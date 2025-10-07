Trump ridică miza în negocierile cu democraţii: Angajaţii federali ar putea să nu-şi mai primească salariile pentru perioada în care guvernul federal este în „shutdown”
Ziarul Financiar, 7 octombrie 2025 18:00
Premieră pe piaţa de M&A locală: Pentru prima dată în ultimii şapte ani, cea mai mare tranzacţie din România în T3 e făcută de o companie antreprenorială peste hotare. Cine a cumpărat ce? # Ziarul Financiar
Într-un an 2025 marcat de incertitudine, de dobânzi ridicate în continuare, de majorări de taxe şi de un consum mai prudent, piaţa de M&A din România a crescut în volum, dar a scăzut în valoare comparativ cu anul anterior. E vorba de primele nouă luni din fiecare an.
Ferre Laevers profesor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Regală din Leuven, Belgia: Educaţia este singura pârghie pe care o are o societate pentru a schimba cursul lucrurilor. Chiar dacă va dura timp de generaţii întregi, trebuie să începem schimbările în calitatea educaţiei de acum # Ziarul Financiar
Educaţia rămâne instrumentul fundamental prin care societăţile pot influenţa dezvoltarea şi direcţia generaţiilor viitoare, chiar dacă schimbările se vor resimţi abia după câteva decenii, subliniază profesorul Ferre Laevers, specialist în psihologie şi ştiinţele educaţiei la Universitatea Regală din Leuven, Belgia.
Ce este concordatul preventiv şi de ce a crescut numărul companiilor care apelează la această procedură în timp ce numărul de insolvenţe a scăzut uşor? # Ziarul Financiar
În primele opt luni din 2025, în România au fost înregistrate 4.561 de insolvenţe, cu 2% mai puţine decât în aceeaşi perioadă - ianuarie-august - din anul anterior. Mai mult, numărul companiilor de impact – cele cu active de peste un milion de euro – care au intrat în incapacitate de plată s-a redus de la 95 la 78.
Cătălin Moga a transformat tradiţia familiei din oierit într-o afacere: pe lângă oi, a investit în 60 de măgăriţe şi 40 de vaci de carne. Laptele de măgăriţă din Ciolt se vinde cu 100 lei/litru # Ziarul Financiar
Cătălin Moga a transformat tradiţia familiei din oierit într-o afacere: pe lângă oi, a investit în 60 de măgăriţe şi 40 de vaci de carne. Laptele de măgăriţă din Ciolt se vinde cu 100 lei/litru
Avertisment de la autorităţi: Miercuri vine urgia în Bucureşti. Ciclonul Barbara se apropie de Capitală. Şcolile se închid, iar Primăria le recomandă oamenilor să evite deplasările care nu sunt necesare. „Vom trece cu bine şi peste acest eveniment. Din monitorizările pe satelit, se pare că ciclonul a deviat uşor spre est. Dacă avem noroc, ne ocoleşte şi pe noi” # Ziarul Financiar
Un raport EY pe piaţa de fuziuni şi achiziţii arată că grupul Bonafarm va plăti 76 mil. dolari pentru producătorul Napolact # Ziarul Financiar
Tranzacţia prin care grupul maghiar Bonafarm, cunoscut pe plan local pentru brandul de lactate Sole-Mizo, ar urma să preia afacerea din România a producătorului Napolact se ridică la 76 de milioane de dolari, conform companiei de consultanţă EY, care a făcut un clasament al tranzacţiilor din prima parte a anului. Ca valoare, tranzacţia din sectorul lactatelor se află pe locul trei în perioada amintită.
