Ciprian Şerban: Unităţile din subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii sunt pregătite pentru orice situaţie care poate apărea, având în vedere situaţia meteorologică
News.ro, 7 octombrie 2025 20:50
Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, anunţă, marţi seară, că structurile subordonate sunt pregătite să intervină în orice moment, având în vedere avertizările meteorologilor. Ministrul face apel şi la populaţie să respecte recomandările autorităţilor şi să evite deplasările care nu sunt urgente.
• • •
21:30
Situaţia din Gaza „îmi frânge inima”, mărturiseşte Gennarro Gattuso, care exclude un forfait al Italiei în faţa Israelului # News.ro
Selecţionerul italian Gennaro Gattuso a declarat, marţi, că situaţia din Gaza îi „frânge inima”, dar că echipa sa nu poate renunţa la meciul împotriva Israelului de săptămâna viitoare, din cadrul calificărilor pentru Cupa Mondială de fotbal din 2026.
21:30
Tanczos Barna, despre avertizările meteorologilor: Cu siguranţă se fac pregătirile şi se iau toate măsurile posibile / Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice / În zonele vizate de codul roşu, de obicei este secetă # News.ro
Vicepremierul Tanczos Barna a declarat, marţi seară, că toate instituţiile statului au avut timp să se pregătească pentru a face faţă fenomenelor anunţate de către meteorologi. ”Ceea ce vedem acum este un exemplu clasic al schimbărilor climatice”, a declarat vicepremierul, adăugând că, în zonele vizate de codul roşu, de obicei este secetă.
21:20
Cel puţin trei morţi în Bulgaria, în inundaţii în staţiunea Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre. Mii de persoane evacuate, pagube. Starea de urgenţă, declarată în sector. Scandalul betonării litoralului relansat, Guvernul anunţă o anchetă # News.ro
Cel puţin trei persoane au murit - inclusiv doi salvatori -, mii de persoane au fost nevoite să-şi evacueze locuinţele, iar autorităţile bulgare au declarat starea de urgenţă în sectorul staţiunii Elenite, pe coasta de sud a Mării Negre, unde în câteva ore nivelul apei de ploaie a atins 200-250 litri pe metrul pătrat, relatează Euronews.
21:10
Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti, în contextul codului roşu – Traficul momentan se derulează fără probleme # News.ro
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, că s-au luat măsuri pentru intervenţie rapidă şi fluidizarea traficului, în contextul codului roşu de precipitaţii anunţat de meteorologi. La ora transmiterii acestei ştiri, traficul se derulează fără probleme.
21:10
Baschet masculin: U BT Cluj, prima victorie din BKT EuroCup, în deplasare cu Neptunas Klaipeda # News.ro
Campioana U BT Cluj a învins marţi, în deplasare, formaţia lituaniană Neptunas Klaipeda, scor 107-102 (48-58), în meci contând pentru etapa a II-a din grupa A a BKT EuroCup. Gazdele au condus şi la 17 puncte, dar au cedat pe final în faţa campioanei României, care l-a avut în prim-plan pe Daron Russell, cu 37 de puncte.
21:00
20:50
20:20
Fundaşul stânga Jordi Alba (36 de ani) a anunţat marţi, într-un videoclip postat pe reţelele sociale, că va pune capăt carierei sale la sfârşitul sezonului din Major League Soccer (MLS) cu Inter Miami.
20:00
Un atac cu dronă, semnalat, pentru prima oară de la începutul Războiului din Ucraina, într-un oraş în Siberia # News.ro
Un atac cu dronă a vizat luni seara o instalaţie industrială la Tiumen, anunţă marţi autorităţile locale - o premieră în acest oraş, situat în Siberia, la peste 1.800 de kilometri de Ucraina, relatează AFP.
19:50
Revista satirică Charlie Hebdo şi familia caricaturistului francez cer intrarea lui Charb în Panthéon # News.ro
Redacţia revistei satirice Charlie Hebdo şi părinţii lui Charb cer ca desenatorul, ucis într-un atac jihadist la sediul publicaţiei în urmă cu zece ani, la 7 ianuarie 2015, să intre în Panthéon, cel mai înalt loc al memoriei naţiunii franceze, relatează AFP.
