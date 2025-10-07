Google va plăti până la 30.000 de dolari pentru descoperirea vulnerabilităților AI-ului
Profit.ro, 7 octombrie 2025 20:50
Gigantul american Google a anunțat un nou program prin care va fi recompensată cu bani descoperirea găurilor de securitate din produsele de inteligență artificială ale companiei.
• • •
Acum 5 minute
21:30
GRAFICE "Goana după aur!" Aurul sparge pragul de 4.000 dolari/uncie, pe fondul incertitudinilor din SUA. Analiștii cred că ar putea crește în continuare # Profit.ro
Prețul aurului a ajuns la un nivel record de 4.000 de dolari pe uncie, dublându-și valoarea în mai puțin de doi ani. Incertitudinile globale au făcut din aur un activ căutat de investitori, iar ING estimează că prețul ar putea crește în continuare.
Acum 15 minute
21:20
EXCLUSIV Romaero - succes chiar la final de mandat al directorului demisionar. Relansează producția internațională după obținerea autorizației EASA # Profit.ro
Romaero, una dintre cele mai importante companii din industria aeronautică românească, având ca acționar majoritar Ministerul Economiei, a obținut autorizarea Part 21G, certificare emisă de Agenția Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA), care confirmă capacitatea companiei de a produce și livra componente aeronautice conform celor mai înalte standarde europene, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
Acum 30 minute
21:10
MÂINE BNR, așteptată să se uite la creșterea economică și să țină dobânzile, în pofida inflației ridicate # Profit.ro
Banca Națională a României este așteptată de cei mai mulți analiști să țină dobânzile la nivelurile curente în ședința de miercuri, 8 octombrie. Șocul inflaționist recent ar reclama rate mai ridicate, însă economiștii cred că BNR va aștepta ca acesta să treacă și de anul viitor va veni cu reduceri de dobânzi, pe măsură ce cifrele de inflație vor fi ameliorate de un efect de bază și în condițiile scăderii consumului.
Acum o oră
20:50
Acum 2 ore
20:30
După o secvență de câteva luni în care s-au închis operațiuni de buy-back, Lion Capital inițiază propriul demers pentru lansarea unor oferte.
20:10
Indicele BET de la BVB este într-o relativă neclintire pentru a 3-a sesiune consecutiv într-o piață dominată clar de acțiunea-fanion a pieței locale.
19:50
România și Ucraina - pas spre producția comună de drone. Acord cu cel mai mare producător de armament al Ucrainei # Profit.ro
Ukroboronprom, cel mai mare producător de armament al Ucrainei, a semnat un memorandum de colaborare cu Romarm pentru producția comună de soluții tehnice și drone.
Acum 4 ore
19:30
Producția modelului Kia Soul ajunge la final în luna octombrie, după 16 ani și peste 1.5 milioane de exemplare comercializate pe continentul nord-american.
19:10
Lanțul francez de magazine Carrefour dispare din mai multe țări arabe.
19:00
11.566.958 kilograme de alimente și 1.416.168 litri de băuturi au fost ridicate de pe piață, în cadrul unei operațiuni globale coordonată de Europol, OLAF, DG SANTE și 31 de țări.
18:50
Impact Developer & Contractor răscumpără anticipat obligațiuni la purtător scadente în anul 2027 # Profit.ro
Societate care a utilizat în mai multe rânduri runde de finanțare pe piața obligatară, Impact se repliază și rambursează înainte de maturitate una din emisiunile sale.
18:50
Constructorul român Umbrărescu este prezentat lucrând în zona protejată a Lacului Cernica, la lotul 4 al Autostrăzii Bucureștiului A0 Nord, în plină furtună.
18:40
Suedia nu a reușit să își asigure o rezervă strategică de energie pentru această iarnă, deoarece toate ofertele primite la licitație au depășit prețul maxim stabilit de regulamentele UE, lăsând țara mai expusă la potențiale întreruperi de energie electrică, a declarat operatorul sistemului național de transport, Svenska kraftnat.
