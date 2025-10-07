Haos în Franţa. Apropiaţii preşedintelui Emmanuel Macron îi cer demisia şi alegeri prezidenţiale anticipate
ObservatorNews, 7 octombrie 2025 20:50
Nimeni nu-l mai înţelege pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Liderul de la Palatul Elysee i-a cerut premierului demisionar Sebastien Lecornu să mai rămână în funcţie încă 48 de ore pentru a reface guvernul şi a gestiona criza. Acum, apropiaţii lui Macron încep să-i întoarcă spatele şi îi cer să organizeze alegeri prezidenţiale anticipate.
• • •
Momentul în care bătrânul și fetița din Argeș sunt salvați, după ce au plonjat cu maşina în canal # ObservatorNews
Salvare miraculoasă, în județul Argeș. Un bătrân și o fetiță au fost salvați de pompieri după ce mașina în care se aflau a căzut într-un canal de fugă, în comuna Băiculești.
Ministerul Apărării anunţă un exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov. "Sunt activităţi de rutină" # ObservatorNews
MApN anunță că între 12 și 20 octombrie va fi organizat exercițiul de mobilizare MOBEX B-IF-25 în București și Ilfov.
Nimeni nu-l mai înţelege pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Liderul de la Palatul Elysee i-a cerut premierului demisionar Sebastien Lecornu să mai rămână în funcţie încă 48 de ore pentru a reface guvernul şi a gestiona criza. Acum, apropiaţii lui Macron încep să-i întoarcă spatele şi îi cer să organizeze alegeri prezidenţiale anticipate.
Salonul auto din Capitală, dominat de maşini chinezeşti. Românii, tot mai tentați de SUV-uri și prețuri mici # ObservatorNews
Chinezii au intrat cu toată viteza la salonul auto din Capitală! Mai mulţi producători atrag românii cu preţuri avantajoase şi cu modele care de care mai atractive - fie că vorbim despre maşini compacte, de oraş sau SUV-uri hibride, de ultimă generaţie. Acum trei ani, erau cel mult 50 de maşini. Azi, înmatriculările de autoturisme chinezeşti sar de cinci mii.
O femeie de 82 de ani, prima la rând la moaștele Sfintei Parascheva: "În fiecare an mă rog pentru sănătate" # ObservatorNews
Au intrat în linie dreaptă pregătirile pentru cel mai mare pelerinaj religios din România, care începe mâine. Sute de mii de credincioşi vor ajunge la Iaşi să se roage la moaştele Sfintei Parascheva. Pentru că vremea este aspră, preoţii şi medicii îi sfătuiesc să aibă la ei haine groase şi pelerine de ploaie.
Mâncarea elevilor de la şcoală, dusă la laborator pentru analize. "Şniţelul nu e chiar şniţel" # ObservatorNews
Sendviş cu şniţel care nu e şniţel şi tartine pline cu bacterii. Gustarea copiilor de şcoală este un pericol frumos ambalat. Observator a dus la analize meniul preferat al elevilor şi rezultatele ne-au îngrozit! Grav este că cei mici îşi cumpără mâncarea periculoasă de la colţul şcolii sau chiar de la automatul de pe hol, deşi legea interzice clar asta. Urmăreşte acum un nou episod din campania "Ce ne puneţi în mâncare".
Israel şi Hamas au început negocierile pentru a pune capăt războiului, la presiunea SUA # ObservatorNews
Israelul şi teroriştii Hamas au început aseară negocierile pentru a pune capăt războiului sângeros care a intrat astăzi în al treilea an. Bilanţul este înfiorător. Hamas a omorât 1.200 de oameni pe 7 octombrie 2023, iar replica israeliană a lăsat în urmă 67.000 de victime. La presiunea Statelor Unite, cele două tabere s-ar putea supune unui plan de pace.
Un triciclu cu motor, în valoare de 20.000 de euro, furat din Canada, a fost descoperit în Portul Constanța. Vehiculul era ascuns într-un container care venise din Emiratele Arabe Unite.
PSD, ajutat de AUR să modifice deciziile Guvernului. Următorul pas: impozitarea progresivă # ObservatorNews
Diferenţele de idei dintre partidele din coaliţia de guvernare sunt tot mai puternice şi provoacă haos. PSD încearcă să modifice în Parlament măsurile adoptate de Guvernul Bolojan. Pe de altă parte, premierul le-a cerut liberalilor să respingă la vot toate proiectele social-democraţilor care nu au fost aprobate de coaliţie.
