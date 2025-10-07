Premiul Nobel pentru Fizică: Trei cercetători din SUA pun bazele calculatoarelor viitorului printr-un experiment revoluţionar. „Mecanica cuantică reprezintă fundaţia întregii tehnologii digitale”

Ziarul Financiar, 7 octombrie 2025 21:00

Premiul Nobel pentru Fizică: Trei cercetători din SUA pun bazele calculatoarelor viitorului printr-un experiment revoluţionar. „Mecanica cuantică reprezintă fundaţia întregii tehnologii digitale”

Dezvoltatorul de soluţii plastice tehnice Reinert Kunststofftechnik, achiziţionat la finalul anului 2019 de germanii de la CCBA Verwaltungs, a raportat pentru 2024 cu o cifră de afaceri de 177,3 mil. lei (35,6 mil. euro), în scădere cu 4,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 185,8 mil. lei (37,5 mil. euro),potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Jacobs Douwe Egberts Ro, filiala locală a grupului olandez JDE Peet’s, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 618 mil. lei (124,2 mil. euro), mai mare cu 6,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 580,8 mil. lei (117,4 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
Kiki & Iri 2011 SRL, un distribuitor de materiale de construcţii cu sediul în localitatea Moşniţa Veche, judeţul Timiş, una dintre primele firme tip SRL-D (create de debutanţi), fondată în 2013 de către antreprenorul Cristinel Irinoiu, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 45,3 mil. lei (9,1 mil. euro), în creştere cu 11,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 40,5 mil. lei (8,2 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Linde Gaz România, filiala locală a grupului industrial germano-american Linde Plc., a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,016 mld. lei (204,4 mil. euro), în scădere cu 6,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,087 mld. lei (219,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor. Linde Gaz România a realizat anul trecut un profit net de 294,1 mil. lei (59,1 mil. euro), mai mic cu 19,7% faţă de anul precedent, când furnizorul de gaze a obţinut un câştig net de 366,3 mil. lei (74 mil. euro), potrivit datelor publice. Compania a ajuns în 2024 la un număr mediu de 333 de angajaţi, cu 15 oameni mai puţin decât în 2023.
Prodalcom Botoşani, producătorul brandului de vodcă Voronskaya, deţinut de trei antreprenori români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 30,4 mil. lei (6,1 mil. euro), în creştere cu aproximativ 8,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 28 mil. lei (5,6 mil. euro).
Producătorul de betoane Readymix România a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 150,8 mil. lei (30,3 mil. euro), în creştere cu 3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 146,3 mil. lei (29,6 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Într-o perioadă în care românii au tendinţa de a vedea doar partea goală a paharului, câţiva tineri au ales să se unească într-o asociaţie şi să readucă echilibrul, dar şi să reamintească faptul că există numeroase motive pentru care merită să avem încredere în România.
Într-un an 2025 marcat de incertitudine, de dobânzi ridicate în continuare, de majorări de taxe şi de un consum mai prudent, piaţa de M&A din România a crescut în volum, dar a scăzut în valoare comparativ cu anul anterior. E vorba de primele nouă luni din fiecare an.
Educaţia rămâne instrumentul fundamental prin care societăţile pot influenţa dezvoltarea şi direcţia generaţiilor viitoare, chiar dacă schimbările se vor resimţi abia după câteva decenii, subliniază profesorul Ferre Laevers, specialist în psihologie şi ştiinţele educaţiei la Universitatea Regală din Leuven, Belgia.
În primele opt luni din 2025, în România au fost înregistrate 4.561 de insolvenţe, cu 2% mai puţine decât în aceeaşi perioadă - ianuarie-august - din anul anterior. Mai mult, numărul compa­niilor de impact – cele cu acti­ve de peste un milion de euro – care au intrat în inca­pacitate de plată s-a redus de la 95 la 78.
Cătălin Moga a transformat tradiţia familiei din oierit într-o afacere: pe lângă oi, a investit în 60 de măgăriţe şi 40 de vaci de carne. Laptele de măgăriţă din Ciolt se vinde cu 100 lei/litru
Tranzacţia prin care grupul maghiar Bonafarm, cunoscut pe plan local pentru brandul de lactate Sole-Mizo, ar urma să preia afacerea din România a producătorului Napolact se ridică la 76 de milioane de dolari, conform companiei de consultanţă EY, care a făcut un clasament al tranzacţiilor din prima parte a anului. Ca valoare, tranzacţia din sectorul lactatelor se află pe locul trei în perioada amintită.
Metropolitan Life, una dintre cele mai mari companii de asigurări active pe zona asigurărilor de viaţă, plănuieşte alocarea unui buget de 3 mil. euro pentru investiţii în soluţii pentru structura IT, în timp ce planurile privind evoluţia companiei rămân de creştere sustenabilă şi de diversificare a portofoliului. Carmina Dragomir, CEO al Metropolitan Life a spus în cadrul unui interviu pentru ZF că asigurătorul deja lucrează la produse noi, după ce targetul de anul trecut, odată cu lansarea a două tipuri de asigurări de viaţă, a fost deja depăşit, respectiv vânzarea a 4.000 de poliţe anul acesta.
Primarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, spune că autorităţile din Bucureşti înclină pentru a închide şcolile miercuri în perioada în care este activ codul roşu de ploi. „Credem că există riscul ca oraşul să fie paralizat”, spune primarul general interimar.
Analizăm în acest moment varianta sistemului hibrid pentru zilele cu vreme severă, anunţă prefectul Capitalei, Andrei Nistor, despre codul roşu de ploi torenţiale din Capitală
