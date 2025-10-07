Un drum care va lega trei județe din vestul țării va fi modernizat cu bani europeni. Drumul „va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor”
Aktual24, 7 octombrie 2025 20:50
Un drum județean din Timiș, lung de 27 de kilometri, va intra în modernizare cu bani europeni. Drumul Județean 684 va lega zona montană a județului Timiș cu județele vecine, Caraș-Severin și Hunedoara, și va oferi acces mai ușor spre obiective turistice cum ar fi Peștera Românești, bisericile din lemn sau morile de apă. Președintele […]
• • •
Acum 5 minute
21:30
Acum 2 ani, pe 7 octombrie 2023, gruparea palestiniană islamistă Hamas a declanșat un atac asupra Israelului cu consecințe extraordinar de grave. Au murit circa 1.400 de israelieni, câteva sute au fost luați ostatici. O tragedie pentru societata israeliană. Dar tragedia cea mare, de zeci de ori mai mare, au pățit-o palestinienii din Gaza. Replica […]
21:30
Garda Națională din Texas, trimisă la Chicago, ca parte a campaniei de represiune a lui Trump # Aktual24
Trupele Gărzii Naționale din Texas au sosit în Chicago, marcând o escaladare a represiunii lui Donald Trump asupra orașului. Chicago a cunoscut deja o intensificare a aplicării legilor privind imigrația în ultimele săptămâni, precum și altercații din ce în ce mai violente în suburbia Broadview, unde forțele de ordine au fost filmate folosind gaze lacrimogene […]
Acum o oră
20:50
Un drum care va lega trei județe din vestul țării va fi modernizat cu bani europeni. Drumul „va deveni o adevărată atracție turistică datorită peisajelor” # Aktual24
20:40
Gigantul chinez de vehicule electrice BYD anunță o creștere a vânzărilor în Marea Britanie cu 880% # Aktual24
Gigantul chinez de automobile BYD declară că Marea Britanie a devenit cea mai mare piață a sa în afara Chinei, după ce vânzările sale acolo au crescut cu 880% în septembrie față de septembrie 2024. Compania declară că a vândut 11.271 de mașini în Marea Britanie luna trecută, versiunea hibridă plug-in a vehiculului său utilitar […]
Acum 2 ore
20:30
PNL vrea să scape de Bolojan? Un deputat PNL avertizează: ”Dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare. Aproape nimeni nu simte nevoia să iasă public să apere propriul premier” # Aktual24
Deputatul PNL Raluca Turcan avertizat, marţi, că ”dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut” în fața atacurilor de care premierul Bolojan are parte din partea PSD. ”Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi duşmanul […]
20:10
Tarifele impuse de președintele american Donald Trump transformă liberul comerț global într-un joc de poker tarifar. El vinde izolarea ca motor al creșterii și ca act patriotic de eliberare, aruncând simultan comerțul global în haos. Este acesta sfârșitul comerțului global bazat pe reguli? Institutul Ifo pentru Cercetări Economice numește acest lucru o „schimbare epocală”. „Cu […]
19:40
Delir pe TikTok: ”De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul?”. Val de reacții: ”Dacă era CG președinte nu mai ploua” # Aktual24
O nouă teorie a conspirației este diseminată pe TikTok în contextul în care România este lovită de un val de ploi. Astfel, se susține că doar în România plouă și că guvernul ”ascunde ceva”. ”De ce plouă doar în România? Ce ascunde guvernul?”, este o postare pe TikTok care s-a viralizat, fiind apoi ironizată și […]
19:40
Mongolia, în cursa AI. Țara se alătură freneziei centrelor de date cu fondul suveran de investiții Chinggis Khaan # Aktual24
Mongolia, care se bazează mult pe minerit, intenționează să construiască centre de date alimentate cu energie regenerabilă, în timp ce își pregătește primul fond suveran de investiții care vizează canalizarea bogățiilor sale minerale către cheltuieli sociale și infrastructură. „Avem un teritoriu imens, cu un climat foarte favorabil pentru activități precum [găzduirea] centrelor de date”, a […]
Acum 4 ore
19:20
Presshub: Prima decizie din dosarul țepelor cu vacanțe date de Omnia Turism. Păgubiții nu vor mai recupera bunurile moștenite de contabilă # Aktual24
