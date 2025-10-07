LeBron James a împărțit internetul FOTO. Fanii au reacționat dur după cascadoria starului din NBA: „De ce ne faci asta, rege glorios?” » Cele mai bune meme-uri
Golazo.ro, 8 octombrie 2025 00:20
Anunțul lui Lebron James (40 de ani), starul celor de la Los Angeles Lakers, nu a fost pe placul fanilor.
• • •
Acum 30 minute
00:20
Acum o oră
23:50
Balaj îl apără pe Kovacs Fostul arbitru a analizat fazele controversate de la FCSB - U Craiova: „E normal să aibă un sprijin” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani) a comentat și el prestația lui Istvan Kovacs din derby-ul FCSB - Craiova 1-0.
Acum 2 ore
23:30
Angelescu a răbufnit în direct Președintele de la Rapid i-a dat replica lui Andrei Nicolescu : „Vii și încerci să faci pe deșteptul” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, l-a atacat pe Andrei Nicolescu (49 de ani) pentru declarațiile făcute luni.
23:10
Situație incredibilă în Liga 1 UTA Arad nu a scăpat de interdicția la transferuri pentru că nu a plătit 2.000 de euro # Golazo.ro
UTA Arad a rămas cu interdicție la transferuri pentru doar 2.000 de euro
23:00
Buricea a fost pedepsit Suspendare drastică și amendă după ce selecționerul României și-a bruscat propriul jucător # Golazo.ro
George Buricea, antrenorul celor de la Politehnica Timișoara, și-a aflat pedeapsa după ce l-a lovit pe Zoran Nikolic la ultima partidă din Liga Națională.
22:50
„Dobre ar fi trebuit să se abțină” Victor Angelescu a reacționat după ce căpitanul de la Rapid a înjurat Dinamo : „Nu mi se pare normal” # Golazo.ro
Victor Angelescu (41 de ani), președintele de la Rapid, a comentat gestul lui Alexandru Dobre (27 de ani), căpitanul giuleștenilor, ce a dat tonul injuriilor la adresa lui Dinamo, în urma victoriei cu Farul, 3-1.
Acum 4 ore
22:30
„Am fost niște ratați egoiști” Declarațiile lui Steven Gerrard au iscat un scandal uriaș în Anglia : „Am urât să merg la națională” # Golazo.ro
Steven Gerrard (45 de ani), fostul jucător al celor de la Liverpool, a vorbit despre perioada petrecută la naționala Angliei.
22:10
Sponsorul Ligii 1 vrea One Tower Patronul firmei care sponsorizează Liga 1 și o treime dintre echipe, ofertă colosală pentru o clădire din București # Golazo.ro
Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, intenționează să cumpere una dintre cele mai impunătoare construcții noi din București: clădirea One Tower, din cartierul Floreasca
21:40
Replică pentru Armstrong Fost arbitru FIFA, după ce scoțianul de la Dinamo a declarat că se simte vânat: „Inexplicabil!” # Golazo.ro
Marius Avram (46 de ani), fostul arbitru FIFA, i-a dat replica lui Danny Armstrong (27 de ani), fotbalistul lui Dinamo.
21:40
U-BT Cluj, revenire de senzație în EuroCup VIDEO. Campioana României a obținut primul succes european » Prestație de vis a „tricolorului” naturalizat # Golazo.ro
U-BT Cluj-Napoca a învins Neptunas Klaipeda, în deplasare, scor 107-102 (19-30, 29-28, 29-20, 30-24), în etapa #2 din EuroCup.
21:10
Italia nu boicotează meciul Selecționerul Gennaro Gattuso, înainte de duelul cu Israel: „Mă doare inima, dar vrem să ne calificăm” # Golazo.ro
Gennaro Gattuso (47 de ani) a prefațat partida cu Estonia, programată sâmbătă, de la 21:45, în preliminariile CM 2026.
20:50
Conflict Dinamo - Rapid Giuleștenii au reacționat după declarațiile lui Nicolescu: „Acuzații surprinzătoare. Vor să creeze o imagine eronată” # Golazo.ro
Adrian Olariu, responsabilul cu ordinea și siguranța de la Rapid, a reacționat după declarațiile făcute luni de Andrei Nicolescu.
20:40
Calcule de calificare Scenariile care duc România direct la CM 2026. Meciul cu Austria e vital pentru a mai spera la o minune # Golazo.ro
Victoria cu Austria este obligatorie, apoi stăm la mâna rezultatelor.
