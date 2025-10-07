Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”
7 octombrie 2025
Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a admis, marți seară, că negocierile comerciale cu Guvernul Canadei sunt ”complicate”, exprimând însă speranța că ambele părți vor fi ”foarte mulțumite” de acordul final. Donald Trump l-a primit la Casa Albă pe premierul Canadei, Mark Carney. Președintele SUA s-a declarat nemulțumit de activitățile producătorilor auto canadieni. ”Statele Unite sunt […]
Produsul banal care are întrebuințări surprinzătoare. Ce poți să cureți cu detergentul de rufe
Deși a fost creat pentru un scop precis, detergentul de rufe s-a dovedit a fi foarte versatil decât ar părea la prima vedere. Potrivit companiei Busy Mom Cleaning din Florida, „majoritatea oamenilor cred că detergentul de rufe este doar pentru mașina de spălat, dar o cantitate mică, diluată, poate fi un adevărat salvator”. Cu proprietăți […]
Adrian Severin: „Războiul tulbură afacerile. Bursele vor reacționa pozitiv când se va discuta despre PACE"
Într-o ediție transmisă live de Gândul, Adrian Severin a analizat schimbările geopolitice și efectele lor asupra economiei europene. Discuția a pornit de la rețelele de influență formate în ultimele două decenii și a ajuns la impactul războiului din Ucraina. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Adrian Severin: „Păi dacă n-a fost valid, înseamnă că […]
Adrian Severin: „România este o oligarhie. Am asistat la schimbarea regimului de guvernare al țării"
În ediția din 7 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show, fostul ministru de Externe Adrian Severin a declarat că România traversează o perioadă de „dezordine constituțională”, în care instituțiile statului nu ar mai funcționa conform principiilor prevăzute în Constituție. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show. „Suntem într-o situație de dezordine constituțională, de suspendare […]
ȘEFUL secției de Psihiatrie a Spitalului Roman ar fi fost prins drogat și băut la volan. Acesta ar fi reținut de Poliție
Polițiștii au reținut un bărbat în vârstă de 44 de ani, din municipiul Roman, care s-a urcat la volan, după ce rezultatele de laborator au confirmat că, în urmă cu câteva zile, se urcase la volan, deși consumase alcool și droguri, a informat, marţi, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Neamț. Potrivit surselor G4Media, individul ar […]
Românii s-au înghesuit în supermarketuri pentru a-și face PROVIZII din cauza Ciclonului Barbara
De când au apărut primele știri despre Ciclonul Barbara care lovește Europa, iar telefoanele au fost înroșite de avertizările RO-ALERT privind Codul Roșu de furtună, românii au dat năvală în magazinele alimentare și în supermarketuri. Între timp, în localitățile unde riscul de inundații este crescut, localnicii și autoritățile s-au înarmat cu lopeți și s-au mobilizat […]
Marius Tucă Show începe miercuri, 8 octombrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitat: Liviu Dragnea
Invitatul zilei este Liviu Dragnea, fost premier al României. Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și pe canalul de YouTube Gandul. ”Tineți aproape!”
