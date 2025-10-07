Exercițiu MApN. Rezerviștii din București și Ilfov vor fi convocați la unitățile militare
Jurnalul.ro, 7 octombrie 2025 20:50
MApN anunță că între 12 și 20 octombrie va fi organizat exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 în București și Ilfov.
O teorie sumbră se răspândește rapid pe rețelele de socializare. Este vorba despre 3 zile în care planeta se va scufunda în întuneric, fapt ce ar produce întreruperea curentului electric și a comunicațiilor, lăsându-i pe oameni izolați și înfricoșați.
Tenorul ŞTEFAN von KORCH aduce VALSURI CELEBRE pe 15 octombrie la Sala Dalles, în stagiunea Musical Extravaganza # Jurnalul.ro
Pe 15 octombrie, stagiunea Musical Extravaganza prilejuieşte un concert extraordinar, în paşi de vals, la Sala Dalles. Tenorul gazdă Ștefan von Korch, soprana invitată Daniela Bucșan și pianistul Alexandru Burcă vor aduce la viață emoția și eleganța creațiilor semnate de Lehár, Strauss și Kálmán, într-un concert spumos, iar tineri artişti în curs de afirmare vor completa seara cu interpretări pline de pasiune şi dăruire. Arii pline de strălucire, duete pasionale și valsuri ameţitoare vor recrea atmosfera fastuoasă a seratelor muzicale din Germania şi Austria vieneze, oferind publicului o seară de pură încântare.
În luna august 2025, volumul cifrei de afaceri din comerţul cu amănuntul, excluzând comerţul cu autovehicule şi motociclete, a scăzut faţă de iulie cu 7,2% ca serie brută şi cu 4,0% ca serie ajustată, pe fondul reducerii vânzărilor de carburanţi, produse nealimentare şi alimentare, arată INS.
Creșterea economică pentru șase țări din Balcanii de Vest este prognozată în 2026, pe fondul intensificării exporturilor și investițiilor, după o încetinire în acest an, a declarat marți Banca Mondială.
Culmea reformei. Bolojan scoate în afara legii nașterile și decesele. Primăriile au INTERZIS să mai elibereze certificate # Jurnalul.ro
Culmea reformei. Bolojan scoate în afara legii nașterile și decesele. Primăriile au interzis să mai elibereze certificate. Publicația Gândul publică mesajele primarilor înfuriați de Guvern
După o săptămână intensă, marcată de Luna Plină în Berbec și intrarea lui Mercur în Scorpion, trei zodii intră într-o etapă complet nouă a vieții.
Premiul Nobel pentru Pace NU a fost acordat celui mai important militant din lume împotriva violenței # Jurnalul.ro
Câștigătorul Premiului Nobel pentru Pace 2025 va fi anunțat, vineri, la Oslo. Printre laureați se află mai multe personalități dar celui care ar fi meritat cel mai mult nu i-a fost acordat niciodată, potrivit Reuters.
Teatrul Național de Operetă și Musical „Ion Dacian” aduce în atenția publicului o săptămână cu trei titluri al căror numitor comun este abaterea de la tradiție. Diversitate, inovație artistică și experiențe teatrale unice, povești captivante și o pleiadă de artiști consacrați – Victor Bucur, Oana Șerban, Tania Popa, Maria Buză, Anca Florescu, Daniela Bucșan, alături de o serie de artiști ai Operetei și talente emergente ale scenei independente – vor însufleți cele trei spectacole și vă vor surprinde prin partituri captivante.
Salonul Auto București & Accesorii 2025: Cele mai noi inovații și premiere auto, timp de 6 zile la Romexpo # Jurnalul.ro
Între 7 și 12 octombrie, Romexpo devine epicentrul pasionaților de automobile și tehnologie, odată cu desfășurarea Salonului Auto București & Accesorii 2025 (SAB & Accesorii). Evenimentul, ajuns la ediția a 22-a, reunește peste 600 de branduri și aduce în premieră națională modele electrice, hibride și concepte futuriste, într-un spațiu de peste 7.000 de metri pătrați.
Sfânta Cuvioasă Parascheva, Ocrotitoarea Moldovei, este sărbătorită de credincioșii creșin-ortodocși pe 14 octombrie.
Oțetul de struguri este unul dintre cele mai vechi preparate naturale, folosit încă din Antichitate în bucătăriile mediteraneene și orientale.
