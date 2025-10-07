CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ştefan Popa, Lunet Eyewear: Preţul unic pentru perechea de ochelari a contat mult pentru afacerea noastră. Suntem în discuţii avansate cu un fond de investiţii. Reluăm extinderea reţelei de magazine
Ziarul Financiar, 8 octombrie 2025 00:15
Cu trei magazine, două în Bucureşti şi unu în Cluj, Lunet este practic un business integrat vertical, care face inhouse totul, de la designul ochelarilor până la distribuţia acestora, exclusiv prin platformele proprii, magazine fizice sau platforma online, dezvoltată şi ea tot inhouse.
• • •
Alte ştiri de Ziarul Financiar
Acum 10 minute
00:30
Pagina verde. Sistemul de Garanţie-Returnare atrage şi alte investiţii. Envipco, producător de automate de colectare a ambalajelor de băuturi, va construi o hală nouă în fabrica de la Sebeş. „Vrem să transformăm România într-un hub regional pentru servicii de inginerie, contabilitate, IT şi call center“ # Ziarul Financiar
Envipco, companie specializată în producţia de automate de colectare a ambalajelor pentru băuturi (RVM), vrea să construiască o nouă hală de 3.000 mp la fabrica din Sebeş, deschisă în 2022, unde poate produce în prezent până la 8.000 de aparate pe an.
Acum 30 minute
00:15
Conferinţa ZF Cele mai dinamice companii din România: Liviu Sav, cofondator, Bridge-to-Information şi Smart Reports # Ziarul Financiar
România are astăzi aproape 918.000 de companii, dintre care 94% sunt microîntreprinderi. În ultimii şapte ani, businessul local a cunoscut o creştere puternică: cifra de afaceri a urcat cu 78%, profitul s-a dublat, însă numărul de angajaţi a crescut foarte puţin, iar în ultimul an chiar s-a redus cu 3%, susţine Liviu Sav, cofondator al Bridge-To-Information şi Smart Reports.
00:15
UniCredit Leasing Corporation dă finanţări în leasing financiar pentru autoturisme noi, cu dobândă fixă anuală de 4,39% şi până la 6 rate lunare Casco gratuit, de la Asirom, între 7-12 octombrie, la Salonului Auto Bucureşti # Ziarul Financiar
UniCredit Leasing Corporation susţine că oferă finanţare în leasing financiar pentru autoturisme noi, cu dobândă fixă anuală de 4,39% şi până la 6 rate lunare Casco gratuit, de la Asirom.
00:15
Cursul valutar leu/euro continuă să crească şi trece de 5,09 lei/euro, apropiindu-se de maximul istoric din mai # Ziarul Financiar
Cursul valutar a continuat şi ieri ascesiunea, urcând peste nivelul de 5,09 lei/euro, apropiindu-se de recordul istoric atins în luna mai.
00:15
Echipa de rivali a OpenAI include acum AMD şi Nvidia. Tranzacţia recentă cu AMD arată cât de mari sunt ambiţiile OpenAI în domeniul inteligenţei artificiale # Ziarul Financiar
Gigantul OpenAI din sectorul inteligenţei artificiale a anunţat recent un parteneriat uriaş cu AMD la doar câteva săptămâni după încheierea unui acord major cu Nvidia, rivalul producătorului de cipuri.
00:15
Şase ani de Afaceri de la Zero şi primii noştri milionari. Brandul de paste Gattini se extinde în Capitală. Cristian Niculescu: Am depăşit 1 milion de kilometri de paste puse cap la cap în opt ani de activitate # Ziarul Financiar
Antreprenorii Cristian şi Cristina Niculescu porneau acum opt ani brandul Gattini, producând chiar ei pastele gătite ulterior în restaurantul propriu şi în food-truck. Astăzi, dacă ar pune cap la cap bucăţile de paste, cei doi ar înconjura Pământul de 25 de ori. Următorul pas pentru mica afacere pornită din pasiunea pentru gătit este deschiderea celui de-al doilea restaurant, tot în Capitală.
