Premiul Nobel pentru fizică acordat pentru calculul cuantic

Veridica.ro, 7 octombrie 2025 17:50

Premiul Nobel pentru fizică a fost acordat lui John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis pentru lucrările lor în domeniul mecanicii cuantice, care deschid calea către o nouă generație de computere foarte puternice.

Acum 30 minute
18:00
Clădire prăbușită în plin centrul Madridului Veridica.ro
Echipele de salvare caută persoane prinse sub dărâmături.
Acum o oră
17:50
17:40
O membră a partidului pro-rus Șor, din Republica Moldova, dată pe mâna Interpolului Veridica.ro
Judecătoria din Chișinău a anunțat că Marina Tauber a fost dată în urmărire internațională după ce au fost finalizate procedurile legale intentate de Inspectoratul genera de poliție al Republicii Moldova.
17:30
Procurorul general al SUA dă explicații în Senat Veridica.ro
Pam Bondi a fost chemată să dea explicații în legătură cu desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe americane și dosarele Epstein.
Acum 8 ore
12:20
Baloane folosite pentru contrabandă cu țigări au închis un aeroport lituanian Veridica.ro
Baloanele care transportau mii de pachete de țigări au perturbat zborurile în Lituania, aeroportul din Vilnius fiind forțat să se închidă timp de ore întregi după ce zeci dintre ele au plutit în spațiul aerian al țării.
12:10
Israelienii comemorează doi ani de la masacrul comis de Hamas Veridica.ro
În kibuțurile atacate pe 7 octombrie 2023 și pe câmpul unde se desfășura festivalul de muzică Nova acum au fost ridicate monumente în memoria celor uciși de teroriștii Hamas.
11:00
Veniturile lunare pe gospodărie au crescut cu 15,7% în ultimul an Veridica.ro
În acelaşi timp, cheltuielile s-au majorat cu 16,2 procente.
10:50
Banca Mondială scade previziunile privind evoluția economiei României Veridica.ro
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an.
Acum 12 ore
09:30
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: UE se pregătește de război cu Rusia Veridica.ro
UE se militarizează continuu, pregătindu-se de un război direct cu Rusia prin escaladarea conflictului armat din Ucraina, potrivit propagandei pro-Kremlin.
08:00
Senatul a adoptat Legea Majoratului Digital Veridica.ro
Copiii sub 16 ani vor putea crea conturi pe platforme online doar cu acordul părinților.
06:40
Ambasada Israelului la Bucureşti a comemorat doi ani de la atacul Hamas Veridica.ro
Ambasadorul Lior Ben Dor a salutat solidaritatea şi ajutorul României faţă de Statul Israel.
05:30
Ziua Reginei Maria, sărbătorită anual pe 29 octombrie Veridica.ro
Proiectul legislativ a fost adoptat, în unanimitate, de Senat, Camera Deputaților având rol decizional în acest caz.
Acum 24 ore
22:20
Macron îi cere premierului să găsească încă o dată o soluție de ieșire din criză, după demisia șocantă Veridica.ro
La doar câteva ore după ce a apărut vestea că Emmanuel Macron a acceptat demisia prim-ministrului Sébastien Lecornu și a guvernului său, președintele francez îl vrea pe Lecornu înapoi la muncă.
21:50
Un judecător îl împiedică pe Trump să trimită trupe din California la Portland Veridica.ro
Un judecător federal american a blocat temporar administrația președintelui Donald Trump să desfășoare trupe ale Gărzii Naționale din Texas și California în Portland, Oregon.
21:20
Bashar al Assad în stare critică după o tentativă de otrăvire Veridica.ro
Fostul dictator sirian, exilat în Rusia, la Moscova, din decembrie anul trecut, a fost internat pe 20 septembrie într-un spital din apropiere de Moscova în stare critică.
21:00
Iranul l-a achitat pe un cetățean francez acuzat de spionaj Veridica.ro
Un tribunal iranian l-a achitat luni pe cetățeanul franco-german Lennart Monterlos, care fusese arestat și acuzat de spionaj în iunie în timp ce traversa singur Iranul cu bicicleta.