Marți, 7 octombrie 2025, ora 18.30, la Teatrul Național „Satiricus Ion Luca Caragiale, Teatrul Stela Popescu va evolua în deschiderea Festivalului Internațional de Comedie FESTIS ediţia a VII-a, care se desfășoară în acest an în perioada 07-19 octombrie 2025, cu piesa ...Escu de Tudor Mușatescu, realizată în coproducţie de cele două teatre în regia lui Alexandru Grecu și Cristian Șofron, din distribuția bucureșteană fiind invitaţi Pavel Bartoș şi Cătălin Frăsinescu.
Coreea de Nord-China. Șeful guvernului de la Beijing va conduce o delegație la Phenian # Jurnalul.ro
Premierul chinez Li Qiang va conduce o delegație chineză în Coreea de Nord, în perioada 9-11 octombrie, pentru a participa la festivitățile care marchează cea de-a 80-a aniversare a Partidului Muncitorilor, aflat la guvernare, a anunțat Ministerul chinez de Externe, potrivit Le Figaro.
Viața infractorilor români în Marea Britanie: Fraude bancare, pedepse blânde și expulzări pe bani # Jurnalul.ro
Infractorii români din Marea Britanie s-au reprofilat. Dacă în trecut prevalau furturile și tâlhăriile, acum se remarcă fraudele bancare, mai dificil de depistat și cu pedepse mai blânde.
Într-un mediu de afaceri în continuă schimbare, adaptabilitatea și rapiditatea în luarea deciziilor sunt elemente cheie. Orice companie are momente în care are nevoie de spații suplimentare – fie pentru birouri, fie pentru șantiere, fie pentru grupuri sanitare. Soluția clasică - construcția permanentă - este costisitoare și consumatoare de timp. În schimb, containerele universale oferă o alternativă modernă, rapidă și accesibilă, care adaugă flexibilitate oricărui proiect de business.
Cum schimbă tehnologia piața chiriilor din România - de la comisioane ascunse la transparență totală # Jurnalul.ro
Piața chiriilor din România a trecut prin schimbări majore în ultimii ani. Dacă până nu demult negocierile se purtau la telefon, prin intermediul agenților sau pe platforme cu zeci de anunțuri duplicate sau false, astăzi tot mai mulți chiriași și proprietari aleg să se bazeze pe tehnologie. De la algoritmi inteligenți care potrivesc chiriașul cu locuința potrivită, până la contracte generate automat, digitalizarea a început să rescrie regulile jocului.
Când ne gândim la toate lucrurile dezirabile - dragoste, romantism, bani, atracție, farmec, lux, posesiuni și magnetism - intrăm pe teritoriul lui Venus. În astrologie, această planetă reprezintă relațiile, resursele și conexiuni de tot felul.
Industria siderurgică, pe butuci. România, de la lider regional în producția de oțel la dependență masivă de importuri # Jurnalul.ro
La finalul anilor ’80, România se mândrea cu poziția de lider în producția de oțel în Europa de Sud-Est, iar industria siderurgică era o mândrie națională. Astăzi, această industrie strategică este pe cale de dispariție, cu combinate care fie au fost vândute la prețuri simbolice, fie au intrat în insolvență, iar statul nu intervine în sprijinul acestui sector vital, chiar şi în contextul creşterii cererii din industria de apărare.
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a anunțat marți că partidul nu va vota proiectele PSD care propun eliminarea plății CASS pentru mame, personal monahal și veterani de război, invocând lipsa fondurilor și respectarea înțelegerilor din coaliție.
Puterea accesoriilor: Cum îți influențează bijuteriile starea de spirit și încrederea de sine # Jurnalul.ro
Dimineața, în fața oglinzii, probabil ai și tu ritualul tău: după ce îți alegi hainele, urmează selecția bijuteriilor. Poate fi un gest făcut pe pilot automat sau unul la care te gândești mai mult, însă probabil că rareori te oprești să analizezi impactul real pe care aceste mici obiecte îl au asupra ta.
Nu toate semnele zodiacale sunt făcute să se înțeleagă. Uneori, oricât de puternică ar fi atracția inițială, diferențele fundamentale de personalitate transformă relația într-o confruntare constantă. Descoperă care sunt cele trei perechi zodiacale care par condamnate să nu găsească niciodată echilibrul.
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a lansat un atac la adresa lui Ludovic Orban, care a fost numit consilier prezidențial pentru politică internă: E ultimul dinozaur.
Au fost infiltrații în stația de metrou Eroilor 1 din cauza ploilor. Trenurile circulă conform graficului, anunță Metrorex.