00:15
00:15
Bursă. Liviu Sima, fondator IT Genetics, despre listarea la bursă: Ţintim o evaluare de peste 10 mil. euro şi ulterior luăm în calcul alte majorări de capital. Avem în prezent câteva M&A-uri în pipeline # Ziarul Financiar
După listarea la Bursa de Valori Bucureşti, estimată pentru anul viitor, compania IT Genetics plănuieşte investiţii într-un laborator de automatizări industriale, perfecţionarea soluţiilor software, extinderea în regiune şi achiziţii strategice, spune Liviu Sima, fondator al furnizorului de soluţii integrate de digitalizare şi automatizare pentru retail, logistică şi producţie.
00:15
Cătălin Dima, consultant şi avocat pe piaţa de comunicaţii: Pe piaţa de telecom din România vor rezista doar operatorii care vor reuşi să taie costurile # Ziarul Financiar
Competiţia de pe piaţa locală de comunicaţii va rămâne la fel de dură şi după dispariţia Telekom România Mobile, a cărei achiziţie de către rivalii Digi şi Vodafone nu va da niciunei companii un nou avantaj competitiv semnificativ - ci doar va crea un echilibru mai bun între Orange, Vodafone şi Digi, giganţii care îşi dispută un business cu o valoare de 3,2 mld. euro pe an.
00:15
Bursă. Finanţe personale. Când economia frânează, Bursa de Valori Bucureşti accelerează. De ce? # Ziarul Financiar
O situaţie aparent contradictorie – bursa creşte când economia stagnează – îşi găseşte o ilustrare fidelă în România toamnei anului 2025 în contextul în care indicele BET al Bursei de Valori Bucureşti are un plus de aproape 30% în ultimele 6 luni
00:15
CEC Bank pentru Afaceri Româneşti. Ştefan Popa, Lunet Eyewear: Preţul unic pentru perechea de ochelari a contat mult pentru afacerea noastră. Suntem în discuţii avansate cu un fond de investiţii. Reluăm extinderea reţelei de magazine # Ziarul Financiar
Cu trei magazine, două în Bucureşti şi unu în Cluj, Lunet este practic un business integrat vertical, care face inhouse totul, de la designul ochelarilor până la distribuţia acestora, exclusiv prin platformele proprii, magazine fizice sau platforma online, dezvoltată şi ea tot inhouse.
00:15
Autoritatea Vamală Română a găsit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din India, Indonezia, Israel, Liban, Iran şi Turcia, în ultimii trei ani. În acest timp, România a avut importuri de 900 mil. euro din ţările indicate # Ziarul Financiar
Autoritatea Vamală Română a descoperit nereguli fiscale la importurile de fructe şi legume din mai multe ţări asiatice, în ultimii trei ani. Produsele ar fi fost declarate cu coduri tarifare greşite sau cu origine falsă, pentru a evita plata taxelor, au răspuns reprezentanţii Serviciului de Relaţii Publice şi Internaţionale la solicitarea ZF, trimisă după ce premierul Ilie Bolojan a anunţat măsuri pentru reducerea evaziunii fiscale în comerţul cu fructe şi legume din Asia.
00:15
Electrica vrea să facă achiziţii de 1 mld. euro în doi ani, aici şi în regiune, şi caută bani pentru acest plan # Ziarul Financiar
Grupul Electrica îşi propune un obiectiv extrem de ambiţios pentru perioada 2025-2027, o premieră la nivelul companiilor unde statul român încă joacă un rol major: achiziţii de 1 mld. euro în România şi peste hotare
00:15
Sorin Pâslaru, ZF: De acum urmează cei mai buni ani pentru businessul românesc. Totul e în favoarea antreprenorilor: capitalul, cunoaşterea, sprijinul internaţional. Nu cred că în condiţiile în care noi am ajuns să cheltuim 10 miliarde de euro pe vacanţe, faţă de acum 10 ani, când cheltuiam 1 mld. euro, nu există bani pentru investiţii şi pentru relansarea economiei # Ziarul Financiar
Mulţumesc pentru oportunitatea de a vă spune câteva cuvinte despre cum suntem din punct de vedere economic şi ce credem noi că s-ar putea întâmpla în perioada următoare.
00:15
Business Plan, o emisiune ZF susţinută de BCR. Mihai Manole, acţionar şi managing partner al Tema Energy: Vrem să pivotăm spre pieţe externe, cel mai probabil în vestul Europei, pentru că acolo e foarte multă acţiune. Sunt dezvoltări foarte mari de centre de date comparativ cu ce se întâmplă în România # Ziarul Financiar
Investiţiile în centrele de date şi în inteligenţa artificială reprezintă cel mai relevant domeniu tehnologic al momentului, iar România s-ar putea dezvolta dacă ar paria pe acest sector.
