Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov – cod roșu de ploi abundente
Financial Intelligence, 7 octombrie 2025 22:20
Autoritățile au transmis, marți seară, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov.
• • •
Acum o oră
22:30
OMV vrea să ajungă la o reţea de 5.000 de staţii de încărcare a automobilelor electrice în Europa Centrală
Grupul energetic austriac OMV intenţionează să îşi multiplice de patru ori numărul de staţii de încărcare a vehiculelor
22:30
Ray Dalio spune că situația actuală este similară cu cea din începutul anilor 1970 și că investitorii ar trebui să dețină mai mult aur decât de obicei
Ray Dalio, fondatorul unuia dintre cele mai mari fonduri speculative din lume, consideră că investitorii ar trebui să
22:20
Mesaj RO-ALERT pentru București și județul Ilfov – cod roșu de ploi abundente
Autoritățile au transmis, marți seară, un mesaj RO-ALERT de avertizare meteo pentru locuitorii din Capitală și județul Ilfov.
Acum 2 ore
21:10
Ministrul Economiei: În industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care ar trebui să existe linii de producţie, sunt copaci, au crescut copaci prin beton
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, declară că în industria naţională de apărare, sunt zone în care halele, în care
Acum 4 ore
21:00
Emmanuel Macron, singur pe cheiul Senei, în faţa unui viitor nesigur (analiză Reuters)
La câteva ore după ce ultimul său premier a fost constrâns să demisioneze, incapabil să formeze un guvern
20:00
Preţul aurului a depăşit marţi pragul istoric de 4.000 de dolari uncia, pe fondul dolarului slab şi al tensiunilor geopolitice
Cotaţiile aurului au atins marţi, pentru prima dată în istorie, nivelul de 4.000 de dolari pe uncie, pe
Acum 6 ore
18:30
Virgil Popescu: Pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei. De aceea am votat pentru adoptarea Raportului care modifică regulamentele privind serviciile financiare şi sprijinirea investiţiilor
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu afirmă că pentru România, creşterea economică depinde de investiţii şi de reducerea birocraţiei şi
18:20
Nica: Noul regulament european privind protecţia industriei oţelului va reduce semnificativ importurile din afara UE
Europarlamentarul Dan Nica, liderul Delegaţiei PSD în Parlamentul European, susţine că noul regulament european privind protecţia industriei oţelului
17:50
Danemarca intenţionează să interzică utilizarea reţelelor de socializare de către copiii sub 15 ani, a anunţat marţi prim-ministrul
Acum 8 ore
16:40
Brigada Rutieră București a susținut un curs de educație și siguranță rutieră pentru livratorii de mâncare și bunuri
16:30
Ofertele de la UniCredit sunt special concepute pentru Salonul Auto București, fiind active doar în perioada 7 –
16:10
BCE avertizează că reţelele sociale pot accelera prăbuşirea unei bănci în situaţii de criză
Banca Centrală Europeană (BCE) avertizează că reţelele sociale, precum X sau Instagram, pot accelera prăbuşirea unei bănci într-un
16:10
Stelian Bujduveanu: Şcolile Municipiului Bucureşti vor fi închise pe perioada Codului Roşu, miercuri / În funcţie de cum evoluează lucrurile în această seară, vom lua decizii şi pe aparatul administrativ, administraţie publică
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a anunţat marţi că şcolile din Municipiului Bucureşti vor fi închise pe
15:10
Mai multe taxe, mai multă piață neagră. Ucraina, în plin război, dar cu o lecție de luciditate: nu interzici ceea ce oamenii își doresc
Deși se află în plin război, Ucraina face un pas pragmatic și echilibrat: relaxează fiscalitatea și clarifică reglementările
Acum 12 ore
14:20
Chimcomplex demarează proiectul de „Instalare centrală fotovoltaică la Chimcomplex Borzești, Onești"
Comunicat de presă CHIMCOMPLEX S.A. BORZESTI anunță demararea implementării proiectului „INSTALARE CENTRALĂ FOTOVOLTAICĂ LA CHIMCOMPLEX S.A BORZEȘTI –
13:40
Pavel Popescu, ANCOM: Sunt un mare susţinător al dereglementării, pentru a lăsa oamenii deştepţi din industrie să-şi facă treaba
Vicepreşedintele Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM), Pavel Popescu, a declarat, marţi, la Conferinţa de
13:30
Alexandra Smedoiu, CFA: Nu ar fi exclus să mai vedem o creștere la TVA; E destul de clar că deficitul bugetar va rămâne destul de crescut și că vor urma și alte majorări de taxe
Codirlașu: Riscul de downgrade rămâne Deficitul bugetar va rămâne destul de crescut, ceea ce înseamnă că, cel mai
13:20
CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A.
