Nicuşor Dan, la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel: România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor şi livrarea ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza
MainNews.ro, 7 octombrie 2025 17:50
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel, arătând că România reiterează apelul său pentru încetarea imediată a focului şi eliberarea necondiţionată a tuturor ostaticilor şi solicită livrarea fără obstacole a ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza. ”Astăzi se împlinesc doi ani … Articolul Nicuşor Dan, la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel: România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor şi livrarea ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza apare prima dată în Main News.
FOTO & VIDEO Litoralul Bulgariei sub asediul furtunii Barbara: școli închise, hoteluri inundate și cod roșu pe întreg estul țării # MainNews.ro
Marți, 7 octombrie, litoralul Bulgariei a fost afectat de furtuna Barbara, care a adus ploi torențiale și fenomene meteo extreme, similar cu situația din România, unde cinci județe și București sunt vizate de cod roșu. Stațiunea Lozeneț a fost inundată în zonele joase, iar parterul unor hoteluri a fost sub apă, deși autoritățile nu au … Articolul FOTO & VIDEO Litoralul Bulgariei sub asediul furtunii Barbara: școli închise, hoteluri inundate și cod roșu pe întreg estul țării apare prima dată în Main News.
Managerul Spitalului de Copii din Iaşi și-a prezentat demisia la câteva zile după numire # MainNews.ro
Radu Constantin Luca, numit recent manager interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, și-a prezentat demisia la doar o săptămână după preluarea funcției. Decizia sa a fost confirmată de președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, însă motivele care au stat la baza acesteia nu au fost făcute publice. „Am luat act de demisia … Articolul Managerul Spitalului de Copii din Iaşi și-a prezentat demisia la câteva zile după numire apare prima dată în Main News.
De ziua lui, Vladimir Putin a convocat o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei și are mai multe convorbiri programate # MainNews.ro
Vladimir Putin împlinește marți 73 de ani, iar ziua sa de naștere îl găsește la serviciu, cu un program încărcat de activități oficiale. Liderul de la Kremlin a convocat o reuniune operativă cu membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al Federației Ruse și are pe agendă mai multe convorbiri telefonice cu șefi de stat din … Articolul De ziua lui, Vladimir Putin a convocat o ședință a Consiliului de Securitate al Rusiei și are mai multe convorbiri programate apare prima dată în Main News.
Cursurile suspendate în toate școlile și grădinițele din București, din cauza codului roșu de ploi # MainNews.ro
Autoritățile din București au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, ca urmare a emiterii unui cod roșu de ploi abundente, cu scopul de a proteja populația și de a preveni blocarea orașului. Autoritățile din București au anunțat suspendarea cursurilor în toate unitățile de învățământ preuniversitar – școli … Articolul Cursurile suspendate în toate școlile și grădinițele din București, din cauza codului roșu de ploi apare prima dată în Main News.
Rusia anunță că așteaptă clarificări privind trimiterea rachetelor americane Tomahawk în Ucraina # MainNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a anunțat că Rusia așteaptă clarificări de la SUA privind trimiterea de rachete Tomahawk, care pot purta teoretic încărcătură nucleară, în Ucraina, relatează Reuters. Președintele american Donald Trump a declarat luni că ar dori să știe ce intenționează Ucraina să facă cu rachetele Tomahawk înainte de a accepta … Articolul Rusia anunță că așteaptă clarificări privind trimiterea rachetelor americane Tomahawk în Ucraina apare prima dată în Main News.
George Simion, acuzat de discurs discriminatoriu de asociațiile persoanelor cu dizabilități: „Autist” nu e insultă # MainNews.ro
Asociațiile care reprezintă persoanele cu tulburări din spectrul autist au reacționat ferm la declarațiile recente ale lui George Simion, liderul Partidului AUR, care a folosit din nou termenul „autist” ca insultă la adresa Președintelui României. Federația R.O.T.S.A. (Federația Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist – Construim România Incluzivă) și Asociația SuntAutist solicită intervenția instituțiilor … Articolul George Simion, acuzat de discurs discriminatoriu de asociațiile persoanelor cu dizabilități: „Autist” nu e insultă apare prima dată în Main News.
