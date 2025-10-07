Donald Tusk nu vrea să-l predea Germaniei pe ucraineanul suspectat pentru detonarea gazoductului Nord Stream
Digi24.ro, 7 octombrie 2025 19:20
Premierul polonez Donald Tusk a apreciat marţi că „nu este în interesul” ţării sale ca ucraineanul reţinut pentru sabotajul asupra gazoductelor Nord Stream din Marea Baltică să fie extrădat către Germania. Tusk consideră că nu atacarea acestor gazoducte prin care Rusia exporta gaz în Germania este problema, ci faptul că ele au fost construite.
• • •
Acum 30 minute
19:40
Exerciţiu de mobilizare pentru rezerviști în Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Precizările Ministerului Apărării # Digi24.ro
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, precizează ministerul.
Acum o oră
19:20
19:20
Turcan îi critică pe liberali pentru că nu-l apără pe Bolojan de atacurile PSD: „O tăcere ca cea din alte momente-cheie din trecut” # Digi24.ro
Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD, „de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte”, a transmis marți deputata PNL Raluca Turcan, iar, „dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare”.
19:10
Primarul interimar al Capitalei: Transportul în comun va fi redus în funcție de inundații. Bucureștenii să evite deplasarea prin pasaje # Digi24.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a declarat la Digi24 că este în lucru un plan , în funcție de nivelul de inundații, pentru reducerea transportului în comun, context în care închiderea școlilor în București este o măsură care ajută la evitarea blocajului și incidentelor pe tot parcursul codului roșu de vreme rea.
Acum 2 ore
19:00
Lasconi critică Guvernul: Peste 3 ani vom avea o majoritate de izolaționiști în Parlament. De acolo până la o dictatură e doar un pas # Digi24.ro
Elena Lasconi a declarat, marți la Digi24, că poate înțelege măsura reducerii cheltuielilor cu 10%, nu și cea prin care Guvernul vrea să de-a afară angajați din primării. Edilul din Câmpulung Muscel se întreabă de ce nu este gândită o reformă reală în administrația locală, cum ar fi o comasare a comunelor cu 5.000 de locuitori. Ea a atras atenția că măsurile Executivului Bolojan nu vor face decât să ajute izolaționiștii, iar „peste 3 ani o să avem majoritate de izolaționiști în Parlament și de acolo până la o dictatură mai este doar un mic pas, extrem de mic”.
18:50
Meteorologii se așteaptă la o iarnă geroasă, cu temperaturi mai scăzute decât în mod normal și cu multă zăpadă # Digi24.ro
Vom avea iarnă geroasă, cu multă zăpadă, estimează meteorologii. După ce, în ultimii ani, iernile au venit cu temperaturi prea ridicate, iar zăpada a lipsit din mai toate orașele, sezonul acesta ar putea fi unul dintre cele mai reci în mare parte din Europa, inclusiv în România. Meteorologii vorbesc despre o combinație de factori care ne-ar putea aduce înapoi iarna cu ger și ninsoare.
18:10
Un climatolog explică ce este ieșit din comun la Ciclonul Barbara. „Astfel de episoade devin mai frecvente” # Digi24.ro
Climatologul Roxana Bojariu a spus că ciclonul Barbara e un fenomen meteo obișnuit pentru această perioadă a anunlui, dar neobișnuite sunt cantitățile mari de ploaie care vor cădea într-un timp scurt. Ea adaugă că meteorologii au emis cod roșu nu pentru a crea panică, ci pentru ca autoritățile să poată lua măsurile care se impun.
Acum 4 ore
18:00
„Cel mai apropiat camarad al meu”. Cine sunt liderii mondiali care l-au felicitat pe Putin cu ocazia împlinirii a 73 de ani # Digi24.ro
Putin împlinește astăzi 73 de ani și dacă înaintea declanșării războiului din Ucraina ziua de 7 octombrie era un prilej pe care-l foloseau mulți lideri mondiali pentru a-l felicita pe dictatorul de la Kremlin, astăzi numărul acestora s-a limitat la câțiva lideri din spațiul ex-sovietic.
18:00
Ce spune ministrul Educaței despre recuperarea cursurilor la școlile închise din cauza ploilor # Digi24.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a anunțat marți la Digi24 că nu se va aplica sistemul hibrid în perioada suspendării cursurilor cu prezență fizică, conținutul urmând să fie recuperat ulterior. El a adăugat că inspectoratele școlare vor decide modul cum va fi făcut acest lucru.
18:00
Președintele Nicușor Dan a transmis marți un mesaj de solidaritate cu victimele masacrului terorist din 7 octombrie 2023, comis de organizația Hamas pe teritoriul Israelului.