18:20
Disney+ schimbă prețurile abonamentelor în România
18:10
Furtuna Barbara a lovit Bulgaria și vine spre România. Hoteluri inundate, mașini distruse VIDEO # Profit.ro
Furtuna Barbara a lovit litoralul Bulgariei. Întreaga zonă de est a țării este sub cod roșu.
17:50
O clădire în renovare s-a prăbușit parțial, în centrul Madridului.
Acum 6 ore
17:30
INEDIT Un medic a aflat greu că a câștigat Nobelul. "Soția a țipat brusc, a crezut că e un urs grizzly." # Profit.ro
Fred Ramsdell a împărțit premiul cu Mary Brunkow din Seattle, Washington, și Shimon Sakaguchi de la Universitatea Osaka, din Japonia, pentru descoperirile lor legate de funcționarea sistemului imunitar.
17:10
Eliminarea CASS pentru mame, veterani, invalizi sau personalul monahal - raport favorabil în Senat # Profit.ro
Comisiile pentru muncă și sănătate ale Senatului au dat raport favorabil pentru cele două propuneri legislative inițiate de PSD privind eliminarea obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului, veteranii și văduvele de război, invalizii, foștii deținuți politici, personalul monahal.
17:00
Rețelele sociale pot accelera prăbușirea unei bănci în situații de criză, avertizează BCE # Profit.ro
Rețelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbușirea unei bănci într-un moment de criză.
16:50
O firmă de dezvoltare parte a grupului de business-uri din sectorul energetic Eximprod pune în funcțiune un parc eolian cu putere instalată de 38,4 MW, în comuna Cudalbi, din județul Galați.
16:50
ANAF: Toți angajații sunt monitorizați din perspectiva eficienței și integrității. Nouă angajați au fost relocați "dintr-un mediu de lucru în care se înregistrau lipsa performanței și riscuri privind integritatea activitãții" # Profit.ro
Nouă funcționari din cadrul ANAF au fost relocați sau detașați temporar la alte structuri ale agenției, cu obiectivul monitorizãrii activitãții și performanței acestora în noile roluri, anunță ANAF. Decizia a fost luată de președintele ANAF, Adrian Nica, care precizează că a dispus monitorizarea tuturor angajaților.
16:20
BYD a depășit Tesla la nivel global chiar în luna în care a înregistrat scăderi ale vânzărilor iar americanii au crescut # Profit.ro
Producătorul chinez BYD a reușit să depășească Tesla în acest an, atât în trimestrul al treilea, cât și pe toate cele nouă luni, adică după trei trimestre, după cum reiese din datele celor două companii analizate de Profit.ro. Ironia sorții face ca succesul să fie unul amar: în septembrie și pe trimestrul 3, chinezii au încheiat în scădere, iar Tesla a reușit să obțină prima creștere din acest an.
16:00
Brandul chinezesc de mașini electrice Zeekr a confirmat că își extinde prezența în Europa de Sud-Est și intră astfel în România, Slovenia, Croația și Bulgaria.
15:50
OMV, Grup energetic austriac, intenționează să își multiplice de patru ori numărul de stații de încărcare a vehiculelor electrice din Europa Centrală, pe măsură ce automobilele pe baterie devin din ce în ce mai populare în regiune.
15:40
Investigația, dezvăluită inițial de publicația Politico, a fost încredințată unei unități de poliție specializate în criminalitate informatică.
Acum 8 ore
15:20
Comerțul ilegal cu animale a ajuns să fie o afacere de milioane de euro în România.
15:20
Școlile din București și Ilfov vor fi închise mâine, având în vedere codul roșu de inundații.
15:10
Wizz Air a anunțat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena. Decizia va fi aplicată din 24 octombrie 2025.
15:10
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt # Profit.ro
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea.
15:00
Autoritățile au primit 8 oferte pentru giratoriul suspendat de pe DN1, de la Predeal.