Israelienii se adună marți în toată țara pentru a comemora doi ani de la atacul din 7 octombrie, în care militanții conduși de Hamas au ucis aproximativ 1.200 de persoane și au luat 251 de ostatici în timpul unui raid asupra sudului Israelului, relatează The Guardian. Comemorări neoficiale vor avea loc în micile kibbutzuri din … Articolul Israelienii s-au adunat pentru a comemora doi ani de la atacul Hamas apare prima dată în Main News.
Stație de metrou inundată la București: apa a pătruns din tavan / Reacția Metrorex VIDEO # MainNews.ro
Marți, stația de metrou Eroilor 1 a fost afectată de infiltrații, apa curgând din tavan pe peron, potrivit imaginilor surprinse de călători. Metrorex a anunțat că a intervenit prompt, iar trenurile circulă conform graficului. Capitala va intra începând de marți seară, de la ora 21:00, sub cod roșu de ploi abundente. „Conducerea Metrorex a solicitat … Articolul Stație de metrou inundată la București: apa a pătruns din tavan / Reacția Metrorex VIDEO apare prima dată în Main News.
Cod Roșu de vreme severă la București: Apa Nova mobilizează peste 500 de specialiști și recomandă măsuri preventive # MainNews.ro
Apa Nova anunță că a activat echipe extinse pentru a face față avertizării de vreme severă emisă pentru București în perioada 7-8 octombrie 2025. Compania pune la dispoziție 22 de hidrocurăţitoare, 83 de autoutilitare, 47 de echipamente de pompare și un efectiv de peste 500 de specialiști pregătiți să intervină în teren. „Având în vedere … Articolul Cod Roșu de vreme severă la București: Apa Nova mobilizează peste 500 de specialiști și recomandă măsuri preventive apare prima dată în Main News.
Cod roșu în București: Autoritățile iau în calcul suspendarea cursurilor cu prezență fizică # MainNews.ro
Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a anunțat că se analizează varianta sistemului hibrid pentru școli în contextul unui cod roșu de ploi torențiale în București, oferind soluții pentru părinți. Capitala României se confruntă cu un cod roșu de ploi torențiale, iar autoritățile analizează impactul acestei situații meteorologice severe asupra sistemului de învățământ. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, … Articolul Cod roșu în București: Autoritățile iau în calcul suspendarea cursurilor cu prezență fizică apare prima dată în Main News.
Un fost premier al Franței îi cere lui Emmanuel Macron să organizeze în curând alegeri prezidențiale anticipate # MainNews.ro
Édouard Philippe, fost prim-ministru francez și fost aliat al lui Emmanuel Macron, a declarat că este în favoarea unor alegeri prezidențiale anticipate, având în vedere gravitatea crizei politice care zguduie țara, relatează The Guardian. Ce i-a transmis Édouard Philippe lui Emmanuel Macron? Remarcile lui Édouard Philippe, un candidat important de centru-dreapta pentru succesiunea lui Emmanuel … Articolul Un fost premier al Franței îi cere lui Emmanuel Macron să organizeze în curând alegeri prezidențiale anticipate apare prima dată în Main News.
Coaliția se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei # MainNews.ro
Coaliția de guvernare se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației publice și pentru a discuta stabilirea datei alegerilor la Primăria Capitalei, pe fondul unor propuneri divergente din partea partidelor. Coaliția de guvernare este programată să se reunească marți, la Palatul Victoria, începând cu ora 14:00, pentru a aborda două subiecte majore de pe … Articolul Coaliția se reunește pentru a finaliza negocierile privind reforma administrației și data alegerilor la Primăria Capitalei apare prima dată în Main News.