Ministrul Transporturilor anunță că structurile sunt pregătire să facă față situației meteorologice
Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor, a anunțat că toate structurile subordonate sunt pregătire să intervină în orice moment, având în vedere situația meteorologică care a fost emisă. Totodată el a recomandat cetățenilor să respecte recomandările. După ce meteorologii au emis cod roșu de ploi în vigoare din această seară de la ora 21, până miercuri la […]
Românii s-au înghesuit în supermarkete pentru a-și face PROVIZII din cauza Ciclonului Barbara. Bătrână: „Mi-am luat legume, carne, fructe, de toate"
De când au apărut primele știri despre Ciclonul Barbara care lovește Europa, iar telefoanele au fost înroșite de avertizările RO-ALERT privind Codul Roșu de furtună, românii au dat năvală în magazinele alimentare și în supermarketuri. Între timp, în localitățile unde riscul de inundații este crescut, localnicii și autoritățile s-au înarmat cu lopeți și s-au mobilizat […]
Inteligența artificială a sfătuit-o pe o femeie să divorțeze. Ea și soțul ei au ajuns în fața instanței din Iași
Un cuplu din Iași a ajuns în instanță. Soția a depus la judecătorie actele de divorț, la recomandarea unui chat care funcționează cu inteligență artificială. Cei doi parteneri au și trei copii, iar acum au apelat la un specialist în terapie de cuplu pentru a își salva relația. Înainte să depună actele, femeia din Iași […]
Cristela, revoltată de „linșajul mediatic" la care e supus preotul care l-a întâmpinat pe Călin Georgescu: „Și-a făcut datoria"
Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a comentat la Realitatea Plus, momentul în care un părinte de la Biserica din Buftea ar fi tras clopotele, atunci când fostul candidat a fost la sediul Poliției pentru semnarea controlului judiciar. ‘Știu că natură umană este plină de slăbiciuni și neputință . Am învățat de la sfinții părinți […]
Cristela sare în apărarea lui GEORGESCU: „Un om nevinovat căruia nu i se dă dreptul de a se apăra în timp ce acuzat public"
Cristela Georgescu, soția lui Călin Georgescu, a vorbit, în cadrul unei intervenții la Realitatea Plus, despre acuzațiile aduse la adresa fostului prezidențiabil. „Această durere nu o dorim nici eu, nici Calin celor care fac atâta nedreptate unui om nevinovat. Nu i se dă nici măcar dreptul de a se apară în timp ce e acuzat […]
Factura la energie în 2025 – Partea a II-a: Să ai un TV smart în România este lux. Cât vei avea de plătit dacă lași televizorul pornit toată ziua
Să ai TV smart în România pe durata guvernării lui Ilie Bolojan ar putea deveni un lux din cauza creșterii prețurilor la energie electrică. Televizorul nu mai este doar un dispozitiv pentru vizionat emisiuni de pe tradiționalele canale TV prin cablu, ci un adevărat centru multimedia”. Românii îl folosesc pentru a viziona filme și seriale […]
Kim Jong-Un l-a felicitat pe VLADIMIR PUTIN cu ocazia zilei sale de naștere/ Coreea de Nord va consolida cooperarea cu Rusia
Președintele nord-coreean, Kim Jong-Un, a declarat că alianța cu Rusia va continua să se dezvolte, într-o scrisoare adresată omologului său rus, Vladimir Putin, în care îl felicită cu ocazia zilei sale de naștere. „Nu mă îndoiesc că relațiile de alianță dintre cele două țări vor continua invariabil în viitor, datorită relațiilor calde de prietenie și […]
Trump le-a transmis familiilor ostaticilor din Gaza că se ROAGĂ ca războiul să se încheie în curând: "Alternativa nu e de dorit"
Președintele american Donald Trump a mulțumit Forumului Familiilor Ostaticilor și Dispăruților pentru nominalizarea sa pentru Premiul Nobel pentru Pace. Trump, în scrisoarea sa, spune că de la masacrul din 7 octombrie 2023, „a fost dedicat returnării tuturor ostaticilor acasă și să asigure distrugerea totală a Hamas, astfel încât aceste acte oribile să nu se repete […]
