Jordi Alba, fostul star de la Barcelona, și-a anunțat retragerea! Când ar putea să fie ultimul meci

Fanatik, 7 octombrie 2025 20:50

Jordi Alba, fotbalistul care a scris istorie la Barcelona, alături de Leo Messi sau Luis Suarez, cu care este coechipier și astăzi, la Inter Miami, și-a anunțat retragerea.

Acum 15 minute
21:20
Motivul incredibil pentru care un oficial al Federației de Fotbal a fost arestat! La ce se uita pe laptop în avion Fanatik
Uluitor! Un oficial al Federației Japoneze de Fotbal a fost arestat la coborârea din avion în Paris. Motivul? Imaginile la care se uita pe laptop în timpul zborului
Acum 30 minute
21:10
Secretele familiei Deliei Dinu, consiliera lui Nicușor Dan. Tatăl responsabilei cu protocolul de la Cotroceni, om cu greutate Fanatik
Tatăl Deliei Dinu, șefa de protocol a președintelui Nicușor Dan, a fost militar de carieră? Femeia provine dintr-o familie cu greutate. Consiliera mai are un frate, și el cu funcție importantă.
21:10
A murit fostul conducător de fotbal de la Craiova! O nouă pierdere pentru sportul românesc Fanatik
Un fost conducător din fotbalul românesc a decedat la vârsta de 72 de ani. Acesta a activat în fotbalul craiovean, inclusiv la echipe de la nivelul primei divizii.
Acum o oră
20:50
Jordi Alba, fostul star de la Barcelona, și-a anunțat retragerea! Când ar putea să fie ultimul meci Fanatik
Jordi Alba, fotbalistul care a scris istorie la Barcelona, alături de Leo Messi sau Luis Suarez, cu care este coechipier și astăzi, la Inter Miami, și-a anunțat retragerea.
Acum 2 ore
20:30
Marius Avram îl face praf pe Istvan Kovacs după FCSB – U Craiova 1-0: „Te arbitrează Costreie?” Fanatik
Marius Avram l-a criticat dur pe Istvan Kovacs, cel care a condus partida dintre FCSB și Universitatea Craiova, 1-0, meci care a avut mai multe faze controversate de arbitraj.
20:10
Cum s-a îmbrăcat iubita lui Lamine Yamal la repetițiile unui mare concert. Ținuta cu care Nicki Nicole a surprins Fanatik
Ce a purtat partenera fotbalistului Lamine Yamal la ultimele repetiții, înaintea unui concert susținut în Argentina. Nicki Nicole a uimit cu hainele pe care le-a îmbrăcat.
19:50
Răsturnare de situație! Istvan Kovacs nu trebuia chemat de VAR la al doilea penalty din FCSB – U Craiova! Ce spune Marius Avram Fanatik
Fostul arbitru FIFA, Marius Avram, a analizat cele mai importante faze din meciul dintre FCSB și Universitatea Craiova, condus de Istvan Kovacs, și spune că brigada acestuia a greșit.
19:40
„Pare că are 20 de ani, iar fiul ei are 18”. Mama unui fotbalist a fost confundată cu sora acestuia. Cum arată femeia Fanatik
Femeia care i-a dat viață unui fotbalist, în vârstă de doar 18 ani, a fost încurcată cu sora acestuia. Despre cine este vorba, în realitate.
Acum 4 ore
19:10
FRF vrea să o dea la pace cu Mihai Stoica și FCSB. Decizia luată înainte de România – Moldova Fanatik
Înaintea meciului important cu Austria, echipa națională va disputa un meci de pregătire împotriva Moldovei. FRF a făcut un anunț ce, cu siguranță, îl bucură enorm pe Mihai Stoica, președintele CA de la FCSB
18:50
Imagini cutremurătoare! Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren și medicii au intervenit de urgență! Ce s-a întâmplat. Video Fanatik
Novak Djokovic s-a prăbușit pe teren la meciul de la Shanghai, contra spaniolului Jaume Maurer, asta după ce sârbului i s-a făcut rău chiar în timpul partidei.
18:50
Putin a stabilit ce ţară îi va servi ca bază pentru destabilizarea Europei. Un ziar elveţian dezvăluie locul de unde Kremlinul pregăteşte haosul Fanatik
Un val de arestări şi relatări despre tabere de instruire coordonate din exterior indică o campanie de destabilizare susţinută de servicii străine, cu efecte directe asupra ţărilor UE.
18:10
Reacția unui britanic de 1,90 metri după ce s-a urcat în mini-Dacia Hipster: „Are un bot ca un bulldog” Fanatik
Un britanic de aproape 2 metri înălțime a explorat cel mai nou concept Dacia, Hipster, practic cea mai mică mașină proiectată vreodată de celebrul brand.
