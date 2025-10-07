Nu se pot mări pensiile până în anul 2032. Totul ne costă 40.000.000.000 €. Cine pierde?

Newsweek.ro, 7 octombrie 2025 19:20

Nu se pot mări pensiile până în anul 2032 sau chiar dincolo de acesta. Tot ce trebuie făcut ne costă...

Citeşte toată ştirea

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
19:50
De ce ai mâinile și picioarele mereu reci? Ce probleme de sănătate poate ascunde acest simptom Newsweek.ro
Senzația permanentă de frig în mâini și picioare poate părea banală, dar adesea ascunde probleme de ...
Acum 30 minute
19:30
Un bărbat a împuşcat un judecător, în timpul şedinţei de judecată. Unde s-a întâmplat? Newsweek.ro
Un bărbat a împuşcat un judecător, când acesta prezida şedinţa de judecată. Unde s-a întâmplat asta?...
Acum o oră
19:20
19:10
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi Newsweek.ro
Cum să faci hrana uscată a câinelui mai gustoasă și atractivă să o mănânce cu poftă în fiecare zi. D...
Acum 2 ore
18:50
EXCLUSIV Lazikin Fate, comunitatea kurdă din România: Actualul președinte al Siriei va fi înlăturat Newsweek.ro
Regimul interimar din Siria, condus de Ahmed al-Sharaa, fostul lider al organizației teroriste Jabha...
18:20
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, personalitate marcantă a socilologiei româneşti, s-a stins Newsweek.ro
Mihaela Vlasceanu, fost rector SNSPA, a încetat din viață. Comunitatea academică își exprimă regretu...
18:10
Acum 4 ore
17:50
Ajutor la pensie de 300€ pentru plata facturilor în țara cu 600.000 români. Acasă se dau 50 de lei Newsweek.ro
Pensionarii din MareaBritanie, unde trăiesc 600.000 de români primesc un ajutor la pensie de 100 - 3...
17:50
Emil Gânj este pe lista celor mai căutați criminali din Europa. Ce recompensă este oferită? Newsweek.ro
Emil Gânj, individul deosebit de periculos din județul Mureș care și-a ucis fosta iubită, apoi i-a i...
17:30
Spitalul pentru Copii din Iași a rămas fără director din nou. Managerul nu a stat nici o săptămână Newsweek.ro
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca,...
17:10
Călin Georgescu a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție. Primul s-a prăbușit imediat Newsweek.ro
Călin Georgescu a făcut un gest controversat și a aruncat porumbei albi în fața secției de poliție d...
17:10
Copiii devin dependenți de nicotină de la o vârstă din ce în ce mai fragedă Newsweek.ro
OMS avertizează: Țigările electronice promovează dependența de nicotină și pun în pericol progresul ...
17:00
16:50
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului Newsweek.ro
Oficial japonez arestat la Paris după ce a fost surprins uitându-se pe laptop în timpul zborului. Ac...
16:20
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România Newsweek.ro
Premierul Ilie Bolojan s-a întâlnit astăzi la Palatul Victoria cu Ambasadorul Spaniei în România. În...
16:10
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit Newsweek.ro
O primăriță din Germania a ajuns în stare gravă la spital după ce a fost atacată cu un cuțit. Femeia...
16:10
Mihai Daraban: Expertiza operatorilor din Constanța, recunoscută de partenerii kazahi și chinezi Newsweek.ro
Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, Mihai Daraban, a avut o întâlnire oficială c...
Acum 6 ore
15:50
Merkel, „pusă la zid” de Polonia și baltici: A alimentat războiul și a slăbit Europa în fața Rusiei Newsweek.ro
Fostul cancelar german Angela Merkel a stârnit un val de reacții negative în Polonia și țările balti...
15:50
Judecătoare acuzată că nu a motivat 821 de hotărâri. Are 16.000 de lei salariu Newsweek.ro
O judecătoare de la Tribunalul București este cercetată disciplinar pentru că nu a motivat sute de h...
15:40
FOTO Un TIR din România, pericol public pe drumurile din Germania. Remorca, fără frâne, fier pe fier Newsweek.ro
Mecanicii de la un service din Germania au chemat poliția când au descoperit că un TIR din România d...
15:20
Școlile din București ar putea fi închise din cauza ciclonului Barbara. Cod Roșu de ploi în Capitală Newsweek.ro
Capitala și alte cinci județe intră, de marți seara, 7 octombrie 2025, sub Cod Roșu de ploi torenția...
15:10
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție Newsweek.ro
Romanian Fashion Week își extinde scena la București, după 25 de ani de la prima ediție. Irina Schro...
14:50
FOTO Noi semne pentru șoferi, în apropierea școlilor din București. Ce riscă dacă nu le respectă? Newsweek.ro
În apropierea școlilor din București, au început să fie montate noi semne pentru șoferi, menite să c...
14:40
Rusia revine la atacurile cavaleriei. Putin pune câte doi militari pe un cal și îi trimite la luptă Newsweek.ro
În regiunea Donbas, forțele rusești testează îmbunătățirea mobilității pe front cu ajutorul cailor ș...
14:40
Cum s-a evaporat creșterea pensiilor de la Marea Recalculare în 12 luni? Budăi, atac dur la Bolojan Newsweek.ro
Newsweek vă arată că în doar 12 luni creșterea pensiilor de la marea recalculare s-a evaporat, a dis...
14:20
Cod roșu de ploi în București. Apa Nova mobilizează echipe extinse. Ce măsuri au fost luate Newsweek.ro