Acum 6 ore
20:30
Jordi Alba se retrage VIDEO. Legendarul fundaș al Barcelonei își va lua adio de la fotbal la finalul sezonului: „A sosit momentul” # Golazo.ro
Jordi Alba (36 de ani), fostul jucător al celor de la FC Barcelona, a anunțat că se va retrage din fotbal la finele acestui sezon.
20:20
Cârțu, atac la Istvan Kovacs Oficialul de la U Craiova a răbufnit: „Când arbitrezi Liverpool nu faci d-astea! Noi suntem săraci?” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (69 de ani) a răbufnit la adresa „centralului” Istvan Kovacs, după prestația acestuia în meciul FCSB - U Craiova 1-0.
19:30
CFR Cluj, apel umanitar Clubul din Gruia cere donații de sânge pentru un fost junior. Băiețelul de 12 ani a fost lovit de o mașină # Golazo.ro
CFR Cluj a făcut un apel umanitar către public și suporteri.
19:30
Transferul lui Ziyech la CFR a picat! Descoperirea făcută de clujeni și salariul uriaș cerut de marocan # Golazo.ro
Ioan Varga, patronul celor de la CFR Cluj, a anunțat că transferul lui Hakim Ziyech (32 de ani), fostul mijlocaș al lui Chelsea, Ajax sau Galatasaray, a picat.
19:20
Ansu Fati a renăscut la Monaco Fostul jucător de la Barcelona a doborât un record vechi de 78 de ani! # Golazo.ro
Ansu Fati (22 de ani), fostul jucător al celor de la FC Barcelona, a renăscut la AS Monaco.
19:10
Tăcere cumpărată în Formula 1 Reclamanta lui Christian Horner în cazul de hărțuire sexuală și-ar fi retras plângerea în schimbul unei sume uriașe # Golazo.ro
Christian Horner (51 de ani) a scăpat de cazul de hărțuire sexuală pentru care era acuzat încă de la începutul anului 2024.
18:40
Prăbușirea Moldovei ANALIZĂ. Cine vine la București. De la 3-2 cu Polonia lui Lewandowski la 1-11 cu Norvegia lui Haaland # Golazo.ro
Moldova joacă joi amicalul de pe Arena Națională imediat după o înfrângere zdrobitoare, la Oslo. Are alt selecționer, dar majoritatea celor prezenți pe teren la 1-11 cu Norvegia sunt în lot și acum
Acum 8 ore
18:30
Djokovic luptă cu propriul corp Nole e în sferturi la Shanghai după un meci în care a acuzat probleme medicale » L-a depășit pe Roger Federer # Golazo.ro
Novak Djokovic (38 de ani, #5 ATP) în sferturile de finală ale turneului Masters 1000 de la Shanghai.
17:50
Lamine Yamal va putea juca în meciul Barcelonei cu Real Madrid din cadrul etapei #10 din La Liga.
17:40
Man reîncărcat Vine un alt Dennis la națională: de la cel schimbat la pauză la numărul 1 la PSV. „De clasă mondială!” » A fost ales în echipa etapei # Golazo.ro
Dennis Man, diferență foarte mare între convocarea din septembrie și cea de acum. Astăzi, când cel mai bun la PSV, jocul e la înălțime, la fel ca moralul său
17:20
Conflict cu fanii lui Bayern Leroy Sane s-a luat la bătaie la Oktoberfest: „Am fost provocat!” » Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Leroy Sane (29 de ani), jucătorul german al echipei Galatasaray, a fost implicat într-un incident la Oktoberfest, în Munchen. Sane a fost implicat într-o altercație fizică cu un participant la festival, în cortul dedicat vinului, după ce a fost provocat și insultat.
17:10
Sfat pentru Barcelona Toni Kross, ex-Real Madrid, crede că Flick trebuie să schimbe stilul de joc, altfel riscă eliminarea din Ligă # Golazo.ro
Toni Kroos (35 de ani), fostul mijlocaș al lui Real Madrid, a afirmat că „obsesia” celor de la Barcelona de a juca întotdeauna în același stil îi face vulnerabili. Acesta consideră că Hansi Flick (60 de ani) ar trebui să își modifice stilul de joc pentru a evita o eventuală eliminare din Liga Campionilor.
