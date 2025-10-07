Moscova răspunde la înghețarea activelor sale din Occident prin naționalizări și confiscării ale companiilor străine de pe teritoriul său
Economica.net, 7 octombrie 2025 22:20
Kremlinul a confirmat marţi că răspunde sancţiunilor şi îngheţării activelor Rusiei în Occident prin confiscări şi naţionalizări ale companiilor şi activelor cetăţenilor străini de pe teritoriul rus, relatează agenţia EFE, tranmsite Agerpres.
Seceta, grindina, furtunile și înghețul au calamitat anul acesta peste 44.500 de hecatre cultivate cu porumb și peste 51.500 de hectare pe care fermierii au plantat floarea-soarelui.
Cum se vede boom-ul imobiliar din București în datele de la metrou. Efectul blocurilor lui Negoiță și deschiderea stației Tudor Arghezi
Traficul la metrou pentru primele șase luni din acest an a crescut ușor, cu 2%, la 78,8 milioane de validări. Deși la majoritatea stațiilor de metrou traficul a fost în scădere în prima jumătate a acestui an față de aceeași perioadă a anului trecut, în anumite zone traficul s-a dublat și a susținut creșterea generală.
Restart Energy anunță că Tribunalul Timiș a decis omologarea planului de restructurare a companiei
Conducerea Restart Energy One S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București că irin sentința civilă nr. 958/2025, pronunțată la data de 06.10.2025 în dosarul nr. 1684/30/2025, Tribunalul Timiș a dispus omologarea Planului de restructurare al Restart Energy One SA, în forma sa modificată la 11.09.2025.
Moscova răspunde la înghețarea activelor sale din Occident prin naționalizări și confiscării ale companiilor străine de pe teritoriul său
Epson lansează un nou program circular de leasing în parteneriat cu BNP Paribas Leasing Solutions
Epson a anunțat astăzi un nou model de afaceri strategic conceput pentru a face tehnologia sa mai accesibilă pentru marile organizații corporative și din sectorul public, promovându-și în același timp angajamentele de sustenabilitate. În parteneriat cu BNP Paribas Leasing Solutions, lider european în finanțarea echipamentelor, Epson va introduce un program cuprinzător de leasing care acoperă întregul său portofoliu de produse.
Bursa de la București a închis în scădere pe majoritatea indicilor ședința de tranzacționare de marți
Bursa de Valori Bucureşti a închis marţi în scădere pe majoritatea indicilor, cu un rulaj de 129,32 de milioane de lei (25,39 de milioane de euro).
Directorul Agenţiei Federale de Transport Aerian din Rusia (Rosaviatsiya), Dmitri Yadrov, a anunţat marţi că în următorii ani ar putea fi retrase din serviciu un număr de 339 de aeronave şi 200 de elicoptere, informează agenția spaniolă de presă EFE, relatează Agerpres.
Florin Barbu: Ne dorim o Politică Agricolă Comună clară, echitabilă şi cu un buget cel puţin la nivelul actualei perioade de programare
România nu va accepta propunerea Comisiei Europene privind viitoarea PAC, dacă aceasta nu răspunde nevoilor reale ale producătorilor şi fermierilor noştri, a anunţat marţi ministrul Agriculturii, Florin Barbu, relatează Agerpres.
Grup Șerban Holding anunță finalizarea construirii unei ferme noi de găini ouătoare și lansarea unui nou brand de ouă
Conducerea Grup Șerban Holding S.A. informează investitorii și acționarii de la Bursa de Valori București cu privire la finalizarea lucrărilor aferente proiectului de construire a unei ferme moderne pentru creșterea găinilor ouătoare la sol, localizată în extravilanul satului Scurta, comună Orbeni, județul Bacău, pe un teren cu o suprafață totală de 54.794 mp.
HBO Max a început să își anunțe clienții despre o modificare a termenilor și condițiilor de utilizare a platformei de streaming, dar și despre o actualizare a dispozitivelor și sistemelor de operare pe care poate fi vizionat conținutul său începând cu 6 noiembrie.
Black Friday 2025 la Flanco: un milion de produse la reducere. Când începe și cum arăta campania din acest an
Retailerul electroIT Flanco Smart Discounter, numărul doi pe piața de profil după cifra de afaceri și singurul jucător care s-a poziționat pe segmentul de smart-discounter, va organiza și în acest an o campanie de reduceri de prețuri cu ocazia Black Friday, evenimentul de shopping al anului.
XXXLutz, al doilea mare retailer de mobilă din lume, angajează la primul său magazin Momax din Capitală, situat în locul Casa Rusu
Grupul austriac XXXLutz a deschis recent primul său magazin de mobilă Momax din Bucureşti, unde face angajări, arată anunţul de recrutare consultat de Economica.net. Primul magazin Momax din Capitală e situat în Vitantis Shopping Center, în locul celui deţinut de Rus Savitar - Casa Rusu.
