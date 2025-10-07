Afacerile Linde Gaz România, filiala locală a grupului industrial germano-american Linde Plc, au scăzut cu 6,4% în 2024, ajungând la 1,016 mld. lei

16:45

Metropolitan Life, una dintre cele mai mari companii de asigurări active pe zona asigurărilor de viaţă, plănuieşte alocarea unui buget de 3 mil. euro pentru investiţii în soluţii pentru structura IT, în timp ce planurile privind evoluţia companiei rămân de creştere sustenabilă şi de diversificare a portofoliului. Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life a spus în cadrul unui interviu pentru ZF că asigurătorul deja lucrează la produse noi, după ce targetul de anul trecut, odată cu lansarea a două tipuri de asigurări de viaţă, a fost deja depăşit, respectiv vânzarea a 4.000 de poliţe anul acesta.