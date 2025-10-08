Netanyahu le promite israelienilor, la doi ani de la atacul de la 7 octombrie, ”întoarcerea tuturor ostaticilor”. Trump vede o şansă reală a unui acord. Steve Witkoff, premierul Qatarului şi şeful spionajului turc sosesc miercuri la negocierile de la Shar

18:30

Deputatul PNL Raluca Turcan semnalează, marţi, că tot mai des Ilie Bolojan devine ţinta atacurilor venite dinspre PSD - de parcă ar fi duşmanul lor politic de moarte şi nu premierul coaliţiei din care şi acest partid face parte şi, în schimb, dinspre PNL se aude o tăcere asurzitoare, care seamănă izbitor cu cea din alte momente-cheie din trecut. Turcan mai afirmă că suntem în situaţia actuală pentru că, în anii trecuţi, în primul rând PSD a împins ţara în derapaje bugetare prin măsuri populiste şi nesustenabile şi se întreabă cui serveşte acest comportament, în care coaliţia îşi sabotează propriul premier, arătând că sigur nu serveşte României.