Ronnie O'Sullivan după ce a bifat o nouă bornă incredibilă: „Este pur și simplu incredibil că încă mai jucăm”
Gazeta Sporturilor, 7 octombrie 2025 20:50
Ronnie O'Sullivan (49 de ani), celebrul jucător de snooker, a bifat o nouă bornă incrediilă: britanicul a ajuns la 1000 de jocuri oficiale. Acesta l-a învins pe Iulian Boiko, scor 5-0 în primul tur la Marele Premiu al Chinei de la Xi'an.Mark Williams și John Higgins, adversarii lui Ronnie încă din copilărie, au ajuns și ei la această bornă, conform WST, iar O' Sullivan a vorbit despre ce înseamnă pentru el acest record. ...
România - Moldova, amical pe Arena Națională, va avea loc joi, de la ora 21:00. Meciul va fi transmis liveTEXT pe GSP.ro, cu informații în timp real și imagini de la stadion.Duelul va fi transmis la televizor în România pe Prima TV, unul dintre cele două posturi care dețin drepturile pentru partidele naționalei lui Mircea Lucescu. ...
Legenda lui Liverpool îl critică pe Trent Alexander-Arnold: „Și-a asumat un risc, eu nu aș fi făcut-o” # Gazeta Sporturilor
Steven Gerrard (45 de ani), fostul căpitan al celor de la Liverpool, a comentat transferul controversat al lui Trent Alexander-Arnold la Real Madrid. Aceasta a fost o alegere pe care a avut-o și el în carieră, dar a optat diferit.Aventura lui Trent Alexander-Arnold la Real Madrid a început promițător, fiind titular pe flancul drept la Campionatul Mondial al Cluburilor și la începutul sezonului 2025 -2026. ...
Naționala României a efectuat antrenamentul de marți seară în ploaie, sub comanda lui Mircea Lucescu, la Mogoșoaia. „Tricolorii” se pregătesc pentru meciurile cu Moldova (amical, joi) și Austria (preliminarii CM, duminică).Cu geci sau bluze cu mânecă lungă, cu căciuli și pantaloni lungi, elevii lui Mircea Lucescu s-au antrenat în condiții meteo potrivnice. ...
Fabio Cannavaro, direct în topul celor mai bine plătiți selecționeri » Ce salariu îi dă Federația din Uzbekistan! # Gazeta Sporturilor
Echipa națională din Uzbekistan, calificată în premieră la Campionatul Mondial, va fi condusă la turneul final din SUA, Mexic și Canada de Fabio Cannavaro. Fostul câștigător al titlului suprem în Germania 2006, ex-stoperul italian (52 de ani) a devenit selecționerul cu al patrulea cel mai mare contract din lume!Câștigător al Balonului de Aur în 2006, în calitate de căpitan al Squadrei Azzurra campioană mondială, fostul internațional cu 136 de selecții și două goluri ...
Steven Gerrard, declarații șocante: „Am urât să fiu membru al naționalei Angliei! Eram niște ratați egoiști” # Gazeta Sporturilor
Steven Gerrard, legenda lui Liverpool, consideră că „Generația de Aur” a Angliei a eșuat deoarece jucătorii erau „ratați egoiști”, consumați de rivalitățile la nivel de club.Într-o discuție extrem de sinceră cu fostul său coechipier de la națională, Rio Ferdinand, legenda lui Liverpool a declarat că naționala Angliei nu a fost niciodată o adevărată echipă din cauza „uri imature” dintre el și starurile altor cluburi de top. ...
Calificările din Formula 1 vor suferi modificări minore pentru sezonul 2026, ca urmare a intrării Cadillac și a creșterii numărului de piloți în campionatul mondial.În prezent, în primele două părți ale calificărilor, câte cinci piloți sunt eliminați, cei care ocupă ultimele cinci poziții. Începând de anul viitor, vor fi eliminați câte șase piloț în Q1, 6 în Q2, iar primii zece vor avea în continuare dreptul de a participa la a treia și ultima parte a sesiunii. ...
