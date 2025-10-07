Școlile din Bihor primesc bani pentru prevenirea violenței și a infracțiunilor
Bihoreanul, 7 octombrie 2025 17:50
Ministerul Educației împarte bani tuturor școlilor din țară, prin inspectoratele școlare, pentru organizarea de activități menite să prevină violența și infracțiunile în unitățile de învățământ. Pentru școlile din Bihor, bugetul alocat este de 453.000 lei.
Termoficare Oradea: se întrerupe furnizarea apei calde și încălzirii pentru 6 puncte termice din Oradea # Bihoreanul
Pentru remedierea unei avarii, apărute la rețeaua termică de transport, din strada Traian Lalescu, începând de mâine, 08 octombrie 2025, ora 07.00, se va întrerupe furnizarea energiei termice pentru prepararea apei calde de consum și a încălzirii, pentru toți consumatorii alimentați din punctele termice PT 105, PT 110, PT 111, PT 112, PT 116 și PT 131.
Astazi, in mediul online, nu este suficient sa existi. Ca sa te remarci, ai nevoie de o strategie bine pusa la punct si de o atentie sporita pentru fiecare detaliu, care sa iti defineasca brandul. Daca vrei sa construiesti o afacere online care sa atraga cat mai multi oameni, sa inspire incredere si sa reziste in timp, ai nevoie de mai mult decat un produs sau un serviciu. In continuare, vei descoperi cateva trucuri esentiale pentru a crea un brand online puternic, care sa nu treaca neobservat.
„Băieții sensibili” vin în Oradea. Comedia se joacă în octombrie la Casa de Cultură a Sindicatelor # Bihoreanul
Crizele vârstei mijlocii și încercările bărbaților de a înțelege femeile au fost mereu teme serioase, dar la Casa de Cultură a Sindicatelor, orădenii vor putea să se distreze de ele. Comedia „Băieți sensibili” se joacă în data de 14 octombrie, iar actorii vor încerca să arate că, uneori, și băieții au sentimente și că viața poate fi savuros de imprevizibilă.
După mai bine de zece ani, Oradea va fi din nou gazda unui campionat naţional de box. De această dată este vorba despre competiţia naţională rezervată juniorilor (15-16 ani), care nu se va desfăşura însă într-o sală polivalentă, ci la sala de sport a Colegiului Tehnic „Traian Vuia”. Întrecerile vor avea loc în perioada 12 – 18 octombrie şi vor reuni aproximativ 200 de tineri pugilişti din întreaga ţară. Oradea are reprezentanţii ei, care speră la medalii, unii chiar la cele de aur.
În premieră la Oradea: Marș pentru siguranța femeilor, organizat de noul grup feminist Artemiss # Bihoreanul
Oradea va găzdui, în premieră, un marș pentru siguranța femeilor, eveniment care va avea loc duminică, 19 octombrie, de la ora 15, sub titlul „Împreună pentru Siguranța Femeilor”. Acțiunea este organizată de noul grup de inițiativă Artemiss, fondat de actrițele Anda Tămășanu și Eleo(Nora) Tiu, lector universitar, care își propun intrarea orașului în Rețeaua VIF – Rețeaua pentru prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor.
Tu votezi, Primăria face! Care au fost cele mai votate proiecte din bugetarea participativă # Bihoreanul
Etapa de vot online din cadrul programului de bugetare participativă din Oradea s-a încheiat, iar preferințele orădenilor s-au cristalizat. Proiectele preferate, dintre cele 30 înscrise, vizează diferite îmbunătățiri în infrastructura rutieră, amenajări de zone verzi, dar și marcarea unor repere istorice din oraș. În această săptămână, începe etapa votului la urnă...
