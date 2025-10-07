Cod Roșu în București: zonele predispuse riscului de inundații. Primarul Capitalei le cere locuitorilor să evite deplasările
Adevarul.ro, 7 octombrie 2025 21:00
Bucureștenii sunt sfătuiți să evite deplasările, mai ales în zonele aglomerate și în cele inundabile, în contextul codului roșu de ploi torențiale care va intra în vigoare în această seară, îndeamnă primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.