Interviu ZF. Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life: În următorii trei ani vom aloca, doar buget local fără banii accesaţi de la grup, 3 mil. euro în soluţii pentru structura IT. Continuăm creşterea prin diversificare şi parteneriate. Deja pregătim noi produse integrate # Ziarul Financiar
Metropolitan Life, una dintre cele mai mari companii de asigurări active pe zona asigurărilor de viaţă, plănuieşte alocarea unui buget de 3 mil. euro pentru investiţii în soluţii pentru structura IT, în timp ce planurile privind evoluţia companiei rămân de creştere sustenabilă şi de diversificare a portofoliului. Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life a spus în cadrul unui interviu pentru ZF că asigurătorul deja lucrează la produse noi, după ce targetul de anul trecut, odată cu lansarea a două tipuri de asigurări de viaţă, a fost deja depăşit, respectiv vânzarea a 4.000 de poliţe anul acesta.
Vremea închide şcolile miercuri în Bucureşti şi Ilfov. Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu: „Cel mai important lucru este să ne asigurăm că nu există victime în această perioadă şi că nu există deplasări în perioada codului roşu pentru a ridica sau a lua copiii de la şcoală” # Ziarul Financiar
Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că autorităţile din Bucureşti înclină pentru a închide şcolile miercuri în perioada în care este activ codul roşu de ploi. „Credem că există riscul ca oraşul să fie paralizat”, spune primarul general interimar.
Prefectul Capitalei, despre şcoli: Analizăm varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă # Ziarul Financiar
Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă, anunţă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală
Wolfgang Kindl, UNIQA Insurance Group: Europa Centrală şi de Est este în prezent cea mai dinamică şi mai rapidă piaţă de asigurări din lume. Dinamica economică al regiunii este de neegalat, iar mai multe ţări ECE înregistrează rate de creştere a PIB-ului semnificativ peste media UE # Ziarul Financiar
Concordia: Noul plan privind finanţele este unul realist, chiar dacă scoate la suprafaţă o situaţie dificilă. Pentru o evoluţie sustenabilă a finanţelor publice, sunt necesare revizuirea şi eficientizarea cheltuielilor publice, nu doar consolidări bazate exclusiv pe creşterea veniturilor fiscale # Ziarul Financiar
Veeam, companie controlată de fondul de investiţii Insight Partners, cu operaţiuni şi în România, aproape de o tranzacţie de 1,8 mld. dolari pentru preluarea Securiti # Ziarul Financiar
Veeam Software, companie cu operaţiuni şi în România, se află în discuţii avansate pentru a prelua producătorul de software pentru managementul confidenţialităţii datelor, Securiti, într-o tranzacţie evaluată la aproximativ 1,8 miliarde de dolari, potrivit unor surse familiare cu situaţia, citate de Bloomberg.
Ştefania Alexandru, director general adjunct al Antibiotice Iaşi: Avem în derulare investiţii de 50 mil. euro în trei capacităţi noi de producţie # Ziarul Financiar
Antibiotice Iaşi, cel mai mare producător de medicamente cu capital românesc, companie controlată de statul român prin Ministerul Sănătăţii, are în plan extinderea cu trei capacităţi noi de producţie, iar investiţiile în derulare se ridică la 50 mil. euro.
CEC Bank pentru afaceri româneşti, un proiect ZF şi CEC Bank. Cătălin Drăguleanu, Ariston: Direcţia este spre „verde“, doar viteza s-a schimbat în tranziţia energetică din România # Ziarul Financiar
Tranziţia energetică nu se rezumă doar la politici europene sau la reglementări tehnice. Ea se construieşte prin investiţii, inovare şi adaptarea la realităţile locale. „Direcţia este clară, dar lucrurile nu se întâmplă atât de repede cum ne aşteptam“, afirmă Cătălin Drăguleanu, head of East Europe southern countries în cadrul Ariston Group, în emisiunea CEC Bank pentru Afaceri Româneşti.