19:50
Ministerul Culturii iniţiază, împreună cu Ministerul Dezvoltării, un memorandum care să permită continuarea activităţilor, în special în ceea ce priveşte producerea şi exploatarea bunurilor culturale # News.ro
Ministerul Culturii clarifică măsurile prevăzute în Ordonanţa de Urgenţă nr. 52/2025 care au generat un val de discuţii în rândul instituţiilor şi profesioniştilor din domeniul cultural-artistic, cauzat de riscul restrângerii activităţilor în ultimele luni ale anului. „Evitarea unui blocaj administrativ prin solicitarea permanentă de aprobări de memorandumuri se poate rezolva fie printr-un act normativ, fie printr-un memorandum. Ministerul Culturii iniţiază, împreună cu Ministerul Dezvoltării, un memorandum comun care să permită continuarea activităţilor, în special în ceea ce priveşte producerea şi exploatarea bunurilor culturale”, se arată într-un comunicat al MC.
19:50
19:40
Radu Miruţă: Sper să treacă alegerile din PSD mai repede. E cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului. Fiţi oameni serioşi, responsabilizaţi-vă şi rezolvaţi-vă problemele în curtea PSD # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, a declarat marţi, despre atacurile din coaliţie, că speră să treacă alegerile din PSD mai repede pentru că este cumva prea mult să duci logica de luptă internă politică la masa guvernului. El le transmite social-democraţilor să fie oameni serioşi, să se responsabilizeze şi să îşi rezolve problemele în curtea PSD.
19:30
Ministrul Economiei: În industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton # News.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară că în industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton.
19:30
LeBron James a anunţat marea „decizie”. A semnat un contract cu producătorul de coniac Hennessy - VIDEO # News.ro
Mult aşteptata „decizie” anunţată de LeBron James a venit. Înainte chiar şi de LeBron James, marca Hennessy, specializată în coniac, a luat iniţiativa pe reţelele sociale şi a anunţat semnarea unui contract cu mare jucător de baschet.
19:30
19:10
Festivalul Internaţional de Literatură de la Timişoara are loc între 16 şi 18 octombrie. Trei dezbateri pe teme socio-politice, la Muzeul Naţional de Artă. Autorul islandez Sjón în dialog cu Cărtărescu # News.ro
„La limita ficţiunii # realitatea” este tema celei de a XIV-a ediţii a Festivalului Internaţional de Literatură de la Timişoara (FILTM), care se desfăşoară între 16-18 octombrie. Timp de trei zile, cele 12 evenimente la care participă 23 de invitaţi din ţară şi din străinătate se vor desfăşura la Muzeul de Naţional de Artă Timişoara, Iulius Mall, Muzeul Apei, Colegiul Naţional Bănăţean, Şcoala generală „Rudolf Walter”, Colegiul Naţional „Carmen Sylva”, Colegiul Naţional „Constantin Diaconovici Loga” şi Liceul Teoretic „Grigore Moisil”.
19:10
Ministerul Apărării anunţă exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov / Secvenţă de antrenament cu rezervişti, în Poligonul Coada Izvorului, judeţul Prahova # News.ro
Ministerul Apărării anunţă că, în perioada 12-20 octombrie, va avea loc un exerciţiu de mobilizare în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov. Acesta are ca scop verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate. Astfel de exerciţii au loc periodic şi nu au legătură cu situaţia de securitate din regiune, avertizează ministerul.
19:00
Armistiţiu în Siria între autorităţi şi kurzi, în urma unor confruntări armate la Alep soldate cu cel puţin doi morţi # News.ro
Damascul anunţă marţi un armistiţiu ”global” cu kurzii în întreaga Sirie, în urma unei întâlniri între preşedintele interimar Ahmas al-Sharaa şi şeicul kurd Mazloum Abdi, la o zi după confruntări armate la Alep (nord), soldate cu doi morţi, relatează AFP.
18:50
UPDATE - Mesaje RO-Alert în zonele vizate de codul roşu / Recomandări / Pot apărea întârzieri sau modificări temporare în programul unor linii de transport - VIDEO # News.ro
Autorităţile au emis, marţi, mesaje RO-Alert în zonele vizate de codul roşu care va intra în vigoare la ora 21.00.
