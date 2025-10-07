Exercițiu MApN. Rezerviștii din București și Ilfov vor fi convocați la unitățile militare

17:10

Piața chiriilor din România a trecut prin schimbări majore în ultimii ani. Dacă până nu demult negocierile se purtau la telefon, prin intermediul agenților sau pe platforme cu zeci de anunțuri duplicate sau false, astăzi tot mai mulți chiriași și proprietari aleg să se bazeze pe tehnologie. De la algoritmi inteligenți care potrivesc chiriașul cu locuința potrivită, până la contracte generate automat, digitalizarea a început să rescrie regulile jocului.