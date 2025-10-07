Mitropolitul Ardealului: Sfinţii care au trăit în vremea noastră sunt cel mai mare dar pe care putem să-l avem
7 octombrie 2025
Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu, Mitropolitul Ardealului, a spus, duminică la Catedrala Mitropolitană din Sibiu, că sfinții români care au trăit în vremea noastră și au fost canonizați de Biserică reprezintă „cel mai mare dar pe care putem să-l avem”. Mitropolitul Ardealului a vorbit în contextul proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, a cărui…
Facultatea de Teologie din București introduce un curs de îngrijiri paliative pentru viitorii asistenți sociali # Basilica.ro
Începând din anul universitar 2025-2026, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București a introdus în programa de Licență și Master cursuri despre îngrijirile paliative destinate viitorilor asistenți sociali. Astfel, la nivel de Licență, studenții Specializării de Teologie Ortodoxă – Asistență Socială urmează timp de un semestru cursul de Asistență socială în Îngrijiri…
Arhiepiscopia Aradului a primit terenul pentru Centrul de Educație și Recuperare împotriva adicțiilor # Basilica.ro
Arhiepiscopia Aradului a primit terenul necesar pentru construirea Centrului de Educație și Recuperare Împotriva Adicțiilor „Sfântul Ilarion Felea”, primul centru de acest fel din regiunea de vest a țării, anunță eparhia într-un comunicat de presă. Terenul măsoară 4.800 de mp și a fost oferit de Consiliul Local al Comunei Vladimirescu, cu titlu gratuit. „Această inițiativă…
IPS Ciprian: Să trecem dincolo de firea căzută, pentru ca astfel să putem ajunge la desăvârșire # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit duminică Biserica „Nașterea Maicii Domnului”, din Ținești, județul Buzău. Ierarhul a evidențiat, că adevărata împlinire a creștinului se dobândește prin iubire, iertare și trăirea în Hristos. Slujba de sfințire a lăcașului de cult a fost urmată de Sfânta Liturghie, săvârșită de Înaltpreasfinția Sa, împreună cu un…
Biserica Palatului Cotroceni și-a serbat hramul. Președintele Nicușor Dan: Ne bucurăm că alegeți să veniți aici # Basilica.ro
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți, hramul, respectiv Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah. În mijlocul comunității s-a aflat și președintele României, Nicușor Dan. Cu această ocazie, președintele i-a felicitat pe părinții slujitori și pe oamenii care aleg să facă parte din comunitatea parohială. Domnia sa a promis că va mai participa la slujbele oficiate…
Punte între frați: Elevii și profesorii din Drobeta-Turnu Severin, invitați să doneze cărți pentru românii din Bulgaria # Basilica.ro
Elevii și cadrele didactice din școlile din Drobeta-Turnu Severin sunt invitați să doneze cărți de literatură română pentru copii și adulți până la 15 octombrie. Această acțiune se realizează în cadrul campaniei „Cartea – Punte între Frați” și are ca scop sprijinirea comunității românești din Bulgaria. Campania a fost inițiată de Asociația „Anastasia” și Uniunea…
Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare, spune PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Episcopul vicar Teofil Trotușanul al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului a oficiat luni Sfânta Liturghie la Mănăstirea Durău, cu ocazia deschiderii cursurilor clericale dedicate monahilor. „Viața monahală și slujirea preoțească înseamnă asumarea crucii cu credință și ascultare”, a subliniat ierarhul. Preasfinția Sa a slujit alături de clerici monahi din cele patru eparhii ale Mitropoliei Moldovei și…
Episcopia Hușilor organizează un simpozion dedicat martirilor și mărturisitorilor din temnițele comuniste # Basilica.ro
Episcopia Hușilor organizează sâmbătă, Simpozionul Național „Mărturisitori sub teroarea atee. Profiluri vasluiene”, dedicat martirilor și mărturisitorilor care au activat în spațiul Episcopiei Hușilor în tumultosul secol XX. Simpozionul de la Vutcani va evidenția personalități precum Sfântul Preot Mucenic Constantin Sârbu, Episcopul martir Grigorie Leu, frații Haralambie și Vasile Vasilache, precum și arhimandritul Mina Dobzeu. Evenimentul…
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a oficiat marți, 7 octombrie 2025, Sfânta Liturghie la Biserica Palatului Cotroceni, cu hramul „Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah”. Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu
Sala „Iustin Moisescu” din Ansamblul Mitropolitan Iași va găzdui prezentarea volumelor I și II ale lucrării „Teologia Morală”, semnate de reputatul teolog grec Georgios Mantzaridis. Evenimentul este organizat de Arhiepiscopia Iașilor, prin Centrul Cultural-Misionar „Doxologia”, și se desfășoară în cadrul manifestărilor prilejuite de Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. La prezentare vor participa pr. Constantin Coman, de…
IPS Atanasie, în dialog cu tinerii din Durham: O ocazie de întărire a legăturilor dintre credință și formarea academică # Basilica.ro
Arhiepiscopul Atanasie al Marii Britanii și Irlandei de Nord s-a întâlnit luni cu Grupul de tineret al Parohiei „Sfântul Ierarh Cuthbert și Sf. Cuv. Beda Venerabilul” din Durham. Evenimentul a constituit un prilej de comuniune, de apropiere a inimilor tinerilor de Hristos și de întărire a legăturilor dintre credință și formarea academică, într-un context universitar…
Sfințirea bisericii din Sacramento (SUA): Un vis împlinit pentru comunitatea românească din regiune # Basilica.ro
Biserica „Învierea Domnului” din Sacramento, Statele Unite, a fost sfințită, duminică, de către Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul celor două Americi, realizându-se, astfel, un vis pentru comunitatea de români din regiune. Rânduiala a început în seara zilei de sâmbătă, când, după încheierea Vecerniei, IPS Nicolae a săvârșit slujba așezării Sfintelor Moaște ale Sfinților Mucenici Epictet și…
Peste 300 de tineri ortodocși au participat, sâmbătă, la cea de-a 12-a ediție a întâlnirii panortodoxe a tinerilor din Austria, organizată în campusul școlar Mater Salvatoris din Viena. Tema din acest an s-a intitulat „Dumnezeu a văzut că este bine”. Întâlnirea a reunit tineri din comunitățile greacă, antiohiană, sârbă, română, bulgară și georgiană, oferind o…
PS Nectarie de Bogdania a sfințit Paraclisul Mitropolitan din Sculeni: Sfinții români canonizați recent, printre ocrotitori # Basilica.ro
Episcopul vicar Nectarie de Bogdania al Arhiepiscopiei Chișinăului a sfințit duminică Paraclisul Mitropolitan din Parohia Sculeni, Republica Moldova. Lăcașul de cult a primit hramurile Sfinții Cuvioși Sofian de la Antim, Dionisie de la Colciu și Sfinții Mucenici Rafail, Nicolae și Irina. Evenimentul a avut o semnificație aparte, fiind prima sfințire de biserică săvârșită de Preasfințitul…
Episcopul Vasile Flueraș a fost pomenit duminică, la 4 ani de la trecerea în veșnicie, la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca. Slujba Parastasului a fost oficiată de Mitropolitul Andrei al Clujului, Maramureșului și Sălajului, împreună cu Episcopul vicar Samuel Bistrițeanul al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului. „Deja sunt patru ani de când Preasfințitul Vasile s-a mutat…
Banca Națională a României a pus în circulație, începând cu 6 octombrie, monede din aur, argint și tombac cuprat dedicate Centenarului Patriarhiei Române. Pe aversul monedelor este reprezentată macheta Catedralei Naționale, alături de inscripțiile „ROMÂNIA” și „CATEDRALA NAȚIONALĂ”, anul emisiunii – 2025 – stema României și valoarea nominală: 500 lei pentru moneda din aur, 10…
Descoperiri arheologice în Râmnicu Vâlcea: Posibil prima biserică de zid din municipiu # Basilica.ro
Arheologii Muzeului Județean Vâlcea au descoperit, în urma cercetărilor desfășurate în această vară la Biserica „Sfântul Gheorghe” din Râmnicu Vâlcea, vestigii care ar putea aparține primei biserici de zid din municipiu, datate la sfârșitul secolului al 15-lea – începutul secolului al 16-lea, potrivit Agerpres. Biserica „Sfântul Gheorghe”, situată în Piața Centrală a municipiului Râmnicu Vâlcea,…
Ai un minut? Atât îți ia să parcurgi 5 știri esențiale publicate ieri pe Basilica.ro. Patriarhul Daniel: Preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse, ci complementare „Experiența pastorală arată că preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse sau concurente, ci complementare. Ambii slujesc vindecării persoanei…
Calendar Ortodox 7 octombrie Sf. Mari Mc. Serghie și Vah Sfinţii Serghie şi Vah au trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305), de neam fiind romani şi dregători de frunte în armata împărăţiei. Ei se bucurau de mare cinste în faţa împăratului pentru priceperea şi vitejia lor în războaie, precum şi pentru credincioşia lor în slujiri.…
Întreaga operă a Sf. Dumitru Stăniloae este o mărturie a teologiei iubirii, spune PS Teofil Trotușanul # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Teofil Trotușanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, a spus duminică la sfințirea Centrului Social „Sf. Dumitru Stăniloae” din Dealu Nou, comuna Sărata, județul Bacău, că marele teolog recent canonizat a fost așezat ca ocrotitor al lucrării filantropice din această comunitate pentru că „întreaga sa operă teologică este o mărturie a teologiei…