ZF Live. Valentin Tătaru, economist-şef al ING Bank România: Probabil vom depăşi o inflaţie de 10% în septembrie, dar nu ne vom apropia de 11%. BNR nu va mişca dobânda-cheie pânăîn trimestrul doi anul viitorul. Nu mai văd cursul valutar în creştere anul acesta # Ziarul Financiar
Dobânzile în piaţă, în principiu, tind să meargă în jos, acestea fiind deja sub nivelul dobânzii-cheie, iar BNR cu siguranţă va opera prima reducere a dobânzii de politică monetară în trimestrul doi al anului viitor, însemnând în luna mai, a declarat Valentin Tătaru, economistul-şef al ING Bank România, în cadrul emisiunii de business ZF Live.
Industria de outsourcing, cu peste 200.000 de angajaţi pe piaţa locală, avertizează: Noua taxă pe afiliaţi poate duce la scăderea competitivităţii industriei, efectul anticipat este creşterea cotei efective de impozitare # Ziarul Financiar
Inflaţia în creştere, deficitul bugetar şi lipsa de predictibilitate economică afectează competitivitatea industriei serviciilor pentru afaceri. Aceste condiţii limitează investiţiile noi şi pot duce la relocarea unor activităţi în alte regiuni, unde costurile sunt mai bine controlate, susţine Asociaţia Business Service Leaders (ABSL). Reprezentanţii industriei de outsourcing subliniază aceste riscuri printr-o analiză realizată împreună cu Deloitte România despre impactul contextului economic actual asupra dezvoltării industriei.
ZF IT Generation. Start-up Pitch. Thea Gherdan şi Ştefan Alin, fondatorii Proon-Tech: Căutăm o finanţare de 450.000 de euro pentru prima aplicaţie globală, patentată, care foloseşte AI pentru tăierea pomilor. Vrem ca soluţia să fie folosită de 100 de livezi în primăvară # Ziarul Financiar
Start-up-ul românesc Proon-Tech, fondat de Thea Gherdan şi Ştefan Alin, caută să atragă o primă rundă de finanţare în valoare de 450.000 de euro pentru a accelera dezvoltarea şi lansarea pe piaţă a unui „asistent AI” pentru tăierea pomilor fructiferi. Soluţia foloseşte inteligenţa artificială şi realitatea augmentată pentru a identifica ramurile care trebuie îndepărtate, fiind prima aplicaţie de acest fel la nivel global. Tehnologia este deja patentată, astfel că Proon-Tech are avantaj competitiv pe care fondatorii vor să îl capitalizeze rapid. Aplicaţia se află în prezent la un nivel de maturitate tehnologică TRL 6 (Technology Readiness Level 6 – prototip funcţional), iar ţinta pentru primăvara viitoare este de a fi utilizată în aproximativ 100 de livezi.
Bursă. Diana Ispas, Bondoc şi Asociaţii SCA: Piaţa de capital din România nu poate fi decuplată de realitate, va fi nevoie de fonduri pentru apărare. Sunt state care emit deja titluri de stat pe acest domeniu # Ziarul Financiar
Piaţa de capital din România nu poate fi decuplată de realitate şi, având în vedere contextul internaţional actual, este evident că va fi nevoie de mai multe fonduri pe zona de apărare, a spus Diana Ispas, partener, Bondoc şi Asociaţii SCA, în cadrul conferinţei ZF Piaţa de capital 2025.
Bursă. Scenariu ZF. Cum ar arăta CEC Bank listată la BVB: evaluare iniţială de circa 7,5-8 mld. lei, adică de zece ori profitul net al celei mai mari bănci de stat, dar întrebările mari rămân – cât va vinde statul şi care va fi politica de dividende # Ziarul Financiar
CEC Bank, cea mai mare instituţie de credit controlată integral de Ministerul Finanţelor, este printre candidaţii din portofoliul statului român care ar putea ajunge pe Bursa de Valori Bucureşti într-o operaţiune anunţată de premierul Ilie Bolojan cu ocazia împlinirii a 100 de zile de mandat, în cadrul unui plan de „mobilizare a resurselor pe pieţele financiare fără a pierde controlul“. Cel mai probabil, listarea ar urma să aibă loc în primăvara anului 2026, odată cu depunerea situaţiilor financiare pentru anul 2025.
