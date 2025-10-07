Licitație la Parohia Căzănești II, județul Ialomița
Ziarul Lumina, 7 octombrie 2025 19:20
Parohia „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Căzănești II, din localitatea Căzănești, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor,
• • •
Alte ştiri de Ziarul Lumina
Acum o oră
19:20
Parohia „Nașterea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Căzănești II, din localitatea Căzănești, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călărașilor,
19:20
Parohia Cumpărătura (gradul III) din localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci, Protopopiatul Suceava II, județul Suceava, organizează în data de 24.10.2025, licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură
19:20
Sectorul administrativ-bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la Parohia
19:10
În Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie, biserica Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu a îmbrăcat veșmântul sfințeniei, primind și hramul „Sfântul Cuvios
Acum 4 ore
16:20
Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, ocrotitorii spirituali ai bisericii Palatului Cotroceni din Capitală, au fost cinstiți în ziua lor de sărbătoare, marți, 7 octombrie, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de
Acum 6 ore
15:30
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a primit astăzi, 7 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia. Aceasta a fost însoțită de un grup de pelerini norvegieni, aflați în România pentru a participa la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.
15:20
Conferința „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae” la Iași # Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie din Iași organizează o conferință internațională dedicată patronului ei spiritual, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la reactivare.În anul 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă
15:00
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a primit astăzi, 7 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia.
14:40
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte
14:10
Parohia „Înălțarea Domnului”‑Drumul Taberei din sectorul 6 al Capitalei a găzduit marți dimineața, 7 octombrie, cea de‑a treia ediție a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește via
14:10
La câteva zile de la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, hramul bisericii mari a Mănăstirii Saon, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 5 octombrie, în mijlocul
Acum 8 ore
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit duminică, 5 octombrie, biserica parohiei buzoiene Țintești, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, după ce a trecut printr‑un amplu proces de consolidare și restaurare în anii 2023‑2024.
13:10
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte
13:00
Duminică, 5 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Sfânta Treime”, a Parohiei
13:00
În Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie, biserica Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu a îmbrăcat veșmântul sfințeniei, primind și hramul „Sfântul Cuvios
13:00
„Retrași în pustnicie pe muntele Turnu, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au dus o viață de rugăciune neîncetată, asceză și smerenie adâncă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 5 octombrie, în ziua prăznuirii primilor sihaștri cunoscuți de la Mănăstirea Turnu. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Turnu din județul Vâlcea.
12:10
O nouă filă s‑a scris duminică, 5 octombrie 2025, în cronica Parohiei „Învierea Domnului” din Sacramento, California, Statele Unite ale Americii. Lăcaşul de cult, ridicat cu multă dragoste de o frumoasă
Acum 12 ore
11:20
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârşit duminică, 5 octombrie, sl
11:10
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor din Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 5 octombrie.
11:10
În Duminica a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
10:50
În seara zilei de 4 octombrie 2025, Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, a organizat prima ediție a Balului Seniorilor, eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
10:50
Duminică, 5 octombrie 2025, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”‑Dealu Nou, comuna Sărata, Bacău, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească în prezența Preasfințitului Părinte Teofil
Acum 24 ore
21:30
Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu-Tatăl. Supuneți-vă unul altuia întru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului,
21:30
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia IV, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 50„Nu te întreba: cum a lucrat Duhul Cel Sfânt această zămislire din Fecioară? Dacă
21:20
„În vremea aceea, Iisus Însuși era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul
21:20
Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sfinţii Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie # Ziarul Lumina
Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah au trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305), erau romani de neam şi dregători de frunte în armata împărăţiei. Ei se bucurau de mare cinste în faţa împăratului pe
21:10
Vineri, 3 octombrie, la Hanul Ancuței din localitatea Tupilați, județul Neamț, spațiu mitic al povestirii, unde trecutul și prezentul se întâlnesc într-o atmosferă de legendă, luminată de farmecul graiului ș
21:10
La 4 octombrie în Anul Centenar al Patriarhiei Române, Biserica noastră a trăit un moment de bucurie duhovnicească izvorât din Împărăția cerească. Mulți dintre iubitorii de sfinți au participat la
21:10
Sărbătorim 100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române. Procesul de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie a început la 4 februarie 1925, prin hotărârea Sfântului Sinod, şi s-a
21:00
Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică în România a expirat în data de 1 iulie 2025, iar acest lucru s-a reflectat în facturile mult mai mari pe care le-au primit ulterior consumatorii.
21:00
Premiul Nobel pentru Fiziologie/Medicină a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică”, care „previne
21:00
Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, deschide un Centru de zi de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Acesta va
21:00
Ministerul Finanţelor desfăşoară, în perioada 10-17 octombrie, o nouă ediţie FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,2% pentru titlurile în lei şi de până la 6,5% pentru cele în euro. Ministerul subliniază că
21:00
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, ieri, că DN 67C (Transalpina), sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de
20:50
Patru județe, două din România (Bihor și Satu Mare) și două din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg şi Hajdu-Bihar), vor fi integrate într-o rută cultural-turistică a şvabilor, în următorii doi ani şi
20:50
În Aula Academiei Române va avea loc, mâine, 8 octombrie 2025, de la ora 11:00, conferința „Există o literatură europeană?”/ „Esiste una letteratura europea?”, susținută de prof. Roberto Antonelli,
20:50
Peste 20 de instalaţii artistice de lumină din România şi alte ţări europene vor putea fi admirate, în perioada 10-12 octombrie 2025, în cadrul celei de-a 9-a ediţii a festivalului luminii Spotlight, a informat
20:40
Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Conferințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre
20:40
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, expoziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”.Conceput ca un proiect de muzeografie participativă,
20:40
Muzeul Național de Artă al României invită publicul sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12:00, la o nouă vizită tematică în Galeria de Artă Europeană, dedicată „secolului de aur” olandez.Prezentarea
20:30
Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară
20:30
Galeriile de Artă ale Academiei Române găzduiesc expoziţia internaţională de pictură, icoane, fotografie şi artă decorativă, intitulată „Interferenţe balcanice”. Aflată la cea de-a cincea ediție,
Ieri
18:20
Duminica a 19-a după Rusalii, 5 octombrie, a rămas în memoria credincioșilor din satul Mireș, comuna Sângeru, județul Prahova, ca o zi specială de bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a sfințit biserica cu hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, a săvârșit Sfânta Liturghie și a oferit ordine, diplome și distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cei care au contribuit la finalizarea lucrărilor parohiale.
18:10
Duminică, 5 octombrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Sărbătoarea a început în ajun, cu slujba Privegherii, săvârşită de clerici cadre didactice de la şcolile arădene. În Duminica a 19-a după Rusalii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.
18:10
În prima duminică a lunii octombrie, ieșenii din cartierele Mircea cel Bătrân și Galata s-au bucurat de încununarea ostenelilor lor pentru zidirea și împodobirea noii biserici închinate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și Sfintei Teodora de la Sihla. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.
15:50
Colaborarea sinergică dintre teologie și psihologie a reprezentat ideea care a definit prima conferință națională a Proiectului Hristocentric. Sala Colocvium a Palatului Patriarhiei din București a găzduit
15:30
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 19‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. În cuvântul de învăţătură,
15:30
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat sâmbătă, 4 octombrie, în mijlocul credincioșilor din
15:20
În dimineața zilei de luni, 6 octombrie, biserica Parohiei Mărcuța din Protopopiatul Sector 2 Capitală a găzduit ședința administrativă de toamnă a clericilor din întreaga protoierie. Ședința a fost
14:20
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.