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o avertizare de cod roșu de ploi abundente pentru cinci județe și București. Aceasta va fi în vigoare între 7 octombrie, ora 21:00, și 8 octombrie, ora 15:00. Alături de București mai sunt vizate și județele Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov. Va ploua torențial și abundent, izolat se … Articolul Capitala și alte cinci județe intră sub cod roșu de ploi abundente, marți seara apare prima dată în Main News.
Nou impas în Senatul SUA pentru redeschiderea guvernului. Republicanii și democrații se acuză reciproc pentru prelungirea crizei # MainNews.ro
Senatul SUA a respins propunerile republicanilor, respectiv democraților pentru finanțarea guvernului federal, astfel încât acesta să poată fi redeschis. În urma eșecului, cele două formațiuni politice s-au acuzat reciproc pentru prelungirea crizei, relatează DW. Pentru a fi aprobată, o propunere are nevoie de susținerea a 60 de senatori din totalul de 100. Niciuna dintre variante … Articolul Nou impas în Senatul SUA pentru redeschiderea guvernului. Republicanii și democrații se acuză reciproc pentru prelungirea crizei apare prima dată în Main News.
DRDP Buzău a efectuat teste structurale la un pod de pe Lotul 2 al A7. Când s-ar putea circula de la București până la Spătaru # MainNews.ro
Reprezentanții Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Buzău au anunțat efectuarea de teste structurale pe calea 1 a podului de la kilometrul 38 de pe Lotul 2 al A7 Mizil-Pietroasele. După montarea ecliselor de legătură pe calea 2 și efectuarea testelor de încărcare, precum și după verificarea calității sudurilor, în perioada 13-17 octombrie va fi … Articolul DRDP Buzău a efectuat teste structurale la un pod de pe Lotul 2 al A7. Când s-ar putea circula de la București până la Spătaru apare prima dată în Main News.
Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică # MainNews.ro
Europenii ar trebui să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului, a declarat Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, comentând pe canalul său de Telegram frica de drone care a cuprins Europa, relatează agenţia TASS. „De fapt, motivele acestei panici din jurul „dronelor ruseşti” pot fi oricare dintre cele menţionate sau … Articolul Dmitri Medvedev, nou derapaj verbal: Europa trebuie să simtă pe propria piele ce înseamnă pericolul războiului. Să se teamă şi să tremure ca nişte animale proaste într-o turmă, care sunt conduse la abator. Să facă pe ei de frică apare prima dată în Main News.
Serviciul Shin Bet ar fi avertizat cu trei ore înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Autoritățile, acuzate că nu au reacționat # MainNews.ro
Serviciul de securitate internă israelian, Shin Bet, ar fi transmis un avertisment cu aproximativ trei ore înainte de atacurile lansate de Hamas pe 7 octombrie 2023, însă forțele de ordine nu au reacționat la timp, potrivit unui raport citat de presa israeliană. Conform unor oficiali de rang înalt din poliție, citați în document, în noaptea … Articolul Serviciul Shin Bet ar fi avertizat cu trei ore înainte de atacul Hamas din 7 octombrie. Autoritățile, acuzate că nu au reacționat apare prima dată în Main News.
Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical # MainNews.ro
O ambulanţă a Serviciului de Ambulanţă Judeţean şi un autoturism au fost implicate, luni seară, într-un accident rutier produs pe DN 1 (E 60), în judeţul Cluj. Pompierii au descarcerat din autosanitară un bărbat, acesta fiind conştient. O femeie, tot din ambulanţă, este în stop cardio-respirator şi se fac manevre de resuscitare. Alte cinci persoane … Articolul Cluj: Accident în care au fost implicate o ambulanţă şi un autoturism/ Un bărbat din autosanitară, descarcerat/ O femeie, tot din ambulanţă, în stop cardio-respirator/ Alte cinci persoane, evaluate medical apare prima dată în Main News.
DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie # MainNews.ro
Partidul lui Cristian Popescu Piedone, PNRR(Partidul Naționalist Reformarea României), începe să adune nume foarte cunoscute de pe scena politică și nu numai. Fosta șefă a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol, este noul membru al partidului lui Piedone. Pe lângă funcția de vicepreședinte pe care o va deține în cadrul formațiunii politice, aceasta va … Articolul DOCUMENT. Laura Vicol este cel mai nou membru al partidului lui Piedone. PNRR a înregistrat și prima filială în diaspora, în Marea Britanie apare prima dată în Main News.
Senatul adoptă Legea majoratului online: conturile pentru minori sub 16 ani necesită acordul părinților # MainNews.ro
Senatul a aprobat luni, în plen, legea privind majoratul online, care stabilește că minorii sub 16 ani pot folosi servicii digitale și își pot crea conturi personale doar cu consimțământul părinților, verificabil, potrivit Agerpres. Propunerea legislativă a fost votată „pentru” de 123 de senatori, înregistrând șase abțineri. Această regulă nu se aplică platformelor online dedicate … Articolul Senatul adoptă Legea majoratului online: conturile pentru minori sub 16 ani necesită acordul părinților apare prima dată în Main News.
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a anunțat luni că partidul va organiza congresul în această toamnă, menționând că ar fi ideal ca evenimentul să aibă loc înainte de începutul postului Crăciunului. Întrebat după întâlnirea conducerii PSD dacă congresul va fi programat la finalul lunii octombrie, începutul lunii noiembrie sau abia în primăvară, Grindeanu a … Articolul Când are loc congresul PSD. Sorin Grindeanu: Vom organiza sigur apare prima dată în Main News.
Primăria Sectorului 2 din București intenționează să reducă poluarea în zonele frecventate de copii prin introducerea unui nou indicator rutier cu mesaj ecologic. Inițiativa face parte din proiectul „Oprește Motorul” și urmărește să încurajeze șoferii să adopte un comportament responsabil, oprind motoarele atunci când staționează în apropierea unităților de învățământ și a locurilor de joacă. … Articolul Primăria Sector 2 lansează un nou indicator rutier: ce semnificație va avea apare prima dată în Main News.
Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar. Va rămâne în Grecia până la judecarea cererii de extrădare # MainNews.ro
Fostul primar al Capitalei, Sorin Oprescu, a fost pus în stare de libertate sub control judiciar după audierile de luni, 6 octombrie, și i se permite să rămână în Grecia, anunță Observator Antena 1. Oprescu va rămâne sub această măsură până la stabilirea unei ședințe de judecată care va analiza cererea de extrădare. Procesul poate … Articolul Sorin Oprescu, eliberat sub control judiciar. Va rămâne în Grecia până la judecarea cererii de extrădare apare prima dată în Main News.
Ministrul Energiei: Prețul unui kWh pentru gospodării va fi „un leu și ceva”. Plafonarea nu mai este posibilă # MainNews.ro
Prețul unui kilowatt-oră pentru consumatorii casnici ar putea urca la aproximativ 1 leu, „și un pic”, în urma noilor măsuri ale statului în piața de energie, a declarat Bogdan-Gruia Ivan, ministrul Energiei. Oficialul a explicat că plafonarea prețurilor nu mai este posibilă, subliniind că o astfel de măsură ar afecta „încrederea pieței și a partenerului … Articolul Ministrul Energiei: Prețul unui kWh pentru gospodării va fi „un leu și ceva”. Plafonarea nu mai este posibilă apare prima dată în Main News.