Un nou tunel ar putea fi construit în zona Piaţa Unirii. Primăria Sectorului 4 vrea un pasaj pietonal mare # ObservatorNews
Un nou tunel ar putea apărea la Bucureşti. Primăria Sectorului 4 vrea să construiască un pasaj pietonal de mari dimensiuni care să lege staţiile de metrou de la Piaţa Unirii. Cel construit acum 40 de ani nu mai face faţă numărului mare de călători. La orele de vârf, pasagerii rămân blocaţi minute în şir în tunel.
Ciclonul Barbara a devastat Bulgaria înainte de a ajunge în România. Patru morţi şi staţiuni inundate # ObservatorNews
Ciclonul Barbara, care ne dă nouă fiori acum, a măturat deja Bulgaria. Patru oameni au murit, după ce staţiunile de la Marea Neagră au fost inundate. Iar codul roşu de furtuni e încă activ. Ministerul de Externe a emis o avertizare de călătorie în ţara vecină, unde pot apărea blocaje în trafic, dar şi anulări ale zborurilor.
Investiţia prin care românii şi-au dublat banii în numai doi ani. Preţul a atins un nivel record # ObservatorNews
Febra aurului cuprinde toată planeta! Metalul prețios doboară record după record și se apropie de un prag psihologic de 4.000 de dolari. În România, gramul costă peste 550 de lei. Cine a cumpărat aur acum doi ani și-a dublat investiţia.
E oficial. Procurorii italieni au stabilit că o eroare umană este cauza morţii lui Felix Baumgartner, partenerul de viață al Mihaelei Rădulescu. Aparatul de zbor era în stare perfectă şi nu avea vreun defect. Raportul tehnic arată că parapanta a pierdut rapid altitudine şi a intrat într-o spirală din care Felix nu a mai ieşit. Paraşuta de rezervă s-a declanşat prea târziu pentru a-l mai putea salva.
Peste 2 mii de şcoli şi grădiniţe din Bucureşti, Ilfov, Ialomiţa, Călăraşi, Giurgiu şi Constanţa vor fi închise mâine din cauza codului roşu. Părinţii sunt acum bulversaţi cu progamul zilei de mâine. Autorităţile recomandă ore în format online, dar cei mai mulţi directori spun că vor recupera materia, cel mai probabil, în zilele următoare.
Facultăţile decid separat dacă vor suspenda cursurile miercuri când loveşte ciclonul Barbara # ObservatorNews
Pentru studenţi, însă, decizia dacă vor fi suspendate sau nu cursurile nu a fost comunicată în mod unanim. Universităţile încă dezbat problema.
Caz dramatic în Argeş. Bătrân şi o fetiţă, pe plafonul maşinii aşteptând salvarea, după ce au plonjat în canal # ObservatorNews
Scenă desprinsă parcă din filme, în Argeș. Un bătrân și o fetiță s-au salvat de pe plafonul unei mașini căzute într-un canal de fugă.
Urmează ore critice, Ciclonul Barbara loveşte România. Meteorologii anunţă ploi care vor spulbera toate recordurile. În mai puţin de două ore începe potopul de cod roşu în cinci judeţe şi Capitala. Autorităţile sunt în alertă şi se pregătesc pentru cel mai negru scenariu. Au fost închise şcolile, s-au făcut diguri din mii de saci de nisip, iar oamenii au fost avertizaţi să rămână în case şi să îşi facă provizii. Jandarmi din opt judeţe au fost trimişi deja în ajutor în zonele unde pericolul e iminent.
Cod roșu de ploi în Capitală. Prefectul Andrei Nistor ia în calcul varianta sistemului hibrid în școli # ObservatorNews
Bucureștiul intră sub cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil de marți seară până miercuri, la ora 15:00. Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, spune că toate instituțiile sunt pregătite să intervină și analizează posibilitatea trecerii temporare la sistemul hibrid în școli, dacă vremea severă va afecta traficul și siguranța elevilor.
Un bărbat a murit carbonizat în propria casă, după ce locuinţa a fost cuprinsă de un incendiu # ObservatorNews
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, după ce locuinţa sa a fost cuprinsă de un incendiu. Pompierii au găsit trupul carbonizat.
Cinci persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, în urma unui incident într-o şcoală din Buftea # ObservatorNews
Un incident a avut loc marți la un liceu din Buftea. Cinci persoane, doi profesori și trei elevi, au avut nevoie de îngrijiri medicale după ce un alt elev a pulverizat spray lacrimogen în clasă.
Rușii anunță că ucrainenii au atacat pentru prima dată un oraș siberian. Potrivit acestora, o rafinărie din orașul Tyumen a fost vizată de dronele lansate de ucraineni. Ținta se află la peste 1.800 de kilometri de granița cu Ucraina.