MApN anunță un nou exercițiu de MOBILIZARE în București și Ilfov. Toți rezerviștii au fost chemați la datorie
Ministerul Apărării Naționale a anunțat că, în perioada 12–20 octombrie, va organiza exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, în municipiul București și județul Ilfov. Activitatea este condusă de MApN în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul […]
Judecătorii din Cluj-Napoca au avut parte de un caz inedit: un bărbat a cerut custoria câinelui pe care l-a dat spre adopție în urmă cu mai mulți ani
Judecătorii din Cluj-Napoca s-au confruntat cu un caz juridic neobișnuit. Un bărbat a cerut custodia câinelui său, pe care îl dăduse spre adopție în urmă cu mai mulți ani. Fostul proprietar susține că animalul, în vârstă de 11 ani, este grav bolnav și nu primește îngrijirile de care are nevoie. Bărbatul a adoptat patrupedul în […]
Simbol, identitate, testament. Imagini copleșitoare din Catedrala Mântuirii Neamului înainte de SFINȚIRE
Catedrala Mântuirii Neamului a devenit, în ultimii ani, un simbol al identității spirituale românești. Totodată, impunătoarea construcție atrage privirile prin dimensiunile sale monumentale și picturile unicat în lume. Catedrala Mântuirii Neamului este cea mai mare biserică din România și cea mai înaltă și mai mare clădire de biserică ortodoxă ca volum și suprafață din lume. […]
Consilierul lui Nicusor Dan pe politică externă Valentin Naumescu îl jignește pe Trump: Este incult! Declarația făcută în urmă cu niște ani
Valentin Naumescu, fost diplomat și proaspăt consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, a făcut o serie de afirmații controversate la adresa lui Donald Trump, în perioada primului său mandat, ca președinte al Statelor Unite. Valentin Naumescu, diplomat de profesie, a comentat în 2017, poziția lui Donald Trump față de NATO. Liderul de la Casa Albă […]
Factura la ENERGIE în 2025, în România lui Bolojan – Partea I: Costurile pe care trebuie să le achite un român pentru a încărca zilnic un iPhone 17
Pe măsură ce prețurile la electricitate cresc din cauza majorării TVA impusă de Guvernul condus de premierul Ilie Bolojan, pentru români, chiar și dispozitivele mici ar putea deveni o povară pentru buget, alături de frigiderele, aspiratoarele și mașinile de spălat care sunt mari consumatoare de energie electrică. În România guvernată de premierul liberal Bolojan, consumatorul […]
Recomandări pentru ȘOFERI, în timpul ploilor torențiale. Sfaturile Brigăzii Rutiere pot salva vieți
Experții ANM au emis avertizări de cod roșu, de ploi torențiale, valabile de marți, ora 21.00, până joi, ora 15.00. în contextul ciclonului Barbara care traversează România. Brigada Rutieră atrage atenția șoferilor să țină cont de o serie de recomandări, pentru a evitat accidentele. Autoritățile recomandă ca pe durata codului roșu de ploi torențiale să […]
Ce tradiții trebuie să respecți de Sfânta Parascheva pentru a face rugăciunile mai puternice. Ce se oferă de pomană și ce se mănâncă
Pe data de 14 octombrie anual, credincioșii din întreaga țară o sărbătoresc pe Sfânta Parascheva, ocrotitoarea Moldovei și una dintre cele mai iubite sfinte din calendarul ortodox. Supranumită „Sfânta care face minuni”, Parascheva este simbolul bunătății, al curățeniei sufletești și al milosteniei. În ziua de 14 octombrie puterea divină, tradițiile și obiceiurile populare capătă o […]
Gigi Becali, „consultant" pentru Universitatea Craiova. „Băi, taci din gură, acum vorbesc eu"
Gigi Becali spune că la Universitatea Craiova patronul Mihai Rotaru nu se bagă în decizii tactice, așa cum se întâmplă la FCSB. Mirel Rădoi e antrenorul care a dus echipa olteană într-o competiție europeană după mulți ani de pauză, oltenii jucând în Conference League. FCSB a învins recent Universitatea Craiova, 1-0, formația din Bănie fiind […]