Greta Thunberg și alți 170 de activiști, deportați de Israel în Grecia și Slovacia; militanții reclamă tratamente dure # MainNews.ro
Israelul a anunțat luni că 171 de activiști care făceau parte dintr-o flotilă umanitară, printre care și Greta Thunberg, au fost deportați către Grecia și Slovacia, potrivit The Guardian. Greta Thunberg, care a fost transportată cu avionul în Grecia, se numără printre cei aproximativ 450 de activiști reținuți de autoritățile israeliene după ce flotila de … Articolul Greta Thunberg și alți 170 de activiști, deportați de Israel în Grecia și Slovacia; militanții reclamă tratamente dure apare prima dată în Main News.
Alertă de vreme extremă în România: Cod roșu de ploi și inundații în sud-est, peste 100 l/mp în câteva ore # MainNews.ro
România se află sub avertizare de vreme extremă, meteorologii prognozând ploi torențiale și riscuri semnificative de inundații. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis cod roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde în doar câteva ore se pot acumula peste 100 l/mp. În restul sudului țării, inclusiv Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei, sunt în … Articolul Alertă de vreme extremă în România: Cod roșu de ploi și inundații în sud-est, peste 100 l/mp în câteva ore apare prima dată în Main News.
Diana Şoşoacă acuză nereguli la Parchet: „Mi s-a băgat sub nas o ordonanță fără să studiez dosarul” # MainNews.ro
Europarlamentarul Diana Şoşoacă, implicată într-un dosar penal care vizează mai multe infracţiuni – printre care lipsire de libertate în mod ilegal, negarea Holocaustului, promovarea cultului persoanelor condamnate pentru genocid şi crime de război, precum şi răspândirea unor idei fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe – s-a prezentat luni la Parchetul General pentru audiere. La final, Şoşoacă … Articolul Diana Şoşoacă acuză nereguli la Parchet: „Mi s-a băgat sub nas o ordonanță fără să studiez dosarul” apare prima dată în Main News.
Un tribunal din Polonia a prelungit arestul preventiv pentru ucraineanul suspectat că a luat parte la distrugerea gazoductelor Nord Stream # MainNews.ro
Un tribunal polonez a decis luni că scafandrul ucrainean pe care Germania vrea să-l ancheteze pentru presupusa sa implicare în exploziile care au avariat conductele de gaze Nord Stream trebuie să rămână în arest pentru încă 40 de zile, relatează Reuters. Volodymyr Z. a fost reținut lângă Varșovia marțea trecută, iar instanța a decis că … Articolul Un tribunal din Polonia a prelungit arestul preventiv pentru ucraineanul suspectat că a luat parte la distrugerea gazoductelor Nord Stream apare prima dată în Main News.
Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Ce zone pot întâmpina probleme # MainNews.ro
De luni, Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a demarat procesul de livrare a agentului termic pentru sezonul rece. Reprezentanții instituției precizează că sistemul este pornit „conform graficului”, însă locuitorii vor simți căldura în locuințe „gradual”. „Procesul de furnizare a agentului termic pentru încălzire începe conform graficului. Având în vedere dimensiunile sistemului de termoficare și faptul … Articolul Termoenergetica începe furnizarea căldurii în București. Ce zone pot întâmpina probleme apare prima dată în Main News.
Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară # MainNews.ro
Eurodeputata Diana Șoșoacă, lidera partidului SOS România, a ajuns luni la sediul Parchetului General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară. În fața instituției a fost așteptată de câteva zeci de susținători care afișau pancarte cu mesajul „Solidari cu Diana Șoșoacă” și care fluturau steaguri ale României și ale … Articolul Diana Șoșoacă a ajuns la Parchetul General pentru a fi audiată în dosarul în care este acuzată de propagandă legionară apare prima dată în Main News.
MAE: România va prelua în 2026 Președinția ICE. Integrarea statelor candidate, prioritate strategică # MainNews.ro
România se pregătește să preia, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central Europene (ICE). Mandatul, care se va desfășura pe parcursul anului 2026, va viza accelerarea integrării europene a statelor candidate, consolidarea conectivității regionale și îmbunătățirea rezilienței în contextul geopolitic actual. România va prelua, începând cu 1 ianuarie 2026, Președinția-în-Exercițiu a Inițiativei Central … Articolul MAE: România va prelua în 2026 Președinția ICE. Integrarea statelor candidate, prioritate strategică apare prima dată în Main News.
