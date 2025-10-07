Mitropolitul Ardealului: Sfinţii care au trăit în vremea noastră sunt cel mai mare dar pe care putem să-l avem

18:10

Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit, duminică, despre porunca dată nouă de Hristos și anume, iubirea vrăjmașilor. Este o chemare care depășește orice logică omenească, un ideal de viață pe care nicio altă religie nu l-a îndrăznit să-l propună. „Religia mozaică, spune: Să iubești pe aproapele tău şi să urăști pe vrășmașul…