Harta cartierelor cu risc de inundație din Capitală. Bucureștenii, sfătuiți să evite deplasările miercuri # ObservatorNews
Vremea se schimbă radical în următoarele ore: un ciclon puternic lovește România și aduce cantități uriașe de precipitații. Autoritățile au decis închiderea școlilor din București și din alte cinci județe. Numai în Capitală, aproape jumătate de milion de elevi și preșcolari vor rămâne acasă.
Novak Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimi de la Masters 1000 de la Shanghai # ObservatorNews
Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar.
El este tânărul de 22 de ani, mort în accidentul cumplit din Argeş. Andrei a picat victimă propriei pasiuni # ObservatorNews
Tragedie în comuna Leordeni, județul Argeș. Un tânăr de doar 22 de ani și-a pierdut viața într-un cumplit accident rutier produs marți.
Autorităţile sunt în alertă, iar aici oamenii au fost avertizați să nu iasă din case în timpul furtunii. Până atunci, magazinele s-au transformat în adevărate furnicare. Speriată de codul roșu, lumea a ieşit să îşi facă provizii.
Părinţi găsiţi morţi în cada unui hotel din Brazilia. O fetiţă de doar patru ani a rămas fără "mami şi tati" # ObservatorNews
Tragedie pentru o familie, chiar de ziua de naştere a fiicei lor. Cei doi părinţi au murit în timp ce petreceau o seară romantică în baie, într-o cadă cu apă fierbinte.
Accident de groază în Argeş, BMW transformat în morman de fiare. Două victime, şoferul în stare critică # ObservatorNews
Un accident rutier s-a produs marți, în comuna Leordeni, județul Argeș. Un autoturism a fost implicat într-un eveniment grav de circulație.
Managerul Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia la 7 zile după ce fusese numit în funcţie # ObservatorNews
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia, la doar câteva zile după ce fusese numit în funcţie.
Guvernul a demarat procesul de selecţie pentru conducerea super-agenţiei AMEPIP. Ce trebuie să ştie candidaţii # ObservatorNews
Secretariatul General al Guvernului a lansat procesul de selecție pentru ocuparea funcțiilor de președinte și doi vicepreședinți ai Agenției pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP), instituție prevăzută în jalonul 440 din PNRR.
Se construieşte o nouă Transalpina în România. Investiţie de 90 de milioane de euro # ObservatorNews
Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a declarat, marţi, că a semnat contractul de finanţare pentru modernizarea a 27 kilometri de drum pe teritoriul judeţului, dintr-un total de peste 56 de kilometri care traversează şi judeţele Caraş-Severin şi Hunedoara, traseul timişean urmând să fie un viitor Transluncani 2, informează Agerpres.
Un tânăr indian a luptat cu trupele Rusiei împotriva Ucrainei pentru trei zile, apoi s-a predat # ObservatorNews
Ucraina a capturat un cetățean indian care lupta alături de forțele ruse, a informat, marți, Brigada 63 Mecanizată. Potrivit declarației, Majoti Sahil Mohamed Hussein, un student în vârstă de 22 de ani din orașul indian Morbi, a venit în Rusia pentru a studia.
O clădire din centrul Madridul s-a prăbuşit. Sunt 3 victime, iar pompierii caută printre dărămături # ObservatorNews
O clădire în construcție din centrul Madridului s-a prăbușit marți. Echipele de intervenție caută persoane care ar putea fi prinse sub dărâmături. Zona a fost izolată de polițiști.
De ce şi-a dat premierul francez Sebastien Lecornu demisia la 14 ore de la învestire # ObservatorNews
Haos în Franţa, după ce premierul Sebastien Lecornu a demisionat după 27 de zile de când a fost numit în această funcţie şi la 14 ore de când îşi prezentase, în fine, miniştrii. La 19:40 duminică a făcut anunţul despre cabinetul complet, la 9:45 dimineaţa, luni, deja îşi prezenta demisia. Vă mai amintiţi când şi Regatul Unit trecea printr-o criză similară a premierilor? Atunci se făceau pariuri dacă Liz Truss rezistă mai mult decât o varză? A câştigat şi atunci varza, dar nici pe departe la scorul de acum. Truss rezistase şase săptămâni. Sebastian Lecornu a avut cel mai scurt mandat din a cincea republică şi din ultimul secol. Noi am analizat întreaga situaţie alături de Paul Cozighian, jurnalist Le Figaro.
Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) scoate la licitație un apartament cu trei camere, de 48 mp, situat în Cluj-Napoca.