00:15
Alexandru Bobe, Universitatea Ovidius din Constanţa: Deţinem un centru de inovare digitală. A fost printre primele şapte din Europa. Acum am luat următoarea rundă de finanţare, de 4,6 mil. euro # Ziarul Financiar
În general, pentru oraşe, este fundamentală apariţia şi dezvoltarea unei universităţi, şi asta nu doar pentru că dă trendul în tot ceea ceea ce înseamnă educaţie, ci şi pentru că influenţează comportamentele în toate mediile care se pot dezvolta în jurul ei, consideră Alexandru Bobe, prorector al Universităţii Ovidiu din Constanţa.
00:15
Ministerul Finanţelor foloseşte o nouă modalitate de a face rost de bani pentru finanţarea deficitului bugetar: Împrumuturile private discutate direct cu marile bănci. Bank of America şi Goldman Sachs, puternicele bănci americane, au devenit extrem de prezente în finanţarea României # Ziarul Financiar
Acum 2 ore
22:45
Va putea Europa să ducă un război pentru euro? Un euro puternic, dar ca monedă de rezervă şi nu în cursul de schimb valutar, are nevoie de o Europă puternică economic şi pe scena geopolitică. Iar la cum arată lucrurile acum, pentru a prinde putere, zona euro şi UE au nevoie de un euro mai slab în cursul de schimb # Ziarul Financiar
22:45
Premierul maghiar Viktor Orban: Taxele mici sunt cea mai bună strategie economică. Oamenii trebuie încurajaţi să muncească pentru că viitorul unei ţări depinde de dorinţa acestora de a munci # Ziarul Financiar
În cadrul unui interviu recent, premierul maghiar Viktor Orban a subliniat că viitorul unei ţări depinde de disponibilitatea oamenilor de a munci, potrivit Daily News Hungary. Dacă guvernul le ia oamenilor banii pe care i-au câştigat, aceştia pur şi simplu nu vor mai munci.
Acum 4 ore
21:30
21:00
20:45
20:45
20:45
Acum 6 ore
20:30
20:15
Profitul net al fabricii de mase plastice Reinert Kunststofftechnik din Oradea a crescut cu 4,6% în 2024, ajungând la 17,7 mil. lei # Ziarul Financiar
Dezvoltatorul de soluţii plastice tehnice Reinert Kunststofftechnik, achiziţionat la finalul anului 2019 de germanii de la CCBA Verwaltungs, a raportat pentru 2024 cu o cifră de afaceri de 177,3 mil. lei (35,6 mil. euro), în scădere cu 4,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 185,8 mil. lei (37,5 mil. euro),potrivit calculelor ZF pe baza datelor existente pe site-ul Ministerului Finanţelor.
20:00
Afacerile importatorului cafelei Jacobs au crescut cu 6,4% în 2024, ajungând la aproape 618 mil. lei # Ziarul Financiar
Jacobs Douwe Egberts Ro, filiala locală a grupului olandez JDE Peet’s, a raportat pentru anul 2024 o cifră de afaceri de aproape 618 mil. lei (124,2 mil. euro), mai mare cu 6,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 580,8 mil. lei (117,4 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor.
19:45
Afacerile distribuitorului de materiale de construcţii Kiki & Iri, controlat de antreprenorul Cristinel Irinoiu din Timiş, au crescut cu 11,6% în 2024, ajungând la peste 45 mil. lei # Ziarul Financiar
Kiki & Iri 2011 SRL, un distribuitor de materiale de construcţii cu sediul în localitatea Moşniţa Veche, judeţul Timiş, una dintre primele firme tip SRL-D (create de debutanţi), fondată în 2013 de către antreprenorul Cristinel Irinoiu, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de aproximativ 45,3 mil. lei (9,1 mil. euro), în creştere cu 11,6% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 40,5 mil. lei (8,2 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
19:30
Afacerile Linde Gaz România, filiala locală a grupului industrial germano-american Linde Plc, au scăzut cu 6,4% în 2024, ajungând la 1,016 mld. lei # Ziarul Financiar
Linde Gaz România, filiala locală a grupului industrial germano-american Linde Plc., a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,016 mld. lei (204,4 mil. euro), în scădere cu 6,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,087 mld. lei (219,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor. Linde Gaz România a realizat anul trecut un profit net de 294,1 mil. lei (59,1 mil. euro), mai mic cu 19,7% faţă de anul precedent, când furnizorul de gaze a obţinut un câştig net de 366,3 mil. lei (74 mil. euro), potrivit datelor publice. Compania a ajuns în 2024 la un număr mediu de 333 de angajaţi, cu 15 oameni mai puţin decât în 2023.