Decizia pe fond a Tribunalului București în dosarul falimentului și al „țepei” vacanțelor vândute de Omnia Turism amenință șansele păgubiților de a-și recupera sumele pierdute. Firma – Omnia Turism SRL – a fost dispusă spre dizolvare prin hotărârea pe fond din dosarul 18919/3/2022, ceea ce complică demersurile civile pentru recuperarea prejudiciilor. Omnia era creditor în […]
19:10
Au trecut aproape 5 luni de când Nicușor Dan a preluat președinția României. O întrebare care trebuie pusă în acest moment este: cât de multă putere are șeful statului? Iar în acest moment se poate spune că are CEVA putere. Președinția este o poziție puternică în statul român, cu multe pârghii, dar și cu multe […]
17:40
Ce este Legea Insurecției, invocată de Donald Trump. Se intensifică lupta președintelui cu orașele conduse de democrați # Aktual24
Amenințarea lui Donald Trump că va invoca o lege federală anti-insurecție pentru a extinde desfășurarea personalului militar în orașele americane a intensificat bătălia juridică dintre președinte și orașele conduse de democrați. Sute de soldați ai Gărzii Naționale din Texas se pregăteau marți să patruleze pe străzile din Chicago. Trump a declarat reporterilor că va lua […]
17:40
Mult timp, doar Rusia a putut bombarda Ucraina cu consecințe serioase. Rachetele sale, apoi dronele – în special cele de origine iraniana Shahed – au făcut ravagii pe teritoriul ucrainean. Între timp, capacitatea Ucrainei de a lovi Rusia cu drone a crescut semnificativ, până în punctul în care a provocat daune masive industriei rusești de […]
Acum 6 ore
17:30
17:10
China lansează un război din umbră împotriva Europei, se alătură Rusiei – Analiză Bloomberg # Aktual24
Europa s-a confruntat recent cu o intensificare a războiului hibrid din partea Rusiei, căreia i se alătură treptat și China. Potrivit agenției Bloomberg, timp de decenii, Europa a fost un model de pace după Războiul Rece. Astăzi, se confruntă cu un război hibrid prelungit din partea Rusiei. O campanie de intimidare, coerciție și activitate subversivă […]
16:30
PSD anunță că nu mai acceptă ”plăcuțe suedeze”: ”Ori suntem parteneri la guvernare, ori nu suntem” # Aktual24
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, s-a arătat marți revotat de posibilitatea ca PNL și USR să aibă un candidat comun la Primăria Capitaliei și l-a numit pe Cătălin Drulă drept un „cetățean disperat”. „Am auzit un cetățean disperat înaintea mea, care vorbea absolut pe lângă subiect. Eu îi înțeleg disperarea — e unica șansă în […]
16:10
Moțiuni de cenzură în Parlamentul European: ”Extremiștii și populiștii sunt cei mai mari dușmani ai Europei, ingineri ai haosului care vor să distrugă Europa din interior” # Aktual24
Comisia Europeană va rămâne probabil în funcție după cele două moțiuni de cenzură care vor fi supuse votului joi în Parlamentul European – una propusă de grupul de extremă dreapta Patrioți pentru Europa (PfE) și cealalaltă de Stânga. Cu toate acestea, rezultatul voturilor ar putea dezvălui cât de răspândită este nemulțumirea față de Ursula von […]
Acum 8 ore
15:30
I-au furat dacii telefonul? Șoșoacă a rămas fără telefon în mijlocul ”suveraniștilor” din fața Parchetului # Aktual24
Diana Șoșoacă a rămas fără telefon după baia de mulțime de la Parchetul General, a anunțat publicația Libertatea, prezentând imagini în care Șoșoacă își caută disperată telefonul în geantă. Luni, Diana Șoșoacă a făcut baie de mulțime la Parchetul General, acolo unde a fost întâmpinată de câteva sute de simpatizanți, mulți având costume de daci. […]
15:00
Premiul Nobel pentru Fizică merge la trei cercetători în domeniul fizicii cuantice. Descoperiri majore în domeniul tehnologiilor digitale # Aktual24
Premiul Nobel pentru Fizică din acest an este acordat cercetătorilor cuantici John Clarke (Marea Britanie), Michel Devoret (Franța) și John Martinis (SUA), a anunțat Academia Regală Suedeză de Științe din Stockholm. Experimentele laureaților au demonstrat fizica cuantică în acțiune. „Sunt complet copleșit”, a spus Clarke, care a participat la conferință din Stockholm. „Nu mi-a trecut […]