17:40
17:30
Un rus care s-a întors acasă după ce a fost prizonier în Ucraina a fost trimis la închisoare pentru un interviu acordat la Kiev # Digi24.ro
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani într-o colonie penală după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean, a raportat luni agenția de știri Mediazona, citând documente judiciare.
17:30
Rusia a acuzat marţi Ucraina că a încercat să atace cu o dronă instalaţiile centralei nucleare din regiunea Voronej, la aproximativ 500 de kilometri sud de Moscova, dar drona a lovit un turn de răcire al centralei după ce a fost doborâtă de antiaeriană rusă.
17:30
Noul manager de la Spitalul „Sf Maria” din Iași a demisionat după numai o săptămână după ce fusese numit în funcţie # Digi24.ro
Managerul interimar al Spitalului pentru copii „Sfânta Maria” Iaşi, dr. Radu Constantin Luca, a demisionat, marţi, la numai o săptămână după ce preluase funcţia de conducere a acestei unităţi medicale.
17:30
Cod roșu de ploi torențiale: Autoritățile fac apel la populație să evite deplasările și să se pregătească pentru fenomene extreme # Digi24.ro
În contextul avertizărilor ANM de cod portocaliu și cod roșu pentru ploi torențiale și abundente care vor afecta o arie extinsă a țării , Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis, marți, o serie de recomandări pentru populație. Brigada Rutieră are mai multe sugestii pentru șoferi și pietoni, pentru deplasarea în siguranță și evitarea accidentelor.
17:10
Președintele american Donald Trump s-ar putea întoarce la planurile privind Groenlanda, avertizează premierul danez Mette Frederiksen, marți, la deschiderea lucrărilor Parlamentului de la Copenhaga. Deși subiectul a dispărut din discursul Casei Albe, Frederiksen consideră că interesul Statelor Unite pentru insulă „doar s-a mutat în plan secundar”, relatează Politico.
17:00
Lovitură pentru Rusia, după ce Ungaria și-a retras veto-ul. Decizie dură a UE, motivată de operațiunile de sabotaj ale Moscovei # Digi24.ro
Guvernele Uniunii Europene au convenit să limiteze deplasările diplomaţilor ruşi în interiorul blocului comunitar, ca răspuns la o creştere a tentativelor de sabotaj. Potrivit agenţiilor de informaţii, acestea sunt adesea conduse de spioni ce acţionează sub acoperire diplomatică, scrie Financial Times.
17:00
O politiciană din Germania, abia aleasă primar, a fost înjunghiată în fața casei sale și este în stare gravă # Digi24.ro
Un atac armat a avut loc în Herdecke, un oraș din vestul Germaniei. Primărița aleasă luna trecută, Iris Stalzer, a fost înjunghiată de mai multe ori în fața locuinței sale. Un adolescent a fost reținut, iar poliția e în alertă, pentru că nu e clar dacă au fost unul sau mai mulți atacatori.
16:50
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro.
16:40
O universitate din București își suspendă miercuri cursurile cu prezenţă fizică din cauza codului roșu de ploi # Digi24.ro
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) a anunţat că suspendă cursurile cu prezenţă fizică programate pentru miercuri din cauza codului roşu de ploi torenţiale emis de Administraţia Naţională de Meteorologie pentru municipiul Bucureşti.
Acum 6 ore
16:00
Consultant fiscal: Creşterea TVA în 2026, la 24%, nu doar că nu e imposibilă, e chiar probabilă # Digi24.ro
Majorarea TVA în 2026 este probabilă, caz în care cota ar putea urca la 22% ori 23% sau, într-un scenariu pesimist, ne-am putea întoarce la cota de 24%, susţine consultantul fiscal Alexandra Smedoiu, vicepreşedintele Asociaţiei CFA România.
16:00
„Eu am salvat TikTok, așa că îmi sunteți datori”. Modul prin care Trump încearcă să convingă tinerii să voteze republicanii la alegeri # Digi24.ro
În prima sa postare pe TikTok, de la alegerile din 2024, Trump a declarat că a „salvat” populara platformă de videoclipuri scurte, deși acordul nu a fost încă finalizat.
15:50
Medvedev, ironic la adresa lui Trump după declarațiile despre rachetele Tomahawk: „Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” # Digi24.ro
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.