Răsturnare de situație » Suma incredibilă pentru care clubul din Superliga nu a scăpat de interdicția la transferuri # Gazeta Sporturilor
Conducerea clubului UTA credea că echipa a scăpat de interdicția la transferuri, după ce a achitat datoria de 40.000 de euro către Ravy Tsouka. Arădenii au omis însă să plătească dobânda de 2.000 de euro, astfel că încă au interzis la transferuri.Astfel, UTA încă nu i-a putut legitima pe Marko Stolnik (29 de ani), care a mai fost la Arad în sezonul 2023-2024, și pe închizătorul Richard Odada (24 de ani). Cei doi au ajuns recent la formația roș-albă. ...
Alertă medicală maximă la Boca Juniors » Antrenorul Miguel Angel Russo se află în stare gravă la domiciliu! # Gazeta Sporturilor
Miguel Angel Russo (69 de ani), instalat de patru luni pe banca tehnică a lui Boca Juniors, se află sub supraveghere medicală atentă, având un tablou clinic complex. Situația gravă a determinat clubul din Buenos Aires să emită o declarație oficială care a provocat îngrijorare în fotbalul argentinian. ...
Lamine Yamal, extrema dreapta de la Barcelona, pare să câștige lupta cu timpul și va reveni la antrenamentele catalanilor înaintea derby-ului cu Real Madrid, de pe 26 octombrie.Yamal are o problemă în zona pubiană, motiv pentru care nu a fost lăsat de Barcelona la echipa națională a Spaniei, deși inițial fusese convocat. Catalanii i-au anunțat pe federali de problema lui Lamine abia după ce Luis de la Fuente anunțase lotul, din care făcea parte și Yamal. ...
Calvarul trăit de un fotbalist bolnav de mononucleoză: „Am înnebunit cu ochii doar în tavan două săptămâni!” # Gazeta Sporturilor
Gustav Isaksen, extrema dreaptă a lui Lazio, a fost obligat să stea în izolare timp de 14 zile pentru a nu risca să lea boala colegilor și familiei. „Era ca și cum m-aș fi întors în perioada coronavirusului, numai că eram complet singur. Am fost foarte bolnav timp de o săptămână și m-am simțit extrem de rău!”, a povestit danezul de 24 de ani. ...
Piloții MotoGP semnalează un pericol al circuitelor, după accidentul lui Marc Marquez din Indonezia # Gazeta Sporturilor
Spaniolul Marc Marquez (32 de ani), care și-a asigurat deja titlul din acest sezon în MotoGP, va lipsi de la două curse în urma accidentului suferit pe circuitul indonezian Mandalika. Alți piloți au arătat cu degetul spre o problemă trecută cu vederea: pietrișul de prostă calitate de la ieșirile de siguranță. ...
Jucătorul cu 238 de meciuri în Superliga și 4 trofee se află într-o situație incredibilă » Sparring partner pe sute de mii de euro # Gazeta Sporturilor
Roland Niczuly (30 de ani), portarul lui Sepsi, a ajuns într-o situație incredibilă. Fostul căpitan al covăsnenilor a fost tras pe „linie moartă” în vară, după retrogradarea în Liga 2, nu și-a găsit altă echipă și a rămas la Sf. Gheorghe, unde e văzut doar ca om de antrenament în acest moment.Niczuly, care în urmă cu 3 ani bătea la porțile lotului național, nu va mai juca la Sepsi, după cum a declarat Laszlo Dioszegi, patronul clubului, pentru GSP.ro. ...
Jordi Alba, fostul jucător de la Barcelona, a publicat un videoclip pe rețelele de socializare în care a anunțat că se va retrage din fotbal la finalul sezonului din MLS. Anunțul a fost făcut marți de fundașul stânga, printr-un videoclip publicat pe rețelele de socializare. Și Inter Miami, clubul la care este legitimat acum, a publicat un comunicat oficial. ...
L-a luat tare pe Rădoi, acum o taxează și pe FCSB: „ Nu e ce visează unii! Cai verzi pe pereți” # Gazeta Sporturilor
După ce l-a criticat pe Mirel Rădoi pentru tactica pe care mizează la Universitatea Craiova, Adrian Porumboiu a analizat-o și pe FCSB. Și nu a avut cuvinte de laude.Fostul finanțator de la FC Vaslui este de părere că echipa roș-albastră stă în doi jucători, Florin Tănase și Juri Cisotti, și a explicat, într-un dialog cu Gazeta Sporturilor, ce probleme a remarcat în jocul campioanei. Și nu l-a menajat nici pe căpitanul Darius Olaru. ...