Ce au pățit doi tineri care își renovau baia. Sperietură groaznică atunci când au dat jos oglinda
Descoperirea șocantă pe care au făcut-o doi tineri din Canada. Cuplul a fost luat prin surprindere atunci când renovau locuința. Ce părea o simplă modernizare a băii s-a transformat într-o experiență groaznică când, în spatele oglinzii, au făcut o descoperire demnă de filmele de groază. Deși clasicele probleme pe care le pot găsi în baie […]
Câștigătorului NOBEL pentru medicină nu-i pasă de premiu. A plecat departe de civilizație și e de necontactat
Câștigătorul de anul acesta al Premiului pentru Fiziologie sau Medicină este Fred Ramsdell, însă Comitetul nu l-a putut contacta, deoarece acesta „trăiește o viață mai bună, departe de civilizație”. Comitetul de decernarea a Premiului Nobel pentru Fiziologie sau Medicină nu l-a putut contacta pe câștigătorul de anul acesta, Fred Ramsdell. Co-fondatorul laboratorului Sonoma Biotherapeutics, unde lucrează […]
UPDATE: 70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron. Le Figaro publică datele DEZASTRULUI din Franța
Potrivit celui mai recent sondaj, 70% dintre francezi cer demisia președintelui Emmanuel Macron, în contextul în care criza politică de la Paris se amplifică pe fondul demisiei premierului Sébastien Lecornu. Potrivit unui sondaj Odoxa-BackBone Consulting pentru Le Figaro, majoritatea francezilor îl consideră pe Emmanuel Macron principalul responsabil pentru impasul guvernamental. La câteva ore după demisia […]
Aurul atinge un MAXIM istoric de 141 de dolari pe gram. Avertismentul celei mai mari bănci din SUA: „Trendul ascendent se epuizează"
Aurul a atins pentru prima pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, (aproximativ 141 de dolari pe gram) în contextul slăbirii dolarului american, al tensiunilor geopolitice, dar și al incertitudinii în plan economic și al inflaţiei persistente, relatează CNBC. Contractele futures pe aur se tranzacţionau la 4.005,80 dolari uncia, aproximativ […]
Seulul cere intervenția Beijingului în planul DENUCLEARIZĂRII Phenianului/ Xi ar putea efectua o vizită în Coreea de Sud cu ocazia summitului APEC
Ministrul sud-coreean de Externe, Cho Hyun, a discutat, marți, cu omologul său chinez, Wang Yi, cu privire le consolidarea relațiilor bilaterale prin intermediul viitorului summit al Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC). Cho Hyun și Wang Yi au făcut acest anunț în urma unei discuții telefonice, înainte de summitul APEC de două zile, care urmează să se […]
70% dintre francezi îl vor DEMIS pe Macron
O regulă de circulație din satul elvețian Birsfelden dă mari bătăi de cap șoferilor
Autoritățile regionale din Rusia sporesc masiv BONUSURILE oferite la înrolare, pentru a atrage recruți care să lupte în Ucraina
Mai multe regiuni din Rusia au anunțat în ultimele zile că vor crește chiar și de patru ori bonusurile oferite la înrolare, în încercarea de a crește numărul de recruți pentru conflictul din Ucraina. Aceasta, în contextul în care analiștii spun că campaniile de recrutare „ideologice” nu mai sunt suficiente pentru a motiva oamenii să […]
Un prelungitor reprezintă soluția la îndemâna oricui atunci când prizele din casă sunt insuficiente
Oana Țoiu a fost dată în judecată Ion Ceban. Ce sumă astronomică cere primarul Chișinăului drept despăgubiri
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a dat-o în judecată, luna trecută, la Tribunalul București, pe Oana Țoiu, ministrul de Externe al României. În acțiunea, consultată de G4Media.ro, reclamantul îi cere lui Țoiu daune morale de 1 leu, să înceteze orice acte de defăimare la adresa sa și, în cazul în care va câștiga procesul, pârâta sa publice […]
