Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025
Jurnal de Vrancea, 8 octombrie 2025 00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai tendința de a face ordine în gânduri și emoții astăzi. E o zi bună să scoți la lumină ce te apasă și să găsești o cale de a lăsa în urmă ce nu te mai servește. În relații, exprimă-ți nevoile cu delicatețe. În plan profesional, dacă te concentrezi pe pași mici și […] Articolul Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
• • •
Alte ştiri de Jurnal de Vrancea
Acum 30 minute
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec Ai tendința de a face ordine în gânduri și emoții astăzi. E o zi bună să scoți la lumină ce te apasă și să găsești o cale de a lăsa în urmă ce nu te mai servește. În relații, exprimă-ți nevoile cu delicatețe. În plan profesional, dacă te concentrezi pe pași mici și […] Articolul Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 8 ore
17:20
Primăria Adjud trage un semnal de alarmă: câinii abandonați pun în pericol siguranța orașului! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primăria Municipiului Adjud atrage atenția asupra unei probleme tot mai frecvente: abandonarea câinilor fără stăpân la marginea orașului, în special în zonele fără camere de supraveghere. Autoritățile avertizează că astfel de acțiuni sunt ilegale și pun în pericol atât siguranța cetățenilor, cât și bunăstarea animalelor. Reprezentanții primăriei fac apel la spiritul civic al adjudenilor și […] Articolul Primăria Adjud trage un semnal de alarmă: câinii abandonați pun în pericol siguranța orașului! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:00
TOMIȚĂ TRAVEL – Agenția de turism din Focșani care îți face vacanța memorabilă la un preț de invidiat # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Locuitorii din Focșani și nu numai au acum la dispoziție o agenție de turism dedicată oferirii unor experiențe de călătorie autentice și personalizate: TOMIȚĂ TRAVEL. Situată pe Bulevardul Independenței nr. 34, agenția de turism se remarcă printr-o atenție deosebită la detalii, având ca obiectiv să transforme fiecare vacanță într-o experiență de neuitat. Oferte personalizate și […] Articolul TOMIȚĂ TRAVEL – Agenția de turism din Focșani care îți face vacanța memorabilă la un preț de invidiat apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 12 ore
16:10
Doi tineri vrânceni, condamnați pentru furt calificat, au fost încarcerați la Penitenciarul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au depus în Penitenciarul Focșani două persoane condamnate la pedepse privative de libertate. Astfel, la data de 6 octombrie a.c., polițiștii au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de instanță, pe numele unui tânăr de 26 de ani. În urma activităților […] Articolul Doi tineri vrânceni, condamnați pentru furt calificat, au fost încarcerați la Penitenciarul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
16:00
Doi tineri vrânceni, condamnați pentru furt calificat, au fost încarcerați la Penitencciarul Focșani # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au depus în Penitenciarul Focșani două persoane condamnate la pedepse privative de libertate. Astfel, la data de 6 octombrie a.c., polițiștii au pus în aplicare un mandat de executare a pedepsei cu închisoarea, emis de instanță, pe numele unui tânăr de 26 de ani. În urma activităților […] Articolul Doi tineri vrânceni, condamnați pentru furt calificat, au fost încarcerați la Penitencciarul Focșani apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:40
UPDATE Accidentul de la Răcoasa (spre Câmpuri) provocat de o șoferiță! Ea și copilul au fost răniți ușor! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Poliția a anunțat că accidentul s-a petrecut în jurul orei 12.30 pe DN 2L, în afara satului Gogoiu, comuna Răcoasa. Din cauza neadaptării vitezei la condițiile de drum, șoferița, o femeie de 43 de ani, a pierdut controlul volanului, a derapat și a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Din fericire, femeia și coilul […] Articolul UPDATE Accidentul de la Răcoasa (spre Câmpuri) provocat de o șoferiță! Ea și copilul au fost răniți ușor! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:30