Consiliul de Administrație al SOCIETATEA ENERGETICĂ ELECTRICA S.A. (denumită în continuare „Electrica" sau „ELSA" sau "Societatea", cu sediul
12:50
BT Pensii a atras 55.000 de participanți noi, în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor din industrie
55.000 de participanți noi a atras BT Pensii în acest an, fiind pe primul loc în clasamentul aderărilor
12:50
Salt Bank face investițiile mai accesibile: poți începe cu doar 1 euro, direct din aplicația Salt
De acum, investițiile nu mai sunt doar pentru Wall Street – sunt pentru toată lumea. Cu Salt Investments,
12:40
Bitdefender: Reclamele înșelătoare de pe Facebook se mută și pe YouTube și Google. Hackerii vizează date și criptomonede
Specialiștii în securitate informatică de la Bitdefender avertizează în legătură cu o campanie sofisticată de înșelătorie, apărută inițial
12:40
Cristina Prună: Prețul unui kWh de energie nu se va reduce dacă îi ordonăm acestuia să scadă, nici dacă îl scriem cu pixul în lege
Prețul unui kWh de energie nu se va reduce dacă îi ordonăm acestuia să scadă, nici dacă îl
11:50
Parapet și Kreutzpointner Energy au finalizat instalarea unei centrale fotovoltaice de 40 Mwp în Germania și lucrează la construcția altor două parcuri cu o capacitate totală de 72 Mwp
Parapet, companie specializată în servicii EPC pentru proiecte de energie regenerabilă, împreună cu Kreutzpointner Energy, furnizor de servicii
11:50
Ministerul Finanțelor va solicita CCF puncte de vedere pe marginea proiectelor fiscale, iar absolvenții facultăților de drept pot da examen pentru a deveni consultanți fiscali
Camera Consultanților Fiscali (CCF) a primit un rol important în elaborarea și aplicarea corectă a legislației fiscale din
11:40
Cristian Diaconescu va fi trimis ambasador în Turcia, Odobescu – în Spania, Cioloș – vehiculat pentru un post de ambasador al României la UE; Andrei Muraru ar urma să fie rechemat în ţară
Cristian Diaconescu, în prezent consilier prezidenţial la Departamentul Securităţii Naţionale, va fi trimis ambasador în Turcia, susţin surse
11:30
Acționarii Electrica – convocați să aprobe obținerea finanțării destinate achizițiilor de societăți, linii de activitate sau active individuale din domeniile de activitate ale Grupului Electrica, în vederea extinderii operațiunilor
Acționarii Electrica sunt convocați în data de 27/28 noiembrie 2025 pentru aprobarea, de principiu, a demarării procedurilor necesare
11:20
Cîmpean (DNSC): Avem tendinţa de a uita că dispozitivele, instrumentele şi platformele pe care le folosim aduc şi riscuri
Utilizatorii de Internet au tendinţa de a uita că dispozitivele, instrumentele şi platformele pe care le folosesc aduc
11:10
Maestrul Internațional american, Fabiano Caruana câștigă Finalele GCT 2025 din Sao Paulo. Ediția din 2026 a circuitului fondat de Garry Kasparov revine la București între 12 și 24 mai
Maestrul Internațional (GM) Fabiano Caruana, reprezentând Statele Unite, a cucerit titlul suprem la Finalele Grand Chess Tour (GCT)
10:20
SGG face selecție pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru AMEPIP
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță selecția pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi
10:10
Banca Mondială şi-a revizuit în scădere previziunile privind evoluţia economiei României până în 2027
Economia românească va înregistra un avans de doar 0,4% în acest an, faţă de un nivel de 1,3%
10:10
Constantin Toma: Reforma nu a început, iar ce a propus partidul nu este reformă, e doar o chestie de cosmetizare a situaţiei
Primarul municipiului Buzău, Constantin Toma, a declarat, marţi, că reforma în administraţie propusă de Partidul Social Democrat este
Acum 24 ore
09:30
Concordia: Rectificarea bugetară – Un pas necesar pentru restabilirea disciplinei fiscal-bugetare. Este suficient?