Rapid reacționează după declarațiile lui Andrei Nicolescu: „De ce se fac astfel de acuzații? E o strategie, să ne dezbine cu suporterii” # Gazeta Sporturilor
Luni, președintele celor de la Dinamo, Andrei Nicolescu, anunța public la Prima Sport, referindu-se la partida cu Rapid, programată pentru 19 octombrie, că "Dinamo - Rapid mi se pare un meci de 40.000 plus. E un meci între două echipe cu rezultate bune, care, măcar pentru o zi, decide locul 1”. ...
Gigi Becali a găsit varianta U21 pentru FCSB » Impresionează prin explozie și personalitate # Gazeta Sporturilor
Cu ajutorul platformei de specialitate Wyscout, GSP a realizat o analiză comparativă între cele două opțiuni U21 ale celor de la FCSB: Mihai Toma și Alexandru Stoian.Mihai Toma este un jucător disciplinat, curat în execuții, dar care pare complet scos din zona de confort, fiind reprofilat, la dorința patronului, în fundaș dreapta, din mijlocaș de meserie. Are cifre solide la capitolul pase, însă randament scăzut în dueluri și o contribuție ofensivă aproape inexistentă. ...
Novak Djokovic e în „sferturi” la Shanghai, epuizat, vomitând pe teren, luptând și bătând un record al lui Roger Federer # Gazeta Sporturilor
Fostul lider mondial Novak Djokovic (38 de ani, locul 5 ATP) a trecut de spaniolul Jaume Munar (28 de ani, numărul 41 ATP) în „optimile” Masters-ului 1000 de la Shanghai, 6-3, 5-7, 6-2, după ce a rezistat condițiilor dure, dar și unor probleme medicale la glezna stângă.Cvadruplu campion la Shanghai și finalist anul trecut, Novak Djokovic a trecut un test de foc, aproape la propriu, în ediția de față pentru a se califica în sferturile de finală. ...
Ioan Varga a făcut anunțul despre transferul lui Hakim Ziyech: „Am descoperit asta” # Gazeta Sporturilor
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a transmis faptul că transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani) a picat.Clubul din Gruia s-a retras de la discuții după ce a fost informat de o accidentare la genunchi a fotbalistului.Ioan Varga a anunțat că transferul lui Hakim Ziyech a picat: „Are probleme destul de mari”„Am făcut mai multe verificări, atât la arabi, cât și la Galatasaray. Am descoperit că are ceva probleme la genunchiul stâng. ...
„Bombă cu ceas” în vestiarul echipei de play-off » Antrenorul, contrat public de jucător # Gazeta Sporturilor
Deși Ioan Ovidiu Sabău a decis să continue la U Cluj, situația la echipa ardeleană rămâne tensionată. Asta pentru că în vestiar ar fi izbucnit un conflict între tehnician și Alessandro Murgia, mijlocaș transferat în vară.După eșecul cu Csikszereda, scor 1-2, tehnicianul a declarat că ar vrea să plece. În urma unei întâlniri cu cei din conducerea clubului, Sabău a rămas pe banca lui U. ...
Ultimele noutăți despre Samuel Asamoah: „Se va opera, coloana i-a fost afectată, dar a avut noroc” » Când revine pe teren # Gazeta Sporturilor
Samuel Asamoah (31 de ani) este în afara pericolului, chiar dacă a suferit o accidentare horror în meciul dintre Guangxi Pingguo Haliao și Chongqing Tonglianglong, scor 1-2, din eșalonul secund din China, jucat pe 5 octombrie.Fostul jucător de la FCU Craiova (2021-2024) s-a dus cu capul direct în reclamele publicitare de pe marginea terenului, încasând o lovitură puternică în zona cervicală. ...
Miza pe mașini electrice! BYD și alți giganți auto își prezintă modelele cu care vor să cucerească piața la Salonul Auto de la București # Gazeta Sporturilor
Chiar dacă Bucureștiul se află sub cod roșu de ploi, la Romexpo sute de pasionați de mașini au venit la deschiderea oficială a Salonului Auto București & Accesorii. Evenimentul este deschis până pe 12 octombrie, iar prețul unui bilet de acces este de 80 de lei. Mai multe companii participă la SAB, unele dintre ele în premieră, printre acestea numărându-se și BYD, lider mondial în producția de autovehicule electrice. ...