17:50
Pe cine vrea Gino Iorgulescu selecționer al României: „Mai bun decât el la ora asta nu este nimeni” Fanatik
Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, a dat verdictul. El este cel mai potrivit antrenor pentru echipa națională a României: „Nu este altul cu performanțe mai bune”
Acum 6 ore
17:20
Fostul star de la Bayern Munchen, scandal-monstru la celebrul festival Oktoberfest: „Am fost provocat și insultat” Fanatik
Leroy Sane, starul celor de la Galatasaray, fost la Bayern Munchen, nu o duce prea bine de la plecarea din Bundesliga și a fost implicat recent într-un scandal.
17:10
Rapoarte MApN: Câte avioanele ucrainene au intrat ilegal în România de la începerea războiului. Reacția forțelor aeriene Fanatik
De ce zboară avioanele ucrainene în România și cine le monitorizează. Răspunsul șefului MApN, Ionuț Moșteanu, când a fost întrebat dacă securitatea țării a fost amenințată
17:00
Fost junior la CFR Cluj, în stare extrem de gravă, după ce a fost implicat într-un accident groaznic! Apelul clubului Fanatik
Clubul CFR Cluj s-a alăturat apelului umanitar pentru fostul junior al clubului, Eduard Balogh, care a fost implicat într-un accident cumplit. Ce mesaj au transmis „feroviarii”.
16:40
Detalii incendiare din scandalul dintre Zeljko Kopic și jucătorii români: „La Dinamo se mai răsuflau lucruri din vestiar” Fanatik
După ce a fost acuzat în trecut că a încercat să pornească o revoltă la Dinamo, împotriva lui Zeljko Kopic, Ricardo Grigore a dezvăluit ce a discutat cu antrenorul croat.
16:20
Cum a ajuns Rapid pe primele locuri în SuperLiga, deși jocul n-a excelat. Secretele lui Gâlcă, dezvăluite în direct de Adi Mutu: „Scopul scuză mijloacele” Fanatik
Adrian Mutu a dezvăluit, în direct la FANATIK SUPERLIGA, care este secretul prin care Rapid a ajuns pe locul 2 în SuperLiga, la egalitate cu prima poziție ocupată de FC Botoșani.
16:10
Franţa în criză. Macron are trei opţiuni pentru a salva ţara, dar haosul de la Paris ameninţă echilibrul Europei Fanatik
Franța traversează una dintre cele mai grave crize politice din ultimele decenii, însă de această dată are efect direct asupra aprobării bugetului UE pe 2026.
16:00
Cine este Paolo Mariani, celebrul doctor care îl operează pe Mihnea Rădulescu. E specializat pe reconstrucții ligamentare și a tratat fotbaliști legendari în timp record Fanatik
Medicul renumit Pier Paolo Mariani îl va opera la genunchi pe Mihnea Rădulescu, la clinica Villa Stuart din Roma. Mulți fotbaliști celebrii au trecut prin mâinile doctorului italian.
15:40
Kyros Vassaras, întâlnire explozivă cu șefii cluburilor din SuperLiga după scandalurile de arbitraj: „Se duce acolo și îl face praf” Fanatik
Dumitru Dragomir a vorbit la PROFEȚIILE LUI MITICĂ despre întâlnirea organizată de șeful CCA Kyros Vassaras cu reprezentanții cluburilor din Superligă. Cine „îl va face praf” pe oficialul grec.
Acum 8 ore
15:10
Mamele şi veteranii, tot mai aproape să scape de plata contribuţiei la sănătate. Proiectele au primit aviz favorabil în Senat Fanatik
În Parlament a început dezbaterea proiectelor de lege care prevăd scutirea de la plata contribuţiilor CASS pentru mamele aflate în concediu de creştere a copilului şi alte categorii vulnerabile.
15:00
Eduardo Camavinga „l-a bătut” pe Jules Kounde, regele modei de la naționala Franței! Cum a apărut la reunirea lotului. Galerie foto Fanatik
Jules Kounde, regele modei din naționala Franței, a fost surclasat de Eduardo Camavinga. Cum s-a prezentat mijlocașul lui Real Madrid la reunirea lotului Franței convocat de Deschamps
14:50
Ricardo Grigore, la un pas de transferul la o forță a Chinei! Fostul atacant de la FCSB a intermediat mutarea Fanatik
Ricardo Grigore a dezvăluit cum a ratat un transfer important pentru cariera sa, în China, la o echipă unde a jucat și fostul atacant de la FCSB, Andrea Compagno.
14:30
Gigi Becali, ironii la adresa lui Dan Șucu, după ce Rapid a ajuns să aibă 12 puncte peste FCSB în SuperLiga: „Își ia lumea-n cap. O echipă care stă într-un singur jucător” Fanatik
Gigi Becali l-a ironizat pe Dan Șucu după ce Rapid a ajuns pe primele locuri în SuperLiga. Patronul FCSB-ului a anunțat și strategia echipei sale pentru a urca în fotoliul de lider.