Doi șoferi reținuți de polițiștii bihoreni. Unul a refuzat testarea cu etilotestul, altul avea peste 1 la mie alcool pur în aerul expirat # Bihoreanul
Doi bărbați din Bihor, ambii în vârstă de 46 de ani, au petrecut 24 ore în Arestul Poliţiei şi s-au ales cu dosare penale pentru încălcarea Codului rutier. Unul dintre ei conducea beat în Delani, iar celălalt, oprit în Călacea, a refuzat testarea cu aparatul etilotest și recoltarea probelor biologice.
A început noul sezon gripal: mii de infecții virale și peste 100 de internări în Bihor în prima săptămână # Bihoreanul
Noul sezon gripal, 2025-2026, a debutat la finele lunii septembrie, iar Direcția de Sănătate Publică Bihor a început să colecteze informațiile relevante privind atât îmbolnăvirile, cât și vaccinările. În prima săptămână a sezonului, autoritățile sanitare au înregistrat deja peste 100 de spitalizări ale persoanelor cu infecții acute ale căilor respiratorii superioare și pneumonii, precum și primele cazuri de gripă, diagnosticate clinic.
Comisia tehnică pe probleme de circulație a aprobat marți, 7 octombrie, mai multe restricții de circulație în zona centrală a Oradiei pentru a face loc desfășurării FestiFall 2025. Măsurile, unele instituite încă de miercuri, vor viza piețele Unirii și Ferdinand, strada Independenței și Podul Sfântul Ladislau.
Opt medalii, dintre care patru de aur pentru sportivii de la CS White Lion la Cupa României de Taekwondo WT (FOTO) # Bihoreanul
Sportivii clubului CS White Lion Oradea au obţinut rezultate deosebite la întrecerile Cupa României la Taekwondo WT, de la Miercurea Ciuc, care a reunit aproximativ 800 de concurenţi. Orădenii au izbutit să-şi adjudece opt medalii, dintre care patru au fost de aur, una de argint și trei de bronz.
Rata șomajului în Bihor a urcat la 2,09% în septembrie. Cei mai mulți șomeri au peste 40 de ani # Bihoreanul
Rata șomajului înregistrat în județul Bihor a fost, la finalul lunii septembrie 2025, de 2,09%, potrivit datelor furnizate de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Bihor. Indicatorul este ușor mai mare decât în luna august, când s-a situat la 2,03%.
Rezultate excelente pentru micii luptători de la LPS Bihorul la Finala Campionatul Național U11 și Concursul Național U7, U8, U9 de la Târgu Mureș # Bihoreanul
Micii luptători de la LPS Bihorul Oradea s-au întors cu rezultate deosebite de la Târgu Mureş, unde au avut loc întrecerile Finalei Campionatul Național U11 și ale Concursului Național U7, U8 şi U9. Elevii antrenorului Nelu Sandu Pop au reuşit să urce de patru ori pe cea mai înaltă treaptă a podiumului şi să-şi adjudece patru titluri de campioni naţionali. De asemenea, la U11, LPS Bihorul s-a situat pe primul loc în ierarhia cluburilor.
Adevărul este că această parcare nu a întârziat 5 luni, ci 10 ani. Dacă e să ne luăm după oportunitate, e clar că era prima parcare cu care trebuia să începem. Nu cred că există orădean care să nu fi blestemat lipsa locurilor de parcare de lângă spital.
Curtea de Apel Oradea oprește eliberarea unui criminal în serie. Sütő Ferenc, care a ucis patru oameni, rămâne după gratii pe viaţă # Bihoreanul
Sütő Ferenc, unul dintre cei mai feroce criminali în serie din România, căruia Tribunalul Bihor îi comutase luna trecută pedeapsa pe viață într-una de 25 de ani de închisoare - pe care îi executase deja - nu iese din pușcărie. Curtea de Apel Oradea a desfiinţat hotărârea Tribunalului şi a decis să-i menţină pedeapsa detențiunii pe viață. Decizia, pronunțată luni, este definitivă.