Rectificarea bugetară este un demers corect și transparent, atât față de investitori, cât și față de toți partenerii
09:10
Rafinăria Vega – singurul producător de hexan din România și cel mai mare din sud-estul Europei
Hexanul de la Rafinăria Vega este utilizat de toți producătorii de uleiuri din România, dar și exportat în
08:30
Zucman: Guvernul francez ar fi trebuit să mă asculte în privința impozitului pe avere (Politico)
Popularul economist francez Gabriel Zucman afirmă că premierul francez Sébastien Lecornu a comis o greșeală fatală prin faptul
08:10
Autor: Dan Pălăngean România a coborât înapoi de pe locul 21 pe 24 din cele 27 de state
08:00
Investitorul legendar Peter Lynch spune că nu are dețineri în domeniul inteligenței artificiale: „Nu puteam pronunța Nvidia până acum aproximativ 8 luni"
Investitorul legendar Peter Lynch spune că nu înțelege suficient tehnologia pentru a avea o opinie informată despre optimismul
07:10
CNAIR a încheiat cu Salrom contractul pentru necesarul de sare în iarna 2025-2026
Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) are un stoc de sare de 106.000 de tone, iar
07:10
Cancelarul german îl acuză pe Putin că duce un
Cancelarul german Friedrich Merz l-a acuzat pe preşedintele rus Vladimir Putin că duce un “război hibrid” împotriva Germaniei, […] The post Cancelarul german îl acuză pe Putin că duce un “război hibrid” împotriva Germaniei appeared first on Financial Intelligence.
07:00
AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri AI, acțiunile au crescut cu peste 34% # Financial Intelligence
AMD va furniza OpenAI sute de mii de cipuri AI Acordul include o garanție pentru OpenAI de a […] The post AMD a semnat un acord cu OpenAI pentru furnizarea de cipuri AI, acțiunile au crescut cu peste 34% appeared first on Financial Intelligence.
06:50
AIEA a înregistrat o serie de bombardamente, la puțin peste un kilometru de perimetrul centralei nucleare din Zaporojie # Financial Intelligence
Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA) a anunțat că echipa sa de la cea centrala nucleară din Zaporojie […] The post AIEA a înregistrat o serie de bombardamente, la puțin peste un kilometru de perimetrul centralei nucleare din Zaporojie appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Goldman majorează prognoza prețului aurului pentru decembrie 2026 la 4.900 USD/uncie # Financial Intelligence
Goldman Sachs a majorat luni prognoza privind prețul aurului pentru decembrie 2026 de la 4.300 USD la 4.900 […] The post Goldman majorează prognoza prețului aurului pentru decembrie 2026 la 4.900 USD/uncie appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Franţa: Emmanuel Macron “îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al lui Lecornu # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat pregătit luni “să-şi asume responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al discuţiilor, […] The post Franţa: Emmanuel Macron “îşi va asuma responsabilitatea” în cazul unui nou eşec al lui Lecornu appeared first on Financial Intelligence.