18:40
18:40
Preţul aurului a depăşit marţi pragul istoric de 4.000 de dolari uncia, pe fondul dolarului slab şi al tensiunilor geopolitice # News.ro
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe fondul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice, al incertitudinii economice şi al inflaţiei persistente, relatează CNBC.
18:30
Castres Olympique l-a rechemat pe talonerul român Ştefan Buruiană, împrumutat de la începutul sezonului la Sporting Club Albigeoisi, pentru a compensa absenţa lui Loris Zarantonello, nevoit să stea departe de teren din cauza unei comoţii cerebrale.
18:30
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, după ce locuinţa sa a fost cuprinsă de un incendiu. Pompierii au găsit trupul carbonizat.
18:30
Copiii lui George Clooney au o „viaţă mult mai bună” crescând în Franţa decât în Los Angeles, spune actorul # News.ro
George Clooney a declarat că decizia sa de a se stabili în Franţa a fost motivată de dorinţa de a le oferi copiilor săi un start mai bun în viaţă decât dacă ar fi rămas în Statele Unite.
18:30
Turcan: Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte / În schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut # News.ro
Deputatul PNL Raluca Turcan semnalează, marţi, că tot mai des Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte şi nu premierul coaliţiei din care şi acest partid face parte şi, în schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut. Turcan mai afirmă că suntem în situaţia actuală pentru că, în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile şi se întreabă cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier, arătând că sigur nu serveşte României.
18:20
Anchetă la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen / Trei elevi şi două cadre didactice au primit îngrijiri medicale # News.ro
Trei elevi, cu vârste cuprinse între 15 şi 16 ani, precum şi două cadre didactice de la Liceul Tehnologic ”Dumitru Dumitrescu” din Buftea au avut nevoie de îngrijiri medicale, marţi, după ce un elev a pulverizat spray lacrimogen pe holurile unităţii. Poliţia a demarat o anchetă.
18:20
Papa Leon al XIV-lea urmează să efectueze prima sa călătorie în străinătate în Turcia şi Liban, în perioada 27 noiembrie-2 decembrie # News.ro
Papa american Leon al XIV-lea urmează să efectueze prima sa vizită în străinătate în Turcia şi apoi în Liban, în perioada 27 noiembrie-2 decembrie, anunţă marţi Vaticanul, relatează AFP.
18:10
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi / ANAF: Decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanţei şi riscuri privind integritatea activitãţii # News.ro
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, conducerea instituţiei precizând că ”decizia are ca scop relocarea personalului dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanţei şi riscuri privind integritatea activitãţii”.
18:00
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative suspendă miercuri cursurile cu prezenţă fizică / Activităţile ce nu pot fi derulate online vor fi reprogramate şi recuperate # News.ro
Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) anunţă că suspendă miercuri cursurile cu prezenţă fizică, pregătirea urmând a se derula online. Activităţile ce nu pot fi derulate online vor fi reprogramate şi recuperate.
18:00
Doi morţi, inclusiv un oficial religios, şi trei răniţi în vestul Iranului, într-un atac cu grenadă într-un sediu al Corpului Gardienilor Revoluţiei la Sarvabad # News.ro
Doi membri ai Corpului Gardienilor Revoluţiei, armata ideologică a republicii islamice, - inclusiv un oficial religios-, au fost ucişi luni seara într-un atac, în vestul Iranului, soldat de asemenea cu trei răniţi şi atribuit unor grupări ”antirevoluţionare”, anunţă marţi presa iraniană, relatează AFP.
17:50
Virgil Popescu: Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei. De aceea am votat pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei şi de aceea a votat, în Parlamentul European, pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor.
17:50
17:40
Nicuşor Dan, la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel: România reiterează apelul pentru încetarea imediată a focului, eliberarea tuturor ostaticilor şi livrarea ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a transmis un mesaj la doi ani de la atacurile atroce comise de Hamas împotriva Statului Israel, arătând că România reiterează apelul său pentru încetarea imediată a focului şi eliberarea necondiţionată a tuturor ostaticilor şi solicită livrarea fără obstacole a ajutorului umanitar către populaţia civilă din Gaza.