ULTIMA ORĂ! Trafic îngreunat în apropiere de Câmpuri! Șoferul unei mașini a intrat într-un copac # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Traficul pe drumul național 2L care leagă Răcoasa de Câmpuri este îngreunat după ce șoferul unui autoturism de teren a pierdut controlul volanului și s-a oprit cu mașina într-un copac aflat pe marginea drumului. Conform informațiilor noastre, evenimentul rutier s-a produs pe sensul de mers Răcoasa-Soveja, foarte aproape de localitatea Gogoiu. La fața locului au […] Articolul ULTIMA ORĂ! Trafic îngreunat în apropiere de Câmpuri! Șoferul unei mașini a intrat într-un copac apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Micii șahiștii vrânceni rezultate excelente la Festivalul Internațional de Șah „Satori” de la Slobozia # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Municipiul Slobozia a fost, în weekendul trecut, gazda Festivalului Internațional de Șah „Satori”, o competiție de tradiție care a adunat la start numeroși tineri pasionați ai sportului minții din toate colțurile țării. Printre participanți s-au remarcat și reprezentanții județului Vrancea, care au demonstrat încă o dată că talentul și munca susținută dau rezultate remarcabile. La […] Articolul Micii șahiștii vrânceni rezultate excelente la Festivalul Internațional de Șah „Satori” de la Slobozia apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:40
Șase formatori ai Asociației NOI – Educație, Cunoaștere, Consiliere și Formare, în Slovenia și Grecia printr-un proiect ERASMUS # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioadele 04-08 august 2025 și 18-22 august 2025, Asociația NOI – Educație, Cunoaștere, Consiliere și Formare Păulești-Vrancea a implementat cu succes primele activități din cadrul proiectului Erasmus + KA122 în domeniul educației adulților, intitulat Formarea formatorilor pentru activități cu grupuri diverse de adulți care învață, cu numărul de referință 2024-2-RO01-KA122-ADU-000283590. Acest proiect este finanțat […] Articolul Șase formatori ai Asociației NOI – Educație, Cunoaștere, Consiliere și Formare, în Slovenia și Grecia printr-un proiect ERASMUS apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Acum 24 ore
11:10
Constantin Toader, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea – apel public la responsabilitate și justiție # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tragedie care a cutremurat întreaga comunitate: un copil de doar 3 ani și-a pierdut viața după ce a fost atacat de o haită de câini maidanezi în cartierul Modruzeni. Evenimentul a stârnit revoltă, durere și un val de întrebări la care autoritățile locale sunt obligate să răspundă. Constantin Toader, consilier județean și președintele Partidei […] Articolul Constantin Toader, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea – apel public la responsabilitate și justiție apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Sumă importantă de bani găsită într-un magazin din Focșani! Poliția caută proprietarul! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În urmă cu o săptămână, pe data de 29 septembrie după-amiază, în jurul orei 17.20, o femeie s-a prezentat la poliție pentru a preda o sumă de bani găsită în incinta magazinului Tedi, situat pe strada Aleea Parc din municipiul Focșani. Potrivit poliției, proprietarul banilor nu a fost găsit, suma respectivă aflându-se în continuare la […] Articolul Sumă importantă de bani găsită într-un magazin din Focșani! Poliția caută proprietarul! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Programul de funcționare pentru serviciile oferite cetățenilor la Centrul multifuncțional din Bahne # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: După recenta inaugurare a Centrului multifuncțional deschis pe strada Aleea Căminului din cartierul Bahne, municipalitatea a anunțat și programul activităților care se vor desfășura acolo. În noul edificiu funcționează birouri ale Poliției Locale, Direcției de Asistență Socială, Serviciului Impozite și Taxe Locale, Compartimentului de informații pentru asociațiile de proprietari. Astfel: reprezentanții Direcției de Asistență Socială […] Articolul Programul de funcționare pentru serviciile oferite cetățenilor la Centrul multifuncțional din Bahne apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:40
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La doar 8 ani, Patrick Cimbală din Adjud a reușit ceea ce mulți sportivi visează o viață întreagă: este multiplu campion național la kickboxing, deținător a peste 50 de medalii de aur și a două centuri de campion. Un copil de excepție, cu o ambiție și o maturitate sportive remarcabile. Patrick s-a apropiat de sportul […] Articolul Patrick Cimbală, copilul-minune din Adjud care scrie istorie în kickboxing apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Cinci persoane au fost reținute de polițiști în cadrul unei acțiuni de prevenire și combatere a faptelor antisociale, în cadrul a patru mandate de percheziție. Astfel, în data de 6 octombrie, polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Onești, cei ai secțiilor de poliție rurală arondate, împreună cu cei ai Serviciilor de Ordine Publică și Investigații Criminale […] Articolul VIDEO Bătăuși reținuți în urma unei acțiuni complexe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
08:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: 1. Dinamica anuală a vânzărilor cu amănuntul a plonjat de la 3,5% în iulie la -2,1% în august. În termeni lunari, contracția este de 4%. BCR estima o dinamică anuală de 2,7% și o ușoară contracție față de iulie. Economiștii ING Bank România semnalează că aceasta este cea mai mare scădere lunară de după criza […] Articolul Cronica dimineții – 07.10.2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
04:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Când firul devine subțire, apa îți vorbește fără translator. Vibrațiile nu mai au timp să se piardă în plastic, iar ceea ce nu vezi pe luciu vine direct în palmă: ticuri scurte pe pietriș, tremur cald pe iarbă, apăsare elastică lângă lemn. În acest peisaj fin, mulinete feeder sunt mai mult decât un rotor și […] Articolul Mulinete feeder și firul subțire: feedback-ul care nu minte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Ieri
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ai parte de o zi dinamică, cu multe provocări la locul de muncă. Energia ta este la cote înalte, dar ai grijă să nu devii impulsiv. O veste legată de bani poate să-ți ridice moralul. Dragoste: Posibile discuții aprinse cu partenerul.Sfatul zilei: Respiră adânc înainte să reacționezi. ♉ […] Articolul Horoscopul zilei de 7 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
6 octombrie 2025
20:20
Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru o corectă informare a opiniei publice și pentru a avea un tablou corect și exact al derulării proiectului „Campus profesional integrat, liceal și universitar județul Vrancea”, implementat de Consiliul Județean Vrancea, dorim să aducem câteva clarificări necesare cu privire la calendarul derulării acestui obiectiv major de investiții pentru județul Vrancea, cu o valoare totală […] Articolul Consiliul Județean Vrancea clarifică parcursul proiectului de realizare a campusului liceal și universitar apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:50
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Hidrologii trag un semnal de alarmă: urmează câteva zile cu ploi abundente și risc crescut de inundații în mai multe județe din estul țării. Codul galben de inundații intră în vigoare în această seară și va fi valabil până joi la prânz. Zonele vizate sunt cursurile de apă din bazinele Râmnicu Sărat (Buzău și Vrancea), […] Articolul Avertizări de inundații pe mai multe cursuri de apă din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
17:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În zilele de 4 și 5 octombrie 2025, Sala Polivalentă „Alin Moldoveanu” din Focșani a găzduit Turneul Internațional de Judo „Memorialul Aurel Cîmpeanu”, competiție de tradiție care reunește anual sportivi valoroși din țară și din străinătate. Judoka de la Clubul Sportiv Școlar Focșani, pregătiți de profesorul Dumitru Zisu, au confirmat din nou valoarea școlii focșănene […] Articolul Rezultate bune pentru judoka C.S.Ș. Focșani la „Memorialul Aurel Cîmpeanu” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
15:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Elevii din învățământul preuniversitar se pregătesc pentru prima vacanță din anul școlar 2025-2026. După aproape două luni de cursuri, aceștia vor avea parte de o pauză binemeritată, timp de o săptămână, la finalul lunii octombrie. Primul modul al anului școlar a început pe 8 septembrie, odată cu prima zi de școală, și se va încheia […] Articolul Elevii intră în prima vacanță a anului școlar 2025-2026 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 3-4 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea, împreună cu jandarmi vrânceni, au desfășurat o acțiune pe linia asigurării unui climat optim de ordine și siguranță publică, în municipiul Adjud și comuna Homocea. Astfel, în cadrul celor 4 filtre rutiere, au fost legitimate 120 de persoane și au fost oprite, pentru […] Articolul Acțiuni ale poliției din Vrancea în Adjud și Homocea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
13:00
ATENȚIE, șoferi! Controale ale polițiștilor în trafic! Sunt vizați cei care utilizează telefonul în timp ce conduc # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Timp de o săptămână, în perioada 6 – 12 octombrie, polițiștii rutieri din Vrancea se vor afla pe drumurile din județ, desfășurând o serie de controale în cadrul operațiunii „Focus On The Road”, organizată la nivel european sub egida ROADPOL (Organizația Polițiilor Rutiere din Europa). Verificările din trafic îi vizează pe conducătorii auto „care au […] Articolul ATENȚIE, șoferi! Controale ale polițiștilor în trafic! Sunt vizați cei care utilizează telefonul în timp ce conduc apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Primăria Pufești continuă investițiile în educație: proiecte noi pentru școli și grădinițe # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: La Pufești, grija pentru copii nu se spune doar în vorbe — se vede în fapte. Primăria anunță noi investiții și proiecte care au un singur scop: ca fiecare copil din