19:15
19:15
Prodalcom, producătorul Voronskaya, aproape şi-a triplat profitul în 2024, la afaceri de 30,4 mil. lei # Ziarul Financiar
Prodalcom Botoşani, producătorul brandului de vodcă Voronskaya, deţinut de trei antreprenori români, a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 30,4 mil. lei (6,1 mil. euro), în creştere cu aproximativ 8,5% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 28 mil. lei (5,6 mil. euro).
19:00
19:00
18:45
18:45
18:45
Profitul net al producătorului de betoane Readymix România a crescut cu 7,7% în 2024, la afaceri de 150,8 milioane de lei # Ziarul Financiar
Producătorul de betoane Readymix România a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 150,8 mil. lei (30,3 mil. euro), în creştere cu 3% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 146,3 mil. lei (29,6 mil. euro), conform calculelor ZF pe baza datelor de pe site-ul Ministerului Finanţelor.
Acum 8 ore
18:30
18:30
18:30
ZF Live. Cum încearcă o asociaţie pornită de tineri să păstreze generaţia de astăzi în România? „Am demarat proiectul România, întoarce-te acasă, pe zona de diaspora, prin care încercăm să oprim această hemoragie a tinerilor care pleacă din ţară şi să le oferim stagii de practică plătite în România“ # Ziarul Financiar
Într-o perioadă în care românii au tendinţa de a vedea doar partea goală a paharului, câţiva tineri au ales să se unească într-o asociaţie şi să readucă echilibrul, dar şi să reamintească faptul că există numeroase motive pentru care merită să avem încredere în România.
18:15
Premieră pe piaţa de M&A locală: Pentru prima dată în ultimii şapte ani, cea mai mare tranzacţie din România în T3 e făcută de o companie antreprenorială peste hotare. Cine a cumpărat ce? # Ziarul Financiar
Într-un an 2025 marcat de incertitudine, de dobânzi ridicate în continuare, de majorări de taxe şi de un consum mai prudent, piaţa de M&A din România a crescut în volum, dar a scăzut în valoare comparativ cu anul anterior. E vorba de primele nouă luni din fiecare an.
18:15
18:15
18:00
18:00
17:45
Ferre Laevers profesor la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea Regală din Leuven, Belgia: Educaţia este singura pârghie pe care o are o societate pentru a schimba cursul lucrurilor. Chiar dacă va dura timp de generaţii întregi, trebuie să începem schimbările în calitatea educaţiei de acum # Ziarul Financiar
Educaţia rămâne instrumentul fundamental prin care societăţile pot influenţa dezvoltarea şi direcţia generaţiilor viitoare, chiar dacă schimbările se vor resimţi abia după câteva decenii, subliniază profesorul Ferre Laevers, specialist în psihologie şi ştiinţele educaţiei la Universitatea Regală din Leuven, Belgia.
17:30
17:30
Ce este concordatul preventiv şi de ce a crescut numărul companiilor care apelează la această procedură în timp ce numărul de insolvenţe a scăzut uşor? # Ziarul Financiar
În primele opt luni din 2025, în România au fost înregistrate 4.561 de insolvenţe, cu 2% mai puţine decât în aceeaşi perioadă - ianuarie-august - din anul anterior. Mai mult, numărul companiilor de impact – cele cu active de peste un milion de euro – care au intrat în incapacitate de plată s-a redus de la 95 la 78.
17:15
Cătălin Moga a transformat tradiţia familiei din oierit într-o afacere: pe lângă oi, a investit în 60 de măgăriţe şi 40 de vaci de carne. Laptele de măgăriţă din Ciolt se vinde cu 100 lei/litru # Ziarul Financiar
Cătălin Moga a transformat tradiţia familiei din oierit într-o afacere: pe lângă oi, a investit în 60 de măgăriţe şi 40 de vaci de carne. Laptele de măgăriţă din Ciolt se vinde cu 100 lei/litru
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.