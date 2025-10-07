Ce mandat are ministrul Florin Barbu de la fermierii români în fața Comisiei Europene

08:40

Fermierii români se pregătesc pentru un sezon agricol de excepție, iar rapița se anunță, încă de pe acum, a fi cea mai profitabilă cultură din anul agricol 2025-2026. Conform analizelor realizate de expertul în piețele de mărfuri agricole, Cezar Gheorghe, România ar putea atinge o premieră istorică, cu suprafețe cultivate de până la 1 milion […]