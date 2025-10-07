Ce facem astăzi, 8 octombrie 2025, în Timișoara?

09:10

Menopauza marchează o nouă perioadă în viața unei femei, una care aduce schimbări hormonale care pot afecta somnul, dispoziția, sănătatea osoasă și cardiovasculară. Dr. Arina Gui, medic specialist obstetrică-ginecologie, explică ce se întâmplă în corpul femeii, care sunt simptomele tipice și când acestea devin îngrijorătoare, cum se poate menține sănătatea după menopauză și ce opțiuni de tratament există pentru simptomele severe. Aflați cum dieta, stilul de viață și gestionarea stresului pot face această tranziție mai ușoară și cum femeile se pot menține active și sănătoase.