Japonezii au lansat azi noua mașină „copiată după Dacia”: „E doar o versiune rebranduită” # Gazeta Sporturilor
Producătorul japonez Nissan a anunțat astăzi un nou model de SUV: Tekton. Modelul va fi produs în India și se va adresa inițial pieței locale, iar ulterior va fi distribuit global.Nissan va produce modelul Tekton la fabrica din Chennai, India, o fabrică pe care o împarte cu Renault. Mașina va împărți mai multe componente cu Dacia Duster, fiind practic o mașină asemănătoare SUV-ului românesc, rebranduit pentru piața aiatică.FOTO. ...
Drama fără sfârșit a lui Walter Zenga » „Rana nu s-a închis închis niciodată, eram la București” # Gazeta Sporturilor
Walter Zenga (65 de ani) a dezvăluit, în presa italiană, suferința care încă îl marchează, deși s-a petrecut în urmă cu mulți ani. Antrenorul italian a rememorat pierderea tatălui, cu care a avut o relație rece, și încercarea de a-l vedea pentru ultima dată.Se întâmpla în decembrie 2004, pe când o antrena pe Steaua în Cupa UEFA, actuala Europa League. ...
A venit decizia finală » Cu Dorinel Munteanu și Croitoru pe listă, clubul și-a ales antrenorul # Gazeta Sporturilor
Politehnica Iași merge în continuare pe mâna antrenorului cu care a început sezonul, Anthony „Tony” Da Silva. Decizia a fost luată astăzi, marți, de conducerea grupării moldave, după mai multe zile în care s-a spus că divorțul de portughez este iminent. ...
Ansu Fati, care va împlini 23 de ani pe 31 octombrie, și-a regăsit forma la Monaco, unde este împrumutat de la Barcelona. Extrema a înscris cinci goluri în doar 3 apariții în Ligue 1, doborând un record în prealabil. Înainte de Lamine Yamal a fost Ansu Fati. Jucătorul de banda stângă și-a arătat calitatea încă de la o vârstă fragedă, primind șansa debutului la vârsta de 16 ani și 298 de zile, dar accidentările repetate i-au deraiat parcursul. ...
ATP ia în considerare adoptarea unei reguli oficiale privind condițiile meteo brutale, după numeroasele abandonuri de la Shanghai # Gazeta Sporturilor
Jannik Sinner, numărul 2 mondial, dar și Casper Ruud, Tomas Machac, David Goffin, Terrence Atmane, Hamad Medjedovic și Wu Yibing, nu au reușit să reziste condițiilor dure în care se dispută turneul Masters 1000 de la Shanghai și s-au retras în primele runde. ...
FRF anunță o decizie pe placul lui MM Stoica: „Având în vedere condițiile meteo...” # Gazeta Sporturilor
Federația Română de Fotbal a anunțat că antrenamentul reprezentativei Moldovei înaintea meciului cu România va avea loc pe Stadionul Steaua, deși varianta aleasă inițial fusese Arena Națională, stadionul care va găzdui și meciul de joi seara.Conform planurilor inițiale, reprezentativa de peste Prut ar fi trebuit să desfășoare pe Arena Națională antrenamentul premergător meciului contra României. ...
Mutările pregătite de Mircea Lucescu » Naționala se reconfigurează pentru meciul cu Moldova # Gazeta Sporturilor
Mircea Lucescu va trata cu totul altfel meciul amical cu Moldova, față de „testul” dat în fața Canadei (0-3), de luna trecută, care a arătat marile lacune ale echipei naționale a României, chiar înaintea duelului din grupă cu Cipru. Selecționerul este dispus să ofere șanse mai multor jucători care pot constitui viitorul primei reprezentative, deși nivelul lor nu este optim, în acest moment. ...
Gică Hagi, propus antrenor la echipa la care joacă internaționalul român: „I-au adăugat numele pe listă” # Gazeta Sporturilor
Conform presei din Turcia, Gică Hagi, 60 de ani, a fost propus ca antrenor la Eyupspor, formația la care este legitimat internaționalul Denis Drăguș.Eyupspor a început foarte rău sezonul, cu doar 5 puncte (o victorie, două egaluri) acumulate în primele 8 etape. Aceste rezultate au dus la demiterea „principalului” Selcuk Sahin, 44 de ani, care fusese angajat în urmă cu doar 3 luni. ...