14:10
Ucraina schimbă dinamica războiului naval. A creat o nouă tehnologie pentru drone navale care ar putea remodela războiul # Aktual24
Ucraina a dezvoltat o navă de suprafață fără pilot, capabilă să transporte mai multe drone cu fibră optică în compartimente retractabile încorporate în coca sa. Sistemul nu are analog la nivel mondial. Atacurile asupra porturilor Tuapse și Novorossiisk din Rusia au marcat prima dată când dronele cu fibră optică au fost lansate de pe mare, […]
14:00
Activitatea guvernului SUA rămâne blocată, Senatul a respins din nou proiectul de lege privind finanțarea # Aktual24
Democrații și republicanii au dat vina unii pe alții pentru blocarea activității guvernului, după ce Senatul a respins luni propunerile de finanțare a guvernului federal al SUA. În două noi runde de votare, Senatul SUA nu a reușit să adopte măsuri pentru finanțarea guvernului federal și să pună capăt blocării activității guvernului care a început […]
Acum 12 ore
13:10
AUR strânge semnături pentru suspendarea lui Nicușor Dan: ”Ne face de rușine peste tot”. Operațiunea este susținută de Realitatea Plus # Aktual24
AUR a început miercuri să strângă semnături pentru suspendarea președintelui Nicușor Dan. Operațiunea este puternic promovată de Realitatea Plus și de entitățile media controlate de mogulul Adrian Sârbu. ”Raportul privind LOVITURA DE STAT DIN ROMÂNIA, 24 noiembrie 2024 – 18 mai 2025, a fost făcut public în data de 3 octombrie la Palatul Parlamentului. Semnează […]
13:00
Georgescu a aruncat porumbei albi în aer în fața secției de poliție. Primul a căzut imediat – VIDEO # Aktual24
Noi momente halucinante cu Călin Georgescu și susținătorii săi. Miercuri, în fașa unei secții de poliție din Buftea, Georgescu a aruncat în aer porumbei albi. Georgescu a venit din nou să semneze pentru controlul judiciar. Printre zecile de fanatici aduși de parlamentari AUR s-a aflat și unul care a venit cu porumbei albi. Georgescu a […]
13:00
Măsuri dure contra ambasadorilor ruși din țările UE, mișcările lor prin spațiul european vor fi restricționate # Aktual24
Țările UE au convenit să restricționeze mișcarea diplomaților ruși în interiorul blocului comunitar. Noile reguli vor obliga diplomații ruși care lucrează în capitalele UE să informeze autoritățile cu privire la planurile lor de călătorie înainte de a trece granița țării gazdă, relatează Financial Times, citând surse. Republica Cehă a propus restricționarea călătoriilor diplomatice. Această inițiativă […]
12:40
”Punct de cotitură important”. Producția globală de energie regenerabilă a depășit pentru prima dată cărbunele # Aktual24
Centralele eoliene și solare au produs mai multă electricitate decât cele pe cărbune pentru prima dată în lume în acest an, marcând un punct de cotitură pentru sistemul energetic global, potrivit unui studiu. Un raport al think tank-ului climatic Ember afirmă că, în primele șase luni ale anului 2025, energia regenerabilă a depășit cererea globală […]
12:30
Chiar de ziua lui Putin. Atac ucrainean masiv, cu cel puțin 209 drone, în Rusia la peste 2.000 km de graniță # Aktual24
Ucraina a lansat un atac masiv cu drone asupra Rusiei în noaptea de marți, marcând una dintre cele mai adânci lovituri de până acum – vizând orașul Tyumen, aflat la peste 2.000 de kilometri de granița ucraineană. Atacul a avut loc chiar de ziua președintelui rus Vladimir Putin. Ministerul rus al Apărării a raportat interceptarea […]
12:10
Politicienii polonezi și baltici o desființează pe Angela Merkel: „A fost un dezastru pentru Europa. N-a înțeles nici acum natura regimului lui Putin” # Aktual24
Fostul cancelar german Angela Merkel a stârnit un val de critici din partea Poloniei și țărilor baltice, după ce, într-un interviu acordat publicației ungare Partizán, a sugerat că refuzul acestor state de a susține dialogul direct cu Vladimir Putin în 2021 ar fi împiedicat o soluție diplomatică și, implicit, ar fi contribuit indirect la declanșarea […]
12:10