14:10
Dennis Man și Marius Marin, puși la încercare în cantonamentul echipei naționale! Provocare inedită pentru cei doi internaționali Fanatik
Dennis Man și Marius Marin au fost puși la încercare în cantonamentul echipei naționale de la Mogoșoaia. Cei doi internaționali au trebuit parcurgă o provocare de-a dreptul inedită.
14:10
Ce riscă părinții copilului mâncat de câini. Cine poate fi tras la răspundere pentru tragedia din Mărășești. ”Este neglijență!” Fanatik
Un copil de 3 ani a fost ucis de câinii comunitari din Mărășești. Află ce riscă părinții micuțului și cine ar putea fi tras la răspundere – familia sau autoritățile locale. Declarații exclusive pentru FANATIK.
13:50
Dănuț Lupu, luat de Mircea Lucescu la Brescia când avea 96 de kg: “M-au întrebat dacă mi-am luat bodyguard!”. Cum a slăbit 14 kg în trei săptămâni Fanatik
Dănuț Lupu și-a adus aminte de momentul în care a fost luat de Mircea Lucescu la Brescia, în ciuda faptului că avea nu mai puțin de 96 de kilograme
Acum 12 ore
13:30
Singurele cuvinte pe care Lisav Eissat le știe în limba română: „O să învăț din dicționar”. Primul interviu în calitate de tricolor al fotbalistului cu tată musulman. Video Fanatik
Lisav Eissat, fundașul român, născut în Israel, a fost chemat de Mircea Lucescu pentru meciurile primei reprezentative din luna octombrie, cu Moldova și Austria.
13:10
Ea e Ioana Fecioru, românca proclamată regina boxului din Spania! Drumul spre succes al fetei, marcat de abuzurile partenerului Fanatik
O tânără pe nume Ioana Fecioru a fost proclamată regina boxului spaniol. Cine este sportiva care a obținut titlul și prin ce încercări a trecut în viață?
13:00
Alertă fără precedent a meteorologilor! Este prima dată când se întâmplă așa ceva în România: ”Nu am avut cod roșu!” Fanatik
Alertă totală! Meteorologii dau vestea care sperie România: nu am avut niciodată așa ceva! Codul roșu pune stăpânire pe cinci județe și pe Capitală, școlile se închid
12:50
„L-ați vândut pe Baiaram?”. Întrebarea care l-a făcut pe Sorin Cârțu să râdă: „Întreabă-l pe Mirel Rădoi” Fanatik
Deși se află în cea mai bună formă a carierei, Ștefan Baiaram a fost lăsat din nou pe bancă de Mirel Rădoi pentru partida pe care Universitatea Craiova a disputat-o pe terenul FCSB-ului, pierdută cu 0-1.
12:40
Vestiarul lui U Cluj, pe un butoi de pulbere! Convins să rămână, Ioan Ovidiu Sabău se află în conflict total cu Alessandro Murgia. De ce nu joacă, de fapt, italianul Fanatik
Ioan Ovidiu Sabău a fost păstrat la ”U” Cluj, deși și-a dorit să plece, însă problemele ies la suprafață. Antrenorul ardelenilor, conflict cu Alessandro Murgia, fotbalist venit ca o vedetă în Ardeal
12:40
Philip Morris România: investiții strategice în dezvoltarea socio-economică Fanatik
Compania Philip Morris România vine cu o veste uriașă. Firma generează suma de 1,27 miliarde de lei valoare adăugată directă în economia țării noastre.
12:20
Edi Iordănescu, discuție pe față cu șefii de la Legia Varșovia. Polonezii au luat legătura direct cu cei de la FRF! Exclusiv Fanatik
Edi Iordănescu, antrenorul lui Legia Varșovia, a discutat pe față cu șefii polonezi privind viitorul său la echipă. Fanatik a aflat că FRF a fost deja înștiințată de situația fostului selecționer.
11:40
Lăsat în afara lotului în MLS, Alex Băluță a intrat pe gazon și a făcut furori alături de Heung-min Son și Hugo Lloris. Video Fanatik
După ce a fost din nou lăsat doar pe banca de rezerve, Alex Băluță a intrat pe teren și a făcut show. Află ce a făcut fostul atacant de la FCSB la finalul partidei dintre Los Angeles FC - Atlanta United
11:20
Greu de privit! Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei. Cum arată stoperul FCSB. Foto Fanatik
Deși nu se mai află în grațiile patronului la FCSB, Mihai Popescu a fost convocat de Mircea Lucescu la echipa națională a României. Fundașul central al campioanei s-a prezentat la Mogoșoaia cu ochiul vânăt
11:10
Ce i-a făcut iubita lui Sorin Oprescu unei subalterne de la secția ATI. Cum a scăpat Adriana Nica de urmărirea penală Fanatik
Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu, fostul primar al Capitalei, a fost urmărită penal în calitate de șef al secției ATI de la Spitalul Universitar de Urgență București.
