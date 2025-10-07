Licitație la Parohia Căzănești II, județul Ialomița

Ziarul Lumina, 7 octombrie 2025 19:20

Parohia „Nașterea Maicii Dom­nului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, Căzănești II, din localitatea Căzănești, județul Ialomița, Protopopiatul Slobozia, Episcopia Sloboziei și Călă­rașilor,

Acum o oră
19:20
19:20
Lucrări de pictură la Parohia Cumpărătura, județul Suceava  Ziarul Lumina
Parohia Cumpărătura (gradul III) din localitatea Cumpărătura, comuna Bosanci, Protopopiatul Suceava II, ju­dețul Suceava, organizează în data de 24.10.2025, licitația privind adjudecarea lucrărilor de pictură
19:20
19:10
Sfântul Arsenie de la Prislop, ocrotitorul unei biserici din Giurgiu Ziarul Lumina
În Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie, biserica Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu a îmbrăcat veșmân­tul sfin­țe­niei, primind și hramul „Sfântul Cuvios
Acum 4 ore
16:20
Biserica Palatului Cotroceni și‑a cinstit ocrotitorii Ziarul Lumina
Sfinții Mari Mucenici Serghie și Vah, ocrotitorii spirituali ai bisericii Palatului Cotroceni din Capitală, au fost cinstiți în ziua lor de sărbătoare, marți, 7 octombrie, prin săvârșirea Sfintei Liturghii de
Acum 6 ore
15:30
Oaspeți din Norvegia în vizită la Patriarhia Română Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop‑vicar patriarhal, a primit astăzi, 7 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia. Aceasta a fost însoțită de un grup de pelerini norvegieni, aflați în România pentru a participa la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.
15:20
Conferința „Receptarea teologiei Părintelui Academician Mărturisitor Dumitru Stăniloae” la Iași Ziarul Lumina
Facultatea de Teologie din Iași organizează o conferință internațională dedicată patronului ei spiritual, cu prilejul împlinirii a 35 de ani de la reactivare.În anul 2025, Facultatea de Teologie Ortodoxă
15:00
Oaspeți din Norvegia în vizită la București Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop-vicar patriarhal, a primit astăzi, 7 octombrie 2025, la Palatul Patriarhiei, pe Berit Lanke, coordonatoarea Fundației „Mia Casa Trondheim” din Norvegia.
14:40
Moment de împlinire la Mănăstirea „Buna Vestire”‑Rosiers Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte
14:10
Campania „Donează din inimă, dăruiește viață”, la a treia ediție Ziarul Lumina
Parohia „Înălțarea Domnului”‑Drumul Taberei din sectorul 6 al Capitalei a găzduit marți dimineața, 7 octombrie, cea de‑a treia ediție a campaniei de donare de sânge „Donează din inimă, dăruiește via
14:10
Slujire arhierească la mănăstirea tulceană Saon Ziarul Lumina
La câteva zile de la sărbătoarea Acoperământului Maicii Domnului, hramul bisericii mari a Mănăstirii Saon, Preasfințitul Părinte Visarion, Episcopul Tulcii, s‑a aflat duminică, 5 octombrie, în mijlocul
Acum 8 ore
13:10
Biserica Parohiei Țintești din județul Buzău a fost târnosită Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a sfințit duminică, 5 octombrie, biserica parohiei buzoiene Țintești, cu hramul „Nașterea Maicii Domnului”, după ce a trecut printr‑un amplu proces de consolidare și restaurare în anii 2023‑2024.