Fostul prim-ministru francez Édouard Philippe a declarat marți, la RTL, că președintele Emmanuel Macron ar trebui să demisioneze înainte de finalul mandatului, pe fondul crizei politice tot mai adânci din Franța. „Nu sunt pentru o demisie imediată și brutală… dar trebuie să ia o inițiativă”, a spus Philippe potrivit POLITICO. În viziunea sa, Macron ar […]
11:50
Rezultate alegeri în Siria: puține femei și puțini creștini au obținut locuri în primul parlament sirian de după căderea lui Assad # Aktual24
Rezultatele anunțate luni au arătat că femeile și minoritățile sunt subreprezentate ca urmare a scrutinului din weekend pentru membrii parlamentului de tranziție al Siriei, primul de la înlăturarea lui Bashar al-Assad. Într-un proces criticat ca fiind nedemocratic, câteva mii de membri ai comitetelor locale și-au exprimat votul duminică pentru a alege membrii adunării, care va […]
11:40
Donald Trump afirmă că a luat „într-un fel, o decizie” privind livrarea de rachete Tomahawk pentru Ucraina, dar vrea să pună mai întâi condiții pentru folosirea lor # Aktual24
Președintele american Donald Trump a declarat luni seară că a luat, „într-un fel, o decizie” privind posibilitatea de a furniza rachete de tip Tomahawk către Ucraina prin intermediul statelor NATO, dar că vrea să afle cum vor fi folosite aceste arme înainte de a acționa. Potrivit Reuters, Trump le-a explicat jurnaliștilor de la Casa Albă […]
11:30
E miercuri, e iar delir. Extremistul Georgescu: ”Nicușor Dan batjocorește imaginea demnă a oamenilor de aici. Statalitatea României este în moarte clinică” # Aktual24
Extremistul pro-rus Călin Georgescu a susținut, miercuri, ca de obicei, un nou discurs delirant în fașa unei secții de poliție. El vemise să semneze pentru controlul judiciar. „Eu le mulțumesc tuturor oamenilor care sunt aici din toată țara și am impresia că acea mână de viteji se transformă în oastea poporului. Ăsta e sentimentul pe […]
11:10
Parlamentul European a aprobat un proiect pilot de 1,5 milioane de dolari, propus de europarlamentarul Victor Negrescu pentru sprijinirea Via Transilvanica # Aktual24
România face un pas important în promovarea turismului sustenabil la nivel european, odată cu aprobarea unui proiect pilot în valoare de 1,5 milioane de euro, obținut de europarlamentarul Victor Negrescu (PSD). Proiectul, susținut de Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, vizează sprijinirea Via Transilvanica, primul traseu de lungă distanță din România. Potrivit anunțului făcut de […]
11:10
Noi ambasadori numiți de Nicușor Dan. Cristian Diaconescu și Dacian Cioloș se află pe listă # Aktual24
Președintele Dan intenționează să numească noi ambasadori. Printre aceștia se numără Dacian Cioloș și Cristian Diaconescu. Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse politice pentru News.ro. Luminiţa Odobescu, consilier prezidenţial pentru afaceri europene, ar putea fi numită ambasador la Madrid. Cei doi îşi vor […]
10:40
Politologul Cristian Preda, după propunerile de „reformă” ale lui Grindeanu: „Cooptarea PSD la guvernare a fost o eroare, căci PSD își bate joc de ideea raționalizării administrative” # Aktual24
Politologul Cristian Preda a lansat critici dure la adresa Partidului Social Democrat, după ce această formațiune politică a prezentat oficial propunerile sale privind reforma administrației publice locale și centrale. Într-o postare făcută pe pagina sa de Facebook, Preda consideră că măsurile anunțate de PSD nu reprezintă o reformă reală, ci doar o simulare menită să […]
10:40
Macron caută disperat soluții, în contextul înmulțirii cererilor de a demisiona și de a declanșa alegeri anticipate – Reuters # Aktual24
Pe fondul disputelor privind bugetul Franței și al îngrijorărilor legate de incapacitatea de a forma un guvern stabil, cererile de demisie ale lui Emmanuel Macron și de alegeri parlamentare anticipate devin din ce în ce mai frecvente în țară. În Franța, un alt prim-ministru a fost forțat să demisioneze: guvernul nu a mai putut fi […]
10:20