06:50
Indicele Nikkei 225 din Japonia atinge un nivel record pentru a doua zi consecutivă, după creșterile de pe Wall Street în urma raliului AMD # Financial Intelligence
Piețele din Australia au deschis în scădere. Indicele Nikkei 225 din Japonia a atins un nivel record la […] The post Indicele Nikkei 225 din Japonia atinge un nivel record pentru a doua zi consecutivă, după creșterile de pe Wall Street în urma raliului AMD appeared first on Financial Intelligence.
Ieri
20:50
Dărăban (ACUE): Recomand puternic să se reducă TVA-ul şi va fi o reducere a facturii la energie din a doua lună # Financial Intelligence
TVA-ul din facturile de energie ar trebui redus pentru ca tarifele să fie mai mici, în timp ce […] The post Dărăban (ACUE): Recomand puternic să se reducă TVA-ul şi va fi o reducere a facturii la energie din a doua lună appeared first on Financial Intelligence.
20:20
Confruntată cu noi moţiuni de cenzură, Von der Leyen cere “unitate” pentru ca adversarii UE să nu profide de căderea sa # Financial Intelligence
Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, confruntată în Parlamentul European cu două noi moţiuni de cenzură, a […] The post Confruntată cu noi moţiuni de cenzură, Von der Leyen cere “unitate” pentru ca adversarii UE să nu profide de căderea sa appeared first on Financial Intelligence.
20:00
CE solicită ca “toate sau aproape toate” statele UE să garanteze împrumutul pentru Ucraina finanţat cu activele ruseşti # Financial Intelligence
Comisia Europeană doreşte ca “toate sau aproape toate” statele membre ale UE să contribuie cu garanţiile necesare pentru […] The post CE solicită ca “toate sau aproape toate” statele UE să garanteze împrumutul pentru Ucraina finanţat cu activele ruseşti appeared first on Financial Intelligence.
18:30
Anunț privind selecția candidaților pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) # Financial Intelligence
Secretariatul General al Guvernului (SGG) anunță selecția pentru ocuparea a unui post de președinte și a două posturi […] The post Anunț privind selecția candidaților pentru posturile de președinte și doi vicepreședinți pentru Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) appeared first on Financial Intelligence.
18:20
Familia de Boer a vândut acțiuni DN Agrar de 7,6 milioane lei; În acționariat, au intrat investitori instituționali # Financial Intelligence
Jan Gijsbertus de Boer, Președintele Consiliului de Administrație al DN AGRAR GROUP și AM ADVIES B.V., au vândut, azi, 3,17 milioane […] The post Familia de Boer a vândut acțiuni DN Agrar de 7,6 milioane lei; În acționariat, au intrat investitori instituționali appeared first on Financial Intelligence.
18:10
Niculescu (ANRE): Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie; Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent # Financial Intelligence
Comunicarea publică despre sectorul energetic are nevoie de “puţină ordine”, în condiţiile în care mesajele din ultima perioadă […] The post Niculescu (ANRE): Nu plătim cel mai mare preţ la energie electrică din lume, nici din Europa, nici din galaxie; Ca să fie foarte clar, nu cred că o să avem blackout iminent appeared first on Financial Intelligence.
17:40
Ivan (Transelectrica): Revoluția dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție, ci și investiții în zona de aplicații și mecanisme de control la nivelul sistemului energetic # Financial Intelligence
Revoluția sistemului dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție de energie […] The post Ivan (Transelectrica): Revoluția dată de energia regenerabilă nu înseamnă doar investiții în zona de producere, transport, distribuție, ci și investiții în zona de aplicații și mecanisme de control la nivelul sistemului energetic appeared first on Financial Intelligence.