Palatul Regal din Amsterdam a fost vandalizat în culorile Palestinei și mâzgălit cu mesaje anti-Israel
Palatul Regal din Amsterdam, situat în Piaţa Dam din centrul oraşului, a fost descoperit marţi dimineaţă vandalizat cu vopsea roşie, verde și neagră şi având scris pe faţadă un mesaj anti-Israel („Fuck Israel”), o acţiune revendicată de un grup activist împotriva ocupaţiei Palestinei denumit „Palestine Action NL”, pe care primăriţa Amsterdamului a descris-o drept „scandaloasă […]
Cătălin Drulă se plânge că nu există stații de autobuz sub care bucureștenii să se ascundă de ploaie. Culmea, Drulă este candidatul susținut de Nicușor Dan, cel care a condus Bucureștiul 5 ani
Omul cu ranga, cum este supranumit fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, a devenit brusc interesat de situația bucureștenilor afectați de codul roșu de ploaie din aceste zile. Fostul președinte al USR pare să fi uitat că Bucureștiul a fost condus 5 ani de Nicușor Dan, edilul care a promis că rezolvă problema traficului infernal […]
FOTO / De unde se ÎMBRĂCA designerul Cătălin Botezatu în copilărie. "De acolo îmi comanda haine"
Cătălin Botezatu, în vârstă de 58 de ani, a povestit de unde procura mama sa îmbrăcămintea pe vremea când era copil. Cătălin Botezatu este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați designeri din România. De-a lungul anilor, Cătălin Botezatu s-a bucurat de mare succes atât ca model, cât și ca om de afaceri. Designerul a […]
Reuters: Secretarul Apărării din SUA aprobă planurile pentru PRODUCȚIA unui avion de vânătoare ultramodern. Ce aduce nou F/A-XX
Secretarul Apărării din SUA, Pete Hegseth, a anunțat că Pentagonul va selecta în această săptămână compania de apărare care va proiecta și construi următorul avion de vânătoare F/A-XX. După o perioadă lungă de amânări, Hegseth a accelerat procedura pentru realizarea noului model. F/A-XX va înlocui flota F/A-18E/F Super Hornet, aflată în serviciu din anii ’90. […]
Medvedev îl ironizează pe Trump: Trimite rachete Tomahawk Ucrainei pentru a lovi Parisul, Berlinul și Varșovia. Vrea să ia Nobelul ca Biden
Kremlinul se declară îngrijorat și deranjat după mesajele lui Donald Trump privind posibilitatea ca Statele Unite să le furnizeze rachete Tomahawk de rază lungă ucrainenilor. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, spune că Moscova așteaptă clarificări din partea Washingtonului după ce Trump spune că „a cam luat o decizie” în privința furnizării rachetelor americane […]
Piața muncii din România se adaptează schimbărilor sociale, dar și economice
Mircea Cărtărescu, printre favoriți la Premiul Nobel pentru Literatură. Ce cotă are scriitorul român la Casele de Pariuri
Premiul Nobel pentru Literatură, urmează a fi decernat joi 9 octombrie, iar printre favoriții de anul acesta se numără romancierul postmodernist elveţian Christian Kracht, australienii Gerald Murnane şi Alexis Wright, dar și românul Mircea Cărtărescu. Chiar și la casele de pariuri, există un clasament al favoriților la mult râvnitul premiu, iar printre aceștia se află […]
Și Danemarca intenționează să restricționeze accesul la rețele sociale copiilor. La ce vârstă vor fi nordicii MAJORI DIGITAL
Și Danemarca intenţionează să interzică utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunţat marţi prim-ministrul Mette Frederiksen, informează agenția de știri AFP. Reamintim că Ursula von der Leyen a propus o politică comună în UE în legătură cu acest subiect. Senatul României a adoptat deja legea Majoratului Digital, care mai trebuie […]
Raluca Turcan își ceartă colegii liberali pe Facebook pentru că nu-l apără pe Ilie Bolojan de atacurile PSD
