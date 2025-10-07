Haos în Franţa. Apropiaţii preşedintelui Emmanuel Macron îi cer demisia şi alegeri prezidenţiale anticipate

16:20

Haos în Franţa, după ce premierul Sebastien Lecornu a demisionat după 27 de zile de când a fost numit în această funcţie şi la 14 ore de când îşi prezentase, în fine, miniştrii. La 19:40 duminică a făcut anunţul despre cabinetul complet, la 9:45 dimineaţa, luni, deja îşi prezenta demisia. Vă mai amintiţi când şi Regatul Unit trecea printr-o criză similară a premierilor? Atunci se făceau pariuri dacă Liz Truss rezistă mai mult decât o varză? A câştigat şi atunci varza, dar nici pe departe la scorul de acum. Truss rezistase şase săptămâni. Sebastian Lecornu a avut cel mai scurt mandat din a cincea republică şi din ultimul secol. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Paul Cozighian, jurnalist Le Figaro.