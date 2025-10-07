Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League

Primasport.ro, 7 octombrie 2025 19:20

Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League

Acum 10 minute
19:50
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea din activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea” Primasport.ro
Acum 30 minute
19:30
MM Stoica răsuflă uşurat! Ce a transmis FRF cu două zile înainte de România – Moldova Primasport.ro
19:30
Şoc în lumea fotbalului! Starul şi-a anunţat retragerea dina activitate: „A venit momentul să închei un capitol cu adevărat special din viaţa mea” Primasport.ro
Acum o oră
19:20
Bomba anului! Radu Drăguşin, sub comanda lui Cristi Chivu la Inter! Când s-ar putea materializa transferul fundaşului român la finalista Champions League Primasport.ro
Acum 2 ore
18:50
Care este starea lui Asamoah, fostul jucător din Superligă: "I-a fost afectată coloana" Primasport.ro
18:40
Ioan Varga a făcut marele anunţ despre transferul lui Hakim Ziyech la CFR Cluj! Informaţia momentului în fotbalul românesc Primasport.ro
18:20
CFR Cluj, anunţ cutremurător: „Se află la ATI. Are nevoie urgentă de sânge” Primasport.ro
18:00
Dan Petrescu a fost ofertat! Decizia luată de fostul antrenor de la CFR Cluj Primasport.ro
Acum 4 ore
17:50
Dinamo va juca un meci amical cu o echipă din Macedonia de Nord Primasport.ro
17:40
Tensiuni la cote maxime în vestiarul unui club cu pretenţii din SuperLiga! Antrenorul a intrat în conflict cu una dintre vedetele echipei Primasport.ro
17:10
Gică Hagi, revenire fabuloasă în campionatul în care a scris istorie! „Regele” ar putea fi antrenorul unui internaţional român: „I-au adăugat numele pe listă” Primasport.ro
16:50
Spaniolii au făcut marele anunţ despre Lamine Yamal! Ce se întâmplă cu starul Barcelonei Primasport.ro
16:40
Harry Kane, decizie finală în privinţa viitorului său! Atacantul englez mai are contract cu Bayern până în 2027 Primasport.ro
16:10
Editorial Vlad Măcicăşan | Palma lui Leo. Motivele care îl fac un antrenor “underrated Primasport.ro
Acum 6 ore
15:40
Primele cuvinte ale lui Lisav Eissat ca internaţional român: „Mereu am simţit că partea românească din familia mea îmi va aduce ceva special” Primasport.ro
15:00
Gazzetta Dello Sport, laude la adresa lui Cristi Chivu: „Este un alt jucător, renăscut, şi datorită muncii lui” Primasport.ro
Acum 8 ore
13:10
Universitatea Craiova a confirmat cel mai dur scenariu în cazul accidentării lui Mihnea Rădulescu! Cât va lipsi de pe gazon extrema oltenilor Primasport.ro
13:00
Viciul necunoscut până acum cu care s-a confruntat Florinel Coman! Gigi Becali: „I-am luat un preot, l-am dus şi i-am zis: Spovedeşte-te, spune păcatele tale de la 7 ani, toate păcatele tale” Primasport.ro
12:30
Daniel Pancu a lăudat-o pe FC Botoşani, dar consideră o altă echipă drept surpriza acestui sezon: „Este o revelaţie puţin mai mare” Primasport.ro
12:10
Gino Iorgulescu s-a sesizat după ce a văzut starea gazonului din meciul Unirea Slobozia – Dinamo: „Oamenii mei de la Ligă vor merge la Clinceni” Primasport.ro
Acum 12 ore
11:40
LeBron James va dezvălui o „decizie” importantă. Vânzările de bilete la Los Angeles Lakers au explodat Primasport.ro
11:30
Cum se califică România direct la CM 2026 şi miza locului 2 în grupă Primasport.ro
11:10
EXCLUSIV | Propunerea făcută de Dinamo celor de la Rapid înainte de derby! Andrei Nicolescu: „Încercăm să facem un spectacol” Primasport.ro