IPS Ioan la proclamarea locală a Sf. Ilarion Felea: România este o țară creștină unde este chemat numele lui Dumnezeu # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, a spus, duminică, la proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea de la Arad că identitatea României este una creștină și trebuie mărturisită oriunde ne-am afla. În Duminica a 19-a după Rusalii, Mitropolitul Banatului a spus că porunca iubirii vrăjmașilor este una care „despică lumea, civilizațiile și religiile…
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a inaugurat primul centru local de cercetași din eparhie # Basilica.ro
Episcopia Maramureșului și Sătmarului a inaugurat sâmbătă, la Catedrala Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, centrul „Cercetașii Maramureșului – Regele Mihai I al României”, primul post local de cercetași din eparhie. Acesta va oferi copiilor și tinerilor oportunitatea de a se dezvolta spiritual, fizic și social prin drumeții, activități educative și învățarea supraviețuirii în natură.…
Moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, aduse spre închinare cu ocazia hramului Parohiei „Sf. Ap. Toma” din Cluj-Napoca # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului a slujit duminică la Parohia „Sfântul Apostol Toma” din Cluj-Napoca, acolo unde au fost aduse spre închinare moaștele Sfântului Grigorie Decapolitul, cu ocazia prăznuirii, cu anticipație, a hramului lăcașului. Sfintele moaște au sosit la Cluj de la Mănăstirea Bistrița, din județul Vâlcea, aduse de o delegație condusă…
Hram la Mănăstirea Turnu: Părintele Stareț Misail Dumitrașcu a fost hirotesit arhimandrit # Basilica.ro
Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, l-a hirotesit arhimandrit pe Protos. Misail Dumitrașcu, starețul Mănăstirii Turnu din județul Vâlcea. Hirotesia a avut loc în Duminica a 19-a după Rusalii, când sfântul așezământ și-a cinstit ocrotitorii, pe Sf. Daniil și Misail de la Turnu. „Viața Sfinților Cuvioși Daniil și Misail de la Turnu, deși puțin cunoscută, se…
Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău îl omagiază pe Paul Goma la 90 de ani de la naștere # Basilica.ro
Muzeul Național al Literaturii Române din Chișinău a inaugurat săptămâna trecută o expoziție comemorativă dedicată împlinirii a 90 de ani de la nașterea scriitorului disident Paul Goma, originar din Basarabia. Manifestarea s-a desfășurat sub genericul „Eu am crezut totdeauna că a spune adevărul este bine” și a adus în atenția publicului destinul și opera autorului…
Conferința Națională Hristocentric: Duhovnici și specialiști în sănătate mintală exprimă nevoia unei colaborări mai strânse # Basilica.ro
Cadre didactice universitare, preoți duhovnici și specialiști în sănătate mintală s-au reunit luni la Palatul Patriarhiei din București, pentru Conferința Națională Hristocentric, eveniment care își propune să consolideze cooperarea dintre preoții duhovnici și specialiștii în sănătate mintală. Rezultatele unui studiu care a implicat sute de preoți și psihologi, psihiatri și psihoterapeuți, prezentate la eveniment, relevă…
Preasfințitul Părinte Ambrozie, Episcopul Giurgiului, a săvârșit duminică slujba de sfințire a noii biserici cu hramurile „Sfântul Cuvios Mărturisitor Arsenie de la Prislop” și „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu. Preasfințitul Părinte Ambrozie a adresat un cuvânt de mulțumire și binecuvântare celor care au sprijinit ridicarea bisericii. Ierarhul a subliniat importanța credinței și a jertfei…
Emoție și bucurie cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea parohiei „Pogorârea Duhului Sfânt” Milano # Basilica.ro
Parohia românească „Pogorârea Duhului Sfânt” – Milano I a împlinit 50 de ani de existență, prilej de bucurie și și emoție pentru comunitatea ortodoxă din zonă, notează Episcopia Italiei. Această ocazie deosebită a fost marcată prin oficierea Sfintei Liturghii de către Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul Italiei, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Din…
Deschiderea anului universitar, ateliere, proclamări locale ale sfinților canonizați în acest an și chiar prima ninsoare din această toamnă au fost surprinse în fotografii și incluse în articolul nostru în imagini din perioada 29 septembrie – 5 octombrie 2025. Cea mai apreciată fotografie de săptămâna trecută pe contul nostru de Instagram: Vezi această postare…