comună să învețe, să crească și să se bucure de aceleași șanse ca oriunde altundeva. „Investim permanent în educație, ghidați de ideea că viitorul […] Articolul Primăria Pufești continuă investițiile în educație: proiecte noi pentru școli și grădinițe apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Un tânăr s-a răzbunat pe șeful de post care-l amendase și i-a incendiat mașinile # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Un tânăr de 19 ani din Suceveni, județul Galați, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile după ce a incendiat două mașini ale șefului de post, ca răzbunare pentru sancțiunile contravenționale primite anterior. Din cercetări a rezultat că, în noaptea de 1 spre 2 iunie 2025, acesta a incendiat două autoturisme parcate în dreptul […] Articolul Un tânăr s-a răzbunat pe șeful de post care-l amendase și i-a incendiat mașinile apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:50
Dialog sincer cu adolescenții din Vrancea în cadrul proiectului „Conectează-te la Viață” # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Sălile de clasă din mai multe licee din județul Vrancea s-au umplut săptămâna trecută de tineri curioși și de discuții reale despre alegerile care le pot influența viitorul. Echipa proiectului „Conectează-te la Viață” a ajuns la Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” din Focșani, Liceul de Agricultură și Industrie Alimentară Odobești și Liceul Teoretic „Grigore Gheba” Dumitrești, […] Articolul Dialog sincer cu adolescenții din Vrancea în cadrul proiectului „Conectează-te la Viață” apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Pentru intervalul 6 octombrie, ora 21 – 7 octombrie, ora 21, meteorologii au emis cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului, fenomene care se vor manifesta în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură. ANM anunță că va ploua însemnat […] Articolul Vrancea – cod portocaliu de precipitații până la jumătatea săptămânii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:10
Medalii de aur, bronz și argint pentru elevii clasei de aeromodelism din cadrul Centrului Cultural Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Consiliul Județean Vrancea, prin Centrul Cultural Vrancea, a participat duminică, 5 octombrie 2025, cu elevi ai clasei de aeromodelism, îndrumați de domnul instructor Ionuț Valentin Ștefan, la Cupa României, localitatea Mizil, județul Prahova, organizată de Federația Română de Modelism din București. Echipa Centrului Cultural Vrancea a fost formată de 4 juniori: Preda Răzvan, Munteanu Luca, […] Articolul Medalii de aur, bronz și argint pentru elevii clasei de aeromodelism din cadrul Centrului Cultural Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit informărilor ANM, în intervalul 5 octombrie, ora 21 – 9 octombrie, ora 10 se anunță ploi importante cantitativ, ninsori temporar viscolite în zonele montane, la altitudini de peste 1700 m, intensificări ale vântului și vreme rece. Din noaptea de duminică spre luni (5/6 octombrie) aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest, în întreaga […] Articolul ANM: urmează mai multe zile cu ploi abundente în toată țara apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
Mai mult de 2 zile în urmă
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua de azi aduce energie, dar și provocări în plan profesional. Ai tendința să te grăbești, ceea ce poate duce la greșeli. Fii atent la detalii și evită conflictele cu superiorii. Pe seară, relaxează-te în compania celor dragi. Sfaturi: Respiră adânc înainte de a reacționa. ♉ Taur (20 […] Articolul Horoscopul zilei de 6 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
5 octombrie 2025
17:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Accidentul s-a produs în jurul orei 16.30, pe raza comunei Golești (DN2 E85), în evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme: Nissan, BMW și SEAT. Din primele informații pe care le deținem nu au fost victime, incientul fiind soldat doar cu pagube materiale. Cu toate acestea, o mașină a ajuns în afara părții carosabile, în șanțul […] Articolul ULTIMA ORĂ Accident rutier la Golești! Trei autoturisme implicate! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:40
5 octombrie, Ziua Jandarmeriei Montane. „La Mulți Ani” celor care veghează asupra Munților Vrancei! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 5 octombrie, sărbătorim Ziua Jandarmeriei Montane, o zi dedicată celor care îmbină curajul cu responsabilitatea și dragostea pentru natură cu datoria față de oameni. Este momentul în care spunem un sincer „Mulțumesc!” și jandarmilor montani din Lepșa și Soveja, oameni care zi de zi veghează asupra siguranței turiștilor și protejează frumusețea munților Vrancei. Fie […] Articolul 5 octombrie, Ziua Jandarmeriei Montane. „La Mulți Ani” celor care veghează asupra Munților Vrancei! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:20
