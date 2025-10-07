Horoscopul zilei de 8 octombrie 2025

12:10

Ministerul Energiei lucrează la un proiect de lege care vizează plafonarea prețului la energie pentru gospodăriile cu venituri reduse. Bogdan Ivan, ministrul de resort, a anunțat că pentru consumatorii casnici cu venituri de până la 2.500–3.000 de lei pe lună ar putea fi introdus un preț maxim de 1 leu/kWh. „Vreau să blochez deconectarea clienților […]