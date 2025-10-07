Managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, și-a dat demisia la o săptămână după numire

16:20

Autorităţile se aşteaptă ca timpul de aşteptare la racla cu moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Catedrala Mitropolitană din Iaşi să ajungă şi la 20 de ore, iar rândul să depăşească trei kilometri, scrie News.ro. Pelerinajul de la Iaşi va începe miercuri dimineaţă, când racla cu sfintele moaşte va fi scoasă din incinta catedralei şi […]