Barbu, anunț pentru fermierii persoane fizice, privind sistemul e-Factura # Agro-TV.ro
Fermierii persoane fizice din România au primit o nouă perioadă de respiro în ceea ce privește implementarea sistemului e-Factura. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat că obligația de a utiliza acest mecanism a fost amânată până în anul 2026, în urma unei decizii adoptate în ședința de Guvern prin ordonanță de urgență. ”Sigur, noi trebuie […]
08:40
Investițiile în irigații pot face diferența între faliment și producții record, iar acest lucru a fost demonstrat cu brio și anul acesta de către Cosmin Micu, fermier din județul Arad. Într-un an în care seceta a pus presiune uriașă pe culturile agricole, cultura de porumb și cea de floarea-soarelui au reușit să aducă rezultate excepționale […]
07:30
Ministrul Barbu avertizează: O subvenție importantă dispare în curând! Cine sunt fermierii vizați # Agro-TV.ro
Fermierii români se confruntă cu o schimbare majoră în politica agricolă națională, care ar putea face ca o subvenție importantă să fie pierdută de către mulți dintre ei, începând cu anul 2028. Sprijinul cuplat, una dintre cele mai accesate forme de ajutor, va fi condiționat strict de integrarea producției vegetale cu zootehnia, susține ministrul Florin […]
06:30
Despăgubiri pentru seceta din 2025 – Ce le promite ministrul Agriculturii fermierilor afectați # Agro-TV.ro
Fermierii români afectați de condițiile meteorologice potrivnice din acest an ar putea primi despăgubiri pentru secetă, similare celor acordate în cazul calamităților din anii trecuți. Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a anunțat, în exclusivitate la AGRO TV, că așteaptă centralizarea suprafețelor calamitate la nivelul prefecturilor, urmând ca în cel mult două săptămâni să fie gata situația […]
1 octombrie 2025
20:10
Piața cerealelor trece printr-o perioadă de stabilitate aparentă, însă cu nuanțe importante care ar putea influența deciziile fermierilor și traderilor în următoarele luni. În timp ce grâul rămâne fără perspective majore de creștere pe termen scurt, orzul vine cu o surpriză plăcută: se menține la același nivel de preț cu grâul, în ciuda faptului că, […]
17:40
Ministrul agriculturii, Florin Barbu, este chemat săptămâna viitoare în Parlament să dea explicații cu privire la situația micilor fermieri, mulți dintre ei aflați în pragul falimentului. Astfel, la solicitarea Grupului parlamentar AUR, Florin Barbu este chemat la „Ora Guvernului” la ședința din data de 6 octombrie a Camerei Deputaților, în cadrul căreia va avea loc […]
15:50
Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură a anunțat miercuri că, în perioada 1-31 octombrie 2025 inclusiv, fermierii care beneficiază de subvenția APIA pentru motorină în trebuie să depună cererile de plată pentru cantitățile achiziţionate şi utilizate în trimestrul al III-lea (1 iulie-30 septembrie) al anului 2025. „Cererile se depun la Centrele Județene ale APIA […]
14:00
ATENȚIE, Romsilva a transmis prețurile: Cât costă un metru cub de lemn de foc anul acesta! # Agro-TV.ro
Sezonul rece deja s-a instalat, astfel că milioane de români preocupați să afle cât costă un metru cub de lemn de foc anul acesta. Printr-un comunicat remis miercuri redacției AgroTV, Regia Naționala a Pădurilor – Romsilva anunță că, în acest an, oferă populaței, aproximativ 2 milioane de metri cubi de lemn pentru foc, la un […]
11:50
Meteo 2-4 octombrie – Ploi abundente, vijelii și ninsori viscolite în toată țara. Cod galben și portocaliu în 25 de județe! # Agro-TV.ro
Meteo 2-4 octombrie – O adevărată avalanșă de avertizări Cod galben și portocaliu de vreme rea vine miercuri din partea Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care anunță că zilele următoare țara noastră va fi cuprinsă de un val de frig, ploi abundente, viijelii și chiar ninsori viscolite, pe alocuri. Potrivit meteorologilor, în intervalul menționat, vremea […]
10:40
Un nou campion la rapiță în România a fost desemnat în campania agricolă 2024-2025, unde performanța și tehnologia s-au unit pentru a aduce producții de top. Printre fermierii care au demonstrat că atenția la detalii și aplicarea corectă a tehnologiilor se află Costinel Preda. Corteva Agriscience încheie prezentarea fermierilor campioni la rapiță din anul agricol […]
08:40
Fermierii români se pregătesc pentru un sezon agricol de excepție, iar rapița se anunță, încă de pe acum, a fi cea mai profitabilă cultură din anul agricol 2025-2026. Conform analizelor realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, România ar putea atinge o premieră istorică, cu suprafețe cultivate de până la 1 milion […]
07:30
De la 1 octombrie 2025, sistemul e-Factura devine obligatoriu și pentru fermieri, dacă Guvernul nu va anunța în ultimul moment o nouă amânare. Deși măsura are ca scop digitalizarea și reducerea evaziunii fiscale, agricultorii se plâng de birocrația suplimentară și de faptul că vor fi obligați să folosească o platformă electronică greu de gestionat pentru […]
06:30
Programul „Rabla pentru tractoare”, mult așteptat de micii fermieri români, rămâne în continuare blocat, după anularea primei ediții. În schimb, o nouă linie de finanțare cu fonduri europene, care promite să-l înlocuiască cu succes, va fi lansată la 1 decembrie 2025. intervenția DR-14 – „Sprijin pentru ferme mici” urmează să fie deschisă de Agenția pentru […]
30 septembrie 2025
16:10
Dumitru Andreșoi, „Regele oierilor”, față-n față cu judecătorii pentru o fraudă cu fonduri europene! Riscă până la 10 ani de închisoare! # Agro-TV.ro
Dumitru Andreșoi, cel supranumit „Regele oierilor” din România, a fost trimis în judecată, la Tribunalul Timiș, de către procurorii Parchetului European (EPPO), pentru o fraudă cu fonduri europene de 2,2 milioane de euro. Potrivit unui comunicat al EPPO, în același dosar, alături de Dumitru Andreșoi au fost trimiși în judecată și trei funcționari publici din […]