Noi contre între Radu Miruță și conducerea SALROM. După ce ministrul Economiei a acuzat compania că a plătit 1 milion de lei pentru un film comercial de 30 de secunde, societatea vine cu explicații și-l acuză de minciună
Societatea Națională a Sării a transmis astăzi un comunicat de presă în care reacționează la acuzele aduse de ministrul Economiei, Radu Miruță, referitor la faptul că ar fi plătit 1 milion de lei pentru un clip publicitar de 30 de secunde.
Chery România anunță participarea sa la Salonul Auto București 2025 și va aduce în fața publicului gama completă de SUV-uri TIGGO, oferind astfel publicului ocazia să descopere cele mai noi modele disponibile pe piața locală.
AFIR: Beneficiarii Schemei de energie pot achiziţiona acum echipamentele pentru care au primit finanţare direct din baza de date a instituției
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a introdus o nouă simplificare a procedurilor de lucru prin actualizarea Ghidului Bazei de date cu preţuri de referinţă a AFIR (BDPR) care permite utilizarea acestei baze de date şi pentru evaluarea proiectelor finanţate prin alte fonduri europene şi naţionale, nu doar pentru finanţările acordate prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), relatează Agerpres.
Anunț de la Hidroelectrica pentru toți clienții. Compania vine cu clarificări referitoare la scumpirea facturilor
Hidroelectrica a transmis astăzi un comunicat de presă în care vine cu clarificări referitoare la prețul energiei electrice pe care-l practică pentru consumatorii casnici, pentru corecta informare a publicului și a clinților săi.
Primarul Stelian Bujduveanu îi îndeamnă pe bucureșteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele inundabile. Mâine e cod roșu de ploi torențiale în Capitală
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, îi îndeamnă pe bucureşteni să evite miercuri deplasările, mai ales în zonele aglomerate şi în cele inundabile, în contextul codului roşu de ploi torenţiale, transmite Agerpres.
Șeful ANAF a dispus modificarea raportului de serviciu a nouă funcţionari publici, prin detaşare şi relocare temporară
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală (ANAF), Adrian Nica, a dispus modificarea raportului de serviciu a nouă funcţionari publici, prin detaşare şi relocare temporară între structurile agenţiei, cu obiectivul monitorizării activităţii şi performanţei acestora în noile roluri, potrivit unui comunicat al instituţiei.
Apa Nova mobilizează echipe extinse în teren, ca urmare a avertizării de Cod roșu de ploi emisă pentru Municipiul București
Compania Apa Nova a anunțat astăzi că, având în vedere avertizarea meteorologică emisă de Administrația Națională de Meteorologie pentru intervalul 7-8.10.2025 și instituirea Codului Roșu de vreme severă pentru Municipiul București, în urma căruia sunt anunțate ploi abundente, cu cantități de precipitații cumulate estimate de peste 100 l/mp și rafale de vânt de 50–70 km/h, a dispus creșterea numărului echipelor operaționale și a echipamentelor de intervenție.
Schimbare în conducerea Groupe Atlantic România. Florent Blain a fost numit în funcția de director general al fabricii din Ploiești
Groupe Atlantic, lider global de origine franceză în industria HVAC (încălzire, ventilație și aer condiționat), anunță numirea lui Florent Blain în funcția de director general al fabricii din Ploiești.
Analiză RisCo.ro: Insolvențele în luna septembrie 2025 la nivelul lunii anterioare. Situația alarmantă în mai multe județe
Peste 900 de dosare de insolvenţă în luna Septembrie 2025. Insolvențele continuă să fie în ușoară creștere în județe importante din țară, respectiv de 4% față de luna anterioară.
VIDEO Autostrada Bucureștiului A0: UMB, contra furtunii dezlănțuite în zona Lacului Cernica
Constructorul român UMB este nevoit să ia măsuri urgente de punere în siguranță a șantierului de pe Autostrada Bucureștiului A0 din zona Lacului Cernica, din cauza precipitațiilor abundente care afectează marți inclusiv Capitala. Pasionații de infrastructură au postat imagini dramatice cu acțiunile muncitorilor, în contextul creșterii nivelului apei.
Top acțiuni în T3. Investitorii individuali susțin CoreWeave și Oracle în contextul boom-ului AI în cloud
Investitorii individuali s-au înghesuit să cumpere acțiuni CoreWeave și Oracle în trimestrul al treilea, pe măsură ce companiile au încheiat parteneriate importante pentru a furniza infrastructura cloud necesară stimulării boom-ul AI, potrivit celor mai recente date trimestriale ale platformei de tranzacționare și investiții eToro.