17:40
Companiile israeliene, excluse de la Salonul Aeronautic de la Dubai, unul dintre cele mai importante din lume # News.ro
Întreprinderile israeliene în domeniul apărării au fost excluse de la viitorul Salon Aeronautic de la Dubai, în urma unei ”evaluări tehnice”, anunţă marţi organizatorul evenimentului, fără să ofere alte detalii, pe fondul Războiului din Fâşia Gaza, relatează AFP.
17:40
Studiu: 81% dintre profesorii din România se declară mulţumiţi de condiţiile lor de angajare, exceptând salariile, mai mult decât media OCDE şi în creştere faţă de 2018/ 57% sunt satisfăcuţi de salarii/ 7% resimt stres ridicat la locul de muncă # News.ro
Un procent de 81 dintre profesorii din România care au participat la Studiul Internaţional privind Procesul de Predare-Învăţare 2024 s-au declarat mulţumiţi de condiţiile lor de angajare, exceptând salariile, ceea ce reprezintă mai mult decât media OCDE: 68%, se arată în Raportul Internaţional TALIS, prezentat marţi. Astfel, nivelul de satisfacţie al profesorilor cu privire la condiţiile de angajare (exceptând salariile) a crescut cu 7 puncte procentuale din 2018 până în prezent. Totodată, 57% sunt satisfăcuţi de salarii (peste media OECD: 39%), o creştere de 34 puncte procentuale faţă de 2018. Conform documentului, 7% dintre profesori afirmă că resimt stres ridicat la locul de muncă (sub media OECD: 19%).
17:30
Afectat de căldură şi umiditate, Novak Djokovici s-a prăbuşit în timpul meciului din optimi de la Masters 1000 de la Shanghai - VIDEO # News.ro
Victimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, Novak Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului din optimile de finală împotriva spaniolului Jaume Munar. Sârbul a câştigat primul set cu 6-3, înainte de a ceda cu 7-5 în setul al doilea şi de a se impune în cele din urmă.
17:30
Cod roşu de vreme rea, inundaţii pe litoral şi şcoli închise în Bulgaria. Într-un sat au căzut 212 litri de ploaie pe metru pătrat - VIDEO # News.ro
Staţiunea balneară Lozeneţ de pe litoralul bulgar se confruntă în prezent cu inundaţii, apa acumulându-se în zonele cele mai joase, iar mai multe hoteluri au parterul sub apă, în condiţiile în care aproape tot estul Bulgariei se află sub cod roşu marţi, iar cea mai mare parte a ţării este sub cod portocaliu, relatează Novinite.com.
17:20
Pregătirile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 au intrat în linie dreaptă. Întâlnire la Guvern a Comitetului Interministerial de coordonare # News.ro
Pregătirile pentru Festivalul Olimpic al Tineretului European (FOTE) Braşov 2027 au intrat oficial în linie dreaptă. Marţi, la sediul Guvernului României, a avut loc prima întâlnire a Comitetului Interministerial de coordonare, marcând startul oficial al procesului de organizare a celui mai important eveniment multisport dedicat tinerilor sportivi europeni.
17:00
Donald Trump o trimite pe Greta Thunberg să consulte un medic. ”E complet nebună”, are ”o problemă de gestionarea furiei” # News.ro
Preşedintele american Donald Trump o atacă dur pe activista ecologistă - şi politică - Greta Thunberg, despre care spune că are ”o problemă de gestionarea furiei”, în timp ce suedeza sosea la Atena cu membri ai flotilei către Fâşia Gaza.