15:30
Toate școlile din București vor fi închise miercuri. Stelian Bujduveanu: „Trebuie să fim prudenți și să nu blocăm orașul” # Digi24.ro
Autoritățile au decis suspendarea cursurilor în toate școlile și grădinițele din București pentru ziua de miercuri, 8 octombrie, pe durata codului roșu de ploi abundente. Măsura a fost luată la propunerea Inspectoratului Școlar, în condițiile în care meteorologii anunță cele mai mari cantități de precipitații din ultimii ani în România și în Capitală. Primarul interimar al Bucureștiului Stelian Bujduveanu, a declarat în direct la Digi24 că prioritatea autorităților este protejarea vieții și a sănătății populației.
15:20
Reacția Kremlinului după ce Donald Trump a spus că decizia de a trimite rachete Tomahawk în Ucraina e „aproape luată” # Digi24.ro
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, comentând declarațiile președintelui american Donald Trump potrivit cărora s-a luat într-o oarecare măsură decizia de a furniza Kievului rachete Tomahawk, a afirmat că este necesar să se aștepte declarații mai concrete din partea Washingtonului cu privire la furnizarea de rachete de croazieră către Ucraina.
15:10
Dacia Hipster: mașina electrică ultracompactă și ieftină care ar putea ajunge pe piață doar dacă UE relaxează normele de siguranță # Digi24.ro
Dacia Hipster este noul concept de mașină electrică ultracompactă prezentat de producătorul român, cu o lungime de doar trei metri și o greutate de 800 de kilograme. Gândit pentru traficul urban și un preț sub 15.000 de euro, modelul are doar dotări esențiale și ar putea ajunge pe piață dacă Uniunea Europeană modifică reglementările privind siguranța vehiculelor, întrucât nu respectă standardele actuale pentru airbaguri și sistemele de asistență.
15:10
Daniel Fenechiu (PNL): „Nu vom vota proiectele PSD privind eliminarea CASS pentru mame si veterani” # Digi24.ro
Senatorul PNL Daniel Fenechiu a declarat, marţi, că liberalii nu vor vota cele două proiecte PSD privind eliminarea CASS pentru mame şi veterani. Decizia vine după ce premierul Ilie Bolojan le-a cerut liberalilor să nu voteze proiectele care schimbă deciziile recente luate de Guvern pentru a corecta deficitul. „Într-o înţelegere, trebuie să respectăm înţelegerea”, a subliniat Fenechiu.
15:10
Fii salvator. Primul ajutor în cazul arsurii cu flacără
15:00
„Războiul bănuțului”. Cum încearcă Ucraina să lupte cu moștenirea sovietică pentru a-și apăra propria identitate # Digi24.ro
În paralel cu războiul de pe front, Ucraina mai duce unul, cel cu moștenirea sovietică. Din 2022, Kievul a demarat un proces amplu de redenumire a străzilor și distrugere a statuilor lui Lenin, un simbol evident al ocupației sovietice. De această dată, lupta se dă pe „kopiika”, adică bănuțul, un simbol în Ucraina.
14:50
Fifor, după ce Bolojan le-a cerut aleșilor PNL să nu voteze unele proiecte PSD: „Este premierul orgoliului” # Digi24.ro
Deputatul PSD Mihai Fifor îl numeste pe Ilie Bolojan „premierul orgoliului”, după ce șeful Executivului le-a cerut senatorilor PNL să nu voteze inițiativele social-democraților care vin să modifice în Parlament măsurile Guvernului.
14:40
Doi adolescenţi de 14 ani din judeţul Satu Mare au fost sancţionaţi de poliţişti după ce s-a stabilit că au îndreptat un fascicul laser spre cabina unui avion care era în curs de aterizare pe Aeroportul Internaţional Maramureş.
14:40
Greta Thunberg i-a răspuns lui Donald Trump după ce acesta a sugerat că ea suferă de probleme de control al furiei, sugerând că președintele SUA ar putea fi cel care are nevoie de ajutor de specialitate pentru a-și controla temperamentul.
14:40
Putin a convocat o şedinţă a Consiliului rus de Securitate în ziua în care împlinește 73 de ani. Ce program are președintele rus # Digi24.ro
Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse. În programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, care nu a purtat confima însă dacă este prevăzută şi o discuţie cu şeful Casei Albe, Donald Trump, relatează TASS.
14:40
Amenințarea Kremlinului după decizia UE de limitare a deplasărilor diplomaţilor ruşi: „Va exista un răspuns” # Digi24.ro
Kremlinul a anunțat, marți, că Rusia va formula un „răspuns adecvat” la planurile Uniunii Europene de a limita circulația diplomaților ruși pe teritoriul statelor membre, relatează Reuters.