Toader Constantin, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea, trage un semnal de alarmă după tragedia de la Mărășești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: O tragedie cumplită a zguduit comunitatea din Mărășești: un copil de doar trei ani și-a pierdut viața în urma atacului unor câini fără stăpân, trupul său fiind găsit într-o zonă unde se depozitau neontrolat deșeuri, plină de animale fără stăpân. În urma acestui eveniment care a șocat opinia publică, Toader Constantin, președintele Partidei Romilor Pro-Europa […] Articolul Toader Constantin, președintele Partidei Romilor Pro-Europa Vrancea, trage un semnal de alarmă după tragedia de la Mărășești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:00
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Potrivit ultimelor informații furnizate de IPJ Vrancea, expertiza medico-legală a stabilit că decesul minorului a survenit ca urmare a unui atac canin. Cu alte cuvinte, micuțul de trei ani a fost ucis de un câine maidanez, așa um autoritățile au bănuit încă de la început. „Cercetările sunt continuate de polițiști, sub coordonarea procurorului de caz, […] Articolul ULTIMA ORĂ Oficial: copilul de la Mărășești a fost ucis de un câine maidanez! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:50
Vești bune: Loteria Română crește câștigul la categoria a IV-a la 6/49! Cât vor încasa de acum câștigătorii # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Vești bune pentru jucătorii pasionați de Loto 6/49! Începând cu tragerilede duminică, 5 octombrie 2025, Loteria Română majorează valoarea câștigului la categoria a IV-a de la 30 de lei la 50 de lei. Aceasta este singura categorie cu premiu fix din cadrul jocului Loto 6/49, iar modificarea vine ca răspuns la așteptările jucătorilor și ca […] Articolul Vești bune: Loteria Română crește câștigul la categoria a IV-a la 6/49! Cât vor încasa de acum câștigătorii apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:30
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de sâmbătă, 5 octombrie, ora 21:00, până miercuri, 9 octombrie, ora 10:00, care anunță o perioadă de vreme rece, cu ploi abundente și vânt puternic în aproape toată țara. Potrivit ANM, aria ploilor se va extinde treptat dinspre sud-vest începând din noaptea de duminică spre luni, […] Articolul Vreme rea în toată țara: ploi abundente, vânt puternic și ninsori la munte apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
11:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Primarul municipiului Adjud, George Claudiu Nica, a semnat recent contractul de execuție a lucrărilor care vor transforma actualul Club al Copiilor într-un centru recreativ modern, dedicat exclusiv celor mici – un loc al bucuriei, creativității și descoperirii. Proiectul prevede reabilitarea și modernizarea clădirii, împrejmuirea imobilului și desființarea corpului C, cu scopul de a crea un […] Articolul Investiții în educație și recreere pentru copiii orașului Adjud apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
10:30
Bianca Holban (CSS Focșani) în formă excelentă: aur la sărituri și argint la paralele la Campionatul Național de gimnastică de la Ploiești # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 2–4 octombrie, Sala Sporturilor „Olimpia” din Ploiești a fost centrul gimnasticii românești, fiind gazda Campionatului Național Individual Open și Campionatul Național al Echipelor Reprezentative de Club la gimnastică artistică feminină și masculină. Pe podiumul aparatelor s-au succedat evoluții spectaculoase, demne de un eveniment de cel mai înalt nivel. 52 de sportivi de la […] Articolul Bianca Holban (CSS Focșani) în formă excelentă: aur la sărituri și argint la paralele la Campionatul Național de gimnastică de la Ploiești apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
07:10
Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 3-9 octombrie 2025 # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Happy Cinema Focșani vă așteaptă cu cele mai noi filme și cele mai bune oferte în două săli 3D ultramoderne. Toate informațiile despre oferte, prețuri, rezervări online și săli sunt disponibile pe www.happycinema.ro și pe pagina de Facebook. PROGRAMUL complet pentru săptămâna 3-9 octombrie 2025: Vineri,3 Octombrie 10:30 The Smashing Machine – Acţiune, Biografic, Dramă, Sport, Premiera, N15 […] Articolul Ce producții cinematografice pot fi vizionate la Happy Cinema Focșani în săptămâna 3-9 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Ziua aduce claritate într-o situație personală. Fii sincer cu tine și cu ceilalți. Energia este bună pentru a finaliza proiecte începute mai demult. Ai grijă la cheltuieli impulsive. ♉ Taur (20 aprilie – 20 mai) Concentrează-te pe stabilitate și confort. E posibil să primești o veste legată de […] Articolul Horoscopul zilei de 5 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