13:10
Moment de împlinire la Mănăstireas „Buna Vestire”‑Rosiers Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale; Înaltpreasfințitul Părinte Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, și Preasfințitul Părinte
13:00
Sfinţire în Parohia Turburea din judeţul Gorj Ziarul Lumina
Duminică, 5 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Craiovei și Mitropolitul Olteniei, a săvârșit Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie la biserica cu hramul „Sfânta Treime”, a Parohiei
13:00
Sfântul Arsenie de la Prislop, ocotitorul unei biserici din Giurgiu Ziarul Lumina
În Duminica a 19‑a după Rusalii, 5 octombrie, biserica Parohiei „Sfântul Arhidiacon Ștefan” din municipiul Giurgiu a îmbrăcat veșmân­tul sfin­țe­niei, primind și hramul „Sfântul Cuvios
13:00
Cinstirea Sfinților Cuvioși Daniil și Misail la Mănăstirea Turnu Ziarul Lumina
„Retrași în pustnicie pe muntele Turnu, Sfinții Cuvioși Daniil și Misail au dus o viață de rugăciune neîncetată, asceză și smerenie adâncă”, a spus Înaltpreasfințitul Părinte Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului, duminică, 5 octombrie, în ziua prăznuirii primilor sihaștri cunoscuți de la Mănăstirea Turnu. În această zi, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie la Mănăstirea Turnu din județul Vâlcea.
12:10
Biserica „Învierea Domnului” din Sacramento îmbrăcată în veșmântul sfințirii Ziarul Lumina
O nouă filă s‑a scris duminică, 5 octombrie 2025, în cronica Parohiei „Învierea Domnului” din Sacramento, California, Statele Unite ale Americii. Lăcaşul de cult, ridicat cu multă dragoste de o frumoasă
Acum 12 ore
11:20
Târnosirea Bisericii „Sfânta Treime” din Parohia Deal, Protopopiatul Sebeș Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei, împreună cu Preasfințitul Părinte Gherontie Hunedoreanul, Arhiereu‑vicar al Episcopiei Devei și Hunedoarei, a săvârşit duminică, 5 octombrie, sl
11:10
Binecuvântare arhierească în Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare Ziarul Lumina
Preasfințitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, a săvârşit Sfânta Liturghie în mijlocul credincioșilor din Parohia Cărbunari, Protopopiatul Baia Mare, duminică, 5 octombrie.
11:10
Hramul Bisericii „Sfântul Apostol Toma” din Cluj‑Napoca Ziarul Lumina
În Duminica a 19‑a după Rusalii (Predica de pe munte - Iubirea vrăjmașilor), 5 octombrie, Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului,
10:50
Balul seniorilor, la Huși Ziarul Lumina
În seara zilei de 4 octombrie 2025, Episcopia Hușilor, prin Asociația „Filantropia Ortodoxă” Huși, a organizat prima ediție a Balului Seniorilor, eveniment prilejuit de Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice.
10:50
Sfințirea Centrului „Sfântul Dumitru Stăniloae” la Parohia Dealu Nou‑Sărata Ziarul Lumina
Duminică, 5 octombrie 2025, credincioșii Parohiei „Adormirea Maicii Domnului”‑Dealu Nou, comuna Sărata, Bacău, au trăit momente de aleasă bucurie duhovnicească în prezența Preasfințitului Părinte Teofil
Acum 24 ore
21:30
Efeseni 5, 20-25 Ziarul Lumina
Fraților, mulțumiți totdeauna pentru toate, în numele Domnului nostru Iisus Hristos, lui Dumnezeu-Tatăl. Supuneți-vă unul altuia întru frica lui Hristos. Femeile să se supună bărbaților lor ca Domnului,
21:30
Nașterea Cuvântului Ziarul Lumina
Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia IV, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, p. 50„Nu te întreba: cum a lucrat Duhul Cel Sfânt această zămislire din Fecioară? Dacă
21:20
Luca 3, 23-38; 4, 1 Ziarul Lumina
„În vremea aceea, Iisus Însuși era ca de treizeci de ani când a început să propovăduiască, fiind, precum se socotea, fiu al lui Iosif, care era fiul lui Eli, fiul lui Matat, fiul lui Levi, fiul lui Melhi, fiul
21:20
Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah; Sfinţii Mucenici Iulian preotul, Chesarie diaconul şi Polihronie Ziarul Lumina
Sfinţii Mari Mucenici Serghie şi Vah au trăit pe vremea împăratului Maximian (286-305), erau romani de neam şi dregători de frunte în armata împărăţiei. Ei se bucurau de mare cinste în faţa împăratului pe
21:10
Ratoșele din Moldova - răscruci ale drumului și ale sufletului Ziarul Lumina
Vineri, 3 octombrie, la Hanul Ancuței din localitatea Tupilați, județul Neamț, spațiu mitic al povestirii, unde trecutul și prezentul se întâlnesc într-o atmosferă de legendă, luminată de farmecul graiului ș
21:10
Metanie smerită Sfântului Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae Ziarul Lumina
La 4 octombrie în Anul Centenar al Patriarhiei Române, Biserica noastră a trăit un moment de bucurie duhovnicească izvorât din Împărăția cerească. Mulți dintre iubitorii de sfinți au participat la
21:10
„Patriarhia românească” Ziarul Lumina
Sărbătorim 100 de ani de la înfiinţarea Patriarhiei Române. Procesul de ridicare a Bisericii Ortodoxe Române la rang de Patriarhie a început la 4 februarie 1925, prin hotărârea Sfântului Sinod, şi s-a
21:00
Migraţia consumatorilor de energie electrică Ziarul Lumina
Schema de plafonare-compensare a prețurilor la energie electrică în România a expirat în data de 1 iulie 2025, iar acest lucru s-a reflectat în facturile mult mai mari pe care le-au primit ulterior consumatorii.
