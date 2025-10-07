Jurnal Antena Sport | Chiar dacă nu joacă, Drăguşin e trup şi suflet pentru naţională la meciul cu Austria
Antena Sport, 8 octombrie 2025 00:20
• • •
Acum 10 minute
00:30
Acum 30 minute
00:20
00:10
“Te dai şmecher” Victor Angelescu i-a răspuns dur lui Andrei Nicolescu! S-a reaprins conflictul dintre cei doi # Antena Sport
Acum o oră
23:40
Alex Pop, dezvăluiri despre interacțiunea pe care a avut-o cu Gică Hagi: „Tăceam, ascultam și dădeam din cap” # Antena Sport
Acum 2 ore
23:30
Reacţia lui Victor Angelescu după ce căpitanul Rapidului, Alex Dobre, a înjurat-o pe Dinamo # Antena Sport
22:40
Jurnal Antena Sport | Cea mai mare surpriză din naţionala lui Lucescu este Lisav Eissat # Antena Sport
Acum 4 ore
22:30
Selecţionerul României, George Buricea, şi-a aflat pedeapsa după incidentul şocant cu propriul jucător # Antena Sport
22:30
Situație ireală pentru fotbalistul cu peste 200 meciuri în Liga 1: „Nu ne mai bazăm pe el” # Antena Sport
22:10
Jurnal Antena Sport | Gică Hagi e gata să revină pe bancă. S-ar putea duela cu fiul lui, Ianis # Antena Sport
21:50
Marius Avram l-a desființat pe Istvan Kovacs, după deciziile din FCSB – Craiova: „Dacă aș fi la CCA, l-aș chema” # Antena Sport
21:50
Fostul patron din prima ligă a râs de FCSB: “Barcelona de la Lehliu”. Ce a remarcat la echipa lui Becali # Antena Sport
21:40
Care sunt mâncărurile preferate ale jucătorilor echipei naţionale de fotbal a României # Antena Sport
21:20
Moment special pentru jucătorul lui Arsenal! Reacția acestuia când a aflat că va deveni tătic # Antena Sport
Acum 6 ore
20:20
20:00
Surpriză mare în turul doi la Wuhan! Mirra Andreeva, eliminată după un meci de peste trei ore # Antena Sport
19:50
Cristi Chivu pregăteşte un transfer uriaş pentru România. Fundaşul naţionalei care ar semna cu Inter din ianuarie # Antena Sport
19:30
Florin Prunea a dezvăluit ce i-au putut face propriii angajaţi unui celebru milionar român ajuns falit! # Antena Sport
19:20
Dezastru pentru un club de tradiţie din România. Interzis la transferuri pentru 2.000 de euro! # Antena Sport
19:00
18:50
18:50
Gino Iorgulescu ştie cine trebuie să antreneze naţionala României: “Mai bun nu cred că avem” # Antena Sport
Acum 8 ore
18:30
Răducioiu pune presiune pe tricolorii lui Lucescu înainte de Austria: “România este obligată să câştige” # Antena Sport
18:30
18:20
18:10
Decizia anunţată de FRF înaintea meciului cu Moldova, după ce autorităţile au instituit cod roşu! # Antena Sport
17:30
CFR Cluj, apel disperat după ce un junior a suferit un accident rutier grav! “În lupta sa pentru viață” # Antena Sport
17:20
Mihnea Rădulescu ajunge pe mâinile lui Paolo Mariani! Cine este medicul care a tratat fotbaliști legendari # Antena Sport
17:10
S-a încheiat cazul de hărţuire în care a fost implicat Christian Horner! Ce s-a întâmplat cu el şi reclamantă # Antena Sport
17:10
16:50
Imaginile dezastrului pe Arena Națională. Acoperişul a cedat, iar gazonul riscă să fie inundat! # Antena Sport
16:50
16:40
Acum 12 ore
16:20
Adus ca o vedetă, ținut mai mult pe bancă! Motivul pentru care Alessandro Murgia nu joacă la U Cluj # Antena Sport
16:10
Carlos Alcaraz, protagonist într-un turneu inedit. Liderul mondial va înfrunta jucători amatori # Antena Sport
16:00
Valeriu Iftime, după ce a dus Botoşani pe primul loc în Liga 1: “N-am aer. Am făcut poză cu clasamentul” # Antena Sport
16:00
15:30
14:50
Presa din Turcia anunţă: Gică Hagi, aproape de o revenire de senzaţie. Clubul cu care se află în negocieri # Antena Sport
13:50
Rodrygo, neverosimil înainte de El Clasico: “Să uităm sezonul trecut, a fost oribil”. Brazilianul vrea revanșa # Antena Sport
13:40
Sorana Cîrstea s-a calificat în turul 2 la Wuhan, după abandonul Jelenei Ostapenko. Românca, prim set perfect # Antena Sport
13:40
Gigi Becali, reacţie savuroasă după ce Adi Mutu l-a numit “master of destabilization” # Antena Sport
13:10
Afacerea cu care Gică Hagi vrea să dea lovitura. Ce achiziţie importantă a făcut “Regele” # Antena Sport
13:00
Lisav Eissat, primul interviu după convocarea în premieră la naționala României. Povestea sa + pe cine are idol # Antena Sport
13:00
Urmările meciului cu Craiova. Mihai Popescu, surprins cu ochiul vânăt la antrenamentul naționalei Românei. Foto # Antena Sport
12:50
12:30
12:10
Mesajul transmis de Universitatea Craiova, după accidentarea cumplită a lui Mihnea Rădulescu: “Capul sus!” # Antena Sport
12:00
Probleme pentru Emma Răducanu! S-a simţit rău şi a fost nevoită să abandoneze la Wuhan # Antena Sport
11:50
Mihai Stoica a dezvăluit lucrul făcut meci de meci de Gigi Becali care îl scoate din minţi # Antena Sport
11:40
8 ani de la un moment istoric pentru România: Simona Halep devenea în premieră numărul 1 mondial # Antena Sport