OMC și-a revizuit semnificativ în jos estimările privind evoluția comerțului global în 2026, dar și-a crescut estimările pentru anul acesta
Organizaţia Mondială a Comerţului (OMC) şi-a revizuit, marţi, în mod semnificativ, estimările privind evoluţia comerţului mondial în 2026, citând impactul amânat al tarifelor vamale introduse de preşedintele SUA, Donald Trump, informează Reuters şi AFP, transmite Agerpres.
VIDEO Autostrada A13 Sibiu – Făgăraș: Lucrările la cel mai avansat lot au ajuns la 23%
Constructorul turc de pe lotul 3 al Autostrăzii A13 Sibiu – Făgăraș înaintează rapid, cu toate că vremea din ultima perioadă nu a fost chiar potrivită pentru lucrări, anunță marți Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov.
Şcoli închise în Bucureşti şi alte judeţe, după ce a fost anunţat Cod roşu. Anunţ oficial
De marți seara, ora 21.00, ANM a emis cod roșu pentru Constanța, Călărași, Ialomița, Giurgiu, Ilfov și municipiul București. În Constanța și, recent, Ialomița, Călărași, Giurgiu și București s-a anunțat că școlile vor fi miercuri închise ca urmare a avertizărilor de vreme severă.
SEEAG a anunțat intrarea mărcii Zeekr în România. Primele modele disponibile vor fi Zeekr 7x, Zeekr 001 și Zeekr X.
Băncile pot fi prăbuşite, într-un moment de criză, cu ajutorul rețelelor sociale – avertisment BCE
Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că reţelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbuşirea unei bănci într-un moment de criză, aşa cum s-a întâmplat cu Silicon Valley Bank în 2023, şi, prin urmare, monitorizarea acestor reţele sociale ar trebui să facă parte din managementul riscurilor unei bănci, transmite EFE.
Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care Alpha Medical intenţionează să preia Sante International şi Intermedica International.
Şologon, MTI: Pe rutier ne putem lăuda cu 1.280 km de autostradă şi drumuri rapide; avem în lucru peste 800 km şi în proiectare 500 km
România se poate lăuda în prezent cu 1.280 de kilometri de autostradă şi drumuri rapide, fiind în lucru peste 800 de kilometri, iar în stadiul de proiectare încă 500 de kilometri, a afirmat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Cristian Şologon, la deschiderea oficială a Salonului Auto Bucureşti & Accesorii 2025, scrie Agerpres.
Compania aeriană Wizz Air a anunţat că va suspenda zborurile pe ruta Sibiu - Viena începând cu data de 24 octombrie 2025, ca urmare a procesului treptat de închidere a bazei sale din capitala Austriei, au precizat marţi pentru AGERPRES, reprezentanţii companiei aeriene.
Întrunire a coaliţiei de guvernare pe tema pachetului 3 de măsuri; reforma administraţiei publice, pe agendă
Liderii coaliţiei de guvernare s-au reunit, marţi după-amiază, la Palatul Victoria, într-o şedinţă în care ar urma să se decidă asupra măsurilor privind administraţia publică locală şi centrală, scrie Agerpres.
Fenechiu spune că nu există riscul ca Bolojan să se retragă după decizia CCR privind pensiile magistraţilor
Liderul senatorilor PNL, Daniel Fenechiu, a declarat marţi că nu există riscul ca premierul Ilie Bolojan să se retragă din funcţie după decizia Curţii Constituţionale privind pensiile magistraţilor, menţionând că o eventuală soluţie de admitere de către CCR a sesizării ar putea viza doar aspecte punctuale, nu integralitatea proiectului.
Parlamentul European a respins cererea Ungariei de ridicare a imunităţii opozantului Peter Magyar şi a activistei Ilaria Salis
Parlamentul European a respins marţi în cadrul a două voturi în plen ridicarea imunităţii a doi eurodeputaţi, respectiv liderul opoziţiei ungare Peter Magyar şi activista italiană Ilaria Salis, refuzând astfel solicitarea Ungariei, unde cei doi sunt investigaţi în dosare fără legătură între ele, relatează agenţia EFE, scrie Agerpres.
Judeţul Constanţa găzduieşte cea mai mare investiţie kazahă din România, realizată de compania KazMunayGas, ceea ce demonstrează încrederea pe care partenerii noştri din Asia Centrală o au în potenţialul acestei regiuni, susţine preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban.
Miliardarul populist ceh Andrej Babis, al cărui partid ANO a câştigat recentele alegeri parlamentare, dar fără a obţine majoritatea, a afirmat marţi că negociază un guvern în care ar putea intra şi miniştri nominalizaţi de partide de orientare eurosceptică şi de extremă dreapta, transmite Reuters, potrivit Agerpres.