Horoscopul dragostei 7–12 octombrie 2025: O săptămână a revelațiilor și a pasiunii autentice # Jurnalul.ro
Săptămâna 7–12 octombrie 2025 aduce intensitate emoțională și dorința de conexiune profundă pentru toate semnele zodiacale.
Ghid pentru lucrările esențiale de toamnă în gospodărie. Cum protejăm casa și curtea înainte de venirea iernii # Jurnalul.ro
Pentru orice gospodar, toamna nu reprezintă doar un sezon al recoltei, ci și o perioadă importantă de pregătire și conservare.
Antena Stars, partener strategic media al Bucharest Fashion Week. Un eveniment care pune în valoare identitatea modei românești # Jurnalul.ro
Dialogul european al modei capătă o nouă dimensiune odată cu aderarea Bucureștiului la European Fashion Alliance (EFA), cea mai importantă platformă care reunește 29 de organizații de profil. În același timp, Antena Stars devine partener strategic al evenimentului Bucharest Fashion Week, ce va aduce în prim-plan identitatea creativă a designerilor români. Telespectatorii vor putea urmări intervențiile live susținute de Geanina Ilieș, aparițiile speciale ale unor vedete autohtone și detalii transmise direct din cadrul prezentărilor și evenimentelor care vor anima capitala în perioada următoare.
Un nou caz de malpraxis! Colegiul Medicilor din România a declanșat, la sesizarea FACIAS, o anchetă disciplinară în cazul fetiței de 7 săptămâni decedate după tratamentul din spitalele Arad și Timișoara # Jurnalul.ro
Colegiul Medicilor din România a dat curs sesizării formulate de Fundația pentru Apărarea Cetățenilor Împotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) și a declanșat o anchetă disciplinară în cazul fetiței de 7 săptămâni, care a decedat după ce ar fi primit un tratament inadecvat, pe baza unui diagnostic greșit stabilit de Spitalului Județean Arad.
Leul s-a depreciat, marţi, în raport cu principalele valute, aurul a urcat la 555,6475 lei # Jurnalul.ro
Moneda naţională s-a depreciat marţi, în raport cu euro, care a fost calculat de Banca Naţională a României (BNR) la 5,0916 lei, în urcare cu 0,30 bani (+0,05%) faţă de cotaţia precedentă, de 5,0886 lei.
De-a lungul istoriei, bucătăria românească a fost un adevărat creuzet cultural, absorbind influențe din Balcani, Imperiul Otoman și Europa Centrală, dar păstrându-și mereu un nucleu de gusturi și tehnici inconfundabile. Mâncarea românească este mai mult decât o sumă de ingrediente; este o poveste despre ospitalitate, sărbătoare și simplitate autentică. În ultimii ani, asistăm la un fenomen fascinant: o generație nouă de chefi și pasionați redescoperă rețetele uitate și le adaptează la stilul de viață contemporan, fără a le trăda esența.
Iese la vânzare o colecție ieșeană importantă, ca o „istorie” a artei românești: „De la Pallady la Ghenie” # Jurnalul.ro
Casa de Licitații A10 by Artmark invită publicul la un eveniment dedicat evoluției vizuale a artei românești, de la modernismul lui Theodor Pallady la expresivitatea contemporană a lui Adrian Ghenie.
Diseară, ceaiul le pune capac concurenților în Asia Express - Drumul Eroilor, din nou lider detașat de audiență # Jurnalul.ro
Schimbul de echipe de la Asia Express a adus aseară spectacol și surprize. Mult așteptatul mix între concurenți a schimbat complet dinamica cursei, generând tensiune, emoții și momente neașteptate.
Românii câștigă mai puțin decât cheltuiesc. Veniturile unei gospodării nu fac față scumpirilor # Jurnalul.ro
Cheltuielile medii ale unei gospodării din România au crescut, în termeni nominali, cu 16,2% în trimestrul doi al anului, comparativ cu perioada similară din 2024, în timp ce veniturile au crescut cu 15,7%, arată datele INS publicate marți.
La Iași vor începe manifestările dedicate hramului Sfintei Cuvioase Parascheva. Gruparea de Jandarmi Mobilă „Alexandru cel Bun” Bacău anunță măsuri speciale de ordine și siguranță publică, în contextul în care se așteaptă zeci de mii de pelerini din întreaga țară.
O mașină în care se aflau cinci persoane a fost lovită de un tren, marți, în localitatea Vărbilău, județul Prahova. Din fericire, toate cele cinci persoane au reușit să iasă din mașină.