Cutremur politic în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție # MainNews.ro
Premierul Franței, Sébastien Lecornu, a demisionat din funcție la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție, devenind liderul guvernului cu cel mai scurt mandat din istoria celei de-a cincea republici. Președintele Emmanuel Macron i-a acceptat demisia la doar câteva ore după ce premierul anunțase primii membri ai cabinetului său. Decizia lui Sébastien Lecornu a … Articolul Cutremur politic în Franța. Premierul Sébastien Lecornu a demisionat la doar câteva săptămâni de la numirea în funcție apare prima dată în Main News.
Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, se află astăzi, 6 octombrie 2025, în fața unui magistrat din Grecia, care urmează să decidă cu privire la o eventuală extrădare a acestuia în România. Cazul său a stârnit un interes considerabil, având în vedere demersurile anterioare și modificările survenite în contextul legal și al condițiilor de detenție. … Articolul Sorin Oprescu, în fața instanței din Grecia: Decizie privind extrădarea în România apare prima dată în Main News.
Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri. Cine sunt cei care îl vor sfătui pe șeful statului în următorii ani # MainNews.ro
Președintele Nicușor Dan a anunțat numele persoanelor care vor intra în echipa sa de consilieri. Printre cei numiți în funcția de consilier se numără fostul premier Ludovic Orban, europarlamentarul Eugen Tomac, profesorul universitar Valentin Naumescu și fostul ambasador Mihail Lazurca, care era vehiculat pentru șefia SIE. „Marius Lazurca – consilier prezidențial pe politică externă începând … Articolul Nicușor Dan și-a numit echipa de consilieri. Cine sunt cei care îl vor sfătui pe șeful statului în următorii ani apare prima dată în Main News.
Șeful IGP din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, avertizează: Rețeaua lui Ilan Șor ar putea avea reprezentanți în viitorul Parlament # MainNews.ro
Șeful Inspectoratului General al Poliției (IGP) din Republica Moldova, Viorel Cernăuţeanu, a emis un avertisment cu privire la prezența, în viitorul Parlament, a unor persoane asociate rețelei oligarhului fugar prorus Ilan Şor. Acesta anticipează că o astfel de prezență ar putea deschide calea unor noi acțiuni ilegale și ar expune instituția legislativă la riscuri semnificative. … Articolul Șeful IGP din Republica Moldova, Viorel Cernăuțeanu, avertizează: Rețeaua lui Ilan Șor ar putea avea reprezentanți în viitorul Parlament apare prima dată în Main News.
Donald Trump a cerut progrese rapide din partea negociatorilor pentru un armistițiu în Fâșia Gaza # MainNews.ro
Președintele american Donald Trump a îndemnat negociatorii să „se miște rapid” în discuțiile axate pe eliberarea ostaticilor deținuți de Hamas în Fâșia Gaza și pe o încetare mai amplă a războiului. Apelul a fost făcut în timp ce reprezentanții Israelului și ai grupării palestiniene au sosit la Cairo pentru negocieri, relatează The Guardian. Discuțiile se … Articolul Donald Trump a cerut progrese rapide din partea negociatorilor pentru un armistițiu în Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
Declarații uluitoare din partea lui Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor” # MainNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat într-o emisiune la Digi24 că anularea alegerilor prezidențiale din 2024 a fost o afacere românească, în contextul jocurilor politice ale decidenților de la București. El și-a arătat scepticismul în privința legăturilor dintre fostul candidat Călin Georgescu și Rusia. „Nu a ieșit cine trebuie, pentru că au și calculat prost … Articolul Declarații uluitoare din partea lui Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Pe mine nu mă poate convinge nimeni că acest Georgescu este omul rușilor” apare prima dată în Main News.
Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri # MainNews.ro
Reprezentanții poliției din București au anunțat că două femei, cu vârstele de 21 și 25 de ani, au fost reținute pentru 24 de ore, fiind cercetate pentru săvârșirea infracțiunilor de furt, lovire sau alte violente și tulburarea ordinii și liniștii publice. Ele au furat haine dintr-un magazin din sectorul 2 și le-au agresat ulterior pe … Articolul Două femei au fost reţinute pentru 24 de ore după ce au furat haine dintr-un magazin din Bucureşti şi le-au agresat pe angajatele care încercau să recupereze acele bunuri apare prima dată în Main News.
Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova într-o scrisoare către António Costa # MainNews.ro
Vicepreședinții Parlamentului European Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță i-au solicitat președintelui Consiliului European, António Costa, într-o scrisoare semnată alături de alți 54 de eurodeputați să introducă pe agenda reuniunilor liderilor europeni deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova. „Este un semnal politic puternic: Parlamentul European susține fără rezerve viitorul european al … Articolul Victor Negrescu și Nicu Ștefănuță solicită deschiderea imediată a negocierilor de aderare pe capitole cu Republica Moldova într-o scrisoare către António Costa apare prima dată în Main News.
Proteste în Georgia. Premierul îi acuză pe manifestanți că vor să răstoarne guvernul și susține că UE se amestecă în afacerile interne ale țării # MainNews.ro
Cetățenii din Georgia au ieșit în stradă după ce partidul Visul Georgian, aflat la guvernare, a revendicat victoria în alegerile locale de sâmbătă. Premierul Irakli Kobakhidze i-a acuzat pe manifestanți că vor să răstoarne executivul și a susținut că Uniunea Europeană s-a amestecat în afacerile interne ale statului din Caucazul de Sud, relatează Reuters. Formațiunea … Articolul Proteste în Georgia. Premierul îi acuză pe manifestanți că vor să răstoarne guvernul și susține că UE se amestecă în afacerile interne ale țării apare prima dată în Main News.
Autoritățile din Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului lui Bashar al-Assad # MainNews.ro
Membrii colegiului electoral din Siria se reunesc pentru a vota noii membri ai parlamentului. Momentul este unul important în tranziția țării de la regimul lui Bashar al-Assad, precum și un test major de incluziune pentru actualele autorități conduse de islamiști, relatează Reuters. Președintele Ahmed al-Sharaa, un fost luptător în gruparea teroristă al-Qaeda care a venit … Articolul Autoritățile din Siria organizează primele alegeri parlamentare de la căderea regimului lui Bashar al-Assad apare prima dată în Main News.
Partidul ANO al fostului premier ceh Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare, învingând coaliția pro-europeană condusă de către actualul lider al guvernului, Petr Fiala, relatează Euronews. Formațiunea politică a miliardarului care a condus executivul de la Praga a obținut 34,6% dintre voturi, potrivit numărătorii parțiale, în timp ce coaliția actualului premier a fost susținută doar … Articolul Partidul fostului premier ceh Andrej Babiš a câștigat alegerile parlamentare apare prima dată în Main News.
Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia. O instanță elenă va decide dacă va fi extrădat în România # MainNews.ro
Sorin Oprescu, fostul primar general al Bucureștiului, a fost reținut la Salonic, în Grecia. El este condamnat definitiv pentru corupție la 10 ani și 8 luni de închisoare. O instanță elenă va hotărî dacă acesta va fi extrădat în România pentru a-și ispăși pedeapsa. Fostul politician a mai fost prins o dată în Grecia, în … Articolul Sorin Oprescu a fost arestat în Grecia. O instanță elenă va decide dacă va fi extrădat în România apare prima dată în Main News.