Tupeu de Cioflan: Fosta judecătoare se ține de „țigănii” cu vecinii din centrul Oradiei (FOTO) # Bihoreanul
După ce Bihorel a arătat săptămâna trecută cum soții Adina și Aurel Cioflan, ea fostă judecătoare, el ofițer în Poliție, au scăpat lejer de un dosar penal pentru că au făcut lucrări neautorizate la o casă din centrul istoric al Oradiei, cele două VIP-uri s-au ales cu noi reclamații.
Bolojane, te-au fentat! Schema prin care primarii din Bihor ocolesc restructurările pe care premierul se străduiește să le impună # Bihoreanul
BIHOREANUL dezvăluie schema prin care primarii din Bihor simulează restructurările pe care premierul Ilie Bolojan vrea să le impună. Mai multe primării din Bihor și-au redus organigramele doar pe hârtie, mutând angajați pe statele de plată ale Asociației Comunelor din România şi plătindu-le salarii pentru „servicii administrative”, prestate de organizația devenită o adevărată afacere, cu peste 90 de angajați și venituri care depășesc anual 7 milioane de lei.
O medalie de bronz pentru pugiliştii de la CS Crişul Oradea, la Naţionalele de box pentru cadeţi, de la Năvodari # Bihoreanul
Sportivii de la CS Crişul Oradea s-au întors cu o medalie de bronz de la întrecerile Campionatului Naţional de box pentru cadeţi, care a avut loc la Năvodari, în perioada 29 septembrie - 4 octombrie. Eugen Popa a ocupat poziţia a III-a şi a intrat în posesia bronzului, după ce a ajuns în semifinalele categoriei +90 kg.
Sport şi distracţie: 80 de elevi de la o şcoală din Bihor au marcat Ziua Europeană a Sportului Şcolar prin jocuri şi întreceri (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Peste 80 de elevi ai Şcolii Gimnaziale nr. 1 Chijic, inclusiv din structurile arondate, au participat la activităţi sportive şi recreative organizate cu prilejul Zilei Europene a Sportului Şcolar.
La fel ca în toate orașele țării, nici în Oradea nu trece săptămână fără accidente provocate de trotinetiști, cu victime ajunse inclusiv la UPU. Mâini și picioare rupte, fețe julite, nasuri zdrobite, toate pentru că trotinetiștii nu respectă regulile. Se bagă peste tot, cu viteză, inclusiv pe trotuare, iar în încercarea de a slaloma printre ceilalți „participanți la trafic”, nu o dată pun la pământ pietoni, freacă mașini, taie fața bicicliștilor. Apoi dispar, chiar și atunci când fac victime și pagube, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
Orădean de 76 de ani, dispărut de peste o lună. Poliția cere ajutorul cetățenilor pentru a-l găsi # Bihoreanul
Un orădean plecat de acasă din luna august a fost dat dispărut de familie, luni, iar poliţiştii cer ajutorul orădenilor pentru găsirea lui. Bărbatul se numeşte Bagosi Ladislau şi a plecat de acasă în cursul lunii august.
Două incendii de natură electrică au izbucnit, în noaptea de duminică spre luni, în Bihor, în localitățile Hidișelu de Sus și Nucet. Doar intervenția rapidă a pompierilor a împiedicat extinderea flăcărilor la locuințele din apropiere.
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru perioada 6 - 19 octombrie, iar pentru regiunea Crișana, implicit pentru Bihor deci, meteorologii anunță o vreme schimbătoare, cu temperaturi în ușoară creștere la început, urmate de o nouă răcire.
Curtea de Apel Oradea: Autorul dublei crime din Adoni, care a violat și scalpat una dintre victime, rămâne condamnat pe viaţă # Bihoreanul
Lingurar Sandor, bărbatul judecat pentru una dintre cele mai odioase crime comise în județul Bihor în ultimii ani rămâne condamnat la închisoare pe viață. Curtea de Apel Oradea i-a respins, luni, ca nefondat, apelul declarat împotriva sentinţei pronunţate de Tribunalul Bihor, iar decizia instanţei de apel este definitivă.