21:00
Laureaţii premiilor Nobel pentru Medicină Ziarul Lumina
Premiul Nobel pentru Fiziologie/Medicină a fost acordat cercetătorilor Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell şi Shimon Sakaguchi „pentru descoperirile lor privind toleranţa imunitară periferică”, care „previne
21:00
Centru de zi de sănătate mintală Ziarul Lumina
Primăria Municipiului Iaşi, în parteneriat cu Institutul de Psihiatrie „Socola” şi Inspectoratul Şcolar Judeţean, deschide un Centru de zi de sănătate mintală şi pentru prevenirea adicţiilor. Acesta va
21:00
O nouă ediţie FIDELIS Ziarul Lumina
Ministerul Finanţelor desfăşoară, în perioada 10-17 octombrie, o nouă ediţie FIDELIS, cu dobânzi de până la 8,2% pentru titlurile în lei şi de până la 6,5% pentru cele în euro. Ministerul subliniază că
21:00
Traficul pe Transalpina rămâne închis Ziarul Lumina
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Craiova a anunţat, ieri, că DN 67C (Transalpina), sectorul cuprins între Rânca şi Obârşia Lotrului, rămâne închis circulaţiei rutiere pentru toate categoriile de
20:50
Traseu turistic dedicat culturii șvabilor în Bihor și Satu Mare Ziarul Lumina
Patru județe, două din România (Bihor și Satu Mare) și două din Ungaria (Szabolcs-Szatmar-Bereg şi Hajdu-Bihar), vor fi integrate într-o rută cultu­ral-turistică a şvabilor, în următorii doi ani şi
20:50
„Există o literatură europeană?” Ziarul Lumina
În Aula Academiei Române va avea loc, mâine, 8 octombrie 2025, de la ora 11:00, conferința „Există o literatură europeană?”/ „Esiste una letteratura europea?”, susținută de prof. Roberto Antonelli,
20:50
Invitație la Festivalul „Spotlight” Ziarul Lumina
Peste 20 de instalaţii artistice de lumină din România şi alte ţări europene vor putea fi admirate, în perioada 10-12 octombrie 2025, în cadrul celei de-a 9-a ediţii a festivalului luminii Spotlight, a informat
20:40
Povești din camerele maramureșene Ziarul Lumina
Muzeul Național al Țăranului Român organizează, azi, 7 octombrie, de la ora 18:00, în sala Media, o nouă întâlnire din seria Confe­rințelor de la Șosea. Anamaria Iuga și Ioana Popescu vor dialoga despre
20:40
Palatul Culturii și ieșenii Ziarul Lumina
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași prezintă, prin Muzeul de Istorie a Moldovei, expo­ziția „Palatul și ieșenii. O veche poveste de dragoste”.Conceput ca un proiect de muzeografie participativă,
20:40
Vizită ghidată în arta olandeză Ziarul Lumina
Muzeul Național de Artă al României invită publicul sâmbătă, 11 octombrie, de la ora 12:00, la o nouă vizită tematică în Galeria de Artă Europeană, dedicată „secolului de aur” olandez.Prezentarea
20:30
Descoperă lumea prin hărți Ziarul Lumina
Muzeul Hărților prezintă, în parteneriat cu Centrul Național de Cartografie din cadrul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară și Facultatea de Geologie și Geofizică, expoziția temporară
20:30
Interferențe balcanice Ziarul Lumina
Galeriile de Artă ale Academiei Române găzduiesc expoziţia internaţională de pictură, icoane, fotografie şi artă decorativă, intitulată „Interferenţe balcanice”. Aflată la cea de-a cincea ediție,
