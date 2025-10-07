Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens

Cotidianul de Hunedoara, 7 octombrie 2025 22:20

Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR) a afirmat, [...] The post Vicepremier. În şedinţa coaliţiei nu s-a ajuns la un consens appeared first on Cotidianul RO.

Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara

Acum o oră
22:20
Acum 2 ore
22:00
Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana Cotidianul de Hunedoara
Medicul neurochirurg Ştefan Mindea afirmă [...] The post Sfaturi de la neurochirurg. Obiceiurile care ne afectează coloana appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Funcţionari ANAF relocaţi şi monitorizaţi Cotidianul de Hunedoara
Nouă funcţionari ANAF au fost relocaţi şi urmează a fi monitorizaţi, [...] The post Funcţionari ANAF relocaţi şi monitorizaţi appeared first on Cotidianul RO.
21:20
Cod roşu. Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti Cotidianul de Hunedoara
Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti anunţă, marţi seară, [...] The post Cod roşu. Măsuri pe aeroporturile din Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
21:00
(Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei Cotidianul de Hunedoara
Bucureștiul se transformă de astăzi în capitala pasionaților auto. [...] The post (Fotoreportaj) A început spectacolul auto al Capitalei appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov Cotidianul de Hunedoara
Un exerciţiu de mobilizare are loc în municipiul Bucureşti [...] The post Ministerul Apărării. Exerciţiu de mobilizare în Bucureşti şi Ilfov appeared first on Cotidianul RO.
19:10
Un bărbat a murit carbonizat în propria locuinţă Cotidianul de Hunedoara
Un bărbat a murit, marţi, în judeţul Cluj, d [...] The post Un bărbat a murit carbonizat în propria locuinţă appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
18:30
Universitate din Capitală, cursuri suspendate miercuri Cotidianul de Hunedoara
În contextul în care meteorologii au extins [...] The post Universitate din Capitală, cursuri suspendate miercuri appeared first on Cotidianul RO.
18:10
Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului Cotidianul de Hunedoara
ictimă a căldurii şi umidităţii din Shanghai, [...] The post Djokovici s-a prăbuşit pe teren în timpul meciului appeared first on Cotidianul RO.
17:40
Slujbă oficiată la Cotroceni. Nicușor Dan i-a felicitat pe toți Cotidianul de Hunedoara
Biserica Palatului Cotroceni și-a sărbătorit, marți [...] The post Slujbă oficiată la Cotroceni. Nicușor Dan i-a felicitat pe toți appeared first on Cotidianul RO.
17:20
SUA recunosc că F-35 este un eșec Cotidianul de Hunedoara
S-a vrut avion de luptă, dar și furnizor de locuri de muncă la nivel global, și o schemă de patronaj politic, iar ceea ce a rezultat a fost o problemă de 2.000 de miliarde de dolari [...] The post SUA recunosc că F-35 este un eșec appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
16:50
Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia Cotidianul de Hunedoara
Noul manager interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria [...] The post Noul manager al Spitalului de Copii din Iaşi şi-a dat demisia appeared first on Cotidianul RO.
16:30
Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” Cotidianul de Hunedoara
Dorinţa exprimată de preşedintele SUA, Donald Trump [...] The post Ironia lui Medvedev. Trump „se pregăteşte să urmeze calea lui Biden către Nobel” appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
15:00
Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA Cotidianul de Hunedoara
”Europenii zadarnicesc eforturile lui Trump, par dornici să continue războiul cu Rusia, chiar dacă situația este mai complexă decât povestea „total neprovocată” pe care au fost încurajați să o creadă”, Pippa Malmgren [...] The post Aliații europeni acționează în interesul statului profund din SUA appeared first on Cotidianul RO.
15:00
Fenechiu, despre proiectele PSD privind eliminarea CASS Cotidianul de Hunedoara
Liberalii nu vor vota, în Senat, cele două proiecte PSD privind [...] The post Fenechiu, despre proiectele PSD privind eliminarea CASS appeared first on Cotidianul RO.
14:50
Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD Cotidianul de Hunedoara
Ilie Bolojan este acuzat că le-ar fi cerut membrilor [...] The post Premierul, acuzat că ar ordona blocarea PSD appeared first on Cotidianul RO.