S-a deschis urna: În piramida din Primărie, orădenii pot alege proiectele preferate din bugetarea participativă # Bihoreanul
Etapa votului fizic din această ediție a bugetării participative a început luni, la Primăria Oradea. În sala ghișeelor sau piramida din clădirea administrativă a municipalității, oricine poate completa buletinele de vot anume concepute.
O mașină s-a ales cu avarii serioase, în cursul zilei de luni, după ce a fost cuprinsă de flăcări în timp ce se afla într-o parcare din Cartierul Șoimul, orașul Aleșd.
Vizați de restructurări, sindicaliștii de la Guvern nu se lasă: îi cer demisia lui Mihai Jurca, acuzat de abuz # Bihoreanul
Sindicatul Angajaților din Aparatul de Lucru al Guvernului cere demisia sau demiterea șefului Cancelariei premierului Ilie Bolojan, orădeanul Mihai Jurca, după ce acesta a demarat reformarea structurii. Funcționarii îl ironizează pe Jurca, susținând că „luptă eroic” cu „șoferii și ospătarii” de la Guvern, reiterând acuzele că acesta i-ar „pedepsi” în loc să „dialogheze” cu ei, dar și că ar fi mințit cu privire la locuința de serviciu primită aferent funcției pe care o exercită.
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează un sudor în cadrul Secției Reparații - Atelier Construcții Montaj, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată.
Șofer reținut în Bihor: prins beat la volan, a refuzat testul de sânge pentru alcoolemie # Bihoreanul
Un bărbat de 53 de ani din comuna Bratca a fost reținut de polițiști, după ce a fost surprins conducând sub influența alcoolului și a refuzat prelevarea probelor biologice pentru stabilirea alcoolemiei. Incidentul s-a petrecut pe drumul județean 764, în localitatea Roșia.
Președintele Nicușor Dan și-a ales consilierii. Printre ei, Ludovic Orban și Eugen Tomac # Bihoreanul
Președintele României, Nicușor Dan, și-a completat lista de consilieri, făcând noi numiri pentru echipa sa, după ce în primele 4 luni de mandat a avut un singur sfetnic. Pe lista consilierilor se numără Marius Lazurca, fost ambasador al României la Mexic și care, în trecut, era vehiculat ca posibil șef la SIE, fostul premier Ludovic Orban și europarlamentarul Eugen Tomac.
Salbă de medalii pentru copiii Școlii „Ștefan Rusu” din Oradea la Festivalul Micului Luptător (FOTO) # Bihoreanul
Tinerii luptători de la Școala de Lupte „Ștefan Rusu” din Oradea au obţinut rezultate foarte frumoase la întrecerile Festivalului Micului Luptător care au avut loc în weekend la Târgu Mureş. Orădenii şi-au adjudecat trei medalii de aur, implicit trei titluri de campioni naţionali, precum şi o medalie de bronz. Fraţii Dominic şi Matei Ghiuro și Harris Sabău au cucerit medaliile de aur și au devenit campioni naționali.
Bombe neexplodate din al Doilea Război Mondial, descoperite lângă o stație de autobuz din Bihor # Bihoreanul
Mai multe bombe rămase din cel de-al Doilea Război Mondial au fost descoperite duminică după-amiază pe un teren din apropierea stației de autobuz din localitatea Roit, comuna Sânnicolau Român.
Căldură sub presiune: Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari # Bihoreanul
Obligată de valul de aer polar, Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire, în care facturile vor fi cu 10% mai mari. Vremea rece forțează societatea Termoficare și să grăbească pornirea unui nou grup energetic, iar pe constructorii pasajului din intersecția Tudor Vladimirescu - Oneștilor să încheie relocarea conductelor de încălzire.
