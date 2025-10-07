Trump afirmă că negocierile comerciale SUA-Canada sunt ”COMPLICATE” /„Relația este de conflict natural, dar avem și dragoste reciprocă”

18:10

Ce înseamnă atunci când cineva visează o înmormântare. O înmormântare reprezintă un moment de tristețe pentru cei care rămân în urmă, fie ca vorbim despre familie, prieteni ori apropiați. Ce semnificație are o înmormântare în vis Pentru unii, aceasta poate fi o experiență șocantă ori o imagine greu de uitat, care rămâne în minte multă […]