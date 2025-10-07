Google va plăti până la 30.000 de dolari pentru descoperirea vulnerabilităților AI-ului

16:20

Producătorul chinez BYD a reușit să depășească Tesla în acest an, atât în trimestrul al treilea, cât și pe toate cele nouă luni, adică după trei trimestre, după cum reiese din datele celor două companii analizate de Profit.ro. Ironia sorții face ca succesul să fie unul amar: în septembrie și pe trimestrul 3, chinezii au încheiat în scădere, iar Tesla a reușit să obțină prima creștere din acest an.