Pană de curent de peste 24 de ore în mai multe localități din județul Brașov. Charlie Ottley a criticat lipsa acțiunilor preventive din partea responsabililor # MainNews.ro
Mai multe localități din județul Brașov nu au curent electric de 24 de ore. Mii de turiști și localnici sunt afectați după ce mai mulți copaci au căzut peste firele de electricitate. Printre aceștia se află și Charlie Ottley, britanicul care a regizat documentarele Wild Carpathia și Flavours of Romania. El a criticat lipsa acțiunilor … Articolul Pană de curent de peste 24 de ore în mai multe localități din județul Brașov. Charlie Ottley a criticat lipsa acțiunilor preventive din partea responsabililor apare prima dată în Main News.
Daniel Băluță anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii pentru lucrările la planșeu. Primăria Sectorului 4 își asumă două noi lucrări în zonă # MainNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat, sâmbătă, noi măsuri și restricții de circulație în zona șantierului la planșeul din Piața Unirii. Măsurile vor intra în vigoare de luni și vor dura șase luni. Edilul a adăugat că lucrările sunt atât de avansate încât trebuie reconfigurat calendarul de lucru și există șanse ca lucrările să … Articolul Daniel Băluță anunță noi restricții de circulație în Piața Unirii pentru lucrările la planșeu. Primăria Sectorului 4 își asumă două noi lucrări în zonă apare prima dată în Main News.
Controversă între Primăria Municipiului București și Asociația Metrou Ușor în privința legăturii dintre noua linie de tramvai de la Piața Unirii și stația de metrou # MainNews.ro
Reprezentanții Asociației Metrou Ușor au criticat refuzul proiectantului liniei de tramvai de la Piața Unirii din București de a realiza un pasaj de legătură cu tunelul către stația de metrou Piața Unirii de pe magistrala 2. Aceștia și-au arătat dezaprobarea și față de o postare de pe pagina de Facebook a primăriei capitalei, ulterior ștearsă, … Articolul Controversă între Primăria Municipiului București și Asociația Metrou Ușor în privința legăturii dintre noua linie de tramvai de la Piața Unirii și stația de metrou apare prima dată în Main News.
Oficialii aeroportului din München au anunțat reluarea zborurilor după a doua închidere a celor două piste în mai puțin de 24 de ore din cauza observării unei drone în apropiere, relatează Reuters. Incidentul a dus la devierea a 23 de zboruri sau anularea a 60 de curse care trebuiau să sosească sau să plece din … Articolul Aeroportul din München a anunțat reluarea zborurilor după incidentele cu drone apare prima dată în Main News.
Pompierii din București și Ilfov au efectuat peste 350 de intervenții în urma fenomenelor meteorologice extreme # MainNews.ro
Pompierii Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF) au gestionat de joi seara până în noaptea de vineri spre sâmbătă, cât a durat codul portocaliu de fenomene meteo extreme, 351 de intervenții pentru copaci căzuți, elemente de construcție desprinse, cabluri electrice afectate sau acumulări de apă, relatează Agerpres. În capitală s-a intervenit la 309 solicitări, … Articolul Pompierii din București și Ilfov au efectuat peste 350 de intervenții în urma fenomenelor meteorologice extreme apare prima dată în Main News.
Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii. Donald Trump a cerut Israelului încetarea campaniei militare din Fâșia Gaza # MainNews.ro
Hamas a anunțat vineri seara acceptarea parțială a planului anunțat de către președintele american Donald Trump. Gruparea palestiniană a anunțat că este de acord cu eliberarea tuturor ostaticilor. Totuși, aceasta nu a comunicat care sunt punctele din propunerea liderului SUA care mai necesită discuții. În urma anunțului Hamas, Donald Trump a cerut Israelului să înceteze … Articolul Hamas a acceptat să elibereze toți ostaticii. Donald Trump a cerut Israelului încetarea campaniei militare din Fâșia Gaza apare prima dată în Main News.
