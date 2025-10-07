Cursul valutar leu/euro continuă să crească şi trece de 5,09 lei/euro, apropiindu-se de maximul istoric din mai

19:30

Linde Gaz România, filiala locală a grupului industrial germano-american Linde Plc., a raportat pentru 2024 o cifră de afaceri de 1,016 mld. lei (204,4 mil. euro), în scădere cu 6,4% faţă de anul anterior, când compania a avut afaceri de 1,087 mld. lei (219,8 mil. euro), potrivit calculelor ZF pe baza datelor de la Ministerul Finanţelor. Linde Gaz România a realizat anul trecut un profit net de 294,1 mil. lei (59,1 mil. euro), mai mic cu 19,7% faţă de anul precedent, când furnizorul de gaze a obţinut un câştig net de 366,3 mil. lei (74 mil. euro), potrivit datelor publice. Compania a ajuns în 2024 la un număr mediu de 333 de angajaţi, cu 15 oameni mai puţin decât în 2023.