14:30
14:10
Scandal în Coaliție din cauza alegerilor din București. Drulă: „PSD face manevre”/ Zamfir: „Este un cetățean disperat” # Digi24.ro
Organizarea alegerilor pentru Primăria Capitalei stârnește din nou scandal în Coaliție. În timp ce PNL și USR ar vrea stabilirea cât mai rapidă a datei scrutinului și iau în calcul chiar susținerea unui candidat comun, social-democrații avertizează că ar putea părăsi guvernarea dacă un astfel de scenariu se concretizează.
14:10
Incendiu puternic într-un bloc din Iași. Circulația tramvaielor este blocată pe ambele sensuri # Digi24.ro
Un incendiu a izbucnit marți după-amiază într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc din centrul municipiului Iași. Flăcările s-au extins și la acoperișul clădirii, iar circulația tramvaielor a fost oprită pe ambele sensuri. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului.
Acum 8 ore
14:00
Hidrologii au actualizat avertizarea emisă, râurile din judeţele Constanţa şi Tulcea urmând să fie sub Cod roşu de marţi seară până miercuri noapte. Totodată, a fost emis Cod portocaliu pentru sectoare de râuri din alte 19 judeţe. Sunt aşteptate scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri. De asemenea, există probabilitatea depăşirii cotelor de apărare.
14:00
Chris Simion: „Când cineva vine spre tine cu un sentiment negativ, nu este despre tine, este despre el” # Digi24.ro
Când oamenii își dau mâna pentru același obiectiv se poate construi un teatru - primul construit în România în ultimii 80 de ani. Chris Simion Mercurian, fondatoare teatrului Grivița 53, vorbește în campania "Împreună fără ură" despre puterea unei comunități unite.
13:30
Amenințare cu bombă în Arad: SRI și Poliția au ridicat obiecte şi bunuri electronice. Un bărbat a fost reținut # Digi24.ro
Autorităţile din Arad au fost sesizate, marţi, printr-un apel la 112, privind o ameninţare cu dispozitiv exploziv, pe o stradă din municipiul Arad. Poliţiştii au găsit acolo un telefon mobil şi ulterior au identificat un bărbat de 38 de ani, cunoscut cu afecţiuni psihice. La el au fost găsite obiecte şi bunuri electronice, fiind chemaţi specialişti de la SRI pentru a le analiza.
13:30
Avertisment fără precedent: Rusia și China „discută” atacarea NATO, transmite un comisar european. Când ar putea începe războiul # Digi24.ro
Serviciile de informații occidentale au adunat dovezi că Rusia discută posibilitatea unui atac direct asupra statelor membre NATO, potrivit comisarului european pentru apărare, Andrius Kubilius, citat de Gazeta Wyborcza.
13:30
Primăria București pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizări de urgență, în urma codului roșu de ploi # Digi24.ro
Primăria București a anunțat că pune la dispoziția locuitorilor un număr gratuit pentru sesizări de urgență, după emiterea codului roșu de ploi abundente pentru Capitală. Apelurile sunt preluate de dispeceratul instituției și direcționate imediat către echipele de intervenție.
13:30
Cum s-a format ciclonul Barbara care a lovit România. Ce fenomene extreme au declanșat alerta de cod roșu # Digi24.ro
Meteorologii au emis avertizări pentru România odată cu apropierea ciclonului „Barbara”, un fenomen activ format deasupra Mării Mediterane, care se îndreaptă către Marea Neagră. Mai multe zone din țară se află deja sub atenționare de cod roșu.
13:20
Bolojan iese la atac: A cerut PNL să nu voteze proiectele PSD care modifică deciziile Guvernului, precum scutirile pentru CASS (surse) # Digi24.ro
Premierul Ilie Bolojan le-a cerut parlamentarilor PNL, într-o ședință care a avut loc în această dimineață, să nu voteze proiectele depuse de PSD în Parlament care modifică decizii recente ale Guvernului, au declarat surse politice pentru Digi24.ro. Este vorba despre proiecte precum scutirea de la plata CASS pentru mai multe categorii de persoane sau modificarea regulilor din Educație, măsuri cuprinse în primul pachet fiscal și pe care PSD a promis să le „repare”.
13:20
În urma declarațiilor făcute de George Simion, care a catalogat din nou Presedintele Romaniei drept „autist", utilizând termenul ca insultă, Federația R.O.T.S.A. (Federația Rețeaua Organizațiilor în Tulburare de Spectru Autist - Construim România Incluzivă) cere instituțiilor statului să ia poziție și să sancționeze acest derapaj.
13:10
13:00
13:00
Boeing 737 a fost detronat din postura de cel mai bine vândut avion de linie din istorie. Rivalul care i-a luat locul # Digi24.ro
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit, marţi, o barieră comercială majoră, în condiţiile în care familia sa de avioane A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters, citată de Agerpres.
13:00
12:40