Începutul celui de-al doilea sezon post Jurgen Klopp ar putea fi numit „Slot of pain”, un joc de cuvinte care sugerează multă durere. Și în rezultatele ultimei săptămâni - cu trei eșecuri consecutive -, o situație nemaintâlnită cu Arne Slot la comanda lui Liverpool, însă mai ales în jocul de nerecunoscut al campioanei Angliei. ...
La fix un an după ce a fost prezentat ca jucător al Rapidului, Alexandru Dobre (27 de ani), ajuns între timp căpitan în Giulești, a transmis un mesaj pentru suflarea alb-vișinie.Pe 7 octombrie 2024, Rapid a anunțat transferul extremei Alexandru Dobre. Atunci în vârstă de 26 de ani, jucătorul de banda dreaptă venea de la Famalicao, după un sezon și jumătate în Portugalia. Un an mai târziu, Dobre se laudă cu 15 goluri în 44 de apariții la Rapid. ...
Portița prin care tatăl lui David Popovici a putut propune achiziționarea echipamentului „Arena” » Care este „pușculița de avarie” pentru CS Dinamo: „Ne ajută doar punctual, cu cel mult 5% din buget” # Gazeta Sporturilor
După scandalul iscat la CS Dinamo în jurul lui Mihai Popovici, tatăl marelui campion David Popovici, GSP.ro a încercat să deslușească care sunt legăturile dintre clubul din Șoseaua Ștefan cel Mare și Fundația Pro Dinamo, înființată în 1996. ...
Jamie Carragher, fostul jucător al lui Liverpool, a comentat și el reacția lui Karl-Heinz Rummenigge după transferul lui Nick Woltemade la Newcastle United.Fostul director executiv al lui Bayern, acum în Consiliul de Supraveghere al clubului, comentase dur decizia lui Newcastle de a da în schimbul lui Woltemade (23 de ani) 85 de milioane de euro plus până la 5 milioane bonusuri. ...
Alexander Zverev își descrie dur sezonul 2025: „Joc un tenis groaznic, nu am încredere deloc” # Gazeta Sporturilor
Numărul 3 mondial, Alexander Zverev (28 de ani), eliminat în turul al treilea în Masters-ul 1000 de la Shanghai, se luptă cu probleme fizice, dar și cu o lipsă de încredere masivă într-un sezon pe care l-a început cu finală la Australian Open.Un singur titlu până acum în 2025, pe zgura de la Munchen, în aprilie, și multe probleme pentru Alexander Zverev, care și conservă însă poziția a treia în clasamentul mondial când sezonul e pe ultima linie dreaptă. ...
Mijlocașul lui Liverpool, Wataru Endo (32 de ani), s-a accidentat în eșecul suferit pe Stamford Bridge, 1-2 cu Chelsea, și nu va juca pentru echipa națională a Japoniei în această pauză internațională.Potrivit sportal.bg, Federația Japoneză de Fotbal a făcut anunțul în legătură cu accidentarea suferită de căpitanul naționalei. ...
Orlando Nicoară, directorul firmei care deține drepturile TV pentru Superliga și care a implementat VAR-ul în România, e invitatul ediției #26 a podcastului GSP „2 la 1”, format realizat de Alexandru Barbu și Raul Rusescu.Podcastul cu Orlando Nicoară va fi disponibil pe canalul de YouTube al Gazetei Sporturilor (ABONEAZĂ-TE AICI!), precum și pe GSP. ...
Ion Țiriac dezvăluie ce i-a promis Klaus Iohannis și afirmă: „Tare drag mi-ar fi să am un Viktor Orban!” # Gazeta Sporturilor
Multimiliardarul Ion Țiriac, 86 de ani, susține că fostul președinte al României, Klaus Iohannis, i-ar fi promis că va desemnat două persoane care să se ocupe de bunăstarea sportului românesc, ceea ce nu s-ar mai fi întâmplat în cele din urmă. Pe deasupra, fostul jucător de tenis a vorbit admirativ despre Viktor Orban, prim-ministrul Ungariei.Se întâmplă adesea ca Ion Țiriac să facă valuri cu declarațiile lui pe teme politice. ...
Acuzat de hărțuire sexuală, Christian Horner a scăpat de proces » A plătit o sumă enormă # Gazeta Sporturilor
Fostul șef al Red Bull în Formula 1, Christian Horner (51 de ani), a ajuns la o înțelegere extrajudiciară cu fosta angajată a echipei, care a fost victima hărțuirii sexuale din partea britanicului. Suma pe care o va primi femeia, încă anonimă, este de 3 milioane de lire sterline. ...