Ieri
18:20
Moment de sărbătoare la Parohia Mireș din județul Prahova Ziarul Lumina
Duminica a 19-a după Rusalii, 5 octombrie, a rămas în memoria credincioșilor din satul Mireș, comuna Sângeru, județul Prahova, ca o zi specială de bucurie duhovnicească. Preasfințitul Părinte Paisie Sinaitul, Episcop-vicar patriarhal, a sfințit biserica cu hramurile „Înălțarea Domnului” și „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir”, a săvârșit Sfânta Liturghie și a oferit ordine, diplome și distincții din partea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, pentru cei care au contribuit la finalizarea lucrărilor parohiale.
18:10
Proclamarea locală a canonizării Sfântului Ilarion Felea la Arad Ziarul Lumina
Duminică, 5 octombrie 2025, în Catedrala Arhiepiscopală „Sfânta Treime” din Arad a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Preot Mucenic Ilarion Felea. Sărbătoarea a început în ajun, cu slujba Privegherii, săvârşită de clerici cadre didactice de la şcolile arădene. În Duminica a 19-a după Rusalii, Sfânta Liturghie a fost oficiată de Înaltprea­sfinţitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu un impresionant sobor de arhierei, preoţi şi diaconi.
18:10
Biserica „Adormirea Maicii Domnului” Galata a primit veșmânt nou de har Ziarul Lumina
În prima duminică a lunii octombrie, ieșenii din cartierele Mircea cel Bătrân și Galata s-au bucurat de încununarea ostenelilor lor pentru zidirea și împodobirea noii biserici închinate sărbătorii Adormirii Maicii Domnului și Sfintei Teodora de la Sihla. Slujba de sfințire a fost săvârșită de Înalt­prea­sfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, dimpreună cu Preasfințitul Părinte Antonie, Episcopul de Bălți.
15:50
Conferința națională a Proiectului Hristocentric la Palatul Patriarhiei Ziarul Lumina
Colaborarea sinergică dintre teologie și psihologie a reprezentat ideea care a definit prima conferință națională a Proiectului Hristocentric. Sala Colocvium a Palatului Patriarhiei din București a găzduit
15:30
Liturghie arhierească în Catedrala Mitropolitană din Sibiu Ziarul Lumina
Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu, Arhiepiscopul Sibiului și Mitropolitul Ardealului, a liturghisit în Duminica a 19‑a după Rusalii în Catedrala Mitropolitană din Sibiu. În cuvântul de învăţătură,
15:30
Binecuvântarea lucrărilor în Parohia Sânnicoara, județul Cluj Ziarul Lumina
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, s‑a aflat sâmbătă, 4 octombrie, în mijlocul credincioșilor din
15:20
Ședință administrativă și conferință duhovnicească în Protoieria Sector 2 Capitală Ziarul Lumina
În dimineața zilei de luni, 6 octombrie, biserica Parohiei Mărcuța din Protopopiatul Sector 2 Capitală a găzduit ședința administrativă de toamnă a clericilor din întreaga protoierie. Ședința a fost
14:20
Posturi clericale vacante Ziarul Lumina
Sectorul administrativ‑bisericesc al Arhiepiscopiei Bucureștilor anunță scoaterea la concurs a următoarelor posturi clericale vacante cu perioada de candidare până la 31 octombrie 2025: preot coslujitor la