OMV vrea să ajungă la o reţea de 5.000 de staţii de încărcare a automobilelor electrice în Europa Centrală
Grupul energetic austriac OMV intenţionează să îşi multiplice de patru ori numărul de staţii de încărcare a vehiculelor electrice din Europa Centrală, pe măsură ce automobilele pe baterie devin din ce în ce mai populare în regiune, transmite Bloomberg, potrivit Agerpres.
Câți kilometri de autostradă și drumuri expres are România în lucru – date oficiale Ministerul Transporturilor
România se poate lăuda în prezent cu 1.280 de kilometri de autostradă şi drumuri rapide, fiind în lucru peste 800 de kilometri, iar în stadiul de proiectare încă 500 de kilometri, a afirmat, marţi, secretarul de stat în Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii Cristian Şologon, la deschiderea oficială a Salonului Auto Bucureşti & Accesorii 2025.
Firmele israeliene din domeniul apărării nu vor fi primite la Salonul Aeronautic din Dubai, au anunţat marţi organizatorii, conform AFP, scrie Agerpres.
Risc de recesiune – „România joacă la zero". Alertă pentru economia ţării noastre (CFA România)
Anul viitor ar putea fi unul dificil pentru România, din punct de vedere macroeconomic, în care economia ar putea înregistra o creştere uşoară, de 0,5%, susţine Adrian Codirlaşu, preşedintele CFA România.
Rusia aşteaptă clarificări de la SUA cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk către Ucraina
Rusia a afirmat marţi că aşteaptă clarificări din partea Statelor Unite cu privire la posibila furnizare de rachete Tomahawk către Ucraina, notând că astfel de arme ar putea transporta teoretic focoase nucleare, a consemnat Reuters, scrie Agerpres.
Doi miliardari din Marea Britanie transformă fabrica Solventul din Timișoara în turnuri cu apartamente
Reuben Brothers, deținută de frații miliardari David și Simon Reuben, unul dintre cei mai importanți investitori imobiliari internaționali, încep dezvoltarea unui proiect imobiliar mixt în locul unei foste fabrici din Timișoara.
Philip Morris România: investiții strategice pentru dezvoltarea socio-economică a țării. Compania generează 1,27 miliarde RON valoare adăugată directă în economia țării
Philip Morris România și Strategic Thinking Group au făcut public studiul „Impactul economic al Philip Morris International în România – Contribuția Philip Morris International la crearea de valoare și dezvoltarea durabilă în România”. Acesta este al doilea studiu de acest tip realizat de Strategic Thinking Group pentru Philip Morris România, după ce primul s-a concentrat pe activitatea economică și impactul acesteia în anul 2021.
Huawei aduce în centrul atenției soluțiile bazate pe scenarii la evenimentul său Europe Enterprise Roadshow 2025
De la stocare pregătită pentru inteligență artificială la rețele inteligente de campus: Huawei subliniază soluțiile axate pe aplicații ca temă centrală pentru transformarea digitală și inteligentă a industriilor din Europa.
Ministrul de externe afgan, Amir Khan Muttaqi, l-a informat marţi pe omologul său rus, Serghei Lavrov, că Afganistanul nu va permite desfăşurarea de baze militare străine pe teritoriul său, transmite EFE, scrie Agerpres.
Curtea de Conturi a trecut printr-un amplu proces de transformare şi nu mai face control financiar, ci numai audit, de vreo doi ani, a declarat marţi Lucian-Ovidiu Heiuş, vicepreşedinte al Curţii de Conturi (CC) a României, la deschiderea primei ediţii a Smart City Highlights, o iniţiativă a Universităţii Politehnica Bucureşti.
14:20
Premierul spaniol condamnă „terorismul sub toate formele sale" şi cere sfârşitul „genocidului" în Gaza
Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a condamnat marţi "terorismul sub toate formele sale" cu prilejul împlinirii a doi ani de la atacurile comise de Hamas la 7 octombrie 2023 în Israel şi i-a cerut premierului israelian Benjamin Netanyahu "să pună capăt genocidului poporului palestinian", relatează AFP, scrie Agerpres.
Românii de la Parapet au construit încă un parc fotovoltaic de 40 MW în Germania. Urmează alte două
Parapet, companie specializată în servicii EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, împreună cu Kreutzpointner Energy, furnizor de servicii de inginerie electrică, anunță finalizarea unei centrale fotovoltaice de 40 MWp situată în apropiere de Friedland, landul Saxonia, Germania.
Bătălia giganţilor aeronautici. Airbus A320 a detronat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion din istorie
Constructorul aeronautic european Airbus a depăşit marţi o importantă barieră comercială, în condiţiile în care familia sa de avioane A320 a devansat Boeing 737 din postura de cel mai vândut avion de linie din istorie, transmite Reuters.