20:50
Premiul Nobel pentru Medicină Veridica.ro
Oamenii de știință Mary Brunkow, Fred Ramsdell și Shimon Sakaguchi au câștigat Premiul Nobel pentru Fiziologie sau Medicină pe 2025 pentru „descoperirile lor privind toleranța imună periferică”, a anunțat luni organismul care acordă premiile.
Ieri
15:20
România urmează să preia președinția Inițiativei Central Europene Veridica.ro
Țara noastră va exercita acest mandat între 1 ianuarie și 31 decembrie 2026.
13:50
FAKE NEWS: Copiii nevaccinaţi sunt mai sănătoşi Veridica.ro
Copiii vaccinaţi se îmbolnăvesc mai repede şi mai uşor, potrivit propagandei antivaccin, care invocă un studiu realizat de autorităţile sanitare din statul american Michigan.
13:30
Israel şi Hamas discută planul de pace pentru Gaza propus de Donald Trump Veridica.ro
Negocierile din Egipt vizează în principal eliberarea tuturor ostaticilor israelieni rămaşi în Gaza
12:50
Noul guvern al Franţei a rezistat doar 12 ore Veridica.ro
Premierul Sébastien Lecornu şi-a dat demisia după criticile din arcul guvernamental
12:40
România a avut cea mai mare scădere a vânzărilor cu amănuntul din UE, în august Veridica.ro
La nivel comunitar volumul vânzărilor cu amănuntul a rămas stabil.
12:00
Premierul Georgiei acuză UE că a sprijinit protestele care vizau o lovitură de stat Veridica.ro
Responsabilii de la Bruxelles resping acuzaţia şi denunţă reprimarea disidenţei georgiene.
11:10
Revoluțiile și lecțiile Moldovei: cum pot fi dejucate planurile Moscovei Veridica.ro
Propaganda (pro)rusă caută să convingă că Rusia e de neoprit. Alegerile din Moldova au arătat însă că, atunci când este înfruntată inteligent, Moscova nu poate să câștige războiul hibrid nici măcar împotriva unei țări cu resurse infinit mai mici. Lecțiile oferite de Moldova pot fi utile și pentru NATO și România.
11:00
Nicușor Dan și-a numit noua echipă de consilieri Veridica.ro
O parte din noua echipă a președintelui României își începe mandatul chiar de astăzi.
10:50
Străini aflați ilegal pe teritoriul României, returnați în țările de origine Veridica.ro
Acțiunile polițiștilor de imigrări vor continua și în perioada următoare.
10:40
Încă două moţiuni de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen în Parlamentul european Veridica.ro
Deşi considerat fără şansă, votul de neîncredere pune totuşi la încercare soliditatea alianţei pro-europene din legislativul de la Strasbourg.
09:50
Diana Șoșoacă, așteptată astăzi la Parchetul General Veridica.ro
Eurodeputata pro-rusă este acuzată de propagandă legionară, cultul criminalilor de război și infracțiuni cu violență.
09:00
Preşedintele Cehiei încă nu l-a însărcinat pe Andrej Babis cu formarea guvernului, deşi partidul acestuia a câştigat alegerile parlamentare Veridica.ro
Preşedintele spune că va continua consultările cu partidele până la constituirea noului Parlament.
5 octombrie 2025
21:00
Kremlinul pregătește o nouă provocare în Polonia Veridica.ro
De data aceasta, propagandiștii susțin că „regimul de la Kiev, după provocările cu drone organizate în spațiul aerian al Poloniei și României, nu renunță la încercările de a atrage țările europene membre NATO într-un conflict armat cu Moscova”.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:20
Producția de petrol a României a scăzut cu 7,6%, în primele șapte luni din 2025 Veridica.ro
În aceeași perioadă importurile de țiței brut s-au majorat cu 21,4%.
13:40
Datoria guvernamentală a depășit, în iunie, 57% din PIB Veridica.ro
Valoarea datoriei publice este, în prezent, de peste 1.040 de miliarde de lei.
08:00
Preşedintele Senatului cere desecretizarea rapoartelor SRI Veridica.ro
Mircea Abrudean nu crede că există vreo legătură între şefii civili ai serviciilor şi rapoartele pe care acestea le-au întocmit.