Supliment Gen Z Student. Schimbările care mişcă o ţară: 1 din 3 copii se naşte în afara unei căsătorii, dar şi aşa România este acum o ţară pe cale de dispariţie. Pui umărul să inversezi tendinţa? # Ziarul Financiar
Letonia, Croaţia şi România sunt statele care vor pierde cei mai mulţi dintre locuitorii lor în orizontul anilor 2050, arată statisticile privind evoluţia populaţiei disponibile pe Eurostat. În cazul României, procentul de reducere este de 12%, al treilea cel mai mare la nivel european, de la 19 milioane de locuitori acum, ţara urmând să aibă
Supliment Gen Z Student. Ştiai că Bursa e ca o platformă de socializare, unde poţi să-ţi deschizi un cont în 15-20 de minute, chiar mai puţin decât stai cu gaşca la o cafea de obicei? # Ziarul Financiar
Bursă, acţiuni, obligaţiuni, titluri de stat şi lista de termeni greoi poate continua. Dar cum ar fi dacă ai privi bursa ca pe o platformă de socializare, un fel de TikTok sau Instagram al investiţiilor? Cum ai vedea lucrurile dacă ai afla că poţi să îţi deschizi un cont la Bursă în 15-20 de minute, chiar mai puţin decât stai cu gaşca la o cafea?
Supliment Gen Z Student. Despre pensii, de la A la Z, pe limba ta: cât te costă, de câţi bani ai nevoie şi, mai ales, când ar trebui să începi să te gândeşti la pensie? # Ziarul Financiar
Te-ai întrebat vreodată dacă există o vârstă „potrivită” ca să începi să te gândeşti la pensie şi să pui bani într-un fond privat? Poate ţi se pare ciudat să-ţi faci griji pentru viaţa ta de peste 30 de ani, mai ales când acum targetul tău e să trăieşti prezentul, nu să strângi bani pentru bătrâneţe.
Supliment Gen Z Student. Economisirea nu e plictisitoare. E un one way ticket spre independenţa financiară şi spre experienţe cool pe care chiar le poţi trăi la 20 de ani dacă faci alegeri smart cu banii tăi # Ziarul Financiar
Gândeşte-te aşa: economisitul nu mai e ceva plictisitor, pentru „când vei fi mare“. Nu e despre un viitor îndepărtat, ci despre prezent. Tu ai nevoie de libertate acum, de siguranţa că atunci când apare o oportunitate - o călătorie, un festival, un curs sau orice experienţă care te atrage - poţi să spui „da“ fără să stai pe gânduri.
Pentru unu din cinci angajaţi ai Băncii Transilvania, banca a fost primul angajator, iar astăzi între cei peste 10.000 de oameni care lucrează în BT, împletirea între generaţii este cât se poate de vizibilă. Cei mai mulţi sunt Millennials (Gen Y, 1981 – 1996) – aproape 5.300, Generaţia X (1965 – 1980) are peste 3.200 de angajaţi, iar tinerii din Generaţia Z (1997 – 2012) completează diagrama generaţiilor cu 1.700 de persoane.
Urmează ZF Agrobusiness Summit 2025, Bucureşti, 21 octombrie. „Agricultura: de la hrană la business. Care este viitorul fermierului român?“ Valoarea pământului a crescut de zece ori de la intrarea României în UE: 8.400 euro/ha faţă de sub 1.000 euro/ha în 2007. Cum facem să crească şi valoarea fermierului? # Ziarul Financiar
Dacă în anul 2007 un hectar de teren agricol în România se vindea, în medie, cu circa 1.000 de euro sau chiar mai puţin, în 2023, ultimul an pentru care există date disponibile la biroul european de statistică Eurostat, preţul mediu a ajuns la 8.400 de euro/hectar.