Mega teasing: Preotul caterisit anunță că va continua să slujească, într-o biserică nouă # Bihoreanul
Hotărât lucru, nu talentul îi lipsește fostului preot Ciprian Mega, care are nu doar imaginație din belșug, ci și talent publicitar. După luni bune de când a fost caterisit printre altele și fiindcă ar sluji „interesele altei Biserici și pe ale altei țări”, Mega continuă să afirme sfidător că nu recunoaște sancțiunea și că va sluji mai departe, într-o nouă biserică pe care urmează s-o ridice într-o „așezare duhovnicească” pe care o va ctitori „la marginea Oradiei”.
Cel mai mare festival al orașului va anima mai multe zone din centru în acest weekend. Ediția 2025 a Oradea FestiFall programează concerte, proiecții video mapping, show cu drone, artificii, momente cu artiști stradali și multe altele.
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Unii sunt supărați că SMURD-ul l-a salvat pe Bolovan din accident # Bihoreanul
Ca de obicei, Bihorel comentează în stilul propriu evenimentele săptămânii trecute. Bolovan a premiat SMURD pentru 35 de ani de activitate: „Eu sunt unul dintre cei care au avut noroc cu SMURD, că m-a descarcerat. Dacă nu exista, și azi zăcem între fiare”. „Dar toți se bucură de înființarea acestui serviciu?”. „Unii nu, dar nu pentru că SMURD nu ar fi necesar, ci din pricină că m-au salvat pe mine”.
Luni, 6 octombrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Premierul Bolojan laudă Bihorul ca model de reformă administrativă, dar totul e doar pe hârtie; Oradea a pornit mai repede noul sezon de încălzire; Un șef de post a distrus o autospecială a Poliției și a abandonat-o; Oradea are o suprafață record de spații verzi; În Oradea se construiește singura școală care pregătește rabini.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteo valabilă de duminică, 5 octombrie, ora 21, până joi, 9 octombrie, ora 10, care vizează ploi însemnate cantitativ, ninsori viscolite la altitudini mari, intensificări ale vântului și vreme rece în aproape toată țara.
Accident în zona Remeți: O mașină a ajuns în afara carosabilului, o femeie a fost transportată la spital (VIDEO) # Bihoreanul
O femeie de 50 de ani a fost rănită și a fost transportată la Unitatea de Primire Urgențe a Spitalului Județean Bihor, după ce mașina pe care o conducea a ieșit de pe carosabil și a ajuns în șanț, în zona Remeți.
Poliția Bihor, informare despre accidentul mortal de lângă Miersig: rezultatele primelor cercetări # Bihoreanul
Poliția Bihor a făcut publice duminică rezultatele primelor cercetări făcute la locul accidentului teribil petrecut lângă Miersig, în urma căruia două persoane, o femeie și un bărbat, și-au pierdut viața.
O seară 100% italiană la Noo'vo: The Rol'it aduce un concert tribut Eros Ramazzotti (VIDEO) # Bihoreanul
Noo'vo Resto Lounge se pregătește să se „îmbrace” în culorile Italiei pentru o seară specială, pe 10 octombrie, când în meniu se vor regăsi preparate ca-n Peninsulă, iar de pe scenă vor răsuna live hituri ale lui Eros Ramazzotti, Toto Cutugno și Adriano Celentano.
De la gunoaie, la verdețuri: Favelă salvată, după ce s-a transformat într-o grădină comunitară (FOTO) # Bihoreanul
O favelă braziliană a scăpat de evacuare, după ce a devenit verde. Favela Vila Nova Esperança a devenit verde, plină cu plante, legume și fructe, după ce înainte era o groapă de gunoi.
„Claviaturi romantice”: Recital de pian cu Rapsodii, cu Mihai Diaconescu, la Filarmonica Oradea # Bihoreanul
Pianistul Mihai Diaconescu revine la Filarmonica Oradea, marți, de data aceasta cu recitalul „Claviaturi romantice”, ce cuprinde piese de F. Schubert, J. Brahms și Franz Lizst.