16:50
Preşedinta ANES, Luminiţa Popescu, audiată în Comisia ”România fără violenţă domestică” / Alina Gorghiu: Doar 12.000 de victime au beneficiat, direct sau indirect, de servicii de sprijin prin programele ANES, consiliere, adăpost, asistenţă juridică # News.ro
Preşedinta ANES, Luminiţa Popescu, a fost audiată marţi în Comisia specială Romania fără violenţa domestică, potrivit preşedintei comisiei, Alina Gorghiu, doar 12.000 de victime beneficiind, direct sau indirect, de servicii de sprijin prin programele ANES, consiliere, adăpost, asistenţă juridică. Gorghiu mai arată că în ultimii 5 ani, ANES a absorbit 55 de milioane de euro fonduri europene, însă finanţarea de la bugetul de stat a fost zero. În plus, continuă subraportarea cazurilor de violenţă domestică, semn că multe victime rămân invizibile pentru sistem iar echipele de intervenţie mobilă, cele care ar trebui să răspundă rapid în situaţii de urgenţă, sunt doar pe jumătate funcţionale la nivel naţional.
16:40
Secretariatul General al Guvernului (SGG) a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea a unui post de preşedinte şi a două posturi de vicepreşedinţi AMEPIP, pentru un mandat de 4 ani # News.ro
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunţă, marţi, că a demarat procesul de selecţie pentru ocuparea a unui post de preşedinte şi a două posturi de vicepreşedinţi pentru Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice, pentru un mandat de 4 ani.
16:40
O clădire s-a prăbuşit în plin centrul Madridului, mai multe persoane sunt dispărute şi trei rănite # News.ro
Un imobil care se afla în renovare s-a prăbuşit parţial marţi, în centrul Madridului, pe strada Las Hileras, la doi paşi de Teatrul Regal. Zona a fost imediat izolată de autorităţi, în timp ce echipele de salvare continuă căutările printre dărâmături, relatează Le Figaro.
16:40
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia, la doar câteva zile după ce fusese numit în funcţie # News.ro
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, medicul Radu Constantin Luca, şi-a dat demisia la doar o săptămână după ce a fost numit în funcţie.
16:30
UPDATE - Stelian Bujduveanu: Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri / În funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, vom lua decizii şi pe aparatul administrativ, administraţie publică # News.ro
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat marţi că şcolile din Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri, decizia urmând să fie anunţată de Comitetul pentru situaţii de urgenţă, în scurt timp. El a precizat că în funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, vor lua decizii şi pe aparatul administrativ, cu privire la administraţia publică.
16:30
”Avem centre de resurse fără resurse”. Sistemul care se bazează pe eforturi, nu pe soluţii # News.ro
„Suntem un centru de resurse — dar resursele lipsesc.” Astfel rezumă Robert Florea, director adjunct al CMBRAE (Centrul Municipiului Bucureşti de Resurse şi Asistenţă Educaţională), paradoxul educaţiei incluzive din România. Într-un sistem unde fiecare copil cu cerinţe educaţionale speciale (CES) are dreptul la sprijin, realitatea arată altfel: prea puţini specialişti, prea multe cazuri şi un aparat birocratic sufocat.
16:20
O politiciană recent aleasă primar al unui oraş din vestul Germaniei a fost înjunghiată şi viaţa îi este în pericol # News.ro
O femeie care tocmai fusese aleasă la sfârşitul lunii septembrie primar al unui mic oraş din vestul Germaniei a fost înjunghiată marţi, potrivit presei germane, cancelarul Friedrich Merz condamnând un „act odios”, relatează AFP.
16:20
Formula 1: Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume mari de bani # News.ro
Reclamanta care a iniţiat cazul de hărţuire ce a dus la demisia lui Christian Horner de la conducerea Red Bull şi-ar fi retras acuzaţiile în schimbul unei sume foarte mari de bani, relatează lefigaro.fr.
16:00
Premierul Ilie Bolojan l-a primit la Palatul Victoria pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România # News.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, marţi, la Palatul Victoria, pe Ambasadorul Regatului Spaniei în România, José Antonio Hernández Pérez-Solórzano, în cadrul unei întrevederi dedicate consolidării relaţiilor bilaterale şi identificării de noi oportunităţi de cooperare între cele două state.
16:00
Kremlinul spune că aşteaptă clarificări despre posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina: Astfel de arme ar putea transporta, teoretic, focoase nucleare # News.ro
Rusia a declarat marţi că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la posibila livrare de rachete Tomahawk către Ucraina, afirmând că astfel de arme ar putea transporta, teoretic, focoase nucleare, ceea ce ar fi o „serioasă escaladare”, relatează Reuters.