17:00
Moldova, încurcată de ploi Unde se va antrena adversara României, înaintea duelului de joi # Golazo.ro
Meciul dintre România și Moldova de joi se va juca pe Arena Națională. Cu toate acestea, adversarii „tricolorilor” se vor antrena pe alt stadion din cauza condițiilor meteo care se prognozează.
Acum 12 ore
16:30
Când nu va mai fi nevoie de regula U21 Andrei Vochin, consilierul lui Burleanu, dialog amplu cu GOLAZO.ro despre subiectul care enervează cluburile # Golazo.ro
Andrei Vochin este consilierul președintelui Răzvan Burleanu din 2014, de când echipa acestuia a câștigat alegerile la FRF.
16:20
Toast de 22.000 de euro Marcos Llorente sărbătorește cu un vin rar înainte de revenirea în naționala Spaniei # Golazo.ro
Marcos Llorente (30 de ani), mijlocașul echipei Atletico Madrid, a atras atenția în mediul online după ce a publicat o imagine în care petrece timp alături de iubita sa. Detaliul care a atras atenția a fost sticla de vin Romanee-Conti 1995, evaluată la aproximativ 22.000 de euro, din care cei doi au ales să savureze, ca activitate de cuplu.
16:10
Povestea retragerii lui Brolin Suedezul care a marcat în poarta României la CM 1994 a explicat de ce a renunțat la fotbal la doar 28 de ani # Golazo.ro
Tomas Brolin (55 de ani), fostul atacant suedez, a vorbit despre motivele pentru care s-a retras din fotbal la 28 de ani. Brolin a înscris împotriva României la Campionatul Mondial din 1994 și s-a clasat pe locul 4 în cursa pentru Balonul de Aur.
16:10
Au explodat prețurile Cât a ajuns să coste un bilet la ultimul meci al lui Lakers, după postarea lui LeBron James # Golazo.ro
După postarea de luni a lui LeBron James (40 de ani), intitulată „A doua decizie”, prețurile biletelor la un meci al celor de la Lakers au crescut extrem de mult.
16:00
Interviu Andrei Vochin „Cum e Angelescu contra regulii U21 dacă Șucu când a preluat pachetul majoritar a declarat că e pentru?!” # Golazo.ro
Andrei Vochin este consilierul președintelui Răzvan Burleanu din 2014, de când echipa acestuia a câștigat alegerile la FRF.
16:00
„Teroriștii Hamas ne-au ucis și răpit frații și surorile” Nikita Stoinov, fundașul lui Dinamo, comemorează victimele atacului asupra Israelului # Golazo.ro
Nikita Stoinov (20 de ani), fundașul israelian al echipei Dinamo, a postat recent pe Instagram o fotografie care comemorează victimele atacului terorist Hamas asupra Israelului din urmă cu doi ani.
15:50
România ruptă! Schimbare majoră a naționalei față de Euro 2024. Mai mult de jumătate dintre titulari și peste 60% din lot au dispărut! # Golazo.ro
Mircea Lucescu are un lot mult diferit față de ce a avut Edward Iordănescu în urmă cu un an și patru luni, la Campionatul European. România joacă joi cu Moldova și duminică în fața Austriei
15:30
Cele mai interesante știri ale săptămânii din marketing și business sportiv. Episodul 71.
15:20
S-a confirmat cel mai rău scenariu Mihnea Rădulescu are ruptură de ligament încrucișat și va fi operat # Golazo.ro
FCSB-Universitatea Craiova 1-0. Oltenii au anunțat că Mihnea Rădulescu a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior la genunchiul stâng.
15:10
„La Botoșani, la meci, nu dormi” Leo Grozavu, interviu pentru GOLAZO.ro: „Pe CFR o văd să rămână în afara play-off-ului” # Golazo.ro
FC Botoșani e lider în Liga 1 după 12 etape și Leo Grozavu vrea să viseze la mai mult de atât
15:10
FC Botoșani, salvată de un artificiu financiar Metoda inedită a lui Iftime pentru a evita colapsul + Cheltuielile liderului sunt sub ale unei echipe care a retrogradat # Golazo.ro
După 40% din disputarea sezonului regulat, Superliga are pe primul loc o mega surpriză: FC Botoșani.
14:50
„Puternic, agresiv și rapid” Lisav Eissat se prezintă fanilor „tricolori” + Mesaj entuziasmant la prima convocare pentru națională + ce cuvinte știe în română # Golazo.ro
Lisav Eissat (20 de ani) se prezintă ca fiind un fundaș foarte rapid și numește agresivitatea sa de pe teren ca punct forte.