Raluca Turcan a scris, într-o postare pe Facebook, că mai mulți colegi din PNL nu îi iau apărarea premierului Ilie Bolojan în fața atacurilor venite dionspre PSD. „Observ tot mai des cum Ilie Bolojan devine ținta atacurilor venite dinspre PSD – de parcă ar fi dușmanul lor politic de moarte, nu premierul care conduce o […]
Nicușor Dan „aprobă" inițiativa lui Donald Trump pentru pacea în Gaza: „România salută reluarea negocierilor de pace, la inițiativa lui Trump"
Nicușor Dan a transmis un mesaj în limba engleză, pe platforma X, pentru a marca doi ani de la atacurile comise de Hamas asupra Israelului. Liderul de la Cotroceni a salutat, cu această ocazie, reluarea negocierilor de pace, bazate pe cadrul inițiativei de pace a președintelui Trump. Președintele Nicușor Dan și-a exprimat susținerea față de […]
Cancelarul Merz pariază în continuare pe MOTORUL TERMIC /Întreaga industrie auto germană depinde de el
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz, a afirmat, marți, că va insista ca Uniunea Europeană să renunțe la decizia de interzicere a producției de autovehicule dotate cu motoare pe ardere internă din 2035, explicând că producătorii germani vor dezvolta combustibili sintetici ecologici. ”Sunt necesare anumite corecturi. Nu aș vrea să continue anumite tendințe. Vreau să fie oprite. […]
Guvernul SIRIEI a ajuns la un acord cu Forțele Democratice Siriene, conduse de kurzi/ Liderul interimar încearcă să pună capăt conflictului
Ministrul sirian al Apărării, Murhaf Abu Qasra, și comandantul Forțelor Democratice Siriene, generalul Mazloum Abdi, au convenit, marți, asupra semnării unui armistițiu pe toate fronturile din nordul și nord-estul Siriei, a anunțat Ministerul Apărării. Armistițiul intră în vigoare imediat, a adăugat Ministerul. Conflictele recente dintre cele două părți au împiedicat respectarea unui acord istoric semnat […]
Ce înseamnă atunci când cineva visează o înmormântare
Nicușor Dan are AUDIENȚĂ ZERO la București, dar ține PRIMA PAGINĂ în presa de la Kremlin. Ce declarații i-au inflamat pe jurnaliștii ruși
Interviul președintelui Nicușor Dan, acordat săptămâna trecută postului Euronews, a avut audiență medie zero, conform măsurătorilor oficiale, cu un singur vârf de 0,1% rating. Paradoxal însă, la cum se prezintă lucrurile, pare că acel vârf a fost asigurat de telespectatorii ruși și ucraineni, pentru că o anume declarație a șefului statului român a stârnit reacții […]
De ce se numește „Barbara" ciclonul care a lovit România și cum funcționează denumirea furtunilor în Europa
Ciclonul „Barbara” care a adus fenomene meteo severe și în România a început să fie denumit astfel pe 5 octombrie 2025 de Serviciul Meteorologic Italian, Aeronautica Militare – Servizio Meteorologico. Alegerea numelui nu a fost arbitrară, ci urmează reguli europene bine stabilite, iar motivul pentru care Italia l-a botezat este strâns legat de faptul că […]
Culmea Reformei. Bolojan scoate în afara legii nașterile și decesele. Primăriile au INTERZIS să mai elibereze certificate. GÂNDUL publică mesajele primarilor înfuriați de Guvern
Atenție, români! Bolojan scoate în afara legii nașterile și decesele. Cel puțin până în 2027, când, spune premierul, ne vom întoarce la normal, nașterile și decesele stau sub semnul întrebării. Primăriile vor fi în imposibilitatea de a elibera certificate. În biroul său de la Palatul Victoria, Ilie Bolojan execută reforme, de-a valma, cu pixul pe […]
Raport CIA, SUPRIMAT la cererea lui Joe Biden: Ucrainenii, "nedumeriți și dezamăgiți" de "standardele duble" ale vicepreședintelui privind CORUPȚIA
În 2016, Joe Biden, pe atunci vicepreședintele SUA, a sugerat că “ar prefera cu tărie” ca un raport al CIA care documenta îngrijorările oficialilor din Ucraina cu privire la legăturile familiei Biden cu afacerile „corupte” din Ucraina „să nu fie difuzat.” Directorul CIA John Ratcliffe a declasificat recent un e-mail și mai multe documente ale […]