Introducerea tehnologiei în viața de zi cu zi a depășit de mult faza de noutate. Astăzi, gadgeturile și sistemele inteligente nu mai sunt doar accesorii, ci instrumente esențiale care ne ajută să gestionăm resursele mai eficient și să ne protejăm bunurile. De la locuințe la spații de producție, capacitatea de a monitoriza și de a reacționa rapid la schimbările de mediu este vitală, transformând datele simple în acțiuni concrete.
Persoanele născute în iulie au o minte ageră și o capacitate aparte de a vedea lumea diferit. Chiar dacă unii nu le recunosc valoarea intelectuală, inteligența lor este cea care îi ajută să aducă progres și să lase o amprentă puternică în viața celor din jur.
Apa Nova recomandă locuitorilor Capitalei să evite parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor, în contextul avertizărilor meteo # Jurnalul.ro
Apa Nova recomandă cetăţenilor Capitalei să evite parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor sau în dreptul gurilor de scurgere, în contextul avertizării Cod roşu de ploi abundente, şi să cureţe rigolele, gurile de scurgere şi şanţurile de lângă proprietăţi, pentru a asigura colectarea eficientă a apei pluviale.
Hidroelectrica a început să îşi anunţe clienţii că va majora preţurile energiei electrice furnizate începând cu luna octombrie, pe fondul creşterii tarifelor de transport de către Transelectrica.
Piața financiară este plină de oferte, fiecare mai atractivă decât cealaltă, iar publicitatea ne promite soluții rapide și simple. Însă, în spatele acestor oferte se află o decizie financiară importantă, cu un impact pe termen lung asupra bugetului tău. Să alegi în grabă sau fără o înțelegere completă a termenilor poate transforma un ajutor într-o povară.
Deschizi cutia de bijuterii și te simți copleșită. Deși este plină de coliere, cercei și brățări adunate de-a lungul anilor, ai senzația că nu găsești niciodată piesa potrivită. Este o problemă comună, născută din acumularea de accesorii la modă pentru un singur sezon, care ajung să ocupe spațiu fără a mai fi purtate.
În urma avertizării de cod roșu de ploi abundente pentru Capitală, Primăria Municipiului București anunță că toate structurile din subordine sunt mobilizate și pregătite să intervină rapid în zonele afectate.
Prefectul Capitalei, despre școli: Analizăm varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă # Jurnalul.ro
Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă, anunță prefectul Capitalei, Andrei Nistor, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală
Franța traversează un nou episod de instabilitate politică, după ce premierul Sébastien Lecornu și-a anunțat demisia la mai puțin de o lună de la preluarea mandatului. Decizia marchează un minim istoric în privința stabilității politice, accentuând percepția unei crize la nivel guvernamental.
Ministerul Educației: Școlile vor decide cum vor fi recuperate orele în județele aflate sub Cod roșu # Jurnalul.ro
Școlile vor decide cum vor fi recuperate orele în județele aflate sub avertizare Cod roșu și unde s-a hotărât închiderea școlilor.
Șase semne zodiacale chinezești atrag norocul pe 7 octombrie 2025. Marți este o Zi de Înființare, ghidată de Cocoșul de Pământ (Ji You), în timpul lunii Cocoșului și a anului Șarpelui de Lemn.
IŞMB a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică, în contextul atenţionărilor meteo # Jurnalul.ro
Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti a transmis propunerea de suspendare a cursurilor cu prezenţă fizică în Capitală, în contextul atenţionărilor meteorologice, a declarat marţi pentru AGERPRES inspectorul general Florian Lixandru.
7 ecografii esențiale pentru femei și bărbați, indiferent de vârstă. Dr. Ioana Stoicescu îți explică rolul ecografiei în prevenție # Jurnalul.ro
Sănătatea este ca o hartă pe care, de multe ori, nu o putem citi cu ochiul liber.
Atenție unde călătotriți! Polonia prelungește controalele la frontiera cu Germania și Lituania # Jurnalul.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis marți o atenționare de călătorie pentru Polonia, unde autoritățile au decis prelungirea controalelor la frontiera cu Germania și Lituania.
Ședință decisivă în coaliția de guvernare: Partidele decid restructurarea administrației locale # Jurnalul.ro
Coaliția de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR are o întâlnire decisivă marți în care ar urma să decidă formula reformei din administrația locală și, implicit, numărul de funcționari din primării și consilii județene care trebuie disponibilizați, potrivit declarațiilor liderilor PSD.