COD ROȘU de ploi torențiale și vânt puternic: București și sud-estul țării sub atenționare meteo severă # Aktual24
România intră sub incidența unui val puternic de instabilitate atmosferică. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis mai multe atenționări și avertizări meteorologice, inclusiv un cod roșu de ploi torențiale și abundente, valabil începând din seara zilei de 7 octombrie, ora 21:00, până pe 8 octombrie, ora 15:00. COD ROȘU – ploi torențiale și descărcări […]
10:10
Un judecător albanez a fost împușcat mortal de un reclamant, chiar în sala Curții de Apel din Tirana # Aktual24
O tragedie șocantă a avut loc luni în capitala Albaniei, Tirana, unde un suspect a deschis focul chiar în timpul unei ședințe a Curții de Apel. Incidentul s-a soldat cu moartea judecătorului Astrit Kalaja și rănirea a două persoane. Potrivit The Guardian, atacul s-a petrecut în timpul examinării unui litigiu legat de proprietăți. Judecătorul Kalaja, […]
09:40
România, lovită de ciclonul mediteranean Barbara: cod portocaliu și roșu de precipitații – în unele regiuni va ploua în 24 de ore cât pentru o lună # Aktual24
România se confruntă cu un episod extrem de vreme severă, cauzat de ciclonul mediteranean Barbara. Meteorologii de la ANMH au emis o avertizare de cod roșu de ploi torențiale pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița, unde se așteaptă să plouă în doar 24 de ore cât pentru o lună întreagă. Autoritățile din Constanța au reacționat […]
09:10
Gigi Becali, atac dur la George Simion: „Eu sunt împăratul, băi piticanie! Dacă vrei să ne împăcăm, dă telefon la împărat” # Aktual24
Un nou conflict de proporții a izbucnit între Gigi Becali, patronul FCSB, și George Simion, liderul AUR, marcând o ruptură spectaculoasă între cei doi. Tensiunile au escaladat rapid, Becali lansând un atac virulent la adresa lui Simion, pe care l-a numit „piticanie” și l-a acuzat de lipsă de recunoștință și jocuri politice murdare. „Eu sunt […]
08:50
Cercetătorii români au creat „păstrăvul somonat de Marea Neagră” – două ferme piscicole sunt deja în pregătire, la 2 Mai și Mangalia # Aktual24
România face un pas important în acvacultură: cercetătorii de la Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Marină (INCDM) au reușit să adapteze păstrăvul-curcubeu, un pește de apă dulce, la condițiile sărate ale Mării Negre. După un an de experimente, rezultatele sunt promițătoare: păstrăvul somonat de Marea Neagră are o carne comparabilă cu cea a somonului, iar creșterea […]
08:50
Fostul dictator sirian Bashar al-Assad a fost spitalizat la Moscova, după ce ar fi fost otrăvit, dar în prezent starea lui este stabilă # Aktual24
Fostul președinte sirian Bashar al-Assad a fost internat într-un spital de lângă Moscova într-o stare critică, în urma unei presupuse tentative de otrăvire. Informația a fost dezvăluită de Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului (OSDH) și preluată de prestigioasa publicație franceză Le Figaro. Potrivit sursei citate, Assad a fost internat în data de 20 septembrie într-o […]
Acum 24 ore
08:30
Serviciile germane de informații avertizează că la Kremlin se discută deja despre un posibil atac asupra unor țări NATO # Aktual24
Rusia ar putea lua în calcul un atac asupra unor state membre NATO, potrivit unor informații obținute de serviciile secrete germane. Avertismentul vine din partea comisarului european pentru Apărare și Spațiu, Andrius Kubilius, într-un interviu acordat publicației poloneze Gazeta Wyborcza. Kubilius a declarat că serviciile de informații germane au dovezi clare că liderii de la […]
08:30
Efectul „Dan Tanasă-AUR”: O studentă cameruneză, jignită și refuzată de o șoferiță de ride-sharing din București: „Ce mxxxx tăi cauți, fă, tu în România, neagra xxxx?” – VIDEO # Aktual24
Un nou incident de natură rasistă a avut loc în Capitală, unde o studentă la Medicină, originară din Camerun, a fost refuzată de o șoferiță de ride-sharing, fiind insultată din cauza culorii pielii. Cindy Joyce Tenesso, care locuiește de ani buni în București și consideră România „acasă”, a filmat întreaga scenă și a depus o […]
07:50