Ţările NATO vor plăti rachetele Tomahawk cu care Ucraina poate lovi Moscova. Reacţia lui Putin # ObservatorNews
Rachetele Tomahawk pentru Ucraina vor fi plătite de țările NATO, relatează Axios. Surse apropiate guvernului ucrainean au declarat că rachetele vor fi achiziționate din Statele Unite, însă finanțarea va fi asigurată de aliații NATO. Axios scrie că, în ultimele săptămâni, reprezentanții administrației Donald Trump și-au exprimat îndoielile privind capacitatea Washingtonului de a controla eficient modul în care partea ucraineană va utiliza aceste rachete de croazieră de înaltă precizie. După declarația de luni seară a președintelui Trump că "decizia privind Tomahawk a fost luată", Kievul a precizat că nu deține încă detalii concrete despre acord.
Fii Observator. Trimite imagini din timpul codului roşu şi acestea ar putea fi difuzate în Observator # ObservatorNews
Școlile și grădinițele din Capitală şi alte 5 judeţe Ilfov, Giurgiu, Constanța, Ialomița și Călărași, vor fi închise miercuri, 8 octombrie, pe fondul Codului Roșu de ploi abundente, care va intra în vigoare în această noapte.
Dmitri Medvedev îl ironizează pe Donald Trump: "Se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel" # ObservatorNews
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump, de a afla ce vrea să facă Ucraina cu rachetele americane Tomahawk, dacă le va primi, a stârnit ironia vicepreşedintelui Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev.
O primăriţă din Germania, atacată cu cuţitul în faţa casei. Abia câştigase alegerile # ObservatorNews
O primăriţă din Germania, oraşul Herdecke din landul Renania de Nord–Westfalia, a fost atacată cu cuţitul, iar starea e extrem de gravă.
Vladimir Putin îşi aniversează ziua de naştere cu un Consiliu de Securitate şi mai multe convorbiri telefonice # ObservatorNews
Vladimir Putin, care marţi împlineşte 73 de ani, a convocat o şedinţă operativă cu membrii permanenţi ai Consiliului de Securitate al Federaţiei Ruse, iar în programul liderului de la Kremlin sunt prevăzute numeroase convorbiri telefonice cu omologii săi străini, a declarat jurnaliştilor purtătorul de cuvânt al preşedintelui, Dmitri Peskov, care nu a purtat confima însă dacă este prevăzută şi o discuţie cu şeful Casei Albe, Donald Trump.
Ambarcațiune cu migranți, scufundată în largul insulei Lesbos. Patru morți, inclusiv un copil # ObservatorNews
Patru persoane, printre care și un copil, au murit marți dimineață după ce o ambarcațiune care transporta migranți s-a scufundat în largul insulei Lesbos, în estul Mării Egee, au anunțat autoritățile elene.
Compania aeriană Wizz Air a anunţat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena începând cu data de 24 octombrie 2025, ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din capitala Austriei.
Șeful secției de Psihiatrie din Roman, județul Neamț, Daniel Ţubucanu, a fost reținut, după ce a fost prins beat și drogat la volan.
Noi detalii despre starea de sănătate a lui Asamoah, fostul fotbalist al Craiovei accidentat grav în China # ObservatorNews
Mijlocaşul togolez Samuel Asamoah, fost la Fotbal Club Universitatea Craiova, trece prin momente dificile, după ce a suferit o accidentare gravă într-un meci jucat în China.
SURSE: Bolojan a cerut PNL să nu voteze modificările propuse de PSD la CASS. Liberalii s-au abţinut în comisii # ObservatorNews
Comisiile pentru muncă și sănătate din Senat au avizat favorabil proiectul PSD prin care mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii de război și personalul clerical ar urma să fie scutiți de plata CASS. Deși inițiativa a trecut de comisie, Ilie Bolojan le-ar fi cerut senatorilor PNL să nu o voteze în plen.
Numărul de telefon gratuit la care poţi suna în București pentru urgenţe, pe durata codului roșu de ploi # ObservatorNews
Un ciclon puternic lovește România şi aduce cantități uriașe de precipitații, peste 100 de litri de apă pe metru pătrat. Primăria Capitalei anunță că toate structurile din subordinea sa sunt în alertă și pregătite să intervină în contextul codului roșu de ploi abundente. Municipalitatea le recomandă bucureștenilor să evite deplasările inutile și pune la dispoziție un număr gratuit pentru sesizarea problemelor cauzate de vremea severă.
Baschetbalistul american LeBron James, actualul star al celor de la Los Angeles Lakers, a transmis că va face un anunţ extrem de important pentru cariera sa în cursul zilei de marţi.
Un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă din SUA. Trei răniţi în stare critică # ObservatorNews
Dezastru în statul american California, unde un elicopter medical s-a prăbuşit pe o autostradă intens circulată. Trei oameni, un pilot, o asistentă medicală şi un paramedic, se aflau la bord, atunci când aeronava a început să piardă din altitudine. Când pompierii au ajuns la locul accidentului, asistenta medicală era prinsă sub scheletul de metal al aeronavei.