Episcopia Caransebeșului anunță începerea proiectului Centrului „Sfânta Parascheva” destinat copiilor vulnerabili # Basilica.ro
Proiectul centrului multifuncțional „Sfânta Cuvioasa Parascheva” din localitatea Oțelu Roșu, județul Caransebeș, a început, începând cu data de 1 octombrie, a anunțat Episcopia Caransebeșului prin intermediul unui comunicat de presă. Proiectul vine în sprijinul copiilor vulnerabili aflați în risc de sărăcie, excluziune socială sau abandon școlar. Centrul este dotat cu facilități sportive și culturale și…
Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a aprobat numirile noilor responsabili ai Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, care vor continua proiectele existente și vor iniția altele pentru păstrarea credinței și identității etnice a ucrainenilor din România. Părintele Marius-Nicolae Lauruc, parohul comunității ucrainene din Sighetu Marmației, județul Maramureș, a fost desemnat în funcția de Vicar General, după ce…
Caravana Medicală „Sfântul Nicodim” a Arhiepiscopiei Craiovei a poposit săptămâna trecută în municipiul Băilești, din județul Dolj, unde a oferit asistență de specialitate pentru sute de persoane. Potrivit Mitropoliei Olteniei, oamenii au beneficiat de consultații medicale gratuite, realizate de voluntarii de la Școala Postliceală „Sf. Ștefan” din Craiova. O parte distinctă a Caravanei o constituie…
Numai omul care iubește este un om liber: Mitropolitul Teofan a sfințit o biserică în cartierul ieșean Galata # Basilica.ro
„Numai omul care iubește este un om liber, altfel inima îți este încătușată, dorind să găsești căi potrivite pentru a răspunde răului cu rău”, a spus Mitropolitul Teofan al Moldovei și Bucovinei duminică, la Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata. „Încercând a te dezlega de aceasta, dobândești libertatea cea adevărată, căci, mărturisea de asemenea un sfânt…
Preasfințitul Părinte Iustin a binecuvântat Ambulatoriul Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârșit duminică slujba de binecuvântare a Ambulatoriului Spitalului de Boli Infecțioase și Psihiatrie din Baia Mare. Preasfințitul Părinte Iustin a felicitat întreaga echipă medicală și a subliniat rolul universal al medicilor: „Medicii sunt doctorii trupurilor și împreună cu preoții, care sunt doctorii de suflete, vindecă și tămăduiesc…
La București a fost sfințită o capelă dedicată Martirilor și Mărturisitorilor din temnițele comuniste # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, a oficiat duminică slujba de resfințire a Bisericii „Sfântul Ambrozie” din Parohia Apărătorii Patriei II, București. Cu acest prilej, a fost sfințită și capela închinată „Martirilor și Mărturisitorilor din temnițele comuniste”, construită în apropierea sfântului lăcaș. După citirea pasajului evanghelic, Preasfințitul Părinte Veniamin a vorbit despre buna ținută…
Patriarhul Daniel: Preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse, ci complementare # Basilica.ro
„Experiența pastorală arată că preotul duhovnic și specialistul în sănătate mintală nu lucrează în direcţii opuse sau concurente, ci complementare. Ambii slujesc vindecării persoanei umane, fiecare potrivit pregătirii şi vocației sale”, a transmis Preafericitul Părinte Patriarh Daniel luni, cu prilejul Conferinței Naționale a proiectului Hristocentric. Evenimentul are tema Beneficiile unei împreună lucrări a preotului duhovnic…
Un sobor de ierarhi a oficiat duminică slujba de sfințire a lucrărilor de reînnoire și a picturii murale a Mănăstirii „Buna Vestire” din Rosiers, prima mănăstire de tradiție românească din Occident. Soborul a inclus trei ierarhi: Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul Europei Occidentale și Meridionale, și Preasfințitul Părinte Nectarie,…
Postul de televiziune France 2 va difuza duminică, 12 octombrie, la ora 9:30, un documentar dedicat Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Realizat de părintele Jivko Panev, filmul prezintă viața și moștenirea spirituală a Sfântului Dumitru Stăniloae, recent canonizat de Biserica Ortodoxă Română. Preot, teolog și mărturisitor al credinței, Sfântul Dumitru Stăniloae a tradus în limba…
Începe săptămâna cu „Binele de știut” din viața Bisericii. Patriarhul Daniel: Sf. Dumitru Stăniloae, luminat mărturisitor, teolog profund al iubirii Sf. Treimi și talentat tâlcuitor al Filocaliei Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a subliniat sâmbătă, cu ocazia proclamării locale a canonizării Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae, că acesta a manifestat trei trăsături principale…
