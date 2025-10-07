Ansu Fati a renăscut la Monaco Fostul jucător de la Barcelona a doborât un record vechi de 78 de ani!

16:20

Marcos Llorente (30 de ani), mijlocașul echipei Atletico Madrid, a atras atenția în mediul online după ce a publicat o imagine în care petrece timp alături de iubita sa. Detaliul care a atras atenția a fost sticla de vin Romanee-Conti 1995, evaluată la aproximativ 22.000 de euro, din care cei doi au ales să savureze, ca activitate de cuplu.