15:00
Lucian-Ovidiu Heiuș, vicepreședintele Curții de Conturi, a admis că instituția s-a confruntat cu anumite mentalități vechi în privința controlului financiar.
15:00
Un ciclon mediteranean trece acum în România, Aduce ploi foarte puternice și cantități importante de apă.
14:50
Stația de metrou Eroilor 1 a fost inundată. Apa a căzut din tavan pe peron.
14:50
Downdetector arată că rețeaua de socializare nu funcționează din jurul orei 10:30 în România.
14:50
Cercetătorii John Clarke, Michel H. Devoret și John M. Martinis au fost recompensați cu Premiul Nobel pentru Fizică pe anul 2025
14:00
Republica postelectorală Moldova: Război civil în opoziție, amenințări cu proteste și un nou front al serviciilor secrete # Profit.ro
Cele mai importante știri din 7 octombrie din Republica Moldova.
14:00
Fost ministru: Nu mulți vor să devină șefi ai unei Direcții de Sănătate Publică. Știți ce salariu au? # Profit.ro
Alexandru Rafila, fost ministru al Sănătății, spune că nu sunt multe persoane care să dorească să devină director al unei Direcții de Sănătate Publică, arătând că salariul este de maxim 7.000 de lei.
13:50
A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.
13:40
Noua strategie ”see now, buy now” (vezi acum, cumpără acum), aplicată primei colecții semnate de noul designer Demna, începe să dea rezultate promițătoare, potrivit datelor obținute de Reuters.
13:40
După succesul pe piața închirierilor, rentnbuy, platforma proptech care conectează direct chiriașii și proprietarii fără comisioane, extinde acum serviciile și lansează oficial segmentul de vânzări imobiliare
Acum 12 ore
13:20
Un restaurator a fost iradiat de acceleratorul de particule al Muzeului Luvru.
13:10
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat marți de BNR, a ajuns la 5,0916 lei, de la 5,0886 lei, înregistrat luni.
13:10
Fostă fabrică de tradiție a României, cu faliment răsunător, devine zonă rezidențială FOTO # Profit.ro
Fosta platformă industrială Solventul din Timișoara, cu istorie încă din 1869, va fi transformată în zonă rezidențială.
13:00
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de vreme severă emisă pentru București # Profit.ro
Având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantitati de precipitatii cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, compania Apa Nova, furnizorul de servicii de apă și canalizare pentru Municipiul București, a dispus creșterea numărul echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.
12:50
Contractul prin care Ministerul Mediului pune la dispoziția Gărzii Naționale de Mediu zeci de drone pe care să le folosească de urgență în acțiunile de control a fost semnat, anunță Ministrul Mediului.
12:50
Hidroelectrica și-a notificat o parte dintre clienți, deocamdată, că, începând cu 1 septembrie 2025, a intrat în vigoare noua valoare a tarifului reglementat pentru serviciile de sistem, aplicat de Transelectrica.
12:50
Producătorul francez de echipamente de încălzire Groupe Atlantic anunță numirea lui Florent Blain în funcția de Director General al fabricii din Ploiești, județul Prahova.
12:40
Grupul german Knauf va inaugura oficial fabrica din România, cea mai modernă fabrică de vată minerală de sticlă din Europa Centrală și de Est # Profit.ro
Producătorul german de materiale de construcții Knauf Group inaugurează oficial, în luna iunie, prin compania Knauf Insulation, fabrica de vată minerală de sticlă din Târnăveni, județul Mureș, prezentată drept cea mai modernă unitate de profil din Europa Centrală și de Est.
12:40
Domeniile Davidescu anunță o creștere de 24% a vânzărilor în primul semestru din 2025, deși începutul de an a fost marcat de provocări, precum creștere cu 10% a prețului la energie și o recoltă mai slabă, pe fond de secetă, în anul anterior.
12:30
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial pe Facebook și extinsă recent pe Google Ads și YouTube