14:10
De ce a murit Felix Baumgartner Concluzia anchetei în cazul faimosului austriac care s-a prăbușit cu parapanta # Golazo.ro
Felix Baumgartner s-a stins la 56 de ani, după ce a căzut cu parapanta, pe 17 iulie. Trei luni mai târziu, autoritățile italiene au ajuns la o concluzie și au închis cazul
13:30
„Nu mă poate înțelege” Soția lui Steph Curry, despre cum face față celebrității soțului ei: „La terapie vorbesc mereu despre asta” # Golazo.ro
Soția lui Stephen Curry, Ayesha, a declarat că nu se aștepta să se căsătorească atât de devreme și să aibă copii.
13:20
Raportul care sperie fotbalul Calendarul sufocă jucătorii. Cifrele lui Lamine Yamal, Modric și PSG șochează # Golazo.ro
UEFA și FIFA creează noi turnee sau le măresc pe cele existente și, automat, măresc numărul meciurilor. Jucătorii plătesc, accidentându-se grav. Cifrele lui Lamine Yamal, la doar 18 ani, sunt înspăimântătoare
13:10
„Un Dimarco nou, datorită lui Chivu” Presa din Italia l-a lăudat pe antrenorul român pentru modul în care a progresat jucătorul de la Inter # Golazo.ro
Cristian Chivu (44 de ani) a fost lăudat de presa italiană după ce a ajutat la reinventarea lui Federico Dimarco (27 de ani). Fotbalistul pare să fi renăscut în acest început de sezon, după un an trecut dificil, în care era adesea înlocuit după aproximativ o oră de joc.
12:40
Camavinga și Kounde, mai ceva ca pe catwalk FOTO. Cum au apărut jucătorii de la Real Madrid și Barcelona la reunirea naționalei Franței # Golazo.ro
Jules Kounde (26 de ani) și Eduardo Camavinga (22 de ani) au fost în centrul atenției la reunirea naționalei Franței datorită ținutelor lor ieșite din comun.
12:40
Gică Hagi își extinde afacerile „Regele” a câștigat o licitație strategică pe 10 ani, consolidând proiectele sale turistice pe litoral # Golazo.ro
Gică Hagi (60 de ani) și-a luat o pauză temporară de la antrenorat pentru a se concentra pe dezvoltarea afacerilor sale turistice.
11:50
Coman, probleme cu alcoolul? Finanțatorul FCSB a vorbit despre viciul cu care s-ar fi confruntat atacantul: „Era distrus, îi placea sucul de struguri” # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), finanțatorul FCSB, susține că Florinel Coman (27 de ani) s-ar fi confruntat în trecut cu probleme legate de alcool.
11:40
Alex Băluță show VIDEO. Fostul fotbalist de la FCSB n-a debutat în MLS, dar a mers în fața galeriei, după ultimul meci. Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
LAFC-Atlanta 1-0. Alexandru Băluță a sărbătorit victoria echipei sale alături de fani.
Acum 24 ore
11:30
„Hagi era diavolul, zicea că e din Mafie” Un fost adversar nu-l iartă nici azi pe „Rege”. Îl acuză de rasism: „L-am pălmuit” # Golazo.ro
Francezul Pascal Nouma (53 de ani), fost adversar al lui Gheorghe Hagi, susține că românul l-ar fi insultat în timpul unei partide din toamna anului 2000.
11:00
Metaloglobus, într-un top nedorit în Europa GOLAZO.ro a analizat cele mai slabe apărări din campionatele importante. Lanterna Ligii 1, medie ridicată de goluri primite # Golazo.ro
Metaloglobus București, lanterna Ligii 1 după 12 etape, are una dintre cele mai slabe apărări din Europa, primind în medie 2,25 goluri pe meci.
10:30
Diagnosticat cu scleroză laterală amiotrofică Fostul căpitan al Angliei, afectat de boala fără leac. Prima lui reacție # Golazo.ro
Lewis Moody (47 de ani), fostul căpitan al naționalei de rugby a Angliei, a fost diagnosticat cu scleroza laterală amiotrofică.
10:00
Rapid amână răspunsul Andrei Nicolescu, despre propunerea făcută giuleștenilor înainte de derby-ul etapei #13 # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a declarat că a făcut o propunere Rapidului înainte de întâlnirea directă din etapa #13 din Liga 1.