14:30
„Premierul Ilie Bolojan este șantajat“ Cotidianul de Hunedoara
„Ilie Bolojan este subiectul unui șantaj în acest moment. Mă bazez pe tăria lui de om politic să nu cedeze acestui șantaj“ [...] The post „Premierul Ilie Bolojan este șantajat“ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme Cotidianul de Hunedoara
Compania aeriană și-a cerut scuze pasagerilor pentru perturbări, iar un nou zbor a fost programat mai târziu în cursul zilei [...] The post Haos în avion. Un mort și o gravidă cu probleme appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată Cotidianul de Hunedoara
Măsuri în contextul fenomenelor meteo [...] The post Avertizare. Parcarea autovehiculelor în apropierea canalizărilor trebuie evitată appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj Cotidianul de Hunedoara
Premierul Ungariei acuză guvernul de la Kiev ca împinge țările UE să-i susțină efortul de război [...] The post Orban, către Zelenski: Nicio țară nu a aderat la UE prin șantaj appeared first on Cotidianul RO.
13:50
S-a dat și Nobelul pentru fizică Cotidianul de Hunedoara
Academia Regală Suedeză de Ştiinţe de la Stockholm a decis marţi să acorde Premiul Nobel pentru Fizică pe 2025 cercetătorilor [...] The post S-a dat și Nobelul pentru fizică appeared first on Cotidianul RO.
13:50
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea Cotidianul de Hunedoara
Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea. Vaticanul a anunțat că Suveranul Pontif va efectua prima sa vizită internațională în [...] The post Decizie surpriză a Papei Leon al XIV-lea appeared first on Cotidianul RO.
13:30
O nouă amânare la CCR Cotidianul de Hunedoara
CCR va amâna din nou decizia în cazul pensiilor magistraților, pentru care Guvernul Bolojan [...] The post O nouă amânare la CCR appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă Cotidianul de Hunedoara
Subvențiile pentru chirii sunt tăiate și vor merge la programele pentru muncă și învățarea limbii [...] The post Grecia: nu subvenții permanente pentru refugiați, ci integrare prin muncă appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Judecător împușcat în sala de judecată Cotidianul de Hunedoara
Un judecător a fost împușcat mortal după ce un bărbat a deschis focul în timpul unui proces la Curtea de Apel din [...] The post Judecător împușcat în sala de judecată appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat  Cotidianul de Hunedoara
Serioase suspiciuni de aranjament planează asupra unor partide din Italia. Un jucător român activează la (...) [...] The post Seria A/ Echipa unui român implicată în trucarea unui rezultat  appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Cele mai absurde motive ale blocajului bugetar din SUA Cotidianul de Hunedoara
”Nu inventez nimic, nu glumesc. Făcea parte din bugetul președintelui Biden” [...] The post Cele mai absurde motive ale blocajului bugetar din SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:30
20 de ore ca să ajungi la raclă Cotidianul de Hunedoara
Anul acesta, pelerinii care vin la Iaşi se vor putea închina şi la un fragment din moaştele Sfântului Grigorie Palama, Arhiepiscopul Tesalonicului [...] The post 20 de ore ca să ajungi la raclă appeared first on Cotidianul RO.
12:20
A câștigat un Nobel, dar habar n-are Cotidianul de Hunedoara
Proaspăt câștigător al Nobelului pentru Medicină, un american nu a aflat încă vestea fiindcă „se bucură de viaţă [...] The post A câștigat un Nobel, dar habar n-are appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan Cotidianul de Hunedoara
Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan. Jucătoarea britanică de tenis cu tată român a decis să (...) [...] The post Emmei Răducanu nu i-a priit la Wuhan appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Alt județ închide școlile din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Avertismentul Cod Roșu a determinat autoritățile să închidă mâine școlile în scopul protejării elevilor și personalului didactic. [...] The post Alt județ închide școlile din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
11:50
Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei Cotidianul de Hunedoara
Trump este reacția Americii la înfrângere, el caută să-și adapteze țara la multipolaritate și să mențină controlul asupra Europei [...] The post Emmanuel Todd: SUA au acceptat înfrângerea în fața Chinei appeared first on Cotidianul RO.