10:50
Edi Iordănescu, pe picior de plecare? Fostul selecţioner al României e pe cale să plece de la Legia şi poate reveni pe banca naţionalei : „Zilele următoare sunt cruciale” Primasport.ro
10:40
„Înainte ne întrebam când se accidentează, acum e deja puternic şi se lipeşte la gol”. Jucătorul care a avut o schimbare radicală după ce a ajuns în Giuleşti Primasport.ro
10:00
Gigi Becali nu cedează FCSB! Suma uriaşă pe care patronul campioanei României ar refuza-o: „Eu tind la altceva, mult mai mult” Primasport.ro
09:00
VIDEO | ASA Târgu Mureş - Gloria Bistriţa, ASTĂZI, de la 20:00, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Gazdele sunt favorite Primasport.ro
Acum 24 ore
23:40
VIDEO | ”Nu se dă niciun premiu. Trebuie să rămânem umili”. Reacţia lui Leo Grozavu după ce a ajuns lider în Superliga Primasport.ro
23:30
Vizată de critici, echipa de ciclism Israel Premier Tech îşi va schimba numele Primasport.ro
23:20
EXCLUSIV | Basarab Panduru, impresionat de ce a reuşit FC Botoşani. ”E meritul lui, ani mulţi în spate, experienţă multă” Primasport.ro
23:20
Arbitrajul cu Botoşani l-a iritat pe Valentin Costache. ”Dă-ne şi nouă faulturi, dă-ne cum le-ai dat lor” Primasport.ro
23:10
VIDEO | Aspectul care l-a nemulţumit pe Adrian Mihalcea. ”Ar fi fost mai important” Primasport.ro
22:40
Dominic Marcu încheie sezonul 2025 cu 8 victorii din 8 etape şi un nou titlu de Campion Naţional la Categoria 3 în Campionatul Naţional de Viteză în Coastă Primasport.ro
22:40
Accidentat la omoplatul drept, Marc Marquez nu va participa la Grand Prix-urile Australiei şi Malaeziei Primasport.ro
22:30
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad 2-1. Pe moldoveni îi prinde pauza naţionalelor lideri în Superliga! Primasport.ro
22:10
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad 2-1. Mailat înscrie de la 30 de metri cu mult ajutor de la portar Primasport.ro
22:10
Salariul uriaş pe care CFR Cluj e dispuspă să îl ofere lui Hakim Ziyech Primasport.ro
21:50
Se conturează o revenire de senzaţie! Unde ar putea antrena Gică Hagi Primasport.ro
21:40
UEFA a aprobat cu reticenţă relocarea în străinătate a două meciuri din La Liga şi Serie A Primasport.ro
21:40
Said Benrahma va fi audiat de justiţia engleză după ce câinii săi au atacat o persoană Primasport.ro
21:10
Jucătorul pe care Gigi Becali nu îl mai vrea a fost convocat la echipa naţională Primasport.ro
20:50
Laszlo Balint aduce o victorie cum Oţelul nu a mai avut de 15 ani. ”Orice alt rezultat ar fi fost o surpriză neplăcută” Primasport.ro
20:50
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Costache egalează rapid Primasport.ro
20:40
VIDEO | FC Botoşani - UTA Arad, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! Mitrov deschide scorul rapid din penalty Primasport.ro
20:10
MM Stoica a răbufnit după asistenţa redusă la meciul cu Craiova: "Au venit cei care simt ceva pentru echipa asta" | EXCLUSIV VIDEO Primasport.ro
20:00
VIDEO EXCLUSIV | Dinamo, interes pentru unul din cei mai importanţi jucători ai Craiovei. ”Nu îmi imaginam ce impact va avea asupra fotbalului românesc” Primasport.ro
Ieri
19:20
Conducerea a anunţat cine va fi antrenor al Universităţii Cluj. ”Am avut astăzi o discuţie” Primasport.ro
19:10
VIDEO | Oţelul Galaţi – Metaloglobus 4-0. Demonstraţie de forţă a moldovenilor Primasport.ro
19:10
Fabio Cannavaro a fost numit oficial antrenor al selecţionatei din Uzbekistan Primasport.ro
19:00
UEFA reafirmă categoric că nu se prevede modificarea Ligii Campionilor Primasport.ro