05:50
Sorin Oprescu, reţinut de poliţiştii greci în apropierea aeroportului din Salonic Veridica.ro
Fostul primar al Bucureştiului are de executat o condamnare definitivă de 10 ani și 8 luni de închisoare.
4 octombrie 2025
16:40
Nicușor Dan a promulgat legea privind activitatea ANRE, ASF și ANCOM Veridica.ro
Până la 30 octombrie, conducerile celor trei instituții vor prezenta Parlamentului un raport cu noile organigrame.
12:00
CAB retrage mandatul european de arestare pe numele Alinei Bica Veridica.ro
Fosta șefă a DIICOT nu a executat nicio zi de închisoare.
11:50
Pensiile și salariile bugetarilor ar putea crește la anul, doar dacă scade deficitul Veridica.ro
Premierul Bolojan spune că astfel de creșteri trebuie să fie sustenabile, altfel se creează dezechilibre în economie.
3 octombrie 2025
11:30
MAE reacţionează la declaraţiile lui Putin despre alegerile din România Veridica.ro
"România nu va accepta lecţii despre democraţie de la Moscova."
11:20
PROPAGANDĂ DE RĂZBOI: Zelenski se droghează și e instabil psihic Veridica.ro
Zelenski este un lider dependent de droguri, cu probleme psihice în agravare, potrivit presei pro-Kremlin care citează un deputat ucrainean fugar.
11:10
Producția de gaze a scăzut cu 2% în primele 7 luni din 2025 Veridica.ro
În aceeaşi perioadă, importurile s-au majorat cu peste 57 de procente.
10:10
Sindicatele din învăţământ ameninţă cu noi proteste Veridica.ro
Angajaţii din educaţie acuză instaurarea unei „dictaturi guvernamentale".
09:30
Supărați de rezultatul alegerilor din Moldova, rușii denunță „dictatura lui Sandu” Veridica.ro
Oficiali de la Moscova insistă că „opoziția patriotică” a câștigat de fapt alegerile din Moldova, dar că dictatura menține PAS la putere. Nu doar Moldova este în atenție, așa că nici săptămâna asta din presa pro-Kremlin nu lipsesc amenințările cu arme nucleare.
09:20
MApN introduce conceptul de militar voluntar în termen Veridica.ro
Tinerii între 18 şi 35 de ani vor putea face un stagiu militar voluntar pentru familiarizarea cu mediul cazon.
08:10
Cancelaria prim-ministrului anunță reducerea cu peste 90% a costului lunar cu mașinile Veridica.ro
Instituţia a renunţat la autoturismele cu şofer ale RAAPPS, în favoare unor Dacia Duster, care vor fi conduse de angajaţi.
07:00
Putin acuză România de „manipulare a voinţei poporului” Veridica.ro
Declaraţiile liderului de la Kremlin vin după ce Rusia a fost acuzată că a intervenit atât în alegerile din România, cât şi în cele din Republica Moldova.
06:00
Klaus Iohannis a fost executat silit de ANAF Veridica.ro
Una din casele fostului preşedinte va fi vândută la licitație, pentru recuperarea sumelor obținute din închirierea sa ilegală.
2 octombrie 2025
22:00
Putin amenință Europa Veridica.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vorbit joi la Clubul de Discuții Valdai, în orașul rus Soci și a spus că Rusia va reacționa rapid în cazul în care Europa va provoca Moscova, pe fondul a ceea ce a numit o „militarizare a continentului alimentată de isterie".
18:30
Un editorialist turc veteran promovează „jurnalismul de închisoare” Veridica.ro
Din spatele gratiilor, jurnalistul Fatih Altayli oferă știri și comentarii politice ascuțite pe canalul său de YouTube prin intermediul scrisorilor transmise de avocații săi. 
17:50
Atac terorist la sinagoga din Manchester Veridica.ro
Poliția a anunțat că un suspect a fost ucis și au fost arestate încă două persoane în legătură cu atacul în care două persoane au murit de Yom Kippur, una dintre cele mai importante sărbători evreiești.
17:30
Macron afirmă că dronele care încalcă teritoriul european „pot fi distruse” Veridica.ro
Președintele francez a declarat joi la Copenhaga că, într-un context în care „Rusia nu își atinge obiectivul principal”, teritoriul european e pe primul loc.