Barcelona și Milan câștigă la UEFA împotriva Realului! Dar ultimul cuvânt îl va avea FIFA # Gazeta Sporturilor
UEFA a aprobat ca meciurile Villarreal - Barcelona și Milan - Como să se dispute în afara granițelor Spaniei, respectiv Italiei, în ciuda protestului depus de Real Madrid.Forul continental și-a dat acordul „cu reticență” pentru ca cele două partide de campionat, una din La Liga, cealaltă din Serie A, să se dispute la Miami, pe 13 decembrie, respectiv Perth, la începutul lunii februarie. ...
În engleză, „tricolorul” Lisav Eissat s-a prezentat publicului din România: „Încă nu vorbesc limba, dar am dicționarul cu mine” # Gazeta Sporturilor
Convocat la prima reprezentativă a României pentru meciurile din această lună, fundașul central Lisav Naif Eissat, în vârstă de 20 de ani, a oferit un prim interviu din postura de jucător „tricolor”. El a admis că nu cunoaște limba română și a purtat în engleză dialogul cu reprezentantul Federației. ...
Universitatea Craiova - 3 înfrângeri în ultimele 4 meciuri oficiale - a primit o veste proastă. Ce va decide Mirel Rădoi?După un început formidabil de sezon - Craiova a dominat Superliga 10 etape, a obținut calificarea pe tabloul principal Conference League -, oltenii acuză un recul și au pierdut momentan fotoliul de lider al clasamentului. ...
„Era terminat, distrus” » Problemele neștiute cu care s-a confruntat Florinel Coman: „Dădea câte 1.000 de euro, de atunci a terminat” # Gazeta Sporturilor
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul de la FCSB, a dezvăluit problemele cu care s-a confruntat fostul său jucător, Florinel Coman (27 de ani), în perioada în care evolua la campioana en titre din Superliga.Becali a dezvăluit că lui Florinel Coman îi plăceau „apa” și „sucul de struguri”, referindu-se la consumul de vin în exces. Fostul jucător, la îndemnul patronului, a apelat la un preot pentru a se spovedi și a scăpa de această dependență. ...
Penalizat 5 secunde, Lewis Hamilton (40 de ani) a încheiat Marele Premiu de Formula 1 din Singapore pe locul 8, dar se laudă cu cel mai rapid tur al cursei din weekendul precedent. În Singapore, Lewis a înregistrat cel mai rapid tur al cursei, 1:33.808, stabilind un nou record în acest sens – Hamilton are acum 16 sezoane consecutive în Formula 1 în care stabilește cel mai rapid tur în cel puțin o cursă. ...
Barcelona a înregistrat două înfrângeri consecutive săptămâna trecută: 1-2 cu PSG, în Liga Campionilor, și 1-4 cu FC Sevilla, în La Liga.Perioada rezervată echipelor naționale a apărut la țanc ca să întrerupă vria în care a intrat Barcelona. O situație alarmantă, după două înfrângeri consecutive, chiar mai alarmantă după ce mijlocașul Pedri a devoalat haosul care domnește în jocul campioanei Spaniei. ...
Primăria Barcelonei a cerut oprirea lucrărilor la „Camp Nou”, dar catalanii nu au respectat solicitarea # Gazeta Sporturilor
FC Barcelona continuă să aștepte o nouă inspecție din partea Primăriei, care să verifice starea stadionului „Camp Nou” și în urma căreia să poată fi emisă, eventual, licența oficială, așteptată de mai bine de două luni, pentru redeschiderea arenei. Potrivit sportal.bg, ideea este ca facilității să i se permită să găzduiască 27 de mii de suporteri în două dintre tribune, considerate finalizate în această etapă a procesului de lucru. ...
„Decizii politice” » Și-a anunțat retragerea de la națională și atacă Federația: „Cel mai greu mi-a fost când tatăl meu a spus: «nu mai este fiul meu»” # Gazeta Sporturilor
Fundașul lui Feyenoord, Anel Ahmedhodzic (26 de ani), a vorbit deschis despre motivele pentru care a întrerupt colaborarea cu echipa națională a Bosniei și Herțegovinei, subliniind că a trecut printr-o experiență dificilă care a lăsat o amprentă profundă. ...