1. Măsura recrutării este tardivă pentru că, potrivit spuselor suveraniștilor, războiul a început în 3 septembrie. 2. Cei mai mulți voluntari se vor recruta din rândul oamenilor lui Simion și Georgescu, pentru că nu contează pentru care patrie lupți, ci cui cazi prizonier.
Instanțele nu pot înlătura sancțiunea suspendării permisului. Decizie a Curții Constituționale # Bihoreanul
În anul 2021, Înalta Curte de Casație și Justiție a pronunțat o decizie obligatorie prin care a stabilit că instanțele de judecată nu pot înlătura sancțiunea suspendării dreptului de a conduce în materie rutieră atunci când apreciază că fapta există, dar nu este suficient de gravă pentru a justifica o astfel de sancțiune. Decizia a venit după zeci de ani de practică judiciară în care instanțele apreciau în concret gravitatea sancțiunii și înlăturau suspendările care nu se justificau obiectiv...
Un singur punct au cucerit echipele bihorene de fotbal din Liga a III-a în etapa din acest weekend. Toate au evoluat sâmbătă, dar doar Crișul Sântandrei a terminat la egalitate, cu scorul de 2-2, pe terenul celor de la CSM Sighetu Marmației. Bihorul Beiuș și Lotus Băile Felix s-au duelat cu primele două clasate. CS Bihorul a cedat la Beiuș, în fața liderului Unirea Tășnad, cu scorul de 0-2, în timp ce Lotus Băile Felix a pierdut cu 1-3 meciul de la Baia Mare, din fața celor de la CS Minaur.
O nouă victorie clară pentru handbaliştii de la CSM Oradea, care s-au impus cu 35-24 la Sânnicolau Mare # Bihoreanul
Handbaliştii de la CSM Oradea au mai obţinut o victorie clară în campionatul Diviziei A, după ce s-au impus sâmbătă, la o diferenţă de 11 goluri, pe terenul celor de la Unirea Sânnicolau Mare. După o primă repriză mai echilibrată, roş-albaştrii s-au desprins treptat în partea a doua, câştigând jocul cu scorul de 35-24. După patru etape, trupa pregătită de antrenorul Cosmin Liberţ ocupă primul loc, cu punctaj maxim.
Vernisaj cu VIP-uri: Expoziția de acuarele a Loredanei Popescu-Tăriceanu a fost deschisă la Oradea. Printre participanți, Călin Popescu-Tăriceanu, Florin Birta, Petru Filip (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Muzeul Țării Crișurilor găzduiește începând de sâmbătă expoziția de acuarele „Lumini de flori” a artistei Loredana Popescu-Tăriceanu, soția fostului premier al României, Călin Popescu-Tăriceanu, care i-a fost alături partenerei sale la vernisaj. Au mai participat și primarul Oradiei, Florin Birta, alături de soția Patricia, fostul primar Petru Filip, precum și fostul senator Cornel Popa.
Doctorița Ana Guț, din scandalul șpăgilor de la Casa de Pensii Bihor, a murit în accidentul de sâmbătă de lângă Miersig. În mașină s-ar fi găsit sume mari de bani # Bihoreanul
Una dintre victimele accidentului mortal de sâmbătă de pe DJ 792 A de lângă Miersig a fost doctorița Ana Guț, spun sursele BIHOREANULUI, cunoscută din scandalul mega-șpăgilor de la Casa Județeană de Pensii din 2015, care a scăpat de răspunderea penală în 2024, prin prescrierea faptelor. Femeia se afla la volan. Unele surse vorbesc și despre o sumă importantă de bani care ar fi fost în mașina cu care se deplasa, o Dacia Logan.
Conflict cu final tragic în Bihor: Un bărbat a murit în spital, după ce a fost lovit de un altul. Autorul este în arest # Bihoreanul
Un conflict spontan între doi bărbați, petrecut într-o curte din localitatea bihoreană Sacalasău Nou, a avut un final tragic pentru un bărbat de 33 de ani din Budoi, care a decedat joi, după mai multe zile pe patul de spital.