Ultimul pas înaintea războiului? Donald Trump a ordonat încetarea tuturor contactelor diplomatice cu Venezuela # Aktual24
Președintele american Donald Trump a ordonat încetarea tuturor contactelor diplomatice cu Venezuela, într-un gest ce semnalează o posibilă escaladare majoră a tensiunilor dintre cele două țări. Informația a fost confirmată luni seara de surse oficiale pentru New York Times. Decizia ar fi fost luată de fapt joi, 2 octombrie, în cadrul unei întâlniri a președintelui […]
07:40
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri a fost condamnat la 4 ani de închisoare după ce a acordat interviuri unui blogger ucrainean # Aktual24
Un soldat rus eliberat în urma unui schimb de prizonieri cu Ucraina a fost condamnat la patru ani într-o colonie penală, după ce a acordat două interviuri unui blogger ucrainean. Potrivit publicației independente The Moscow Times, Curtea Orășenească din Moscova l-a găsit vinovat pe Pavel Guguiev pentru „cooperare confidențială cu cetățeni străini”, acuzație formulată pe […]
07:20
Cancelarul Friedrich Merz acuză Rusia că a declanșat un război hibrid împotriva Germaniei # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe președintele rus Vladimir Putin că poartă un „război hibrid” împotriva Germaniei, transmite agenția DPA. Declarațiile au fost făcute luni, într-un interviu pentru postul german ntv, în contextul tensiunilor geopolitice din Europa. Merz a subliniat că Putin duce un „război informațional” împotriva Germaniei și un „război militar” împotriva Ucrainei, […]
07:20
Impact fatal la Cluj: o femeie, pacientă într-o ambulanță, a fost ucisă după ce un șofer a pătruns pe contrasens – alte cinci persoane au fost rănite # Aktual24
Un accident grav de circulație a avut loc luni seara, pe DN1 E60, între localitățile Huedin și Șaula, județul Cluj, soldat cu decesul unei femei de 73 de ani, pacientă aflată într-o ambulanță. Conform Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Cluj, citat de cotidianul local Monitorul de Cluj, coliziunea a implicat un autoturism și o […]
6 octombrie 2025
23:10
Polonia nu extrădează deocamdată suspectul ucrainean care ar fi făcut pate din grupul care a plasat explozibilii pe conductele Nord Stream # Aktual24
O instanță din Polonia a prelungit cu 40 de zile arestarea preventivă a ucraineanului în vârstă de 46 de ani, considerat de Germania unul dintre sabotorii care au comis atacul asupra conductelor Nord Stream. Un tribunal din Varșovia va decide cu privire la extrădarea sa. Instanța a justificat această măsură pe motiv că bărbatul putea […]
23:00
Dezastrul de la Tempe, Gecia: Procurorul a acceptat cererile depuse de familii pentru analize toxicologice asupra victimelor accidentului feroviar # Aktual24
Parchetul din Larissa, Grecia, a dispus reluarea anchetei privind plângerile depuse de familiile victimelor accidentului feroviar de la Tempe împotriva experților criminaliști care s-au ocupat de caz, acceptând astfel toate cererile unor rude ale victimelor pentru efectuarea de analize toxicologice în vederea stabilirii cauzei decesului. De asemenea, procurorul i-a informat pe avocații care reprezintă familiile […]
22:50
Sute de alpiniști amatori blocați de viscol în apropierea versantului estic al Muntelui Everest din Tibet au fost ghidați în siguranță de către echipele de salvare, a relatat presa de stat chineză, în condițiile în care ninsorile și ploile neobișnuit de abundente au lovit Himalaya. Aproximativ 350 de persoane au ajuns în micul oraș Qudang, […]
22:40
Activiștii de pe navele Global Sumud reținuți în Israel acuză bătăi și insulte în timpul detenției. Un feribot transformat în spital plutitor se îndreaptă spre Gaza # Aktual24
Activiști internaționali, jurnaliști și avocați deportați din Israel după ce au încercat să spargă blocada maritimă impusă Gazei în ultimii 16 ani, la bordul unei flotile umanitare, au susținut că, în timpul detenției, au fost supuși unor abuzuri fizice și verbale brutale din partea forțelor israeliene. Printre presupusele abuzuri s-au numărat privarea de somn și […]