11:40
Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni? Cotidianul de Hunedoara
Călin Georgescu: Chipul lui Iisus Hristos sădit în fiecare om de aici. (...)Dictatura s-a instaurat deja și este nevoie de o nouă republică. [...] The post Călin Georgescu: Ce îți pot face niște păgâni? appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert! Cotidianul de Hunedoara
Vremea rea, cu precipitații extrem de abundente, a determinat autoritățile să ia măsuri. După mesajul IGSU, și decizia ISJ Constanța [...] The post Mesaj de la Arafat: Activați Ro-Alert! appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Merkel: balticii sunt parțial responsabili pentru invazia rusă Cotidianul de Hunedoara
Oficialii din țările baltice și Polonia reacționează dur la afirmațiile fostului cancelar german: ”E printre cei mai dăunători politicieni germani din ultimul secol”. [...] The post Merkel: balticii sunt parțial responsabili pentru invazia rusă appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Soluții extreme în Cultură: Concedii fără plată Cotidianul de Hunedoara
S-a dat semnalul în cazul reducerilor de cheltuieli din sistemul public. Ministerul Culturii îi sfătuiește pe directorii instituțiilor din subordine să ia în calcul [...] The post Soluții extreme în Cultură: Concedii fără plată appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Alte trei județe în Cod Roșu! Mesaj de la IGSU Cotidianul de Hunedoara
Va fi prăpăd din cauza ploilor și în București, și în Ilfov. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a extins codul roșu [...] The post Alte trei județe în Cod Roșu! Mesaj de la IGSU appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Cum poate (re)deveni Ucraina o piatră de moară legată de Republica Moldova Cotidianul de Hunedoara
Singura îngrijorare este cum şi cât va dura procesul aderării Ucrainei la UE, nu dacă se va întâmpla, spune comisarul pentru Extindere [...] The post Cum poate (re)deveni Ucraina o piatră de moară legată de Republica Moldova appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
09:50
Posturi noi pentru foștii consilieri de la Cotroceni Cotidianul de Hunedoara
Schimbarea de ștafetă de la Cotroceni lasă unii înalți demnitari fără funcție. Pentru puțin timp. Surse politice dezvăluie pentru Cotidianul ce vor face aceștia [...] The post Posturi noi pentru foștii consilieri de la Cotroceni appeared first on Cotidianul RO.
09:30
Un județ închide toate școlile din cauza vremii Cotidianul de Hunedoara
Autoritățile din Constanța, Călărași și Ialomița sunt în alertă din cauza Codului roșu de ploi. Din acest motiv, toate școlile din [...] The post Un județ închide toate școlile din cauza vremii appeared first on Cotidianul RO.
09:20
Ana Birchall, detonată a doua oară Cotidianul de Hunedoara
Oricît ar părea de posibil conectată la lumea politică americană (inclusiv prin soț), Ana Birchall nu este vizată pentru operațiunile de peste Ocean [...] The post Ana Birchall, detonată a doua oară appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Trenuri oprite după ruperea unei șine Cotidianul de Hunedoara
Un nou incident major pe calea ferată. Traficul feroviar este suspendat în această dimineaţă, [...] The post Trenuri oprite după ruperea unei șine appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Este o răceală, gripă sau Covid? Cotidianul de Hunedoara
Noile variante Stratus și Nimbus sunt în creștere ca număr de cazuri, așa că ar fi bine să puteți face diferența între (...) [...] The post Este o răceală, gripă sau Covid? appeared first on Cotidianul RO.
08:00
„VIENNA VISION – A fost odată în decembrie”, la Sala Dalles Cotidianul de Hunedoara
În  premieră, în acest an, poveştile de iarnă se spun altfel. „VIENNA VISION – A fost odată în decembrie” aduce pe scenă [...] The post „VIENNA VISION – A fost odată în decembrie”, la Sala Dalles appeared first on Cotidianul RO.
07:50
Sisteme de stocare a energiei pentru parcurile fotovoltaice Cotidianul de Hunedoara
Fără baterii de stocare, producătorii locali îi plătesc pe consumatorii din străinătate să le preia excesul care nu găsește desfacere internă [...] The post Sisteme de stocare a energiei pentru parcurile fotovoltaice appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Visul energiei regenerabile în România, blocat de infrastructură și birocrați Cotidianul de Hunedoara
Unul dintre principalele obstacole în dezvoltarea energiei regenerabile în România este infrastructura energetică, în special, capacitatea limitată de conectare la rețelele de transport ale energiei [...] The post Visul energiei regenerabile în România, blocat de infrastructură și birocrați appeared first on Cotidianul RO.
07:00
Primarul aerian Cotidianul de Hunedoara
Primarul aerian, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic, Primarul aerian, Andografia zilei, In memoriam Octavian Andronic [...] The post Primarul aerian appeared first on Cotidianul RO.
Ieri
22:20
Premierul demisionar ”are două zile„ de la Macron Cotidianul de Hunedoara
Preşedintele francez Emmanuel Macron a decis să-i ceară [...] The post Premierul demisionar ”are două zile„ de la Macron appeared first on Cotidianul RO.
21:50
Semnal de alarmă împotriva unei noi dependenţe a copiilor  Cotidianul de Hunedoara
Un nou val ”alarmant” de dependenţă de nicotină din [...] The post Semnal de alarmă împotriva unei noi dependenţe a copiilor  appeared first on Cotidianul RO.
21:10
Administrarea plajelor turistice, într-o nouă etapă Cotidianul de Hunedoara
Reprezentanţii Administraţiei Naţionale Apele Române (ANAR) [...] The post Administrarea plajelor turistice, într-o nouă etapă appeared first on Cotidianul RO.