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru M...
14:00
Premiul Nobel pentru Fizică 2025 a fost câștigat de trei americani. Ce au descoperit cercetătoriihtt Newsweek.ro
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe ...
14:00
Concedierile din administrație și alegerile din București, negociate în Coaliție. Ședință la 14.00 Newsweek.ro
Cocnedierile din administrație și alegerile pentru Primăria Capitalei sunt din nou discutate în Coal...
Acum 8 ore
13:40
Cum se pregătește Bucureștiul de Codul roșu. Unde suni dacă ai nevoie de ajutor? Newsweek.ro
Autoritățile din București se pregătesc de codul roșu de ploi. Inspectoratul pentru Situații de Urge...
13:40
RePatriot Summit 2025: O Românie mai bună nu mai e doar o promisiune, ci o certitudine Newsweek.ro
Sub Înaltul Patronaj al Președintelui României, Nicușor Dan, și aflat deja la a X-a ediție, Summitul...
13:30
Anunț de la Hidroelectrica, pentru clienți. Vin facturi mai mari. Care e motivul Newsweek.ro
Hidroelectrica a început să îşi anunţe clienţii că va majora preţurile energiei electrice furnizate ...
13:20
Război și vin. Cum prosperă imperiul viticol al lui Putin, în timp ce Rusia e în colaps economic Newsweek.ro
În plin război și recesiune, Putin își extinde imperiul viticol din sudul Rusiei și Crimeea. Crama K...
13:00
Veste proastă, pentru bugetarii din subordinea Ministerului Culturii! Nu mai sunt bani de salarii Newsweek.ro
Ministerul Culturii și-a informat instituțiile din subordine că nu mai sunt bani pentru plata salari...
12:50
Tricolorii, cu calculele pe masă. Ce trebuie să facă România pentru a se califica la CM 2026 Newsweek.ro
Naționala României mai are de disputat trei meciuri decisive în preliminariile pentru Campionatul Mo...
12:50
Airbus A320 a detronat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion din istorie Newsweek.ro
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit marţi o importantă barieră comercială, în condiţi...
12:40
VIDEO Ploaie de drone kamikaze ucrainene asupra Rusiei. Rafinării, lovite la peste 2.000 km distanță Newsweek.ro
Forțele ucrainene au lansat cel mai amplu val de atacuri cu drone din ultimele luni, lovind mai mult...
12:30
Școlile ar putea să-și suspende activitatea mâine în București din cauza atenţionărilor meteo Newsweek.ro
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu p...
12:20
Financial Times: Țările UE restricționează deplasările diplomaţilor ruşi. Unii sunt spioni Newsweek.ro
Țările UE vor restricţiona deplasările diplomaţilor ruşi. Sancţiunea este motivată de operaţiunile d...
Acum 12 ore
11:50
Înalta Curte arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Care angajați iau bani în plus? Newsweek.ro
Înalta Curte a dat o decizie prin care arată cu cât crește salariul în funcție gradație. Există o ca...
11:40
Vești proste, de la Banca Mondială, pentru România! Estimările pentru economie, și de 3 ori mai mici Newsweek.ro
Banca Mondială are vești proaste pentru România. Și-a revizuit în scădere previziunile privind evolu...
11:30
Marine Le Pen simte mirosul „sângelui politic”. Macron, fără opțiuni în fața crizei de la Paris Newsweek.ro
Criza politică de la Paris se adâncește, iar extrema dreaptă franceză își consolidează poziția. După...
11:20
Efectul tăierii voucherelor bugetarilor și al prețurilor de Maldive: Turismul din România, la pământ Newsweek.ro
Vara 2025 s-a încheiat cu cifre proaste pentru turismul din România. A venit decontul tăierii vouche...
11:00
MAE a emis o alertă de călătorie pentru Polonia. Care este motivul? Newsweek.ro
Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Polonia. Vor fi prelungite co...
10:50
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații în Capitală și alte 5 județe Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru Capitală și județele Constanța, Că...
10:50
Cristian Diaconescu, trimis ambasador în Turcia. Ce se întâmplă cu Luminița Odobescu și Cioloș? Newsweek.ro
Cristian Diaconescu, actualul consilier al președintelui Nicușor Dan pe probleme de Securitate Națio...
10:40
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90 Newsweek.ro
Ai participat la marea Cuponiadă? Află cât valorează astăzi acțiunile pe care le-ai primit în ’90. D...
10:40
Cum s-au folosit „șarlatani carismatici” de Tiktok să câștige voturi? Anihilarea lecturii i-a ajutat Newsweek.ro
Lectura a fost anihiliată la pachet cu abolirea gândirii critice. Asistăm la o contrarevoluție care ...
10:30
Antibioticile nu vor mai face față infecțiilor cu bacterii multirezistente. Câte consumă România? Newsweek.ro
Alexandru Rafila, fostul ministru al Sănătății spune că până în 2030, principala cauză de deces în l...
10:20
România, lovită de ciclonul Barbara. Cod roșu de furtuni și inundații. Capitala, sub cod portocaliu Newsweek.ro
Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu pentru județele Constanța, Călărași și Ia...
10:00
VIDEO Ciotul de 1.250.000.000 lei executat prost din Autostrada A7 a fost reparat. Când se deschide? Newsweek.ro
Contructorul bulgar a executat prost ciotul de 1.250.000.000 lei dintre Mizil și Pietroasele al Auto...