11:00
Denisa Dragomir, campioană mondială la skyrunning, încântată de funcțiile noului HUAWEI WATCH GT 6 Fanatik
Fiecare antrenament a devenit mult mai calculat, iar eu tot mai atentă la micile detalii care fac diferența
11:00
Meme Stoica a dezvăluit ce-l deranjează cel mai mult la patronul FCSB. „Gigi Becali e unic! Asta nu am înțeles-o niciodată. De ce să o faci?” Fanatik
Meme Stoica a dezvăluit în prima ediție a emisiunii MM la FANATIK ce decizie a lui Gigi Becali îl deranjează cel mai mult. Ce relație are oficialul cu patronul FCSB.
10:50
Cum se califică România direct la CM 2026 și miza locului 2 în grupă. FRF a făcut toate calculele înaintea meciului cu Austria Fanatik
România continuă să spere! Află ce rezultate trebuie să se întâmple pentru ca „tricolorii” să se califice direct la Campionatul Mondial din 2026, dar și care e importanța locului 2. FRF a făcut toate calculele!
10:40
Răzvan Ioan Boanchiș, tranșant înaintea unei noi acțiuni a naționalei României: „A devenit o meserie să-l înjuri pe Lucescu” Fanatik
Răzvan Ioan Boanchiș a scris în Fanatik despre atacurile tot mai dese la adresa lui Mircea Lucescu. Editorialistul a făcut scut în jurul selecționerului înaintea meciurilor naționalei din octombrie
10:20
Baiaram, Cîrjan, Dobre sau Tănase, cine e cel mai bun jucător din SuperLiga?! Mitică Dragomir: „E de 5 milioane de euro. Dacă joacă la națională, se vinde cu 10” Fanatik
Dumitru Dragomir a pus sub lupă cei mai în formă fotbaliști din SuperLiga. Cine e numărul 1 dintre Ștefan Baiaram, Cătălin Cîrjan, Alexandru Dobre și Florin Tănase
10:10
Valentin Mihăilă, convins că victoria cu Austria poate duce România la Cupa Mondială: „Cu siguranță vom da din nou speranță”. Video Fanatik
Valentin Mihăilă a revenit la echipa națională și este gata de meciul cu Austria din preliminariile pentru Cupa Mondială. Fotbalistul de la Rizespor încă visează la calificare
09:50
Vedeta Universității Craiova, la un pas de Dinamo! Andrei Nicolescu a recunoscut totul: „Nu îmi imaginam ce impact va avea” Fanatik
Andrei Nicolescu a confirmat că unul dintre cei mai importanți fotbaliști de la Universitatea Craiova din acest moment a fost foarte aproape de Dinamo în această vară!
09:40
Dan Petrescu, aproape să se lase de fotbal la 23 de ani! Giovanni Becali dezvăluie cine erau cei 3 muschetari ai Generației de Aur. Cine a spart gașca? Fanatik
Dan Petrescu, mari probleme în tinerețe. Cine l-a ajutat pe actualul antrenor de la CFR Cluj să își continue cariera de fotbalist.
09:20
Adrian Porumboiu – Marius Șumudică, replici savuroase în direct: „La muncă, lasă televiziunile” / „Înființează echipa să o luăm de la capăt” Fanatik
Adrian Porumboiu și Marius Șumudică au avut, în direct la FANATIK SUPERLIGA, un schimb de replici savuroase după analiza arbitrajului din FCSB - Universitatea Craiova 1-0.
09:10
Fotbalistul echipei de Champions League, atacat pe aeroport! Cum s-a petrecut totul: „A încercat să îl lovească” Fanatik
Un fotbalist de la o echipă importantă din Europa a fost atacat pe aeroport de un fan în timp ce pleca spre țara natală pentru meciurile echipei naționale.
Acum 24 ore
08:30
Dezvăluiri șocante din Ucraina: „Blănuță a vrut să plece de la Dinamo Kiev!”. De ce a rămas atacantul român la echipă Fanatik
Vladislav Blănuță și-a dorit să plece de la Dinamo Kiev după ce a fost atacat de suporteri, conform presei din Ucraina. De ce nu a fost posibil ca atacantul să părăsească echipa.
08:20
Antrenorul unei super-puteri din fotbalul mondial este bolnav de cancer. A ajuns de trei ori la spital în ultima lună, dar nu renunță Fanatik
Tehnicianul de 69 de ani și-a condus echipa, pentru ultima dată, pe 21 septembrie, după care aceasta a fost nevoită să se descurce fără el, deoarece problemele medicale s-au agravat