4 octombrie 2025
17:50
ULTIMA ORĂ Cadavrul unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal, pe raza orașului Mărășești! Ce a transmis poliția # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Astăzi, 4 octombrie, la ora 15:54, polițiștii Inspectoratului de Poliție Județean Vrancea au fost sesizați prin apel la SNUAU 112, cu privire la faptul că pe raza orașului Mărășești, într-un canal, a fost găsit trupul neînsuflețit al unui copil în vârstă de aproximativ 3 ani. Din primele verificări au rezultat indicii că moartea copilului ar […] Articolul ULTIMA ORĂ Cadavrul unui copil de 3 ani a fost găsit într-un canal, pe raza orașului Mărășești! Ce a transmis poliția apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
14:10
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Lucrările la Autostrada A7 avansează vizibil în județul Vrancea. Grupul UMB, constructorul român care execută loturile de pe acest tronson, a început montarea tablierului metalic al pasajului peste autostradă, în zona comunei Garoafa, la nord de Focșani. Anunțul a fost făcut de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Ionel Scrioșteanu. Pentru a permite ridicarea […] Articolul Începe montarea pasajului peste A7 la Garoafa. Trafic deviat pe DN2 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
12:10
Proict de lege: consumatorii casnici cu venituri reduse ar putea plăti un preț mai mic pentru energia electrică! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Ministerul Energiei lucrează la un proiect de lege care vizează plafonarea prețului la energie pentru gospodăriile cu venituri reduse. Bogdan Ivan, ministrul de resort, a anunțat că pentru consumatorii casnici cu venituri de până la 2.500–3.000 de lei pe lună ar putea fi introdus un preț maxim de 1 leu/kWh. „Vreau să blochez deconectarea clienților […] Articolul Proict de lege: consumatorii casnici cu venituri reduse ar putea plăti un preț mai mic pentru energia electrică! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
09:20
Concursul de poezie „Vin în Vrancea” – invitație la inspirație…bahică și tradiție. Cum te poți înscrie # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Biblioteca Județeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea dă startul unui concurs cu parfum de tradiție și vers: Concursul de poezie de inspirație bahică „Vin în Vrancea”, organizat în cadrul proiectului cultural „Vin în Vrancea, tradiții și meșteșuguri”. Proiectul este implementat de Consiliul Județean Vrancea și finanțat din Fondul Cultural Național, în aria tematică Patrimoniu cultural imaterial. Evenimentul […] Articolul Concursul de poezie „Vin în Vrancea” – invitație la inspirație…bahică și tradiție. Cum te poți înscrie apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:40
POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: În perioada 6 OCTOMBRIE – 10 OCTOMBRIE 2025, compania de salubritate Polaris M. Holding va desfășura a doua campanie din acest an de colectare gratuită a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase provenite din deșeuri menajere, adresată exclusiv populației (persoane fizice) din Municipiul Focșani. Această acțiune face parte din eforturile continue de protejare a […] Articolul POLARIS: Campanii de colectare a deșeurilor voluminoase, textile și a celor periculoase din menajer derulate în Focșani, Odobești și în alte 26 de localități din Vrancea apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
00:20
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: ♈ Berbec (21 martie – 19 aprilie) Este o zi excelentă pentru a lua inițiative. Ai energie și claritate mentală, iar ideile tale pot aduce rezultate concrete. Atenție totuși la impulsivitate în discuții cu colegii sau partenerul. Dragoste: Posibile tensiuni, dar pot fi rezolvate cu răbdare.Bani: Posibilitate de câștig neașteptat.Sfatul zilei: Nu te grăbi să […] Articolul Horoscopul zilei de 4 octombrie 2025 apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
3 octombrie 2025
19:50
Poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!” Sursele noastre spun altceva! # Jurnal de Vrancea
Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani: Deși poliția din Vrancea spune că informațiile legate de incidentul de la Panciu, când un echipaj al SAJ Vrancea a fost sechestrat mai bine de o oră în apartamentul a doi indivizi beti și recalcitranți, sunt false… informațiile noastre spun altceva. Ținem să precizăm că dacă poliția nu a înregistrat nicio plângere în acest sens, […] Articolul Poliția legat de cazul echipajului de pe SAJ sechestrat la Panciu: „Informațiile apărute în spațiul public sunt false!” Sursele noastre spun altceva! apare prima dată în Jurnal de Vrancea - Stiri din Vrancea si Focsani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.