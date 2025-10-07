Un oraş din Rusia a decretat doliu chiar de aniversarea lui Putin, după ce trupurile unor soldaţi ucişi în Ucraina au ajuns în localitate

19:15

Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marţi, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile unităţii. Poliţia a demarat o anchetă.