Calendar Ortodox 6 octombrie Sfântul Apostol Toma Sfântul Apostol Toma s-a născut în cetatea Paneada (numită şi Cezareea lui Filip), din Galileea. Numele de Toma, în limba aramaică, înseamnă geamăn, ca şi cel de Didymos în greacă, fiindu-i adăugat pe lângă numele său de Iuda, primit la tăierea împrejur. El L-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos,…
PS Varlaam Ploieșteanul: Adevărata fericire este cea care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, a spus duminică la Catedrala Patriarhală din București că porunca lui Hristos de a ne iubi vrăjmașii deschide calea spre „adevărata fericire, care nu se măsoară prin câștiguri materiale, ci prin pacea și bucuria inimii”. În cuvântul său, Preasfințitul Părinte Varlaam a explicat că această poruncă ne scoate…
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop‑vicar patriarhal, a sfințit duminică biserica cu hramurile „Sf. Dimitrie Izvorâtorul de Mir” și „Înălțarea Domnului” din satul Mireșu Mare, comuna Sângeru, județul Prahova. În cuvântul adresat credincioșilor, ierarhul a vorbit despre porunca dată nouă de Hristos și anume, iubirea vrăjmașilor. Vezi mai multe fotografii aici.
Trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă, spune PS Paisie Sinaitul # Basilica.ro
„În lumina Sfintei Scripturi și a învățăturii Bisericii, trebuie să înțelegem că între biserica de zid și Biserica vie există o legătură indestructibilă”, a spus duminică Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, la sfințirea bisericii Parohiei Mireș, din comuna Sângeru, județul Prahova. „Zidurile pe care le vedem nu ar avea sens fără clericii și…
PS Paisie: Iubiți pe vrăjmașii voștri – porunca grea și unică a lui Hristos, pe care nu a dat-o vreodată vreun legiuitor # Basilica.ro
Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop vicar patriarhal, a vorbit, duminică, despre porunca dată nouă de Hristos și anume, iubirea vrăjmașilor. Este o chemare care depășește orice logică omenească, un ideal de viață pe care nicio altă religie nu l-a îndrăznit să-l propună. „Religia mozaică, spune: Să iubești pe aproapele tău şi să urăști pe vrășmașul…
Arhimandritul Dionisie Constantin: Când ajutăm un om sărac, un bolnav, un copil fără sprijin, să o facem ca și cum i-am da lui Hristos # Basilica.ro
„Când ajutăm un om sărac, un bolnav, un copil fără sprijin, să o facem ca și cum i-am da lui Hristos”, a spus, duminică la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, părintele arhimandrit Dionisie Constantin, consilier patriarhal coordonator și directorul Atelierelor Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă al Patriarhiei Române. Vorbind despre învățăturile care se desprind din…
Patriarhul Daniel: Hristos ne învață că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine # Basilica.ro
„Acest îndemn al Domnului Iisus Hristos: fiți milostivi precum și Tatăl vostru milostiv este înseamnă că numai bunătatea smerită și darnică este starea sănătoasă sau sfântă a vieții creștine”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, în cuvântul rostit duminică, cu ocazia Sfintei Liturghii oficiate la Paraclisul istoric „Sf. M. Mc. Gheorghe” al Reședinței Patriarhale. În…
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Arad # Basilica.ro
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea a avut loc la Catedrala Arhiepiscopala din Arad. Programul liturgic a început cu Acatistul Sfântului Preot Ilarion Felea, după care urmează Sfânta Liturghie care va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian,…
Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă 34 de burse pentru elevi și studenți pentru anul școlar 2025-2026 # Basilica.ro
Fundația „Mitropolitul Bartolomeu” oferă și în anul școlar 2025-2026 burse pentru elevii și studenții merituoși, anunță un comunicat al organizației. Potrivit acestuia, pentru cele 34 de burse, Fundația organizează un concurs de dosare, care trebuie depuse la sediul organizației (400117 Cluj-Napoca, P-ţa Avram Iancu 18) până pe 31 octombrie. Pe 10 noiembrie se vor anunța…
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea are loc la Catedrala Arhiepiscopala din Arad. Programul liturgic va începe cu Acatistul Sfântului Preot Ilarion Felea, după care urmează Sfânta Liturghie care va fi oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Arhiepiscopul Timișoarei şi Mitropolitul Banatului împreună cu Înaltpreasfinţitul Părinte Timotei, Arhiepiscopul Aradului, Preasfinţitul Părinte Lucian, Episcopul…
